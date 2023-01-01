Автоматическое преобразование текста в верхний регистр

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы в текстовом поле HTML вводимый текст отображался заглавными буквами, рекомендуется использовать CSS для визуального эффекта и JavaScript для модификации регистра входных данных.

CSS:

CSS Скопировать код input.uppercase { text-transform: uppercase; } /* Преобразуем текст в заглавные буквы */

HTML:

HTML Скопировать код <input type="text" class="uppercase" />

JavaScript:

JS Скопировать код let txtBox = document.querySelector('.uppercase'); txtBox.addEventListener('input', function() { let cursorPos = this.selectionStart; // "Запоминаем местоположение курсора" this.value = this.value.toUpperCase(); // "Преобразуем текст" this.setSelectionRange(cursorPos, cursorPos); // "Возвращаем курсор на прежнее место" });

Добавьте CSS для визуального преобразования текста, а с помощью JavaScript можно обеспечить, что буквы, в том числе и при вводе, всегда будут заглавными.

Глубокая детализация: понимание сути

Автоматическое преобразование вводимого текста в верхний регистр требует внимания к важным аспектам: обработке данных, удобству использования и согласованности.

Внешнее представление данных и реальность

Стилизация при помощи CSS text-transform меняет только внешний вид текста. Для изменения данных, введенных пользователем, необходимо применять JavaScript и его метод toUpperCase() .

Курсор: сохраняйте его позицию

Проблемой может стать возвращение курсора в текстовом поле в конец строки, после преобразования текста. Используйте selectionStart и setSelectionRange в JavaScript для предотвращения этого.

Надежность обработки на сервере

Единообразие данных особенно важно при обработке на сервере. Не опирайтесь исключительно на CSS — он обеспечивает только внешние изменения, в то время как реальные данные контролируются с помощью JavaScript.

Совершенство в работе с обработчиками событий

Лучше использовать обработчики событий, а не встраивать код JavaScript в HTML. Это помогает сохранять код чистым и улучшает безопасность.

Проблематические элементы и их решение

Будьте аккуратны с плейсхолдерами

Убедитесь, что плейсхолдеры не будут затронуты при преобразовании текста в заглавные буквы. Они должны оставаться в сохранности в пространстве CSS псевдоэлементов.

Избегайте инлайн стилей

CSS классы — это хорошо, а встраивание стилей крайне нежелательно. Для предотвращения избыточности, лучше использовать классы для определения стилей.

Относитесь бережно к обязательным полям

Помните, что текстовое поле может быть пустым, и применение преобразования текста в заглавные буквы в таких случаях может быть неподходящим.

Практическое использование преобразования

Ввод данных в режиме реального времени

В приложениях с высоким уровнем ответственности, таких как торговые системы, ввод текста заглавными буквами может повысить читаемость и минимизировать недопонимание.

При отправке форм

Стандартизация данных перед отправкой на сервер за счёт преобразования вводимых символов в верхний регистр может упростить дальнейшую обработку данных.

Соответствие интерфейса пользователя

Для обеспечения согласованности отображения текста по всему интерфейсу используйте свойство CSS text-transform .

Визуализация

Представьте школу, в которой было введено правило об одинаковой униформе:

Перед: Одежда учащихся: 👕🧢👚👖🎽👔 После: Одежда учащихся: 👔👔👔👔👔👔

Таким же образом, преобразование происходит и с текстовым полем, когда оно вынуждено отображать лишь заглавные буквы:

HTML Скопировать код <input type="text" value="Casual" .../> <!--👕🧢👚👖🎽-->

HTML Скопировать код <input type="text" oninput="this.value = this.value.toUpperCase()" .../> <!--👔👔👔👔👔-->

Так же, как учащиеся должны соответствовать определённому дресс-коду (👔), ваш текстовый элемент будет требовать текст только в верхнем регистре.

Полезные материалы