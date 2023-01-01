Блокировка клик-события через CSS: свойства и решения#Разное
Быстрый ответ
Для того, чтобы сделать элемент невосприимчивым к кликам мыши, используйте свойство CSS
pointer-events со значением
none.
.avoid-click { pointer-events: none; /* Попробуйте кликнуть сейчас! */ }
Примените класс
avoid-click к нужному элементу:
<div class="avoid-click">Клики здесь не действуют</div>
Однако, учтите, что данный метод влияет только на действия мыши и не блокирует взаимодействие с клавиатурой или сенсорными устройствами.
Дополнительные соображения: События клавиатуры и сенсорные экраны
Хотя
pointer-events: none; эффективно блокирует клики мыши, на клавиатурное управление или сенсорные события это свойство не воздействует. Для их блокировки нужно:
- Клавиатура: Чтобы элемент не был доступен для навигации с помощью клавиши Tab, его следует сделать недоступным таким способом или воспользоваться JavaScript для контроля событий фокуса.
- Сенсорный экран: Как и для мыши,
pointer-events: noneне блокирует сенсорное взаимодействие. Однако, его можно регулировать с помощью настроек сенсорной активности в JavaScript.
Когда использование
Pointer-events: none; достаточно полезно для улучшения удобства использования в следующих случаях:
- Предотвращение ошибок: Если предполагается, что с элементом не будет взаимодействия или функциональность ещё не готова,
pointer-events: none;станет незаменимым помощником.
- Визуальные индикаторы: Используйте в сочетании с такими свойствами CSS, как прозрачность, для отображения неактивности элемента.
- Сложный интерфейс: Упрощает работу с контентом, который находится под другими элементами с возможностью наложения.
- Анимации: Временное применение во время анимаций поможет избежать случайных кликов.
Когда CSS недостаточно: Альтернативные решения
Если требуется контролировать сенсорные и клавиатурные события наряду с действиями мыши, пригодится JavaScript. Вот пара подходов:
Обработка при помощи обработчика событий
document.getElementById('elemID').addEventListener('click', function(e) {
e.preventDefault(); // Стоять! Дальше нельзя! 🛑
}, false);
Обработка непосредственно через атрибут
document.getElementById('elemID').onclick = function() { return false; /* "Нет влияния", – так скажет клик */ }
Мелкий шрифт: Ограничения при блокировке кликов с помощью CSS
Совместимость с браузерами: Свойство
pointer-events: none; поддерживается большинством современных браузеров, однако может не функционировать в устаревших. Рекомендуем проверить совместимость на ресурсе Can I use....
Семантика: Использование CSS для блокировки взаимодействия может сбивать с толку пользователей, особенно если отсутствуют визуальные индикаторы. Делайте акцент на доступности и удобстве для пользователя при использовании
pointer-events: none.
Визуализация
Подумайте о CSS как о барьере для события клика, который действует подобно знаку на перекрёстке, регулируя дорожное движение:
🛣️ Обычное движение (Клики) 🚗💨 -> [Кнопка] -> 🎯 Цель события
Установка "дорожного знака" CSS 🚧:
button {
pointer-events: none; /* Извините, проезжая часть перекрыта, просьба объехать! */
}
Результат изменений:
🛣️ Движение (Клики) 🚗💨 -> [🚧 Кнопка (Новое правило)] -> 🚫 Событие отменено
CSS
pointer-events: none работает как запрещающий знак: клики не проходят и все потоки приостанавливаются!
Создание качественного пользовательского опыта с помощью
Ясные и интуитивно понятные сигналы о взаимодействии играют большую роль в удобстве использования продукта. При применении
pointer-events: none следуйте следующим рекомендациям:
- Изменение курсора: Используйте курсор
defaultдля визуального указания, что элемент не реагирует на клики.
- Эффекты перехода: Применяйте свойства CSS, такие как непрозрачность (opacity) и переходы (transitions), чтобы мягко указать на недоступность взаимодействия.
- Доступность: Не забывайте о пользователях с ограниченными возможностями. Используйте атрибуты вроде
aria-disabledдля лучшего понимания состояния элемента.
Тактическое использование
Интерактивные карты
Наложив прозрачный слой с
pointer-events: none на карту, можно избежать случайных кликов при прокрутке страницы.
Управление подсказками
Неинтерактивные всплывающие подсказки не блокируют доступ к элементам под ними, обеспечивая плавный пользовательский опыт.
Работа с SVG
Вы можете управлять взаимодействием с элементами под SVG, применив
pointer-events: none непосредственно к SVG.
Полезные материалы
- pointer-events | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Всё, что вам хотелось узнать о pointer-events для управления взаимодействиями с мышью.
- pointer-events – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Официальная документация по свойству
pointer-events.
- html – css 'pointer-events' property alternative for IE – Stack Overflow — Идеи сообщества по альтернативам 'pointer-events' для IE.
- CSS pointer-events property — Учебник по использованию
pointer-events.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Совместимость свойства с различными браузерами.
- Now You See Me – A List Apart — Подробный анализ влияния UX при использовании CSS для блокировки кликов.
- web-platform-tests dashboard — Разнообразие тестовых примеров и статусы реализации свойства
pointer-events.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы