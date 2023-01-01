Что происходит при переполнении localStorage в браузере?

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Быстрый ответ

Когда объём данных в localStorage достигает своего лимита, любой последующий вызов метода setItem приведёт к возникновению ошибки типа QuotaExceededError . Для обработки подобной ситуации следует произвести оборачивание вызова функции setItem в блок try-catch . В случае, если произойдёт ошибка, управление перейдёт в блок catch , где можно осуществить удаление ненужной информации или уведомить пользователя о возникновении проблемы.

JS Скопировать код try { localStorage.setItem('key', 'value'); // Попытка добавить данные } catch (e) { if (e instanceof DOMException && e.code === 22) { // Объем хранилища исчерпан, пора предпринимать действия alert('В хранилище localStorage недостаточно места. Попробуйте освободить некоторое пространство.'); } }

Различия в браузерах

Объем хранилища localStorage, которым распоряжаются браузеры, может отличаться. На десктопных системах это часто ограничивается 5Мб на один домен, причём у пользователя может отсутствовать возможность менять данный лимит. Если говорить конкретнее, в Opera можно увеличить размер хранилища, в то время как в Chrome он фиксирован и не может быть изменён.

Ошибки и их обработка

Ситуация с переполнением хранилища требует включения обработки исключений для случаев, когда размер хранилища превышен. Метод getItem(key) позволит извлечь из хранилища данные, которые остались нетронутыми в процессе работы.

Моменты до нависшего кризиса

Задача разработчика заключается в предугадывании моментов переполнения localStorage и применении таких решений, как:

Предложение пользователю удалить часть данных — это вариант с соблюдением этикета.

Очистка старых или неважных данных — практичный подход.

Перемещение данных на сервер или использование IndexedDB — перспективное решение.

Визуализация

Воображаем иллюстрацию для localStorage, где его переполнение сравнивается с автобусом, куда больше не влезает людей:

Markdown Скопировать код Общественный транспорт: 🚍[нет свободных мест]👨‍👨‍👦‍👦🧑‍🤝‍🧑👩‍👩‍👦‍👦

Попытка добавить новый элемент ( setItem ):

JS Скопировать код localStorage.setItem('newData', 'value'); // 🧕

В результате происходит:

Markdown Скопировать код **ОШИБКА**: 🚨🚫 "QuotaExceededError"

Точно также, как в переполненный автобус не возьмут ещё пассажира, переполненное localStorage не примет новых данных.

Автоматического управления хранилищем не предусмотрено

В браузерах не предусмотрена функция автоматической очистки localStorage. Старые данные не будут автоматически удалены. Логика управления требует:

Реализации стратегии удаления данных по определенному расписанию.

по определенному расписанию. Внедрение меток времени для идентификации и удаления устаревших данных.

для идентификации и удаления устаревших данных. Использование событий для отслеживания состояния хранилища.

Лучшие практики работы с хранилищем

Чтобы ваше веб-приложение работало надёжно, стоит придерживаться следующих наилучших практик:

Мониторить остаточное пространство — так же, как смотрим, какие суммы находятся в кошельке перед оформлением покупки.

— так же, как смотрим, какие суммы находятся в кошельке перед оформлением покупки. Разрабатывать обработчики ошибок , аналогично наличию спасательного круга на корабле.

, аналогично наличию спасательного круга на корабле. Информировать пользователей о особенностях браузеров — чтобы они полностью контролировали свои данные.

— чтобы они полностью контролировали свои данные. Проводить тестирование приложения для проверки вместимости хранилища , например, через Web Storage Support Test — чтобы убедиться в его надёжности.

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