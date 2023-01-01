Автозакрытие HTML тегов в Visual Studio Code на Windows 7

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Быстрый ответ

Для включения функции автодополнения HTML в VSCode убедитесь, что в вашем редакторе активирован Emmet. Чтобы это сделать, откройте Настройки , нажав комбинацию Ctrl + , , введите в поиск Emmet и проверьте, присутствует ли следующая строка в вашем файле settings.json :

json Скопировать код "emmet.includeLanguages": { "html": "html" }

Также необходимо убедиться, что в правом нижнем углу выбран язык — HTML. Если на месте HTML что-то другое, тогда выберите HTML из выпадающего списка языков.

Обновление VSCode: Путь к стабильной работе

Обновляйте VSCode до последней версии regularно. Это обеспечит вам доступ к последним функциям и исправлениям, включая те, что связаны с автодополнением тегов.

Режим языка: Главный фактор эффективности

При работе с файлами, содержащими HTML, но с нестандартными расширениями (например, .php или .ejs ), устанавливайте режим HTML. Это улучшит качество работы функции автодополнения.

Сокращения Emmet: Скорость — это важно!

Воспользуйтесь сокращениями Emmet для ускорения работы с HTML-кодом и для обеспечения его правильности.

Конфликты расширений: В поисках истока проблем

Нерабочие или некорректные расширения могут вызывать проблемы. Попробуйте временное их отключение, чтобы отследить источник проблемы.

Визуализация

Для наглядности можем представить ситуацию с автодополнением HTML в VSCode следующим образом:

Markdown Скопировать код VSCode = 🏎️ Функция автодополнения = 🔥 Турбонаддув

🚦 У вас проблемы с 'турбонаддувом' в процессе написания кода? 🚦

Markdown Скопировать код | Проблема | Шаги для решения | | ----------------------------- |--------------------------------------------------------------| | Турбо не работает (🔥) | Проверьте правильность **расширения файла** (редактирование возможно только в `.html` файлах), удостоверьтесь, что настройки в файле settings.json установлены корректно. | | Неподходящий трек | Убедитесь, что **расширения** работают в вашем коде, посмотрите, возможно, стоит установить **HTML Snippets**. | | Требуется пит-стоп | Если среда греется, то просто **перезагрузите** VSCode. Иногда это — лучшее решение. |

🔧 Вернитесь на трассу с функцией автодополнения! Идем только к победе! 🏁

IntelliSense и Emmet: Дуэль гигантов

IntelliSense и Emmet — два мощнейших инструмента в вашем арсенале. IntelliSense предлагает умные подсказки при написании кода, а Emmet преобразует сокращения в полноценные HTML-теги. VSCode делает вашу работу с кодом максимально продуктивной!

Горячие клавиши: Ваш скрытый ассистент!

Сочетание Ctrl + Space активирует список автодополнения. Совместное использование этой функции с Emmet позволяет вам быстро и безошибочно оформить HTML-документ.

Экстремальные случаи: Неизведанные области

Пользователи Windows 7 могут столкнуться с особенными трудностями. Если это ваш случай, обращайтесь за помощью к команде VSCode или к сообществу разработчиков.

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