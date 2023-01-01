CSS: cтилизация выбранного элемента <option> в <select>

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Быстрый ответ

Для применения стилей к выбранным элементам <option> рекомендуется использовать JavaScript, так как в CSS ему не соответствует псевдокласс :selected . Подключаем обработчик события change к <select> , дабы изменить стиль:

JS Скопировать код document.querySelector('select').addEventListener('change', function() { this.classList.toggle('selected', !!this.value); });

Следом активизируем <select> , добавив CSS:

CSS Скопировать код select.selected option:checked { background-color: yellow; /* Яркий оттенок для эффективного выделения, как солнечный свет */ }

Нюансы: улучшаем визуал элемента Option

Вглубь разберемся с деталями стилизации уклончивых <option> .

Инструменты стилизации: прямое оформление <option>

Оформление <option> может быть ловушкой из-за разницы поведения браузеров. Но некоторые атрибуты, к примеру, color и background-color, функционируют стабильно:

CSS Скопировать код option:checked { color: red; /* Этот оттенок никак не упустить! */ }

Для того, чтобы скрыть выбранный элемент из списка, когда он не в фокусе:

CSS Скопировать код select:not(:focus) option:checked { display: none; // Метод скрыть выбранный пункт из поля зрения }

Эти правила могут давать разное поведение в браузерах ввиду особенностей рендеринга HTML.

Как привлечь внимание: оформляем закрытый Dropdown

Создадим такой вид для выбранного элемента <select> , чтобы он выделялся, когда список скрыт:

CSS Скопировать код select { color: red; } select option:not(:checked) { color: black; }

Утонченность в подробностях: применение градиентов

Применяем linear-gradient в качестве background-image для достижения эффекта градиента в <option> :

CSS Скопировать код option:checked { background-image: linear-gradient(to right, #ffe0e0, #ffd6d6); /* Оттенки красного для изящного акцента */ }

Этот трюк хорошо поддерживается браузерами на основе Gecko/Webkit, например, Firefox и Chrome.

Визуализация

Визуализируйте шахматную доску, где каждая фигура имеет свои правила движения.

| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♔ | ♝ | ♞ | ♜ | | | | | | | | | | | | ♟ | | | | | | | | | | | ♟ | | | | | | | | | | ♙ | | | | | | | | | | | | | | | | ♗ | | | | | | | | | | | | | | | | ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | | ♘ | ♖ |

Мы бы хотели иметь псевдокласс :selected для <option> в CSS, чтобы выделить выбранные элементы так же просто, как пешка повторяет свои ходы.

Текущее состояние:

| | | | | | | | | | | ♙ | | | | | | | | | | ⬜ | | | | | |

Расчерчиваемое положение:

| | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | |

Как бы оно было благородно держать :selected для наших <option> , заметно подсвечивающий выбор, как ходы пешки на доске 🤔.

Адаптация методов оформления для

Стилизация <option> : тонкости подхода

Применение атрибута style непосредственно к <option> позволяет добиться согласованности между браузерами:

HTML Скопировать код <option style="color: red;" selected>Выбранный вариант</option>

Выделяем по атрибутам

Сделаем <option> , отмеченный атрибутом selected , бросающимся в глаза, задав ему более смелые стили:

CSS Скопировать код option[selected] { font-weight: bold; }

Индивидуальное оформление для невыбранных вариантов

Помимо акцентирования выбора, доработаем стилевое оформление для невыбранных вариантов:

CSS Скопировать код select:not(:checked) > option { opacity: 0.5; }

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