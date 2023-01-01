Без переадресации: отправка HTML-формы с jQuery/JavaScript#Работа с DOM #Формы #jQuery
Быстрый ответ
Для того чтобы осуществить отправку HTML-формы, не выполняя перенаправление страницы, применяют AJAX и API
fetch в JavaScript. Встроенный в JavaScript API
fetch используется для перехвата события отправки и передачи данных формы. Посмотрим на пример кода:
document.querySelector('form').onsubmit = event => {
event.preventDefault(); // Останавливаем стандартное поведение
fetch(event.target.action, {
method: 'POST', // Используем метод POST
body: new FormData(event.target) // Собираем данные формы
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log('Успех:', data)) // Обработка отклика
.catch(error => console.error('Ошибка:', error)); // Обработка потенциальных ошибок
};
Такой подход позволяет реализовывать асинхронные POST-запросы, при этом пользователь остаётся на текущей странице.
Практические решения и полезные альтернативы
API
fetch представляет собой современный и удобный способ отправки форм без перенаправления страницы. Посмотрим на другие методы в JavaScript, а также обсудим возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
Решение с использованием iframe
Устанавливая атрибут
target у формы по значению имени невидимого
iframe, можно добиться того, что данные будут отправляться в iframe, что предотвратит перенаправление страницы:
<iframe name="hiddenFrame" style="display:none;"></iframe>
<form action="/submit-form" method="post" target="hiddenFrame">
<!-- Элементы формы -->
</form>
Отправка формы при помощи jQuery Ajax
Сохранение формы через jQuery может быть выполнено прямо с помощью метода
.ajax():
$('form').submit(function(e) {
e.preventDefault();
$.ajax({
type: 'POST',
url: $(this).attr('action'),
data: $(this).serialize(),
success: function(response) {
alert('Форма успешно отправлена!');
}
});
});
Работа с FormData и XMLHttpRequest
Использование
FormData в паре с
XMLHttpRequest предоставляет полный контроль над процессом отправки:
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', '/server', true);
xhr.onload = function () {
alert('Форма успешно отправлена!');
};
var formData = new FormData(document.querySelector('form'));
xhr.send(formData);
Управление атрибутами формы при динамическом использовании
При реализации отправки нескольких форм через AJAX, управление атрибутами формы в динамике может оказаться очень полезным:
$(document).on('submit', 'form', function(e) {
e.preventDefault();
var form = $(this).closest('form');
var actionUrl = form.attr('action');
// Дальнейшая работа с AJAX и использование `actionUrl`
});
Значимость обеспечения безопасности формы
Всегда используйте атрибут
method="post" для безопасной передачи данных, особенно когда речь идёт о конфиденциальной информации.
Визуализация
Традиционная отправка формы HTML создаёт ассоциацию с запуском бумажного самолётика:
Обычно после броска самолётика вы бежите следом за ним.
Но при использовании
XMLHttpRequest или
fetch картина меняется:
1. Вы запускаете самолётик и продолжаете стоят в наблюдении за его полётом, не перенаправляясь на другую страницу.
Рассмотрим еще подробнее:
Без перенаправления: [🧍] отправляет [✈️], отдыхает [🏖️]
С перенаправлением: [🧍] следует за [✈️], достигает [🚀]
Оставайтесь на месте. Отпустите форму — позвольте ей "лететь" самостоятельно!
Распространённые проблемы и способы их решения
Отправка форм без перенаправления страницы кажется простой задачей, до тех пор пока не сталкиваетесь с проблемами. Но решение есть для всего.
Информирование пользователя о статусе отправки
После отправки необходимо донести до пользователя информацию об изменении статуса. Для этого можно использовать callback-функции в AJAX или метод
.then() в
fetch. Это позволит реализовать систему уведомлений и обновление интерфейса.
Валидация формы
Валидация форм на стороне клиента перед отправкой — обязательный этап. Можно проверять каждое поле в отдельности или использовать библиотеки, такие как Formik в React, для управления процессом валидации.
Зависимость от JavaScript
Учтите, описанный выше метод зависит от активного JavaScript в браузере пользователя. В качестве резервного варианта следует предусмотреть стандартный механизм отправки формы.
Кроссбраузерная совместимость
Необходимо гарантировать поддержку вашего способа отправки формы в различных браузерах, даже в старых версиях.
Лучшие практики и заключительные мысли
- Выбирайте инструментарий, которым удобнее пользоваться: jQuery для упрощения разработки или чистый JS для работы без зависимостей.
- Скрыть iframe как можно лучше, чтобы его отображение не влияло на внешний вид страницы после отправки.
- Используйте надёжные URL-адреса для action формы.
- Давайте предпочтение ненавязчивому JavaScript для привязки событий и избегайте лишней "перегрузки" HTML.
Полезные материалы
- Введение в AJAX — Обучение эффективному использованию AJAX для отправки форм без перенаправления страницы.
- Fetch API – Веб-API | MDN — Использование Fetch API для асинхронной отправки формы.
- Обзор | Formik — Обзор возможностей библиотеки Formik для работы с формами в React.
- GitHub – axios/axios: Запросы на основе Promises для браузера и node.js — Axios для отправки HTTP запросов в приложениях JavaScript.
- Event: preventDefault() method – Веб-API | MDN — Как использовать
preventDefaultдля предонвращения перенаправления страницы.
- FormData – Веб-API | MDN — Объект FormData для создания и отправления данных формы.
Элина Баранова
разработчик Android