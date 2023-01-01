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Чтение параметров POST-запроса в HTML с помощью JavaScript
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Чтение параметров POST-запроса в HTML с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы получить данные из POST-запроса при отправке формы с использованием клиентского кода, используйте следующий сценарий JavaScript:

JS
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document.querySelector('form').onsubmit = event => {
  event.preventDefault();
  let formData = new FormData(event.target);
  formData.forEach((value, key) => console.log(`${key}: ${value}`));
};

Для обработки POST-запросов и получения соответствующих ответов с использованием функции fetch, применяется такой код:

JS
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fetch('endpoint', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({key1: 'value1'})
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data));

Объект FormData обрабатывает данные форм, в то время как fetch осуществляет отправку запроса и обработку ответа.

Пошаговый план для смены профессии

Сторона сервера: источник отправки

Не забывайте, что серверная сторона отвечает за обработку POST-параметров, хотя код JavaScript исполняется на клиентской стороне. Применяются серверные языки, например, PHP, которые обрабатывают полученные данные.

php
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<?php
$post_data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
?>

PHP можно использовать для передачи данных из POST в JavaScript переменные, встроенные в HTML:

php
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<script>
var postData = <?php echo json_encode($post_data); ?>;
</script>

Таким образом, postData становится объектом JavaScript, содержащим POST-параметры.

Преодоление перезагрузки страницы с использованием sessionStorage

Чтобы сохранить данные формы даже после перезагрузки страницы, примените sessionStorage:

JS
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sessionStorage.setItem('formData', JSON.stringify(formData));

Для извлечения этих данных на клиентской стороне:

JS
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let storedData = JSON.parse(sessionStorage.getItem('formData'));

Обязательна проверка и очистка данных перед сохранением, чтобы предотвратить XSS-угрозы.

Понимание GET и POST в JavaScript

Поле window.location.search используется для обработки GET-параметров, тогда как объект sessionStorage работает в пределах одной вкладки браузера.

Для сохранения данных формы между страницами до отправки формы применяется следующий сценарий:

JS
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sessionStorage.setItem('formData', new URLSearchParams(formData).toString());

А для извлечения на другой странице:

JS
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let storedData = new URLSearchParams(sessionStorage.getItem('formData'));

Визуализация

POST-запрос можно представить как секретное послание, перехваченное JavaScript:

Markdown
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POST-запрос: 🕊️ передает 💌 (параметры)

JavaScript расшифровывает:

JS
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const params = new URLSearchParams(window.location.search);

Результат:

Markdown
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🔑 Param1=value1&Param2=value2

JavaScript извлекает параметры из POST-запроса.

Браузерные расширения как помощники

Браузерные расширения теоретически могут перехватывать POST-данные, но это не всегда является безопасным действием.

Возвращение данных обратно в HTML

POST-данные можно вернуть назад в HTML через сервер с помощью следующего кода:

HTML
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<input type="hidden" id="postParam" value="<?php echo htmlentities($post_data['paramKey']); ?>">

JavaScript потом их вытащит:

JS
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let postParam = document.getElementById('postParam').value;

Постоянная бдительность: роль безопасности

Важно очистить и проверить данные, прежде чем вставлять их обратно в HTML, чтобы избежать инъекций.

Полезные материалы

  1. Использование Fetch API – Веб-API | MDN – детальное руководство по Fetch API.
  2. FormData – Веб-API | MDN – подробная информация о FormData.
  3. Fetch — Fetch API и FormData.
  4. Как передаются параметры в HTTP POST-запросе? – Stack Overflow — обсуждение обработки POST-параметров.
  5. Использование Fetch | CSS-Tricks — советы и хитрости Fetch API.
  6. Отправка и получение двоичных данных – Веб-API | MDN — о том, как отправлять и получать двоичные данные через XMLHttpRequest.

Старые или уже неактуальные ссылки обычно удаляют, чтоб поддерживать актуальность и ценность материала.

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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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