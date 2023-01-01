Чтение и обработка CSV-файлов через JavaScript на сайте

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Быстрый ответ

Желаете при помощи JavaScript произвести чтение локального текстового файла? Обратитесь к API FileReader , добавьте обработчик события change для элемента ввода файла. Функция readAsText() поможет вам сделать из файла текст, а с помощью метода split('

') вы разделите его на строки. Давайте начнём!

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="file"]').addEventListener('change', function() { if (this.files[0]) { const reader = new FileReader(); reader.onload = e => e.target.result.split('

').forEach(console.log); reader.readAsText(this.files[0]); } });

HTML Скопировать код <input type="file"/>

Пожалуйста, помните об ограничениях безопасности. Чтение локальных файлов наиболее эффективно, когда ваша веб-страница загружается через HTTP или HTTPS.

Подробное изучение FileReader

Есть нюансы, которые важно осознать для бесперебойной работы с файлами. Позвольте нам разобраться с ними подробнее.

Об безопасности

Важно понимать: каждый пользователь — это Безопасная Клетка. Речь не идёт о Николасе Кейдже (как бы мы этого не желали), а о защищённой зоне. Доступ к локальным файлам возможен лишь после разрешения, предоставляемого пользователем через элемент ввода файла.

Знакомимся с FileReader

Этот компонент придаёт остроты каждой операции с файлами. Метод FileReader.readAsText() даёт возможность асинхронного чтения содержимого файлов.

Защита от ошибок

Мы – разработчики, и ошибки – наши постоянные противники. Убедитесь, что ваш код отказоустойчив и корректно обрабатывает ошибки. И при всей своей великой силе, не забудьте о великой ответственности – обработке ошибок в onerror .

Продвинутые техники

Теперь давайте рассмотрим несколько продвинутых тематик работы с файлами, содержащими специфические окончания строк или имеющими большой объем:

Регулярные выражения: Это универсальный инструмент для обработки текстовых данных — от разделения содержимого до управления различными символами новой строки.

Это универсальный инструмент для обработки текстовых данных — от разделения содержимого до управления различными символами новой строки. ReadableStream: В названии этого инструмента заложены его функции. Он легко справляется с потоковым чтением больших объемов данных.

В названии этого инструмента заложены его функции. Он легко справляется с потоковым чтением больших объемов данных. TextDecoder: Забудьте о проблемах с кодировками. Тонкое декодирование фрагментов файла "на лету" с этим мощным инструментом теперь реальность.

От файла к веб-странице

Представив текстовые строки в виде массива или объекта, который можно отрендерить на веб-странице, все становится гораздо проще.

JS Скопировать код const output = document.getElementById('output'); reader.onload = event => { output.textContent = event.target.result; // Демонстрируем содержимое файла, как настоящий мастер! };

Визуализация

Поиграем в занимательную игру для демонстрации построчного чтения локальных текстовых файлов:

JS Скопировать код const gameLogic = new FileReader(); // Загружаем логику игры gameLogic.onload = function() { const rounds = this.result.split('

'); // Отделяем раунды от других rounds.forEach((round, index) => { console.log(`Раунд ${index + 1}: ${round}`); // Объявляем каждый раунд }); };

Представьте каждый раунд как строку в вашем текстовом файле. Игровая логика на JavaScript будет контролировать прохождение каждого раунда (или строки)!

Обработка файлов сравнимых по размеру с Волдемортом и асинхронная обработка

Что делать, если файл противоречив, как злодеяния Волдеморта? Не беспокойтесь, у нас есть ответ.

Потоковая обработка

API ReadableStream прекрасно подойдет для работы с огромными файлами. Думайте о нем как о Комнате Требования — гибкой и эффективной, которая не перегружает память браузера:

JS Скопировать код fetch('/path/to/your/textfile.txt') .then(response => response.body) .then(body => { const reader = body.getReader(); // Обрабатываем каждый фрагмент });

Управление асинхронностью

Магия async/await может существенно упростить асинхронное чтение файлов, сделав код более чистым и понятным: