Бесконечный цикл видео при загрузке страницы HTML5

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Быстрый ответ

Чтобы задать бесконечное воспроизведение видео внутри тега <video> , воспользуйтесь атрибутами autoplay , loop и muted :

HTML Скопировать код <video autoplay loop muted> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> </video>

Атрибут autoplay запускает видео сразу после загрузки страницы, loop гарантирует его бесконечное повторение, а muted отключает звук, что позволяет обойти ограничения браузеров на автоматический запуск видео.

Подготовка к идеальному циклу

Инициируем воспроизведение видео сразу после загрузки страницы для немедленного удовлетворения интереса зрителей:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { // Давайте, начнем воспроизведение! document.querySelector('video').play(); });

Чтобы избежать ограничений браузеров, звук можно заглушить или добавить элемент интерактивности:

HTML Скопировать код <video autoplay loop muted id="background-video"> <source src="path-to-video.mp4" type="video/mp4"> <!-- "Тссс, идет проигрывание!" --> </video>

Владельцам устройств Apple стоит добавить атрибут playsinline , чтобы видео не переключалось в полноэкранный режим, исказив вёрстку:

HTML Скопировать код <video autoplay loop muted playsinline> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> </video>

Приспосабливаемся к различиям браузеров

Для корректного воспроизведения видео во всех браузерах, представьте несколько форматов в тегах <source> :

HTML Скопировать код <video autoplay loop muted> <!-- Компромисс ради браузера --> <source src="video.webm" type="video/webm"> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> </video>

В браузерах старых версий показывайте сообщение о неподдержке тега видео:

HTML Скопировать код <video autoplay loop muted> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> <!-- "Ты в состоянии проигрывать видео?" --> Ваш браузер не поддерживает видео-тег. </video>

Традиции уважения к старым браузерам продолжим, используя полифилы:

HTML Скопировать код <script src="video-polyfill.js"></script>

Для браузеров, требующих интеракции с пользователем, у нас есть универсальное решение: добавляем обработчики событий:

JS Скопировать код let videoElement = document.getElementById('background-video'); videoElement.addEventListener('ended', () => { this.currentTime = 0; this.play(); }, false); // Используем событие touchstart document.body.addEventListener('touchstart', function(e) { // "Ты можешь начать воспроизведение, видео!" videoElement.play(); }, false);

Усовершенствования для профессионалов

Атрибут autoplay идеален, но для полного контроля над процессом лучше воспользоваться JavaScript:

JS Скопировать код videoElement.onended = function() { this.currentTime = 0; // Время возвратиться к началу! this.play(); // "Время проиграться заново, видео!" };

Чтобы не отвлекать внимание зрителей, скройте стандартные контролы видео:

HTML Скопировать код <video autoplay loop muted controls="false"> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> </video>

Для улучшения доступности добавим субтитры:

HTML Скопировать код <video autoplay loop muted> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English"> <!-- "Так видео станет доступным для всех" --> </video>

Визуализация

Визуализируем бесконечное цикличное воспроизведение видео, воспроизводимое в HTML5, как поезд, следующий по замкнутому маршруту:

HTML Скопировать код <video autoplay loop> <source src="endless_journey.mp4" type="video/mp4"> </video>

Markdown Скопировать код 🔄 🚂===🚃🚃🚃 🛤 🛤 🛤 🛤 🛤 Веб-страница 🛤 🛤 🛤 🛤 🛤 🔄 **Autoplay** — это двигатель, **loop** — это бесконечная железнодорожная ветка.

Славянская чечётка с особенностями браузеров

У разных устройств и браузеров свои требования и предпочтения относительно автовоспроизведения и цикличности.

Для пользователей Apple:

Могут возникнуть проблемы с автовоспроизведением до первого взаимодействия с устройством.

Иногда могут происходить сбои в смысле цикличности.

Для идеальной операции:

Используйте playsinline , чтобы предотвратить переключение в полноэкранный режим.

, чтобы предотвратить переключение в полноэкранный режим. Поверьте в силу JavaScript: обработчики событий и скрипты помогут укротить любую ситуацию.

Для пользователя Chrome:

Без звука автовоспроизведение может быть заблокировано.

Chrome учитывает взаимодействия пользователя перед разрешением автовоспроизведения.

Так вы обойдете ограничения Chrome:

Мутируйте видео.

Мотивируйте пользователя на активность, чтобы получить разрешение на автовоспроизведение.

Особенности других браузеров:

Некоторые ограничивают использование JavaScript в сочетании с автовоспроизведением.

Политика автовоспроизведения постоянно меняется. Следите за обновлениями.

Рекомендации для работы с особенностями:

Используйте постепенное улучшение: сначала базовый функционал, а затем его расширение в зависимости от возможностей браузера.

Используйте ресурсы, такие как Can I use..., чтобы быть в курсе актуальной поддержки браузера.

Обработка сложных сценариев с помощью JavaScript

Когда использование только HTML-атрибутов не помогает, на помощь приходит JavaScript с функцией setTimeout и обработчиками событий:

Событие timeupdate будет полезным при справке с задержками в сети и определении моментов цикла.

Пользователи различных браузеров могут воспользоваться персонализированными скриптами для стабилизации циклического воспроизведения.

Для случаев, когда нужно сверхгладкое цикличное воспроизведение, комбинация обработчиков события ended и управления с мобильностью currentTime обеспечит необходимый результат.

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