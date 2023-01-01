Что лучше в <nav>: <ul> и <li>, или прямые <a> в HTML?

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Быстрый ответ

Наилучшим способом организации доступной и семантически корректной структуры навигации сайта является сочетание тегов <nav> , <ul> и <li> . Это не только облегчает взаимодействие пользователя с сайтом, но и благотворно влияет на его поисковую оптимизацию (SEO).

Пример кода:

HTML Скопировать код <nav> <ul> <li><a href="#home">Главная</a></li> <!-- Напоминание о том, откуда начинается путь --> <li><a href="#about">О сайте</a></li> <!-- Информация о тех, кто создает магию --> <!-- Место для дополнительных пунктов меню --> </ul> </nav>

Следуйте этому подходу для создания образцового многоуровневого меню, которое будет понятно как пользователям, так и устройствам чтения экрана.

Область применения и альтернативы

В веб-дизайне есть множество вариантов организации навигации. Тег <nav> не обязательно нужно всегда использовать с парой <ul> и <li> , его можно сочетать с <div> и прямыми ссылками <a> , как это делают некоторые дизайнерские фреймворки, например Bulma, для выполнения выпадающего меню.

Использование ARIA-атрибутов может сделать сайт более доступным для работы с вспомогательными технологиями. Для стилизации используйте CSS-псевдоселекторы :before и :after для расширения дизайна без добавления излишних элементов HTML.

Стремитесь к чистоте и доступности HTML-кода, избегая ненужного украшательства. Однако убедитесь, что ваша навигация понятна пользователям и обеспечивает простое взаимодействие с сайтом.

Семантика и доступность – ключевые принципы использования

Важность семантики

Использование <ul> и <li> внутри <nav> основывается на принципе семантики в веб-разработке. Эти теги формируют четкую структуру, что облегчает навигацию по сайту как пользователям, так и поисковым системам.

Улучшение доступности

Применение <nav> в комбинации с <ul> и <li> облегчает восприятие сайта людьми, использующими вспомогательные технологии. Использование ARIA-лейблов и ориентиров помогает выделить важные области навигации и усиливает их понимание.

Рекомендации по стилизации

Стилизуйте тег <nav> , используя CSS-селекторы, которые сохраняют семантическую чистоту кода, не добавляя лишних тегов. Освойте управление стилями по умолчанию браузера для создания привлекательного и функционального дизайна.

Работа с тегом

Сложное меню? То, что нужно!

Для создания многоуровневых меню вложенные <ul> и <li> помогают организовать структуру меню, сделав её понятной как для пользователей, так и для разработчиков.

Гибкость: Советы по использованию <nav>

В зависимости от ваших дизайнерских требований, вы можете работать только с прямыми ссылками <a> , отказываясь от списка. Главное – чтобы такой подход гармонично вписывался в общую структуру сайта и не усложнял навигацию.

Сочетание с позиционированием в CSS

Расположение элементов навигации может зависеть от методов позиционирования в CSS, что в свою очередь влияет на количеству используемых DOM-элементов.

Визуализация

Воспринимайте навигацию как путешествие по лесу:

Markdown Скопировать код 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 🌲 <nav> 🌲 🌲 🧭[🚪]🧭[🚪]🧭 🌲 🌲 🧭 🌲 🌲 [🏞️] [🌄] [🏰] 🌲 🌲 🧭 🌲 🌲 🧭[🚪]🧭[🚪]🧭 🌲 🌲 </nav> 🌲 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

<nav> – это ваш компас ( 🧭 ), помогающий не заблудиться.

– это ваш компас ( ), помогающий не заблудиться. <ul> – это тропы ( 🚪 ), соединяющие места назначения.

– это тропы ( ), соединяющие места назначения. <li> – различные достопримечательности ( 🏞️ , 🌄 , 🏰 ).

Позвольте компасу направлять вас по тропам к уютным уголкам вашего сайта!

Практические примеры и реальные случаи использования

Больше, чем ссылки

В <nav> можно разместить больше, чем ссылки – дополнительный контекст, который поможет пользователям лучше ориентироваться на сайте.

Соблюдение семантики при дизайне

Сочетание эстетики со структурированной организацией помогает создавать семантически верные и легко читаемые веб-страницы. Используйте <ul> и <li> , когда они служат этой же цели.

Читаемость и эффективность – ключи к хорошей работе

Всякий раз, когда вы меняете структуру навигации, задайте себе вопрос: упрощает ли это взаимодействие пользователя с сайтом? Каждый элемент должен способствовать простоте погружения в пользовательский интерфейс.

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