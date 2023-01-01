Что лучше в <nav>: <ul> и <li>, или прямые <a> в HTML?#Списки (ul/ol/li) #Nav и меню #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Наилучшим способом организации доступной и семантически корректной структуры навигации сайта является сочетание тегов
<nav>,
<ul> и
<li>. Это не только облегчает взаимодействие пользователя с сайтом, но и благотворно влияет на его поисковую оптимизацию (SEO).
Пример кода:
<nav>
<ul>
<li><a href="#home">Главная</a></li> <!-- Напоминание о том, откуда начинается путь -->
<li><a href="#about">О сайте</a></li> <!-- Информация о тех, кто создает магию -->
<!-- Место для дополнительных пунктов меню -->
</ul>
</nav>
Следуйте этому подходу для создания образцового многоуровневого меню, которое будет понятно как пользователям, так и устройствам чтения экрана.
Область применения и альтернативы
В веб-дизайне есть множество вариантов организации навигации. Тег
<nav> не обязательно нужно всегда использовать с парой
<ul> и
<li>, его можно сочетать с
<div> и прямыми ссылками
<a>, как это делают некоторые дизайнерские фреймворки, например Bulma, для выполнения выпадающего меню.
Использование ARIA-атрибутов может сделать сайт более доступным для работы с вспомогательными технологиями. Для стилизации используйте CSS-псевдоселекторы
:before и
:after для расширения дизайна без добавления излишних элементов HTML.
Стремитесь к чистоте и доступности HTML-кода, избегая ненужного украшательства. Однако убедитесь, что ваша навигация понятна пользователям и обеспечивает простое взаимодействие с сайтом.
Семантика и доступность – ключевые принципы использования
Важность семантики
Использование
<ul> и
<li> внутри
<nav> основывается на принципе семантики в веб-разработке. Эти теги формируют четкую структуру, что облегчает навигацию по сайту как пользователям, так и поисковым системам.
Улучшение доступности
Применение
<nav> в комбинации с
<ul> и
<li> облегчает восприятие сайта людьми, использующими вспомогательные технологии. Использование ARIA-лейблов и ориентиров помогает выделить важные области навигации и усиливает их понимание.
Рекомендации по стилизации
Стилизуйте тег
<nav>, используя CSS-селекторы, которые сохраняют семантическую чистоту кода, не добавляя лишних тегов. Освойте управление стилями по умолчанию браузера для создания привлекательного и функционального дизайна.
Работа с тегом
Сложное меню? То, что нужно!
Для создания многоуровневых меню вложенные
<ul> и
<li> помогают организовать структуру меню, сделав её понятной как для пользователей, так и для разработчиков.
Гибкость: Советы по использованию
<nav>
В зависимости от ваших дизайнерских требований, вы можете работать только с прямыми ссылками
<a>, отказываясь от списка. Главное – чтобы такой подход гармонично вписывался в общую структуру сайта и не усложнял навигацию.
Сочетание с позиционированием в CSS
Расположение элементов навигации может зависеть от методов позиционирования в CSS, что в свою очередь влияет на количеству используемых DOM-элементов.
Визуализация
Воспринимайте навигацию как путешествие по лесу:
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
🌲 <nav> 🌲
🌲 🧭[🚪]🧭[🚪]🧭 🌲
🌲 🧭 🌲
🌲 [🏞️] [🌄] [🏰] 🌲
🌲 🧭 🌲
🌲 🧭[🚪]🧭[🚪]🧭 🌲
🌲 </nav> 🌲
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
<nav>– это ваш компас (
🧭), помогающий не заблудиться.
<ul>– это тропы (
🚪), соединяющие места назначения.
<li>– различные достопримечательности (
🏞️,
🌄,
🏰).
Позвольте компасу направлять вас по тропам к уютным уголкам вашего сайта!
Практические примеры и реальные случаи использования
Больше, чем ссылки
В
<nav> можно разместить больше, чем ссылки – дополнительный контекст, который поможет пользователям лучше ориентироваться на сайте.
Соблюдение семантики при дизайне
Сочетание эстетики со структурированной организацией помогает создавать семантически верные и легко читаемые веб-страницы. Используйте
<ul> и
<li>, когда они служат этой же цели.
Читаемость и эффективность – ключи к хорошей работе
Всякий раз, когда вы меняете структуру навигации, задайте себе вопрос: упрощает ли это взаимодействие пользователя с сайтом? Каждый элемент должен способствовать простоте погружения в пользовательский интерфейс.
Полезные материалы
Таисия Ермакова
backend-разработчик