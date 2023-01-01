CSS эффект многоточия: применение на второй строке

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Быстрый ответ

Для того чтобы применить многоточие после второй строки текста с использованием CSS, воспользуйтесь свойствами display: -webkit-box; , -webkit-line-clamp: 2; и -webkit-box-orient: vertical; , специфичными для WebKit. В таком случае ваши текстовые блоки будут ограничены двумя строками, а "за бортом" оставшийся текст будет замаскирован под многоточие. Важно помнить, что такое решение характерно для WebKit и может быть не поддержано некоторыми браузерами. Чтобы всё отображалось корректно, установите значение max-height , равное удвоенному значению line-height .

CSS Скопировать код .two-line-ellipsis { display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; /* Количество отображаемых строк */ -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; max-height: 3.2em; /* Должно соответствовать двум line-height */ }

HTML Скопировать код <div class="two-line-ellipsis"> Длинный текст исследует бездну да и его необходимо укротить… </div>

Примечание: значение max-height в классе .two-line-ellipsis должно быть подобрано в соответствии с установленным у вас line-height .

Создание эффекта ellipsis в различных браузерах: инструменты и особенности

Метод с использованием WebKit, будучи простым и быстрым, для обеспечения кроссбраузерной совместимости требует более тонкого подхода, в который также входят дополнительные решения и хитрости. В случаях, когда WebKit не способен справиться, на помощь приходят JavaScript-библиотеки или CSS-методы.

JavaScript-библиотеки: dotdotdot к вашим услугам

Одним из универсальных кроссбраузерных способов является использование JavaScript-библиотеки, такой как dotdotdot . Её интеграция проста, она предоставляет универсальное решение для работы с динамическим контентом, изменением размеров и вложенными элементами.

JS Скопировать код $('.multiline-text').dotdotdot({ height: 100, // Максимальная высота текстового блока });

Чисто CSS-метод урезания текста с помощью псевдоэлементов

Креативный подход, основанный на CSS, включает в себя использование псевдоэлемента ::after , позиционированного абсолютно, для создания эффекта ellipsis. Он не так гибок, как методы, базирующиеся на WebKit или JavaScript, однако отлично справляется со статическим контентом.

CSS Скопировать код .ellipsis-fallback::after { content: '...'; /* Многоточие */ position: absolute; bottom: 0; right: 0; /* Конец текста, извините */ }

Будущее свойство max-lines

Нельзя не упомянуть о возможном внедрении свойства max-lines от W3C, которое в будущем может стать стандартом. А по сию пору, давайте придерживаться принципа постепенного улучшения: обеспечим всех пользователей базовым функционалом, улучшая его для тех, у кого браузеры посвежее.

Визуализация

Представьте себе книгу на полке, где открыта только для взгляда первая пара строк:

Markdown Скопировать код Корешок книги (📚): [Строка 1, Строка 2, ..., загадка дальнейших страниц]

Многоточие ( ... ) как бы завлекает вас, обещая продолжение истории:

Markdown Скопировать код Фрагмент истории: [Строка 1, Строка 2...]

Благодаря CSS, этот фрагмент становится ещё более интригующим, поскольку история ограничивается озвучиванием двух первых строк:

CSS Скопировать код .book-line { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; /* "Двустрочная история" в действии */ -webkit-box-orient: vertical; }

И вам уже невтерпеж узнать, что же будет дальше...:

Markdown Скопировать код 📚: ["Жили-были", "в далёкой-далёкой стране..."]

Мастерство обрезания текста: изыскание нюансов

Работа с переполнением текста накладывает ряд особенностей: учёт локализации, отзывчивость и размеры контейнера. Давайте их рассмотрим.

Локализация и длина слов

На многоязычных сайтах многоточие при различной длине слов в разных языках может выглядеть неоднозначно. Учтите это, чтобы сохранять стабильность дизайна при различных локализациях.

Разработка в среде адаптивных экранов

В мире адаптивного дизайна текст с эффектом ellipsis будет вести себя по-разному в зависимости от размеров экрана. Тестируйте ваше решение на различных устройствах, чтобы избежать нежелательных сюрпризов.

Якорные ссылки и эффект ellipsis

При использовании обрезания текста в ролях якорных ссылок важно, чтобы эффект усечения был чётко виден. CSS приблизительно тот же, однако правильная проработка текстового блока обеспечит надёжное восприятие.

CSS Скопировать код .truncated-link { display: block; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; }

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