Бесконечный цикл видео при загрузке страницы HTML5#Основы HTML #Мультимедиа #Видео и аудио теги
Быстрый ответ
Чтобы задать бесконечное воспроизведение видео внутри тега
<video>, воспользуйтесь атрибутами
autoplay,
loop и
muted:
<video autoplay loop muted>
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
Атрибут
autoplay запускает видео сразу после загрузки страницы,
loop гарантирует его бесконечное повторение, а
muted отключает звук, что позволяет обойти ограничения браузеров на автоматический запуск видео.
Подготовка к идеальному циклу
Инициируем воспроизведение видео сразу после загрузки страницы для немедленного удовлетворения интереса зрителей:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {
// Давайте, начнем воспроизведение!
document.querySelector('video').play();
});
Чтобы избежать ограничений браузеров, звук можно заглушить или добавить элемент интерактивности:
<video autoplay loop muted id="background-video">
<source src="path-to-video.mp4" type="video/mp4">
<!-- "Тссс, идет проигрывание!" -->
</video>
Владельцам устройств Apple стоит добавить атрибут
playsinline, чтобы видео не переключалось в полноэкранный режим, исказив вёрстку:
<video autoplay loop muted playsinline>
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
Приспосабливаемся к различиям браузеров
Для корректного воспроизведения видео во всех браузерах, представьте несколько форматов в тегах
<source>:
<video autoplay loop muted>
<!-- Компромисс ради браузера -->
<source src="video.webm" type="video/webm">
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
В браузерах старых версий показывайте сообщение о неподдержке тега видео:
<video autoplay loop muted>
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
<!-- "Ты в состоянии проигрывать видео?" -->
Ваш браузер не поддерживает видео-тег.
</video>
Традиции уважения к старым браузерам продолжим, используя полифилы:
<script src="video-polyfill.js"></script>
Для браузеров, требующих интеракции с пользователем, у нас есть универсальное решение: добавляем обработчики событий:
let videoElement = document.getElementById('background-video');
videoElement.addEventListener('ended', () => {
this.currentTime = 0;
this.play();
}, false);
// Используем событие touchstart
document.body.addEventListener('touchstart', function(e) {
// "Ты можешь начать воспроизведение, видео!"
videoElement.play();
}, false);
Усовершенствования для профессионалов
Атрибут
autoplay идеален, но для полного контроля над процессом лучше воспользоваться JavaScript:
videoElement.onended = function() {
this.currentTime = 0; // Время возвратиться к началу!
this.play(); // "Время проиграться заново, видео!"
};
Чтобы не отвлекать внимание зрителей, скройте стандартные контролы видео:
<video autoplay loop muted controls="false">
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
Для улучшения доступности добавим субтитры:
<video autoplay loop muted>
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
<track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
<!-- "Так видео станет доступным для всех" -->
</video>
Визуализация
Визуализируем бесконечное цикличное воспроизведение видео, воспроизводимое в HTML5, как поезд, следующий по замкнутому маршруту:
<video autoplay loop>
<source src="endless_journey.mp4" type="video/mp4">
</video>
🔄
🚂===🚃🚃🚃
🛤 🛤
🛤 🛤
🛤 Веб-страница 🛤
🛤 🛤
🛤 🛤
🔄
**Autoplay** — это двигатель, **loop** — это бесконечная железнодорожная ветка.
Славянская чечётка с особенностями браузеров
У разных устройств и браузеров свои требования и предпочтения относительно автовоспроизведения и цикличности.
Для пользователей Apple:
- Могут возникнуть проблемы с автовоспроизведением до первого взаимодействия с устройством.
- Иногда могут происходить сбои в смысле цикличности.
Для идеальной операции:
- Используйте
playsinline, чтобы предотвратить переключение в полноэкранный режим.
- Поверьте в силу JavaScript: обработчики событий и скрипты помогут укротить любую ситуацию.
Для пользователя Chrome:
- Без звука автовоспроизведение может быть заблокировано.
- Chrome учитывает взаимодействия пользователя перед разрешением автовоспроизведения.
Так вы обойдете ограничения Chrome:
- Мутируйте видео.
- Мотивируйте пользователя на активность, чтобы получить разрешение на автовоспроизведение.
Особенности других браузеров:
- Некоторые ограничивают использование JavaScript в сочетании с автовоспроизведением.
- Политика автовоспроизведения постоянно меняется. Следите за обновлениями.
Рекомендации для работы с особенностями:
- Используйте постепенное улучшение: сначала базовый функционал, а затем его расширение в зависимости от возможностей браузера.
- Используйте ресурсы, такие как Can I use..., чтобы быть в курсе актуальной поддержки браузера.
Обработка сложных сценариев с помощью JavaScript
Когда использование только HTML-атрибутов не помогает, на помощь приходит JavaScript с функцией
setTimeout и обработчиками событий:
Событие
timeupdate будет полезным при справке с задержками в сети и определении моментов цикла.
Пользователи различных браузеров могут воспользоваться персонализированными скриптами для стабилизации циклического воспроизведения.
Для случаев, когда нужно сверхгладкое цикличное воспроизведение, комбинация обработчиков события
ended и управления с мобильностью
currentTime обеспечит необходимый результат.
Полезные материалы
- HTML5
<video>— детальное руководство по использованию элемента видео в HTML5.
- Политика автовоспроизведения Chrome — как политика автовоспроизведения в Chrome влияет на проигрывание.
- Справочник по событиям и API видео HTML5 — подробный обзор событий и API для видео в HTML5.
- Создание адаптивной веб-разметки для видео — рекомендации по использованию видео в адаптивном дизайне.
- Субтитры и аудио описания — советы по созданию доступного видео контента.
- Проверка поддержки автовоспроизведения видео браузерами — таблицы совместимости функций видео с различными браузерами.
Лина Андреева
видеоредактор