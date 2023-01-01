CSS эффект многоточия: применение на второй строке#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы применить многоточие после второй строки текста с использованием CSS, воспользуйтесь свойствами
display: -webkit-box;,
-webkit-line-clamp: 2; и
-webkit-box-orient: vertical;, специфичными для WebKit. В таком случае ваши текстовые блоки будут ограничены двумя строками, а "за бортом" оставшийся текст будет замаскирован под многоточие. Важно помнить, что такое решение характерно для WebKit и может быть не поддержано некоторыми браузерами. Чтобы всё отображалось корректно, установите значение
max-height, равное удвоенному значению
line-height.
.two-line-ellipsis {
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2; /* Количество отображаемых строк */
-webkit-box-orient: vertical;
overflow: hidden;
max-height: 3.2em; /* Должно соответствовать двум line-height */
}
<div class="two-line-ellipsis">
Длинный текст исследует бездну да и его необходимо укротить…
</div>
Примечание: значение
max-height в классе
.two-line-ellipsis должно быть подобрано в соответствии с установленным у вас
line-height.
Создание эффекта ellipsis в различных браузерах: инструменты и особенности
Метод с использованием WebKit, будучи простым и быстрым, для обеспечения кроссбраузерной совместимости требует более тонкого подхода, в который также входят дополнительные решения и хитрости. В случаях, когда WebKit не способен справиться, на помощь приходят JavaScript-библиотеки или CSS-методы.
JavaScript-библиотеки: dotdotdot к вашим услугам
Одним из универсальных кроссбраузерных способов является использование JavaScript-библиотеки, такой как
dotdotdot. Её интеграция проста, она предоставляет универсальное решение для работы с динамическим контентом, изменением размеров и вложенными элементами.
$('.multiline-text').dotdotdot({
height: 100, // Максимальная высота текстового блока
});
Чисто CSS-метод урезания текста с помощью псевдоэлементов
Креативный подход, основанный на CSS, включает в себя использование псевдоэлемента
::after, позиционированного абсолютно, для создания эффекта ellipsis. Он не так гибок, как методы, базирующиеся на WebKit или JavaScript, однако отлично справляется со статическим контентом.
.ellipsis-fallback::after {
content: '...'; /* Многоточие */
position: absolute;
bottom: 0;
right: 0; /* Конец текста, извините */
}
Будущее свойство
max-lines
Нельзя не упомянуть о возможном внедрении свойства
max-lines от W3C, которое в будущем может стать стандартом. А по сию пору, давайте придерживаться принципа постепенного улучшения: обеспечим всех пользователей базовым функционалом, улучшая его для тех, у кого браузеры посвежее.
Визуализация
Представьте себе книгу на полке, где открыта только для взгляда первая пара строк:
Корешок книги (📚): [Строка 1, Строка 2, ..., загадка дальнейших страниц]
Многоточие (
...) как бы завлекает вас, обещая продолжение истории:
Фрагмент истории: [Строка 1, Строка 2...]
Благодаря CSS, этот фрагмент становится ещё более интригующим, поскольку история ограничивается озвучиванием двух первых строк:
.book-line {
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2; /* "Двустрочная история" в действии */
-webkit-box-orient: vertical;
}
И вам уже невтерпеж узнать, что же будет дальше...:
📚: ["Жили-были", "в далёкой-далёкой стране..."]
Мастерство обрезания текста: изыскание нюансов
Работа с переполнением текста накладывает ряд особенностей: учёт локализации, отзывчивость и размеры контейнера. Давайте их рассмотрим.
Локализация и длина слов
На многоязычных сайтах многоточие при различной длине слов в разных языках может выглядеть неоднозначно. Учтите это, чтобы сохранять стабильность дизайна при различных локализациях.
Разработка в среде адаптивных экранов
В мире адаптивного дизайна текст с эффектом ellipsis будет вести себя по-разному в зависимости от размеров экрана. Тестируйте ваше решение на различных устройствах, чтобы избежать нежелательных сюрпризов.
Якорные ссылки и эффект ellipsis
При использовании обрезания текста в ролях якорных ссылок важно, чтобы эффект усечения был чётко виден. CSS приблизительно тот же, однако правильная проработка текстового блока обеспечит надёжное восприятие.
.truncated-link {
display: block;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
}
Полезные материалы
- line-clamp | CSS-Tricks – CSS-Tricks – Обстоятельное руководство CSS-Tricks по работе со свойством
line-clamp.
- text-overflow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – Руководство MDN Web Docs по свойству
text-overflow.
- Ограничение длины текста до n строк с помощью CSS – Stack Overflow – Практические решения от сообщества Stack Overflow о том, каким образом можно ограничить текст до n строк.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc – Посмотрите, как поддерживается свойство
line-clampв различных браузерах.
- CSS Overflow Module Level 3 – Возникло желание узнать побольше о том, что задумывает рабочая группа CSS в отношении свойства overflow?
- text-overflow | Codrops – Советы и примеры от Codrops CSS Reference по
text-overflow.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда