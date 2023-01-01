Составление брифа и ТЗ для сайта: руководство для заказчиков

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Для кого эта статья:

Заказчики и предприниматели, планирующие разработку сайтов

Менеджеры проектов и специалисты в области веб-разработки

Студенты и профессионалы, обучающиеся управлению проектами и цифровому маркетингу Между успешным проектом и чередой бесконечных правок лежит пропасть, имя которой — недостаточная документация. Каждый второй веб-проект проваливается не из-за слабых технических навыков разработчиков, а из-за отсутствия чёткого понимания задачи. Правильно составленные бриф и техническое задание — это не формальность и не бюрократия, а ваш спасательный круг в море разработки. Они определяют, получите ли вы именно тот сайт, который нужен вашему бизнесу, в срок и без лишних затрат. 📝

Бриф и ТЗ: ключевые отличия и область применения

Многие заказчики путают бриф и техническое задание, считая их взаимозаменяемыми документами. Это серьезное заблуждение, которое ведет к коммуникационным провалам и неудовлетворительным результатам. По сути, это два разных инструмента с совершенно разными целями и форматами. 🔄

Бриф — это первичный документ, маркетинговая анкета, которая фиксирует общее видение проекта и бизнес-требования. Это мост между вашими бизнес-целями и техническим воплощением. Техническое задание — детализированная спецификация, превращающая абстрактные пожелания в конкретные технические решения.

Александр Петров, руководитель веб-проектов Однажды ко мне обратился клиент, который был уверен, что заполненного брифа достаточно для старта работ. "Зачем тратить время на ТЗ, если я уже все описал?", — недоумевал он. Я предложил эксперимент: показал этот бриф трем разным разработчикам и попросил их набросать, что они будут делать. Результаты оказались кардинально разными — от простой лендинг-страницы до полноценного интернет-магазина с интеграциями. Когда клиент увидел эту разницу, он осознал: бриф дает направление, но только ТЗ гарантирует, что все понимают задачу одинаково. Мы потратили неделю на составление детального ТЗ, и это сэкономило нам три месяца работы и бюджет, равный стоимости самого сайта.

Давайте систематизируем ключевые различия между брифом и техническим заданием:

Параметр Бриф Техническое задание (ТЗ) Основная цель Понимание общего видения проекта Детализация технической реализации Объём документа Краткий (1-3 страницы) Подробный (от 10 страниц) Кто составляет Чаще заказчик, иногда совместно с исполнителем Чаще исполнитель на основе брифа Время создания На этапе обсуждения проекта После утверждения брифа, перед началом работ Юридический статус Информационный документ Часто приложение к договору Терминология Бизнес-язык Технический язык

Бриф можно сравнить с эскизом картины — он передает идею и настроение, но не детализирует каждый мазок. ТЗ же — это подробная инструкция по воссозданию конкретной картины, где указан каждый оттенок и техника исполнения.

Область применения этих документов также различается:

Бриф используется для первичного обсуждения, оценки стоимости и сроков, формирования команды проекта

используется для первичного обсуждения, оценки стоимости и сроков, формирования команды проекта ТЗ служит руководством для разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и является основой для приемки работ

Важно понимать, что игнорирование любого из этих документов или поверхностный подход к их составлению значительно увеличивает риски проекта. Бриф без последующего ТЗ — это корабль без компаса, а ТЗ, написанное без предварительного брифа, рискует не отвечать реальным бизнес-потребностям. ⚠️

Структура эффективного брифа для разработки сайта

Качественный бриф должен быть одновременно исчерпывающим и лаконичным — непростой баланс, который определяет успех дальнейшей работы. Он должен давать достаточно информации для понимания задачи, но не перегружать деталями, которые уместнее в техническом задании. 📋

Оптимальный бриф для разработки сайта включает следующие разделы:

Информация о компании — название, сфера деятельности, конкурентные преимущества, позиционирование на рынке Цели проекта — четкое определение, зачем создается сайт и какие бизнес-задачи он должен решать Целевая аудитория — описание основных групп пользователей, их потребностей и сценариев взаимодействия с сайтом Функциональные требования — основные возможности сайта (не детализированные технически) Визуальные предпочтения — общие пожелания по дизайну, примеры сайтов, которые нравятся/не нравятся Сроки и бюджет — ориентировочные рамки по времени и финансам Дополнительная информация — особые пожелания, ограничения, интеграции с внешними системами

Мария Соколова, digital-стратег Работая с крупной сетью фитнес-центров, я столкнулась с классической проблемой: бриф, который нам предоставили, был заполнен формально и поверхностно. В разделе "Целевая аудитория" значилось просто "все, кто занимается спортом", а в визуальных предпочтениях — "современный стильный дизайн". С такой информацией мы рисковали создать универсальный, но бесполезный сайт. Вместо того чтобы начинать работу, я организовала трехчасовой брифинг-сессию с маркетологами, тренерами и даже клиентами сети. Мы выделили 5 чётких сегментов аудитории — от профессиональных спортсменов до мам, приводящих детей на занятия. Для каждого сегмента определили ключевые болевые точки и мотивации. В итоге пересобранный бриф занял 12 страниц вместо исходных двух, но дал нам точное понимание, что должно быть на сайте. Результат — конверсия записи на пробные тренировки выросла на 43% по сравнению с предыдущим сайтом.

При составлении брифа придерживайтесь следующих принципов:

Конкретность — избегайте размытых формулировок вроде "современный дизайн" или "удобный интерфейс"

— избегайте размытых формулировок вроде "современный дизайн" или "удобный интерфейс" Фокус на бизнес-результатах — описывайте не технические характеристики, а желаемый эффект

— описывайте не технические характеристики, а желаемый эффект Приоритизация — выделяйте наиболее важные аспекты и функции

— выделяйте наиболее важные аспекты и функции Реалистичность — соотносите желания с бюджетом и сроками

Помните, что хороший бриф — это диалог, а не монолог. Он должен стать результатом обсуждения между заказчиком и исполнителем, где каждая сторона вносит свой вклад в понимание задачи. Исполнитель должен активно задавать уточняющие вопросы, если что-то неясно. 🗣️

Вот пример структурированного раздела о целевой аудитории, который демонстрирует правильный уровень детализации для брифа:

Целевая аудитория:

Сегмент 1: Руководители малого бизнеса (25-45 лет), ищущие способы автоматизации процессов. Ценят конкретику и расчет ROI. Принимают решения быстро, но требуют четких доказательств эффективности.

Руководители малого бизнеса (25-45 лет), ищущие способы автоматизации процессов. Ценят конкретику и расчет ROI. Принимают решения быстро, но требуют четких доказательств эффективности. Сегмент 2: IT-специалисты компаний (30-40 лет), которым поручено найти решение. Технически грамотны, ценят детальную документацию и возможность интеграции с существующими системами.

IT-специалисты компаний (30-40 лет), которым поручено найти решение. Технически грамотны, ценят детальную документацию и возможность интеграции с существующими системами. Сегмент 3: Начинающие предприниматели (20-35 лет), запускающие первый бизнес. Ограничены в бюджете, ищут готовые решения, которые можно внедрить самостоятельно без глубоких технических знаний.

Такой уровень детализации даст дизайнерам и разработчикам четкое понимание, для кого создается продукт, не перегружая бриф техническими деталями, которые будут уместнее в ТЗ. ⭐

Техническое задание: обязательные разделы и детали

Техническое задание — это фундамент, на котором строится весь процесс разработки. В отличие от брифа, ТЗ должно быть максимально детализированным и не оставлять места для интерпретаций. Хорошее ТЗ позволяет четко оценить объем работ, спланировать ресурсы и обеспечить соответствие конечного продукта ожиданиям. 🏗️

Структура технического задания для сайта должна включать следующие обязательные разделы:

Введение Цель создания сайта

Краткое описание проекта

Глоссарий терминов (если необходимо) Общие требования Требования к дизайну (стиль, цветовая схема, шрифты)

Требования к адаптивности (поддерживаемые разрешения и устройства)

Требования к браузерам (список поддерживаемых версий)

Требования к производительности (время загрузки страниц) Структура сайта Карта сайта с иерархией страниц

Типы страниц и их назначение

Навигационная схема Функциональные требования Детальное описание каждой функции

Пользовательские роли и права доступа

Алгоритмы и сценарии использования Технические требования Требования к системе управления контентом (CMS)

Требования к хостингу и доменному имени

Требования к безопасности

Интеграции с внешними сервисами и API Контент Описание типов контента

Кто предоставляет контент и в каком формате

Требования к метаданным Тестирование Критерии приемки

Методы тестирования Сроки и этапы работ Детальный график с контрольными точками

Условия сдачи-приемки работ

Особое внимание стоит уделить разделу функциональных требований. Здесь недостаточно просто перечислить нужные функции — необходимо детально описать, как именно они должны работать. Например, недостаточно указать "форма обратной связи" — нужно описать все поля формы, правила валидации, сценарий обработки заполненной формы и т.д. 🔍

Плохое описание функции Хорошее описание функции Реализовать поиск по сайту Реализовать поиск по сайту со следующими параметрами:<br>- Поисковая строка доступна с любой страницы сайта в верхнем меню<br>- Минимальная длина поискового запроса – 3 символа<br>- Поиск выполняется по заголовкам, описаниям и содержимому страниц<br>- Результаты отображаются в порядке релевантности<br>- На странице результатов показывается до 10 совпадений с пагинацией<br>- Для каждого результата выводится: заголовок (кликабельная ссылка), фрагмент текста с подсветкой совпадения, дата публикации<br>- При отсутствии результатов показывается сообщение "По вашему запросу ничего не найдено" и предлагаются популярные запросы Добавить фильтрацию товаров в каталоге Реализовать систему фильтрации товаров в каталоге со следующими возможностями:<br>- Фильтрация по категориям (древовидная структура до 3 уровней вложенности)<br>- Фильтрация по цене (ползунок с диапазоном от минимальной до максимальной цены в текущей выборке)<br>- Фильтрация по бренду (чекбоксы с наиболее популярными брендами, опция "Показать все")<br>- Фильтрация по наличию (переключатель "Только в наличии")<br>- Фильтры применяются автоматически без перезагрузки страницы<br>- URL страницы должен обновляться в соответствии с выбранными фильтрами для возможности копирования ссылки<br>- При применении фильтров должен обновляться счетчик найденных товаров

Чрезвычайно важно, чтобы ТЗ было согласовано и подписано обеими сторонами до начала работ. Это документ, который защищает интересы как заказчика, так и исполнителя, устанавливая чёткие критерии оценки результата. ✅

Методика составления ТЗ без ошибок и недочетов

Составление технического задания — это не разовое мероприятие, а процесс, требующий методичного подхода и проверок. Даже опытные проектные менеджеры допускают ошибки, которые могут стоить проекту времени, денег и нервов. Следуя проверенной методике, вы значительно снизите риск критических недочетов. 📊

Вот пошаговый алгоритм создания безупречного технического задания:

Подготовительный этап Детальный анализ брифа и выявление неясных моментов

Исследование аналогичных проектов и отраслевых стандартов

Формирование предварительного списка вопросов к заказчику Интервьюирование заинтересованных сторон Проведение серии встреч с представителями заказчика

Сбор требований от всех групп пользователей

Документирование всех обсуждений с фиксацией принятых решений Создание прототипов Разработка схематичных макетов ключевых страниц

Визуализация пользовательских сценариев

Согласование прототипов с заказчиком до начала детализации ТЗ Составление первой версии ТЗ Структурирование документа согласно принятым стандартам

Детальное описание всех функциональных блоков

Включение прототипов и визуальных материалов Многоуровневая проверка Самостоятельный критический анализ

Peer-review от коллег (особенно технических специалистов)

Проверка на соответствие бизнес-целям проекта

Проверка на внутреннюю непротиворечивость Финализация и согласование Презентация ТЗ заказчику с пояснениями ключевых моментов

Сбор и обработка обратной связи

Внесение корректировок и повторное согласование

Формальное утверждение документа

Наиболее распространенные ошибки при составлении ТЗ, которых следует избегать:

Неоднозначные формулировки — использование слов "примерно", "около", "подобно" без конкретизации

— использование слов "примерно", "около", "подобно" без конкретизации Избыточная техническая детализация — перегрузка деталями реализации вместо описания требуемого результата

— перегрузка деталями реализации вместо описания требуемого результата Отсутствие приоритизации — когда все требования кажутся одинаково важными

— когда все требования кажутся одинаково важными Игнорирование нефункциональных требований — безопасность, производительность, масштабируемость

— безопасность, производительность, масштабируемость Недостаточное внимание к пограничным случаям — что происходит при сбоях, ошибках пользователя и т.д.

— что происходит при сбоях, ошибках пользователя и т.д. Отсутствие критериев приемки — как определить, что требование выполнено

Помните, что идеальное ТЗ — это баланс между детализацией и гибкостью. Слишком жесткое ТЗ не оставляет места для творческих решений и адаптации к меняющимся условиям, а слишком размытое — приводит к разночтениям и конфликтам. 🧩

Важный аспект — использование правильного языка и терминологии. Все специфические термины должны быть определены в глоссарии. Избегайте жаргонизмов и аббревиатур без расшифровки. Формулировки должны быть недвусмысленными: вместо "быстрая загрузка страницы" указывайте конкретные показатели, например, "время полной загрузки страницы не более 2 секунд при скорости соединения от 10 Мбит/с". 🔤

И наконец, не забывайте, что ТЗ — это живой документ. Предусмотрите процедуру внесения изменений, особенно для долгосрочных проектов. Каждое изменение должно быть задокументировано, обосновано и согласовано всеми сторонами. 📝

Шаблоны и инструменты для создания документации

Создание брифов и технических заданий с нуля — неоправданная трата ресурсов, когда существует множество готовых шаблонов и специализированных инструментов. Правильно подобранные шаблоны экономят время и снижают риск упустить важные аспекты. 🛠️

Для составления эффективного брифа рекомендуются следующие шаблоны:

Краткий бриф — для небольших проектов, где достаточно базового понимания задачи

— для небольших проектов, где достаточно базового понимания задачи Расширенный бриф — для средних и крупных проектов с детализацией бизнес-требований

— для средних и крупных проектов с детализацией бизнес-требований Специализированный бриф — адаптированный под конкретный тип сайта (интернет-магазин, корпоративный сайт, лендинг)

Для технических заданий также существуют различные форматы шаблонов:

По стандарту IEEE 830 — формализованная структура для крупных проектов

— формализованная структура для крупных проектов Agile-ориентированные ТЗ — с фокусом на пользовательские истории и итеративную разработку

— с фокусом на пользовательские истории и итеративную разработку Отраслевые шаблоны — учитывающие специфику конкретных типов сайтов и приложений

Помимо текстовых шаблонов, для создания профессиональной документации рекомендуется использовать следующие инструменты:

Для прототипирования и визуализации: Figma — для создания интерактивных прототипов

Miro — для совместной работы над схемами и mind-maps

Axure RP — для детального прототипирования с логикой Для документирования требований: Confluence — wiki-система для создания структурированной документации

Notion — гибкая платформа для документов с базами данных

GitLab/GitHub Wiki — для команд, использующих Git для разработки Для управления требованиями: Jira — для детального трекинга задач и требований

Trello — для визуального управления проектами по методологии Kanban

ClickUp — для комплексного управления проектами с интеграцией документации

При выборе инструментов учитывайте следующие факторы:

Размер и сложность проекта

Технический уровень команды

Необходимость в совместной работе

Интеграция с другими системами

Бюджет на инструменты

Независимо от выбранного инструмента, придерживайтесь следующих принципов для эффективного документирования:

Единый источник правды — все участники должны работать с одной версией документа

— все участники должны работать с одной версией документа Контроль версий — отслеживание всех изменений с возможностью возврата к предыдущим версиям

— отслеживание всех изменений с возможностью возврата к предыдущим версиям Доступность — документы должны быть легко доступны всем заинтересованным сторонам

— документы должны быть легко доступны всем заинтересованным сторонам Интеграция — связь между различными документами (от брифа к ТЗ, от ТЗ к задачам разработки)

— связь между различными документами (от брифа к ТЗ, от ТЗ к задачам разработки) Наглядность — использование визуальных элементов для лучшего понимания (диаграммы, схемы, прототипы)

В профессиональной среде все чаще используется подход "документация как код" (Documentation as Code), где документы создаются в формате Markdown или других легких языках разметки, хранятся в Git-репозиториях и проходят процессы ревью, аналогичные проверке кода. Этот подход обеспечивает высокое качество документации и интеграцию с процессами разработки. 💻

И помните, что даже лучшие шаблоны и инструменты — лишь подспорье. Качество документации в конечном счете определяется четкостью мышления, пониманием требований и вниманием к деталям. Технологии меняются, но эти навыки остаются неизменно ценными. 🌟

Грамотно составленные бриф и техническое задание — это инвестиция, которая многократно окупается на всех этапах разработки сайта. Они превращают абстрактные идеи в конкретный план действий, минимизируют недопонимания и конфликты, экономят ресурсы и нервы. Помните: время, потраченное на качественную документацию в начале проекта, с лихвой компенсируется отсутствием авральных переделок в конце. Не экономьте на фундаменте — только на прочной основе можно построить надежную и эффективную digital-архитектуру вашего бизнеса.

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