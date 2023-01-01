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Составление брифа и ТЗ для сайта: руководство для заказчиков
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Составление брифа и ТЗ для сайта: руководство для заказчиков

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Для кого эта статья:

  • Заказчики и предприниматели, планирующие разработку сайтов
  • Менеджеры проектов и специалисты в области веб-разработки

  • Студенты и профессионалы, обучающиеся управлению проектами и цифровому маркетингу

    Между успешным проектом и чередой бесконечных правок лежит пропасть, имя которой — недостаточная документация. Каждый второй веб-проект проваливается не из-за слабых технических навыков разработчиков, а из-за отсутствия чёткого понимания задачи. Правильно составленные бриф и техническое задание — это не формальность и не бюрократия, а ваш спасательный круг в море разработки. Они определяют, получите ли вы именно тот сайт, который нужен вашему бизнесу, в срок и без лишних затрат. 📝

Бриф и ТЗ: ключевые отличия и область применения

Многие заказчики путают бриф и техническое задание, считая их взаимозаменяемыми документами. Это серьезное заблуждение, которое ведет к коммуникационным провалам и неудовлетворительным результатам. По сути, это два разных инструмента с совершенно разными целями и форматами. 🔄

Бриф — это первичный документ, маркетинговая анкета, которая фиксирует общее видение проекта и бизнес-требования. Это мост между вашими бизнес-целями и техническим воплощением. Техническое задание — детализированная спецификация, превращающая абстрактные пожелания в конкретные технические решения.

Александр Петров, руководитель веб-проектов

Однажды ко мне обратился клиент, который был уверен, что заполненного брифа достаточно для старта работ. "Зачем тратить время на ТЗ, если я уже все описал?", — недоумевал он. Я предложил эксперимент: показал этот бриф трем разным разработчикам и попросил их набросать, что они будут делать. Результаты оказались кардинально разными — от простой лендинг-страницы до полноценного интернет-магазина с интеграциями. Когда клиент увидел эту разницу, он осознал: бриф дает направление, но только ТЗ гарантирует, что все понимают задачу одинаково. Мы потратили неделю на составление детального ТЗ, и это сэкономило нам три месяца работы и бюджет, равный стоимости самого сайта.

Давайте систематизируем ключевые различия между брифом и техническим заданием:

Параметр Бриф Техническое задание (ТЗ)
Основная цель Понимание общего видения проекта Детализация технической реализации
Объём документа Краткий (1-3 страницы) Подробный (от 10 страниц)
Кто составляет Чаще заказчик, иногда совместно с исполнителем Чаще исполнитель на основе брифа
Время создания На этапе обсуждения проекта После утверждения брифа, перед началом работ
Юридический статус Информационный документ Часто приложение к договору
Терминология Бизнес-язык Технический язык

Бриф можно сравнить с эскизом картины — он передает идею и настроение, но не детализирует каждый мазок. ТЗ же — это подробная инструкция по воссозданию конкретной картины, где указан каждый оттенок и техника исполнения.

Область применения этих документов также различается:

  • Бриф используется для первичного обсуждения, оценки стоимости и сроков, формирования команды проекта
  • ТЗ служит руководством для разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и является основой для приемки работ

Важно понимать, что игнорирование любого из этих документов или поверхностный подход к их составлению значительно увеличивает риски проекта. Бриф без последующего ТЗ — это корабль без компаса, а ТЗ, написанное без предварительного брифа, рискует не отвечать реальным бизнес-потребностям. ⚠️

Пошаговый план для смены профессии

Структура эффективного брифа для разработки сайта

Качественный бриф должен быть одновременно исчерпывающим и лаконичным — непростой баланс, который определяет успех дальнейшей работы. Он должен давать достаточно информации для понимания задачи, но не перегружать деталями, которые уместнее в техническом задании. 📋

Оптимальный бриф для разработки сайта включает следующие разделы:

  1. Информация о компании — название, сфера деятельности, конкурентные преимущества, позиционирование на рынке
  2. Цели проекта — четкое определение, зачем создается сайт и какие бизнес-задачи он должен решать
  3. Целевая аудитория — описание основных групп пользователей, их потребностей и сценариев взаимодействия с сайтом
  4. Функциональные требования — основные возможности сайта (не детализированные технически)
  5. Визуальные предпочтения — общие пожелания по дизайну, примеры сайтов, которые нравятся/не нравятся
  6. Сроки и бюджет — ориентировочные рамки по времени и финансам
  7. Дополнительная информация — особые пожелания, ограничения, интеграции с внешними системами

Мария Соколова, digital-стратег

Работая с крупной сетью фитнес-центров, я столкнулась с классической проблемой: бриф, который нам предоставили, был заполнен формально и поверхностно. В разделе "Целевая аудитория" значилось просто "все, кто занимается спортом", а в визуальных предпочтениях — "современный стильный дизайн". С такой информацией мы рисковали создать универсальный, но бесполезный сайт.

Вместо того чтобы начинать работу, я организовала трехчасовой брифинг-сессию с маркетологами, тренерами и даже клиентами сети. Мы выделили 5 чётких сегментов аудитории — от профессиональных спортсменов до мам, приводящих детей на занятия. Для каждого сегмента определили ключевые болевые точки и мотивации. В итоге пересобранный бриф занял 12 страниц вместо исходных двух, но дал нам точное понимание, что должно быть на сайте. Результат — конверсия записи на пробные тренировки выросла на 43% по сравнению с предыдущим сайтом.

При составлении брифа придерживайтесь следующих принципов:

  • Конкретность — избегайте размытых формулировок вроде "современный дизайн" или "удобный интерфейс"
  • Фокус на бизнес-результатах — описывайте не технические характеристики, а желаемый эффект
  • Приоритизация — выделяйте наиболее важные аспекты и функции
  • Реалистичность — соотносите желания с бюджетом и сроками

Помните, что хороший бриф — это диалог, а не монолог. Он должен стать результатом обсуждения между заказчиком и исполнителем, где каждая сторона вносит свой вклад в понимание задачи. Исполнитель должен активно задавать уточняющие вопросы, если что-то неясно. 🗣️

Вот пример структурированного раздела о целевой аудитории, который демонстрирует правильный уровень детализации для брифа:

Целевая аудитория:

  • Сегмент 1: Руководители малого бизнеса (25-45 лет), ищущие способы автоматизации процессов. Ценят конкретику и расчет ROI. Принимают решения быстро, но требуют четких доказательств эффективности.
  • Сегмент 2: IT-специалисты компаний (30-40 лет), которым поручено найти решение. Технически грамотны, ценят детальную документацию и возможность интеграции с существующими системами.
  • Сегмент 3: Начинающие предприниматели (20-35 лет), запускающие первый бизнес. Ограничены в бюджете, ищут готовые решения, которые можно внедрить самостоятельно без глубоких технических знаний.

Такой уровень детализации даст дизайнерам и разработчикам четкое понимание, для кого создается продукт, не перегружая бриф техническими деталями, которые будут уместнее в ТЗ. ⭐

Техническое задание: обязательные разделы и детали

Техническое задание — это фундамент, на котором строится весь процесс разработки. В отличие от брифа, ТЗ должно быть максимально детализированным и не оставлять места для интерпретаций. Хорошее ТЗ позволяет четко оценить объем работ, спланировать ресурсы и обеспечить соответствие конечного продукта ожиданиям. 🏗️

Структура технического задания для сайта должна включать следующие обязательные разделы:

  1. Введение
    • Цель создания сайта
    • Краткое описание проекта
    • Глоссарий терминов (если необходимо)
  2. Общие требования
    • Требования к дизайну (стиль, цветовая схема, шрифты)
    • Требования к адаптивности (поддерживаемые разрешения и устройства)
    • Требования к браузерам (список поддерживаемых версий)
    • Требования к производительности (время загрузки страниц)
  3. Структура сайта
    • Карта сайта с иерархией страниц
    • Типы страниц и их назначение
    • Навигационная схема
  4. Функциональные требования
    • Детальное описание каждой функции
    • Пользовательские роли и права доступа
    • Алгоритмы и сценарии использования
  5. Технические требования
    • Требования к системе управления контентом (CMS)
    • Требования к хостингу и доменному имени
    • Требования к безопасности
    • Интеграции с внешними сервисами и API
  6. Контент
    • Описание типов контента
    • Кто предоставляет контент и в каком формате
    • Требования к метаданным
  7. Тестирование
    • Критерии приемки
    • Методы тестирования
  8. Сроки и этапы работ
    • Детальный график с контрольными точками
    • Условия сдачи-приемки работ

Особое внимание стоит уделить разделу функциональных требований. Здесь недостаточно просто перечислить нужные функции — необходимо детально описать, как именно они должны работать. Например, недостаточно указать "форма обратной связи" — нужно описать все поля формы, правила валидации, сценарий обработки заполненной формы и т.д. 🔍

Плохое описание функции Хорошее описание функции
Реализовать поиск по сайту Реализовать поиск по сайту со следующими параметрами:<br>- Поисковая строка доступна с любой страницы сайта в верхнем меню<br>- Минимальная длина поискового запроса – 3 символа<br>- Поиск выполняется по заголовкам, описаниям и содержимому страниц<br>- Результаты отображаются в порядке релевантности<br>- На странице результатов показывается до 10 совпадений с пагинацией<br>- Для каждого результата выводится: заголовок (кликабельная ссылка), фрагмент текста с подсветкой совпадения, дата публикации<br>- При отсутствии результатов показывается сообщение "По вашему запросу ничего не найдено" и предлагаются популярные запросы
Добавить фильтрацию товаров в каталоге Реализовать систему фильтрации товаров в каталоге со следующими возможностями:<br>- Фильтрация по категориям (древовидная структура до 3 уровней вложенности)<br>- Фильтрация по цене (ползунок с диапазоном от минимальной до максимальной цены в текущей выборке)<br>- Фильтрация по бренду (чекбоксы с наиболее популярными брендами, опция "Показать все")<br>- Фильтрация по наличию (переключатель "Только в наличии")<br>- Фильтры применяются автоматически без перезагрузки страницы<br>- URL страницы должен обновляться в соответствии с выбранными фильтрами для возможности копирования ссылки<br>- При применении фильтров должен обновляться счетчик найденных товаров

Чрезвычайно важно, чтобы ТЗ было согласовано и подписано обеими сторонами до начала работ. Это документ, который защищает интересы как заказчика, так и исполнителя, устанавливая чёткие критерии оценки результата. ✅

Методика составления ТЗ без ошибок и недочетов

Составление технического задания — это не разовое мероприятие, а процесс, требующий методичного подхода и проверок. Даже опытные проектные менеджеры допускают ошибки, которые могут стоить проекту времени, денег и нервов. Следуя проверенной методике, вы значительно снизите риск критических недочетов. 📊

Вот пошаговый алгоритм создания безупречного технического задания:

  1. Подготовительный этап
    • Детальный анализ брифа и выявление неясных моментов
    • Исследование аналогичных проектов и отраслевых стандартов
    • Формирование предварительного списка вопросов к заказчику
  2. Интервьюирование заинтересованных сторон
    • Проведение серии встреч с представителями заказчика
    • Сбор требований от всех групп пользователей
    • Документирование всех обсуждений с фиксацией принятых решений
  3. Создание прототипов
    • Разработка схематичных макетов ключевых страниц
    • Визуализация пользовательских сценариев
    • Согласование прототипов с заказчиком до начала детализации ТЗ
  4. Составление первой версии ТЗ
    • Структурирование документа согласно принятым стандартам
    • Детальное описание всех функциональных блоков
    • Включение прототипов и визуальных материалов
  5. Многоуровневая проверка
    • Самостоятельный критический анализ
    • Peer-review от коллег (особенно технических специалистов)
    • Проверка на соответствие бизнес-целям проекта
    • Проверка на внутреннюю непротиворечивость
  6. Финализация и согласование
    • Презентация ТЗ заказчику с пояснениями ключевых моментов
    • Сбор и обработка обратной связи
    • Внесение корректировок и повторное согласование
    • Формальное утверждение документа

Наиболее распространенные ошибки при составлении ТЗ, которых следует избегать:

  • Неоднозначные формулировки — использование слов "примерно", "около", "подобно" без конкретизации
  • Избыточная техническая детализация — перегрузка деталями реализации вместо описания требуемого результата
  • Отсутствие приоритизации — когда все требования кажутся одинаково важными
  • Игнорирование нефункциональных требований — безопасность, производительность, масштабируемость
  • Недостаточное внимание к пограничным случаям — что происходит при сбоях, ошибках пользователя и т.д.
  • Отсутствие критериев приемки — как определить, что требование выполнено

Помните, что идеальное ТЗ — это баланс между детализацией и гибкостью. Слишком жесткое ТЗ не оставляет места для творческих решений и адаптации к меняющимся условиям, а слишком размытое — приводит к разночтениям и конфликтам. 🧩

Важный аспект — использование правильного языка и терминологии. Все специфические термины должны быть определены в глоссарии. Избегайте жаргонизмов и аббревиатур без расшифровки. Формулировки должны быть недвусмысленными: вместо "быстрая загрузка страницы" указывайте конкретные показатели, например, "время полной загрузки страницы не более 2 секунд при скорости соединения от 10 Мбит/с". 🔤

И наконец, не забывайте, что ТЗ — это живой документ. Предусмотрите процедуру внесения изменений, особенно для долгосрочных проектов. Каждое изменение должно быть задокументировано, обосновано и согласовано всеми сторонами. 📝

Шаблоны и инструменты для создания документации

Создание брифов и технических заданий с нуля — неоправданная трата ресурсов, когда существует множество готовых шаблонов и специализированных инструментов. Правильно подобранные шаблоны экономят время и снижают риск упустить важные аспекты. 🛠️

Для составления эффективного брифа рекомендуются следующие шаблоны:

  • Краткий бриф — для небольших проектов, где достаточно базового понимания задачи
  • Расширенный бриф — для средних и крупных проектов с детализацией бизнес-требований
  • Специализированный бриф — адаптированный под конкретный тип сайта (интернет-магазин, корпоративный сайт, лендинг)

Для технических заданий также существуют различные форматы шаблонов:

  • По стандарту IEEE 830 — формализованная структура для крупных проектов
  • Agile-ориентированные ТЗ — с фокусом на пользовательские истории и итеративную разработку
  • Отраслевые шаблоны — учитывающие специфику конкретных типов сайтов и приложений

Помимо текстовых шаблонов, для создания профессиональной документации рекомендуется использовать следующие инструменты:

  1. Для прототипирования и визуализации:
    • Figma — для создания интерактивных прототипов
    • Miro — для совместной работы над схемами и mind-maps
    • Axure RP — для детального прототипирования с логикой
  2. Для документирования требований:
    • Confluence — wiki-система для создания структурированной документации
    • Notion — гибкая платформа для документов с базами данных
    • GitLab/GitHub Wiki — для команд, использующих Git для разработки
  3. Для управления требованиями:
    • Jira — для детального трекинга задач и требований
    • Trello — для визуального управления проектами по методологии Kanban
    • ClickUp — для комплексного управления проектами с интеграцией документации

При выборе инструментов учитывайте следующие факторы:

  • Размер и сложность проекта
  • Технический уровень команды
  • Необходимость в совместной работе
  • Интеграция с другими системами
  • Бюджет на инструменты

Независимо от выбранного инструмента, придерживайтесь следующих принципов для эффективного документирования:

  • Единый источник правды — все участники должны работать с одной версией документа
  • Контроль версий — отслеживание всех изменений с возможностью возврата к предыдущим версиям
  • Доступность — документы должны быть легко доступны всем заинтересованным сторонам
  • Интеграция — связь между различными документами (от брифа к ТЗ, от ТЗ к задачам разработки)
  • Наглядность — использование визуальных элементов для лучшего понимания (диаграммы, схемы, прототипы)

В профессиональной среде все чаще используется подход "документация как код" (Documentation as Code), где документы создаются в формате Markdown или других легких языках разметки, хранятся в Git-репозиториях и проходят процессы ревью, аналогичные проверке кода. Этот подход обеспечивает высокое качество документации и интеграцию с процессами разработки. 💻

И помните, что даже лучшие шаблоны и инструменты — лишь подспорье. Качество документации в конечном счете определяется четкостью мышления, пониманием требований и вниманием к деталям. Технологии меняются, но эти навыки остаются неизменно ценными. 🌟

Грамотно составленные бриф и техническое задание — это инвестиция, которая многократно окупается на всех этапах разработки сайта. Они превращают абстрактные идеи в конкретный план действий, минимизируют недопонимания и конфликты, экономят ресурсы и нервы. Помните: время, потраченное на качественную документацию в начале проекта, с лихвой компенсируется отсутствием авральных переделок в конце. Не экономьте на фундаменте — только на прочной основе можно построить надежную и эффективную digital-архитектуру вашего бизнеса.

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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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