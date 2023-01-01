Блокировка клик-события через CSS: свойства и решения

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Быстрый ответ

Для того, чтобы сделать элемент невосприимчивым к кликам мыши, используйте свойство CSS pointer-events со значением none .

CSS Скопировать код .avoid-click { pointer-events: none; /* Попробуйте кликнуть сейчас! */ }

Примените класс avoid-click к нужному элементу:

HTML Скопировать код <div class="avoid-click">Клики здесь не действуют</div>

Однако, учтите, что данный метод влияет только на действия мыши и не блокирует взаимодействие с клавиатурой или сенсорными устройствами.

Дополнительные соображения: События клавиатуры и сенсорные экраны

Хотя pointer-events: none; эффективно блокирует клики мыши, на клавиатурное управление или сенсорные события это свойство не воздействует. Для их блокировки нужно:

Клавиатура : Чтобы элемент не был доступен для навигации с помощью клавиши Tab, его следует сделать недоступным таким способом или воспользоваться JavaScript для контроля событий фокуса.

: Чтобы элемент не был доступен для навигации с помощью клавиши Tab, его следует сделать недоступным таким способом или воспользоваться JavaScript для контроля событий фокуса. Сенсорный экран: Как и для мыши, pointer-events: none не блокирует сенсорное взаимодействие. Однако, его можно регулировать с помощью настроек сенсорной активности в JavaScript.

Когда использование

Pointer-events: none; достаточно полезно для улучшения удобства использования в следующих случаях:

Предотвращение ошибок: Если предполагается, что с элементом не будет взаимодействия или функциональность ещё не готова, pointer-events: none; станет незаменимым помощником. Визуальные индикаторы: Используйте в сочетании с такими свойствами CSS, как прозрачность, для отображения неактивности элемента. Сложный интерфейс: Упрощает работу с контентом, который находится под другими элементами с возможностью наложения. Анимации: Временное применение во время анимаций поможет избежать случайных кликов.

Когда CSS недостаточно: Альтернативные решения

Если требуется контролировать сенсорные и клавиатурные события наряду с действиями мыши, пригодится JavaScript. Вот пара подходов:

Обработка при помощи обработчика событий

JS Скопировать код document.getElementById('elemID').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); // Стоять! Дальше нельзя! 🛑 }, false);

Обработка непосредственно через атрибут

JS Скопировать код document.getElementById('elemID').onclick = function() { return false; /* "Нет влияния", – так скажет клик */ }

Мелкий шрифт: Ограничения при блокировке кликов с помощью CSS

Совместимость с браузерами: Свойство pointer-events: none; поддерживается большинством современных браузеров, однако может не функционировать в устаревших. Рекомендуем проверить совместимость на ресурсе Can I use....

Семантика: Использование CSS для блокировки взаимодействия может сбивать с толку пользователей, особенно если отсутствуют визуальные индикаторы. Делайте акцент на доступности и удобстве для пользователя при использовании pointer-events: none .

Визуализация

Подумайте о CSS как о барьере для события клика, который действует подобно знаку на перекрёстке, регулируя дорожное движение:

Markdown Скопировать код 🛣️ Обычное движение (Клики) 🚗💨 -> [Кнопка] -> 🎯 Цель события

Установка "дорожного знака" CSS 🚧:

CSS Скопировать код button { pointer-events: none; /* Извините, проезжая часть перекрыта, просьба объехать! */ }

Результат изменений:

Markdown Скопировать код 🛣️ Движение (Клики) 🚗💨 -> [🚧 Кнопка (Новое правило)] -> 🚫 Событие отменено

CSS pointer-events: none работает как запрещающий знак: клики не проходят и все потоки приостанавливаются!

Создание качественного пользовательского опыта с помощью

Ясные и интуитивно понятные сигналы о взаимодействии играют большую роль в удобстве использования продукта. При применении pointer-events: none следуйте следующим рекомендациям:

Изменение курсора : Используйте курсор default для визуального указания, что элемент не реагирует на клики.

: Используйте курсор для визуального указания, что элемент не реагирует на клики. Эффекты перехода : Применяйте свойства CSS, такие как непрозрачность (opacity) и переходы (transitions) , чтобы мягко указать на недоступность взаимодействия.

: Применяйте свойства CSS, такие как и , чтобы мягко указать на недоступность взаимодействия. Доступность: Не забывайте о пользователях с ограниченными возможностями. Используйте атрибуты вроде aria-disabled для лучшего понимания состояния элемента.

Тактическое использование

Интерактивные карты

Наложив прозрачный слой с pointer-events: none на карту, можно избежать случайных кликов при прокрутке страницы.

Управление подсказками

Неинтерактивные всплывающие подсказки не блокируют доступ к элементам под ними, обеспечивая плавный пользовательский опыт.

Работа с SVG

Вы можете управлять взаимодействием с элементами под SVG, применив pointer-events: none непосредственно к SVG.

Полезные материалы