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Безопасность HTTP GET и POST: рекомендации по обработке данных

#Web API  #Безопасность (XSS/CSRF)  #Веб-безопасность  
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Быстрый ответ

GET делает информацию видимой в адресной строке браузера, что может стать проблемой для секретности данных. POST прячет данные внутри тела запроса, что с точки зрения защиты персональных данных кажется более предпочтительным. Но безопасность во многом зависит от использования HTTPS, обеспечивающего шифрование данных при передаче, и от мер защиты на стороне сервера от разнообразных атак. Без качественного шифрования и безопасной обработки данных на сервере, ни GET, ни POST не могут гарантировать абсолютной безопасности. Поэтому важно использовать HTTPS и выполнять фильтрацию данных, независимо от выбранного метода.

Пошаговый план для смены профессии

Сценарии использования: когда лучше применять GET и POST

Формы подтверждения действий – использовать POST или нет?

Для форм авторизации рекомендуется использовать метод POST, чтобы предотвратить попадание учетных данных в адресную строку или в серверные логи, что повышает конфиденциальность и снижает вероятность утечки информации.

Персональные данные – вопросы серверной безопасности

При обработке персональной информации большую роль играет безопасность на стороне сервера. И хотя данные в POST-запросах не входят в URL, им тоже нужно шифрование. Использование протокола HTTPS обеспечивает защиту данных, что затруднит их перехват.

Предотвращение атак – предусмотреть всё

Используя веб-приложения, важно обеспечить защиту от атак с выполнением действий от вашего имени. Нуждается в внимании надлежащая аутентификация и проверка прав доступа, что должно применяться независимо от выбранного HTTP-метода.

Кеширование и логирование – нежелательные последствия

Информация из GET-ответов или подробности POST-запросов могут случайно оказать в кеше прокси-серверов или в браузере. Механизм HSTS помогает предотвратить SSL stripping и решает проблемы, связанные с кешированием.

Визуализация

С разницей между GET и POST можно ознакомиться при помощи почтовых отправлений:

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| HTTP метод  | Аналогия         | Видимость                 |
| ----------- | ---------------- | ------------------------- |
| GET         | 🏞️ Открытка       | На виду у всех, видимый   |
| POST        | 💌 Закрытый конверт | Скрытый; более конфиденциален |

GET аналогичен открытке:

- Данные отображаются в URL (словно текст на открытке).
- Легко доступны для просмотра сторонними лицами (таким образом, менее защищены).

POST напоминает закрытый конверт:

- Данные помещаются в тело запроса (как секретное сообщение в конверте).
- Содержимое не видно сразу, что подразумевает большую секретность (и, следовательно, большую безопасность).

Однако без дополнительных мер защиты, таких как применение HTTPS, оба метода могут быть уязвимыми для перехвата (🕵️‍♂️) и дальнейшего чтения.

Подробный анализ: дихотомия GET и POST

Фреймворки и встроенные функции – серверный подход

Наилучшим решением будет использование фреймворков, которые уже снабжены встроенными средствами безопасности, как, например, в JSP, для усиления защиты методов GET и POST. Защита полезна не только для защиты от злоумышленников, но и для предотвращения ошибок, верно?

SEO против безопасности – вечное противостояние

Используя метод GET, можно обеспечить лучшую индексацию в поисковых системах и создать URL, пригодные для сохранения в закладках. Однако обеспечение безопасности не стоит забывать, особенно когда речь идет о конфиденциальных данных. Здесь лучше "быть перебдительным, чем недобделанным".

Уязвимость – слабое место

Как и все "герои", методы GET и POST могут быть уязвимы и использоваться во вред. Ни один из них по умолчанию не обеспечивает абсолютной защиты, и такие угрозы, как межсайтовое подделывание запросов (CSRF), остаются актуальными. Будьте настороже и помните о возможных угрозах.

Полезные материалы

  1. Обзор HTTP – HTTP | MDNруководство, которое поможет вам более глубоко понять роль HTTPS в безопасности данных.
  2. Топ-10 угроз безопасности веб-приложений | Фонд OWASP — важный список десятки наиболее значительных угроз безопасности, которым следует уделить особое внимание.
  3. HTTP/1.1: Определения методов — подробное описание HTTP-методов, в том числе наших друзей GET и POST.
  4. Межсайтовое подделывание запросов (CSRF) | Фонд OWASP — рекомендации по преодолению CSRF, что актуально как для GET, так и для POST.
  5. HTTP методы: GET против POST — сравнение методов GET и POST, помогающее выделить ключевые различия.
  6. RFC 2617 – HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication — официальная информация о методах аутентификации HTTP. Если вы искали всё, что хотели знать, но боялись спросить – вы нашли это здесь!
  7. Разные способы обеспечения безопасности REST API — описание основополагающих принципов безопасности REST API, которые пригодятся и в случае с нашими знакомыми GET/POST.
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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