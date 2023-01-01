CSS: cтилизация выбранного элемента <option> в <select>#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для применения стилей к выбранным элементам
<option> рекомендуется использовать JavaScript, так как в CSS ему не соответствует псевдокласс
:selected. Подключаем обработчик события
change к
<select>, дабы изменить стиль:
document.querySelector('select').addEventListener('change', function() {
this.classList.toggle('selected', !!this.value);
});
Следом активизируем
<select>, добавив CSS:
select.selected option:checked {
background-color: yellow; /* Яркий оттенок для эффективного выделения, как солнечный свет */
}
Нюансы: улучшаем визуал элемента Option
Вглубь разберемся с деталями стилизации уклончивых
<option>.
Инструменты стилизации: прямое оформление
<option>
Оформление
<option> может быть ловушкой из-за разницы поведения браузеров. Но некоторые атрибуты, к примеру, color и background-color, функционируют стабильно:
option:checked {
color: red; /* Этот оттенок никак не упустить! */
}
Для того, чтобы скрыть выбранный элемент из списка, когда он не в фокусе:
select:not(:focus) option:checked {
display: none; // Метод скрыть выбранный пункт из поля зрения
}
Эти правила могут давать разное поведение в браузерах ввиду особенностей рендеринга HTML.
Как привлечь внимание: оформляем закрытый Dropdown
Создадим такой вид для выбранного элемента
<select>, чтобы он выделялся, когда список скрыт:
select {
color: red;
}
select option:not(:checked) {
color: black;
}
Утонченность в подробностях: применение градиентов
Применяем
linear-gradient в качестве background-image для достижения эффекта градиента в
<option>:
option:checked {
background-image: linear-gradient(to right, #ffe0e0, #ffd6d6); /* Оттенки красного для изящного акцента */
}
Этот трюк хорошо поддерживается браузерами на основе Gecko/Webkit, например, Firefox и Chrome.
Визуализация
Визуализируйте шахматную доску, где каждая фигура имеет свои правила движения.
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♔ | ♝ | ♞ | ♜ |
| | | | | | | | |
| | ♟ | | | | | | |
| | | | ♟ | | | | |
| | | | | ♙ | | | |
| | | | | | | | |
| | | ♗ | | | | | |
| | | | | | | | |
| ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | | ♘ | ♖ |
Мы бы хотели иметь псевдокласс
:selected для
<option> в CSS, чтобы выделить выбранные элементы так же просто, как пешка повторяет свои ходы.
Текущее состояние:
| | | | | | | | |
| | ♙ | | | | | | |
| | | ⬜ | | | | | |
Расчерчиваемое положение:
| | | | | | | | |
| | 🟩 | | | | | | |
| | | 🟩 | | | | | |
Как бы оно было благородно держать
:selected для наших
<option>, заметно подсвечивающий выбор, как ходы пешки на доске 🤔.
Адаптация методов оформления для
Стилизация
<option>: тонкости подхода
Применение атрибута
style непосредственно к
<option> позволяет добиться согласованности между браузерами:
<option style="color: red;" selected>Выбранный вариант</option>
Выделяем по атрибутам
Сделаем
<option>, отмеченный атрибутом
selected, бросающимся в глаза, задав ему более смелые стили:
option[selected] {
font-weight: bold;
}
Индивидуальное оформление для невыбранных вариантов
Помимо акцентирования выбора, доработаем стилевое оформление для невыбранных вариантов:
select:not(:checked) > option {
opacity: 0.5;
}
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда