Автозакрытие HTML тегов в Visual Studio Code на Windows 7#Разное
Быстрый ответ
Для включения функции автодополнения HTML в VSCode убедитесь, что в вашем редакторе активирован Emmet. Чтобы это сделать, откройте
Настройки, нажав комбинацию
Ctrl + ,, введите в поиск
Emmet и проверьте, присутствует ли следующая строка в вашем файле
settings.json:
"emmet.includeLanguages": { "html": "html" }
Также необходимо убедиться, что в правом нижнем углу выбран язык — HTML. Если на месте HTML что-то другое, тогда выберите HTML из выпадающего списка языков.
Обновление VSCode: Путь к стабильной работе
Обновляйте VSCode до последней версии regularно. Это обеспечит вам доступ к последним функциям и исправлениям, включая те, что связаны с автодополнением тегов.
Режим языка: Главный фактор эффективности
При работе с файлами, содержащими HTML, но с нестандартными расширениями (например,
.php или
.ejs), устанавливайте режим HTML. Это улучшит качество работы функции автодополнения.
Сокращения Emmet: Скорость — это важно!
Воспользуйтесь сокращениями Emmet для ускорения работы с HTML-кодом и для обеспечения его правильности.
Конфликты расширений: В поисках истока проблем
Нерабочие или некорректные расширения могут вызывать проблемы. Попробуйте временное их отключение, чтобы отследить источник проблемы.
Визуализация
Для наглядности можем представить ситуацию с автодополнением HTML в VSCode следующим образом:
VSCode = 🏎️
Функция автодополнения = 🔥 Турбонаддув
🚦 У вас проблемы с 'турбонаддувом' в процессе написания кода? 🚦
| Проблема | Шаги для решения |
| ----------------------------- |--------------------------------------------------------------|
| Турбо не работает (🔥) | Проверьте правильность **расширения файла** (редактирование возможно только в `.html` файлах), удостоверьтесь, что настройки в файле settings.json установлены корректно. |
| Неподходящий трек | Убедитесь, что **расширения** работают в вашем коде, посмотрите, возможно, стоит установить **HTML Snippets**. |
| Требуется пит-стоп | Если среда греется, то просто **перезагрузите** VSCode. Иногда это — лучшее решение. |
🔧 Вернитесь на трассу с функцией автодополнения! Идем только к победе! 🏁
IntelliSense и Emmet: Дуэль гигантов
IntelliSense и Emmet — два мощнейших инструмента в вашем арсенале. IntelliSense предлагает умные подсказки при написании кода, а Emmet преобразует сокращения в полноценные HTML-теги. VSCode делает вашу работу с кодом максимально продуктивной!
Горячие клавиши: Ваш скрытый ассистент!
Сочетание
Ctrl + Space активирует список автодополнения. Совместное использование этой функции с Emmet позволяет вам быстро и безошибочно оформить HTML-документ.
Экстремальные случаи: Неизведанные области
Пользователи Windows 7 могут столкнуться с особенными трудностями. Если это ваш случай, обращайтесь за помощью к команде VSCode или к сообществу разработчиков.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы