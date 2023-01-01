Автоскроллинг дива вниз после AJAX-запроса в чате

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Быстрый ответ

Для быстрой прокрутки до низа элемента div воспользуйтесь методом scrollTo() , доступным в JavaScript. Вот пример основного кода:

JS Скопировать код // Обнаруживаем прокрутку! Следуем за ней до самого низа! document.getElementById('myDiv').scrollTo(0, document.getElementById('myDiv').scrollHeight);

Этот код перемещает ползунок прокрутки в направлении полной внутренней высоты div , это позволяет нам получить доступ ко всему контенту, независимо видим он или нет.

Магическая альтернатива jQuery

Вы предпочитаете jQuery? Тогда для вас подходит такое решение:

JS Скопировать код // Продвигаемся к упущенным футерам! $('#myDiv').scrollTop($('#myDiv')[0].scrollHeight);

Хотите реализовать плавную прокрутку? В таком случае используйте метод animate из jQuery:

JS Скопировать код // Плывем к восхитительному закату в div'е! $('#myDiv').stop().animate({ scrollTop: $('#myDiv')[0].scrollHeight }, 800);

Применение на практике

Создание автопрокрутки становится неоценимо полезным в приложениях в реальном времени, например, в чат-боксах. Чтобы обеспечить видимость новых сообщений, держите видимую область связанной с последней добавленной информацией.

Динамическое обновление контента

Для постоянно обновляемого контента воздействуйте на DOM после каждого Ajax-запроса:

JS Скопировать код function scrollToBottom() { var div = document.getElementById('myDiv'); div.scrollTop = div.scrollHeight; // Приветствуем новый контент внизу! } // Динь-динь! После мгновенного обновления контента scrollToBottom();

Управление переполнением

Убедитесь, что ваш div настроен так, чтобы обеспечить возможность прокрутки:

CSS Скопировать код #myDiv { height: 300px; overflow-y: scroll; // Вопросы с переполнением? Приглашаем на танцпол! }

Работа с крайними случаями: выравнивание элементов

Используйте scrollIntoView() для удобного расположения ваших элементов внутри прокручиваемого контейнера:

JS Скопировать код // День, отмеченный зрительной доступностью! document.querySelector('.new-message').scrollIntoView(false);

Передача false заставляет ваш контейнер прокручиваться так, чтобы элемент стал видимым согласно его нижней границе.

Визуализация

Представьте, что книга – это содержимое вашего div, а закладка – положение прокрутки:

Markdown Скопировать код 📚: [Страница 1, Страница 2, ... , Страница 98, Страница 99, Страница 100] 🔖: Страница 1 (Верх)

Прокрутка до низа div аналогична перемещению закладки к последней странице:

Markdown Скопировать код 📚: [Страница 1, Страница 2, ... , Страница 98, Страница 99, Страница 100] 🔖: Страница 100 (Низ)

В контексте программирования это можно сравнить с просьбой к библиотекарю переместить закладку на нижний край стопки:

JS Скопировать код div.scrollTop = div.scrollHeight; // Доверься мне, библиотекарь, мы перевернём все с ног на голову.

И вот мы видим, что находится в самом низу – последние добавленные данные!

Применение на практике: сценарий чата

В контексте чат-приложения, где новые сообщения регулярно появляются, автоматическая прокрутка к последнему сообщению создаёт эффект скоростного просмотра свежих новостей в газете.

Улучшение восприятия благодаря анимации

Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, используется анимированный переход.

JS Скопировать код $('#chat').animate({ scrollTop: $('#chatMessages')[0].scrollHeight // Быстрее и эффективнее общайтесь! }, 800);

Это 800 ? Это обозначает длительность анимации в миллисекундах.

Искусство определения направления прокрутки

Иногда важно понять, прокручивает ли пользователь страницу вверх для определённых действий:

JS Скопировать код $('#chat').on('scroll', function() { var atBottom = $(this).scrollTop() + $(this).innerHeight() >= $(this)[0].scrollHeight; if (!atBottom) { // Стоп! Пора обратить внимание на прокрутку! } });

Профессиональные советы

Некоторые дополнительные аспекты помогут улучшить вашу работу с прокруткой.

помогут улучшить вашу работу с прокруткой. clientHeight описывает внутреннюю высоту элемента без учета полосы прокрутки . Это важно при расчёте позиции.

описывает внутреннюю высоту элемента . Это важно при расчёте позиции. Всегда полезно проверять совместимость с различными браузерами , так как некоторые методы, такие как scrollIntoView() , имеют широкую поддержку.

, так как некоторые методы, такие как , имеют широкую поддержку. Используйте stop() из jQuery, чтобы предотвратить перегрузку вследствие накапливающихся анимаций, когда пользователь часто повторяет действия.

из jQuery, чтобы предотвратить перегрузку вследствие накапливающихся анимаций, когда пользователь часто повторяет действия. В дизайне, соответствующем принципам отзывчивости, важно контролировать прокрутку при изменении размера окна или изменении ориентации устройства.

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