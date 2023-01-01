Автообновление страницы JS каждые 30 секунд: да/нет?#Разное
Быстрый ответ
Чтобы обеспечить автоматическое обновление страницы, внесите в секцию
<head> вашего HTML-документа следующий мета-тэг:
<meta http-equiv="refresh" content="30">
Этот код позволит браузеру каждые 30 секунд автоматически обновлять страницу, что сделает представляемую на ней информацию всегда актуальной.
Расширяем возможности с помощью JavaScript
JavaScript предлагает более гибкие механизмы управления процессом обновления и поспособствует улучшению взаимодействия с пользователем. Разберём подробнее.
Единичное обновление: применение
setTimeout
setTimeout(() => {
// Этот код приведет к одноразовому обновлению страницы через 30 секунд.
location.reload();
}, 30000);
В результате выполнения этого действия, страница обновится однажды через 30 секунд после ее загрузки, подобно тому как работает напоминание о конкретном событии.
Периодическое обновление при помощи
setInterval
setInterval(() => {
// В результате страница будет перезагружаться регулярно, каждые 30 секунд.
location.reload();
}, 30000);
Этот код позволит обновлять страницу непрерывно каждые 30 секунд. Будьте осторожны: частое обновление может вызывать неудобства для пользователей. Используйте эту функцию с учётом этого фактора.
Помощник AJAX: непрерывное обновление содержимого
С помощью AJAX можно осуществлять частичное обновление содержимого страницы.
Мягкое обновление с использованием AJAX
setInterval(() => {
// Позволяет перезагружать только необходимый контент, а не всю страницу целиком.
$('#content').load('content-to-refresh.html');
}, 30000);
Данный код обновляет содержимое элемента с
id="content" новыми данными каждые 30 секунд, при этом сводя к минимуму загрузку данных.
Визуализация
Представьте веб-страницу как живую урбанистическую сцену.
<meta http-equiv="refresh" content="30">
Мета-тег становится своего рода главными часами этого города, каждые 30 секунд подающими сигнал о необходимости обновления.
Настройка стратегии: индивидуализированный подход
AJAX: применяем, где это требуется
- Динамические инфографики, например, dashboards в реальном времени, которым не нужно обновление страницы целиком.
- Формы сбора данных, где AJAX помогает избежать потери введённых данных.
Бережём ресурсы сервера
- Частое обновление всей страницы повышает нагрузку на сервер, в то время как AJAX оптимизирует использование ресурсов.
- AJAX помогает экономить трафик и улучшает производительность для пользователей с ограниченным интернет-соединением.
Пользовательский комфорт – превыше всего
- Стремитесь к минимизации ненужной перегрузки пользовательского интерфейса, создаваемой частыми полными обновлениями страницы. Предпочтение стоит отдавать частичному обновлению, способному сделать работу более стабильной.
- Информируйте пользователей о предстоящих обновлениях, для этого можно использовать индикатор загрузки.
Возможность настройки: отдаём контроль в руки пользователям
- Позвольте пользователям выбирать частоту обновления.
- Добавьте кнопку для ручного обновления страницы – это даст вашим пользователям возможность более глубокого управления процессом.
Полезные материалы
- Глобальная функция setInterval() – Веб-API | MDN — подробное описание возможностей создания периодических задач.
- Как создать таймер обратного отсчёта — объяснения и указания, которые можно использовать для доработки логики обновления контента.
- Избегайте множественных переадресаций страниц | Lighthouse | Chrome for Developers — рекомендации по поддержанию высокой производительности вашего сайта путем устранения ненужных переадресаций.
- .load() | Документация по jQuery API — здесь вы узнаете, как обновлять содержимое элемента без полной перезагрузки страницы.
- Обзор WCAG 2 | Инициатива Веб-Доступности (WAI) | W3C — убедитесь, что ваш веб-сайт обеспечивает доступность в соответствии с требованиями стандартов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы