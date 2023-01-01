logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Чтение и обработка CSV-файлов через JavaScript на сайте
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Чтение и обработка CSV-файлов через JavaScript на сайте
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Чтение и обработка CSV-файлов через JavaScript на сайте
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Чтение и обработка CSV-файлов через JavaScript на сайте
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Чтение и обработка CSV-файлов через JavaScript на сайте
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Чтение и обработка CSV-файлов через JavaScript на сайте

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Желаете при помощи JavaScript произвести чтение локального текстового файла? Обратитесь к API FileReader, добавьте обработчик события change для элемента ввода файла. Функция readAsText() поможет вам сделать из файла текст, а с помощью метода split('\n') вы разделите его на строки. Давайте начнём!

JS
Скопировать код
document.querySelector('input[type="file"]').addEventListener('change', function() {
    if (this.files[0]) {
        const reader = new FileReader();
        reader.onload = e => e.target.result.split('\n').forEach(console.log);
        reader.readAsText(this.files[0]);
    }
});
HTML
Скопировать код
<input type="file"/>

Пожалуйста, помните об ограничениях безопасности. Чтение локальных файлов наиболее эффективно, когда ваша веб-страница загружается через HTTP или HTTPS.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное изучение FileReader

Есть нюансы, которые важно осознать для бесперебойной работы с файлами. Позвольте нам разобраться с ними подробнее.

Об безопасности

Важно понимать: каждый пользователь — это Безопасная Клетка. Речь не идёт о Николасе Кейдже (как бы мы этого не желали), а о защищённой зоне. Доступ к локальным файлам возможен лишь после разрешения, предоставляемого пользователем через элемент ввода файла.

Знакомимся с FileReader

Этот компонент придаёт остроты каждой операции с файлами. Метод FileReader.readAsText() даёт возможность асинхронного чтения содержимого файлов.

Защита от ошибок

Мы – разработчики, и ошибки – наши постоянные противники. Убедитесь, что ваш код отказоустойчив и корректно обрабатывает ошибки. И при всей своей великой силе, не забудьте о великой ответственности – обработке ошибок в onerror.

Продвинутые техники

Теперь давайте рассмотрим несколько продвинутых тематик работы с файлами, содержащими специфические окончания строк или имеющими большой объем:

  • Регулярные выражения: Это универсальный инструмент для обработки текстовых данных — от разделения содержимого до управления различными символами новой строки.
  • ReadableStream: В названии этого инструмента заложены его функции. Он легко справляется с потоковым чтением больших объемов данных.
  • TextDecoder: Забудьте о проблемах с кодировками. Тонкое декодирование фрагментов файла "на лету" с этим мощным инструментом теперь реальность.

От файла к веб-странице

Представив текстовые строки в виде массива или объекта, который можно отрендерить на веб-странице, все становится гораздо проще.

JS
Скопировать код
const output = document.getElementById('output');
reader.onload = event => {
    output.textContent = event.target.result; // Демонстрируем содержимое файла, как настоящий мастер!
};

Визуализация

Поиграем в занимательную игру для демонстрации построчного чтения локальных текстовых файлов:

JS
Скопировать код
const gameLogic = new FileReader(); // Загружаем логику игры
gameLogic.onload = function() {
    const rounds = this.result.split('\n'); // Отделяем раунды от других
    rounds.forEach((round, index) => {
        console.log(`Раунд ${index + 1}: ${round}`); // Объявляем каждый раунд
    });
};

Представьте каждый раунд как строку в вашем текстовом файле. Игровая логика на JavaScript будет контролировать прохождение каждого раунда (или строки)!

Обработка файлов сравнимых по размеру с Волдемортом и асинхронная обработка

Что делать, если файл противоречив, как злодеяния Волдеморта? Не беспокойтесь, у нас есть ответ.

Потоковая обработка

API ReadableStream прекрасно подойдет для работы с огромными файлами. Думайте о нем как о Комнате Требования — гибкой и эффективной, которая не перегружает память браузера:

JS
Скопировать код
fetch('/path/to/your/textfile.txt')
  .then(response => response.body)
  .then(body => {
    const reader = body.getReader();
    // Обрабатываем каждый фрагмент
  });

Управление асинхронностью

Магия async/await может существенно упростить асинхронное чтение файлов, сделав код более чистым и понятным:

JS
Скопировать код
async function processFile(file) {
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = async event => {
        for (const line of event.target.result.split('\n')) {
            await processLine(line); // Обработка одной строки перед переходом к следующей
        }
    };
    reader.onerror = error => console.error('Ошибка чтения файла:', error);
    reader.readAsText(file);
}
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для чтения содержимого файла в текстовом формате?
1 / 5

Свежие материалы
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024

Загрузка...