Чтение параметров POST-запроса в HTML с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы получить данные из POST-запроса при отправке формы с использованием клиентского кода, используйте следующий сценарий JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('form').onsubmit = event => { event.preventDefault(); let formData = new FormData(event.target); formData.forEach((value, key) => console.log(`${key}: ${value}`)); };

Для обработки POST-запросов и получения соответствующих ответов с использованием функции fetch, применяется такой код:

JS Скопировать код fetch('endpoint', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({key1: 'value1'}) }) .then(response => response.json()) .then(data => console.log(data));

Объект FormData обрабатывает данные форм, в то время как fetch осуществляет отправку запроса и обработку ответа.

Сторона сервера: источник отправки

Не забывайте, что серверная сторона отвечает за обработку POST-параметров, хотя код JavaScript исполняется на клиентской стороне. Применяются серверные языки, например, PHP, которые обрабатывают полученные данные.

php Скопировать код <?php $post_data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true); ?>

PHP можно использовать для передачи данных из POST в JavaScript переменные, встроенные в HTML:

php Скопировать код <script> var postData = <?php echo json_encode($post_data); ?>; </script>

Таким образом, postData становится объектом JavaScript, содержащим POST-параметры.

Преодоление перезагрузки страницы с использованием sessionStorage

Чтобы сохранить данные формы даже после перезагрузки страницы, примените sessionStorage:

JS Скопировать код sessionStorage.setItem('formData', JSON.stringify(formData));

Для извлечения этих данных на клиентской стороне:

JS Скопировать код let storedData = JSON.parse(sessionStorage.getItem('formData'));

Обязательна проверка и очистка данных перед сохранением, чтобы предотвратить XSS-угрозы.

Понимание GET и POST в JavaScript

Поле window.location.search используется для обработки GET-параметров, тогда как объект sessionStorage работает в пределах одной вкладки браузера.

Для сохранения данных формы между страницами до отправки формы применяется следующий сценарий:

JS Скопировать код sessionStorage.setItem('formData', new URLSearchParams(formData).toString());

А для извлечения на другой странице:

JS Скопировать код let storedData = new URLSearchParams(sessionStorage.getItem('formData'));

Визуализация

POST-запрос можно представить как секретное послание, перехваченное JavaScript:

Markdown Скопировать код POST-запрос: 🕊️ передает 💌 (параметры)

JavaScript расшифровывает:

JS Скопировать код const params = new URLSearchParams(window.location.search);

Результат:

Markdown Скопировать код 🔑 Param1=value1&Param2=value2

JavaScript извлекает параметры из POST-запроса.

Браузерные расширения как помощники

Браузерные расширения теоретически могут перехватывать POST-данные, но это не всегда является безопасным действием.

Возвращение данных обратно в HTML

POST-данные можно вернуть назад в HTML через сервер с помощью следующего кода:

HTML Скопировать код <input type="hidden" id="postParam" value="<?php echo htmlentities($post_data['paramKey']); ?>">

JavaScript потом их вытащит:

JS Скопировать код let postParam = document.getElementById('postParam').value;

Постоянная бдительность: роль безопасности

Важно очистить и проверить данные, прежде чем вставлять их обратно в HTML, чтобы избежать инъекций.

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