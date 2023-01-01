Чтение параметров POST-запроса в HTML с помощью JavaScript#Разное
Быстрый ответ
Чтобы получить данные из POST-запроса при отправке формы с использованием клиентского кода, используйте следующий сценарий JavaScript:
document.querySelector('form').onsubmit = event => {
event.preventDefault();
let formData = new FormData(event.target);
formData.forEach((value, key) => console.log(`${key}: ${value}`));
};
Для обработки POST-запросов и получения соответствующих ответов с использованием функции fetch, применяется такой код:
fetch('endpoint', {
method: 'POST',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({key1: 'value1'})
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data));
Объект FormData обрабатывает данные форм, в то время как fetch осуществляет отправку запроса и обработку ответа.
Сторона сервера: источник отправки
Не забывайте, что серверная сторона отвечает за обработку POST-параметров, хотя код JavaScript исполняется на клиентской стороне. Применяются серверные языки, например, PHP, которые обрабатывают полученные данные.
<?php
$post_data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
?>
PHP можно использовать для передачи данных из POST в JavaScript переменные, встроенные в HTML:
<script>
var postData = <?php echo json_encode($post_data); ?>;
</script>
Таким образом,
postData становится объектом JavaScript, содержащим POST-параметры.
Преодоление перезагрузки страницы с использованием sessionStorage
Чтобы сохранить данные формы даже после перезагрузки страницы, примените sessionStorage:
sessionStorage.setItem('formData', JSON.stringify(formData));
Для извлечения этих данных на клиентской стороне:
let storedData = JSON.parse(sessionStorage.getItem('formData'));
Обязательна проверка и очистка данных перед сохранением, чтобы предотвратить XSS-угрозы.
Понимание GET и POST в JavaScript
Поле
window.location.search используется для обработки GET-параметров, тогда как объект sessionStorage работает в пределах одной вкладки браузера.
Для сохранения данных формы между страницами до отправки формы применяется следующий сценарий:
sessionStorage.setItem('formData', new URLSearchParams(formData).toString());
А для извлечения на другой странице:
let storedData = new URLSearchParams(sessionStorage.getItem('formData'));
Визуализация
POST-запрос можно представить как секретное послание, перехваченное JavaScript:
POST-запрос: 🕊️ передает 💌 (параметры)
JavaScript расшифровывает:
const params = new URLSearchParams(window.location.search);
Результат:
🔑 Param1=value1&Param2=value2
JavaScript извлекает параметры из POST-запроса.
Браузерные расширения как помощники
Браузерные расширения теоретически могут перехватывать POST-данные, но это не всегда является безопасным действием.
Возвращение данных обратно в HTML
POST-данные можно вернуть назад в HTML через сервер с помощью следующего кода:
<input type="hidden" id="postParam" value="<?php echo htmlentities($post_data['paramKey']); ?>">
JavaScript потом их вытащит:
let postParam = document.getElementById('postParam').value;
Постоянная бдительность: роль безопасности
Важно очистить и проверить данные, прежде чем вставлять их обратно в HTML, чтобы избежать инъекций.
Полезные материалы
- Использование Fetch API – Веб-API | MDN – детальное руководство по Fetch API.
- FormData – Веб-API | MDN – подробная информация о FormData.
- Fetch — Fetch API и FormData.
- Как передаются параметры в HTTP POST-запросе? – Stack Overflow — обсуждение обработки POST-параметров.
- Использование Fetch | CSS-Tricks — советы и хитрости Fetch API.
- Отправка и получение двоичных данных – Веб-API | MDN — о том, как отправлять и получать двоичные данные через XMLHttpRequest.
Старые или уже неактуальные ссылки обычно удаляют, чтоб поддерживать актуальность и ценность материала.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы