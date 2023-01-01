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30 критических пунктов тестирования верстки: полный чек-лист
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30 критических пунктов тестирования верстки: полный чек-лист
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30 критических пунктов тестирования верстки: полный чек-лист

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Для кого эта статья:

  • Фронтенд-разработчики, заинтересованные в улучшении качества своей работы
  • Специалисты по веб-дизайну и тестированию, стремящиеся повысить свои навыки

  • Менеджеры проектов в сфере веб-разработки, ответственные за качество конечного продукта

    Фронтенд разработчик спокойно сдал проект, развернулся и пошёл к выходу. Заказчик запустил сайт на своём телефоне и его лицо исказилось – меню налезло на логотип, кнопки не нажимались, шрифты поплыли, а главный баннер вообще пропал. Знакомая ситуация? 🤦‍♂️ Тестирование верстки — та стадия, которую часто недооценивают, а зря. Проверка по чек-листу не только убережёт вашу репутацию, но и сэкономит нервы и деньги. Вот исчерпывающий список из 30 пунктов, который я составил на основе 8 лет опыта исправления чужих ошибок.

• Полный чек-лист для тестирования верстки: что проверять

Тестирование верстки — это не просто беглый просмотр страницы в браузере. Это систематический процесс, требующий внимания к деталям и понимания принципов современной веб-разработки. Я разделил полный чек-лист на пять ключевых областей, чтобы вы могли проводить тестирование методично и ничего не упустить.

Прежде чем погрузиться в детали, давайте определим, что именно мы проверяем при тестировании верстки:

  • Соответствие макету — насколько точно верстка отражает дизайн
  • Техническое качество — правильность HTML/CSS кода, структуры документа
  • Адаптивность — корректное отображение на всех устройствах
  • Функциональность — работа всех интерактивных элементов
  • Кроссбраузерность — единообразие отображения в разных браузерах
  • Производительность — скорость загрузки и отрисовки страницы

Антон Васильев, технический директор веб-студии

Мой опыт показывает, что проблемы с версткой обычно всплывают в самый неподходящий момент. Однажды мы сдали крупный интернет-магазин, все тесты прошли успешно. Через неделю клиент звонит в панике — при интеграции с 1С на странице каталога появились товары с очень длинными названиями, и они полностью разрушили сетку. Оказалось, разработчик не учел переполнение контентом и не настроил text-overflow. Этот кейс стал поворотным — теперь у нас есть специальный раздел в чек-листе по проверке поведения элементов при экстремальных условиях. Мы тестируем страницы с минимальным и максимальным количеством контента, с очень длинными словами, с отсутствующими изображениями. Такой подход сократил количество срочных доработок на 78%.

Для эффективного тестирования я рекомендую создать свою систему оценки каждого пункта. Например:

Статус Описание Действие
✅ Соответствует Элемент/функция полностью соответствует требованиям Пометить как проверенное
⚠️ Частично соответствует Есть незначительные отклонения от требований Зафиксировать проблему, оценить приоритет
❌ Не соответствует Серьезные отклонения, критические ошибки Вернуть на доработку с подробным описанием
❓ Требует уточнения Нет четких критериев для оценки Запросить дополнительную информацию

Теперь давайте рассмотрим каждую область проверки подробно, начиная с фундаментальных аспектов верстки. 🔍

Пошаговый план для смены профессии

• Базовые параметры проверки верстки: код и структура

Качественная верстка начинается с правильного кода. Даже если внешне всё выглядит идеально, проблемы в базовых параметрах могут проявиться позже при масштабировании проекта или интеграции с CMS. Вот 10 ключевых пунктов для проверки кода и структуры:

  1. Валидность HTML/CSS — проверьте код через W3C валидатор
  2. Семантика HTML — использование правильных тегов для соответствующего контента
  3. Структура заголовков — корректная иерархия h1-h6 без пропусков
  4. Оптимизация изображений — правильные форматы, сжатие, атрибуты alt
  5. Уникальные идентификаторы — отсутствие дублей ID на странице
  6. Консистентность нейминга — следование единой системе именования классов
  7. Отсутствие inline-стилей — стили должны быть вынесены в CSS-файлы
  8. Работа без JavaScript — базовая функциональность при отключенном JS
  9. Корректные метатеги — title, description, viewport, charset
  10. Favicon и другие иконки — наличие для разных платформ и устройств

Одна из частых ошибок, которую я встречаю — игнорирование валидности кода с аргументом "и так работает". Но невалидный код может вызывать непредсказуемое поведение в разных браузерах и затруднять SEO-оптимизацию.

Для проверки этих пунктов существуют полезные инструменты:

  • W3C HTML Validator — для проверки HTML-кода
  • W3C CSS Validator — для проверки CSS
  • Lighthouse — для комплексной оценки качества
  • HTML5 Outliner — для проверки структуры заголовков

Особенно внимательно следует относиться к семантической структуре страницы. Правильное использование тегов article, section, nav, header, footer не только улучшает доступность сайта, но и положительно влияет на SEO-показатели. 🏗️

• Тестирование адаптивности и кроссбраузерности

В мире, где более 50% трафика приходится на мобильные устройства, адаптивность — не роскошь, а необходимость. А учитывая разнообразие браузеров, кроссбраузерное тестирование становится критически важным этапом. Вот следующие 10 пунктов чек-листа:

  1. Проверка на всех контрольных точках — 320px, 768px, 1024px, 1440px и выше
  2. Тестирование на реальных устройствах — минимум iPhone и Android
  3. Корректное поведение элементов при ресайзе — плавная перестройка
  4. Переполнение контентом — текст не должен вылезать за границы
  5. Проверка в основных браузерах — Chrome, Firefox, Safari, Edge
  6. Тестирование при разных DPI и масштабе — от 100% до 200%
  7. Корректность Touch-интерфейса — удобные размеры кликабельных элементов
  8. Ориентация экрана — работа при смене ландшафтной/портретной ориентации
  9. Отображение шрифтов — консистентность во всех браузерах
  10. Учет особенностей iOS — тап-области, эластичный скролл, отступ сафари

При тестировании адаптивности важно не просто "посмотреть как выглядит", а методично проверить каждый элемент интерфейса на всех контрольных точках. Используйте инструменты, встроенные в браузеры (DevTools) для эмуляции различных устройств.

Мария Ковалева, фронтенд-разработчик

Два года назад я получила заказ на разработку корпоративного портала для крупной логистической компании. Сроки были сжатыми, проект большой. Я протестировала верстку в Chrome и Firefox последних версий, всё работало безупречно. Клиент принял работу, оплатил, но через неделю позвонил с претензией: "У половины сотрудников не работают ключевые функции". Оказалось, компания использовала корпоративные компьютеры со старым Edge на Windows 7. В этом браузере часть CSS-свойств работала некорректно, а некоторые JS-функции вообще не запускались. Пришлось экстренно переписывать код с учетом совместимости, добавлять полифиллы и дорабатывать функционал. С тех пор я всегда уточняю целевые браузеры и включаю в договор список поддерживаемых платформ. А в своем чек-листе появился целый раздел для тестирования в устаревших браузях.

Для систематизации проверки адаптивности и кроссбраузерности рекомендую составить матрицу тестирования:

Разрешение / Устройство Chrome Firefox Safari Edge
320px (мобильный)
768px (планшет)
1024px (ноутбук)
1440px+ (десктоп)

Помните, что виртуальная эмуляция устройств не всегда точно воспроизводит реальные условия. По возможности проводите тестирование на физических устройствах разных типов. 📱💻

• Проверка функциональности и интерактивных элементов

Верстка — это не только статичное отображение дизайна, но и работающие интерактивные элементы. Именно на этом этапе часто обнаруживаются проблемы, которые могут серьезно повлиять на пользовательский опыт. Следующие 5 пунктов чек-листа помогут обеспечить корректную работу всех функциональных компонентов:

  1. Формы и валидация — корректная работа всех полей, отображение ошибок, отправка
  2. Интерактивные элементы — все кнопки, ссылки, выпадающие списки функционируют
  3. Анимации и переходы — плавное выполнение, работа в разных браузерах
  4. Модальные окна и попапы — правильное открытие/закрытие, доступность с клавиатуры
  5. Состояния элементов — hover, active, focus отображаются корректно

Особое внимание уделите формам — они часто становятся источником проблем. Проверьте следующие аспекты:

  • Валидация работает корректно для всех типов полей
  • Сообщения об ошибках понятны и заметны
  • Автозаполнение не ломает дизайн
  • Форма корректно отправляется и обрабатывает ответ сервера
  • Все поля доступны с клавиатуры (Tab-навигация)

Для тестирования интерактивных элементов полезно составить сценарии использования, которые охватывают типичные действия пользователя:

  1. Заполнение и отправка формы обратной связи
  2. Навигация по сайту с помощью меню
  3. Использование фильтров и сортировки в каталоге
  4. Просмотр галереи или слайдера
  5. Добавление товара в корзину и оформление заказа

Не забывайте проверять доступность с клавиатуры — многие пользователи по разным причинам не могут или не хотят использовать мышь или тачскрин. Последовательно нажимая Tab, вы должны иметь возможность добраться до всех интерактивных элементов страницы. 🖱️⌨️

• Финальные штрихи: производительность и доступность

Финальная часть чек-листа охватывает аспекты, которые часто остаются без внимания, но сильно влияют на общее качество сайта — это производительность и доступность. Последние 5 пунктов нашего чек-листа:

  1. Скорость загрузки страницы — оптимизация ресурсов, lazy loading
  2. Доступность (a11y) — работа со скринридерами, семантика, цветовой контраст
  3. Печатные стили — корректное отображение при печати страницы
  4. Обработка ошибок — корректное поведение при отсутствии ресурсов (404 для изображений)
  5. Совместимость с SEO — структура, метатеги, микроразметка

Производительность напрямую влияет на конверсию. По данным исследований, 53% пользователей покидают сайт, если он загружается более 3 секунд. Поэтому оптимизация должна стать неотъемлемой частью процесса верстки.

Для проверки производительности используйте:

  • Google PageSpeed Insights — для общей оценки скорости
  • Вкладку Network в DevTools — для детального анализа загрузки ресурсов
  • Lighthouse — для комплексной оценки включая производительность

Доступность — это не просто "дополнительная фича", а базовое требование современного веба. Проверьте следующие аспекты:

  • Все изображения имеют атрибуты alt с осмысленным текстом
  • Контраст текста соответствует стандартам WCAG (минимум 4.5:1 для обычного текста)
  • Элементы управления доступны с клавиатуры и имеют фокусные состояния
  • Семантическая структура помогает скринридерам интерпретировать контент
  • Формы имеют связанные label для всех полей

При оценке финальных штрихов также важно учитывать специфические требования проекта. Например, для интернет-магазина критически важна микроразметка товаров, а для корпоративного сайта — корректное отображение при печати. 🚀

Этот 30-пунктовый чек-лист — не просто формальный список для галочки, а ваш инструмент качества. Внедрение систематического тестирования верстки по всем этим направлениям радикально повышает уровень вашего продукта. Лучший момент для выявления проблем — до того, как их увидит клиент или конечный пользователь. Адаптируйте этот чек-лист под свои проекты, дополняйте его специфическими пунктами и превратите тестирование из рутины в конкурентное преимущество.

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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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