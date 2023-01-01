Безопасность HTTP GET и POST: рекомендации по обработке данных#Web API #Безопасность (XSS/CSRF) #Веб-безопасность
Быстрый ответ
GET делает информацию видимой в адресной строке браузера, что может стать проблемой для секретности данных. POST прячет данные внутри тела запроса, что с точки зрения защиты персональных данных кажется более предпочтительным. Но безопасность во многом зависит от использования HTTPS, обеспечивающего шифрование данных при передаче, и от мер защиты на стороне сервера от разнообразных атак. Без качественного шифрования и безопасной обработки данных на сервере, ни GET, ни POST не могут гарантировать абсолютной безопасности. Поэтому важно использовать HTTPS и выполнять фильтрацию данных, независимо от выбранного метода.
Сценарии использования: когда лучше применять GET и POST
Формы подтверждения действий – использовать POST или нет?
Для форм авторизации рекомендуется использовать метод POST, чтобы предотвратить попадание учетных данных в адресную строку или в серверные логи, что повышает конфиденциальность и снижает вероятность утечки информации.
Персональные данные – вопросы серверной безопасности
При обработке персональной информации большую роль играет безопасность на стороне сервера. И хотя данные в POST-запросах не входят в URL, им тоже нужно шифрование. Использование протокола HTTPS обеспечивает защиту данных, что затруднит их перехват.
Предотвращение атак – предусмотреть всё
Используя веб-приложения, важно обеспечить защиту от атак с выполнением действий от вашего имени. Нуждается в внимании надлежащая аутентификация и проверка прав доступа, что должно применяться независимо от выбранного HTTP-метода.
Кеширование и логирование – нежелательные последствия
Информация из GET-ответов или подробности POST-запросов могут случайно оказать в кеше прокси-серверов или в браузере. Механизм HSTS помогает предотвратить SSL stripping и решает проблемы, связанные с кешированием.
Визуализация
С разницей между GET и POST можно ознакомиться при помощи почтовых отправлений:
| HTTP метод | Аналогия | Видимость |
| ----------- | ---------------- | ------------------------- |
| GET | 🏞️ Открытка | На виду у всех, видимый |
| POST | 💌 Закрытый конверт | Скрытый; более конфиденциален |
GET аналогичен открытке:
- Данные отображаются в URL (словно текст на открытке).
- Легко доступны для просмотра сторонними лицами (таким образом, менее защищены).
POST напоминает закрытый конверт:
- Данные помещаются в тело запроса (как секретное сообщение в конверте).
- Содержимое не видно сразу, что подразумевает большую секретность (и, следовательно, большую безопасность).
Однако без дополнительных мер защиты, таких как применение HTTPS, оба метода могут быть уязвимыми для перехвата (🕵️♂️) и дальнейшего чтения.
Подробный анализ: дихотомия GET и POST
Фреймворки и встроенные функции – серверный подход
Наилучшим решением будет использование фреймворков, которые уже снабжены встроенными средствами безопасности, как, например, в JSP, для усиления защиты методов GET и POST. Защита полезна не только для защиты от злоумышленников, но и для предотвращения ошибок, верно?
SEO против безопасности – вечное противостояние
Используя метод GET, можно обеспечить лучшую индексацию в поисковых системах и создать URL, пригодные для сохранения в закладках. Однако обеспечение безопасности не стоит забывать, особенно когда речь идет о конфиденциальных данных. Здесь лучше "быть перебдительным, чем недобделанным".
Уязвимость – слабое место
Как и все "герои", методы GET и POST могут быть уязвимы и использоваться во вред. Ни один из них по умолчанию не обеспечивает абсолютной защиты, и такие угрозы, как межсайтовое подделывание запросов (CSRF), остаются актуальными. Будьте настороже и помните о возможных угрозах.
Полезные материалы
- Обзор HTTP – HTTP | MDN — руководство, которое поможет вам более глубоко понять роль HTTPS в безопасности данных.
- Топ-10 угроз безопасности веб-приложений | Фонд OWASP — важный список десятки наиболее значительных угроз безопасности, которым следует уделить особое внимание.
- HTTP/1.1: Определения методов — подробное описание HTTP-методов, в том числе наших друзей GET и POST.
- Межсайтовое подделывание запросов (CSRF) | Фонд OWASP — рекомендации по преодолению CSRF, что актуально как для GET, так и для POST.
- HTTP методы: GET против POST — сравнение методов GET и POST, помогающее выделить ключевые различия.
- RFC 2617 – HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication — официальная информация о методах аутентификации HTTP. Если вы искали всё, что хотели знать, но боялись спросить – вы нашли это здесь!
- Разные способы обеспечения безопасности REST API — описание основополагающих принципов безопасности REST API, которые пригодятся и в случае с нашими знакомыми GET/POST.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер