Автоматическое преобразование текста в верхний регистр#Лингвистика и текст
Быстрый ответ
Для того чтобы в текстовом поле HTML вводимый текст отображался заглавными буквами, рекомендуется использовать CSS для визуального эффекта и JavaScript для модификации регистра входных данных.
CSS:
input.uppercase { text-transform: uppercase; } /* Преобразуем текст в заглавные буквы */
HTML:
<input type="text" class="uppercase" />
JavaScript:
let txtBox = document.querySelector('.uppercase');
txtBox.addEventListener('input', function() {
let cursorPos = this.selectionStart; // "Запоминаем местоположение курсора"
this.value = this.value.toUpperCase(); // "Преобразуем текст"
this.setSelectionRange(cursorPos, cursorPos); // "Возвращаем курсор на прежнее место"
});
Добавьте CSS для визуального преобразования текста, а с помощью JavaScript можно обеспечить, что буквы, в том числе и при вводе, всегда будут заглавными.
Глубокая детализация: понимание сути
Автоматическое преобразование вводимого текста в верхний регистр требует внимания к важным аспектам: обработке данных, удобству использования и согласованности.
Внешнее представление данных и реальность
Стилизация при помощи CSS
text-transform меняет только внешний вид текста. Для изменения данных, введенных пользователем, необходимо применять JavaScript и его метод
toUpperCase().
Курсор: сохраняйте его позицию
Проблемой может стать возвращение курсора в текстовом поле в конец строки, после преобразования текста. Используйте
selectionStart и
setSelectionRange в JavaScript для предотвращения этого.
Надежность обработки на сервере
Единообразие данных особенно важно при обработке на сервере. Не опирайтесь исключительно на CSS — он обеспечивает только внешние изменения, в то время как реальные данные контролируются с помощью JavaScript.
Совершенство в работе с обработчиками событий
Лучше использовать обработчики событий, а не встраивать код JavaScript в HTML. Это помогает сохранять код чистым и улучшает безопасность.
Проблематические элементы и их решение
Будьте аккуратны с плейсхолдерами
Убедитесь, что плейсхолдеры не будут затронуты при преобразовании текста в заглавные буквы. Они должны оставаться в сохранности в пространстве CSS псевдоэлементов.
Избегайте инлайн стилей
CSS классы — это хорошо, а встраивание стилей крайне нежелательно. Для предотвращения избыточности, лучше использовать классы для определения стилей.
Относитесь бережно к обязательным полям
Помните, что текстовое поле может быть пустым, и применение преобразования текста в заглавные буквы в таких случаях может быть неподходящим.
Практическое использование преобразования
Ввод данных в режиме реального времени
В приложениях с высоким уровнем ответственности, таких как торговые системы, ввод текста заглавными буквами может повысить читаемость и минимизировать недопонимание.
При отправке форм
Стандартизация данных перед отправкой на сервер за счёт преобразования вводимых символов в верхний регистр может упростить дальнейшую обработку данных.
Соответствие интерфейса пользователя
Для обеспечения согласованности отображения текста по всему интерфейсу используйте свойство CSS
text-transform.
Визуализация
Представьте школу, в которой было введено правило об одинаковой униформе:
Перед: Одежда учащихся: 👕🧢👚👖🎽👔 После: Одежда учащихся: 👔👔👔👔👔👔
Таким же образом, преобразование происходит и с текстовым полем, когда оно вынуждено отображать лишь заглавные буквы:
<input type="text" value="Casual" .../> <!--👕🧢👚👖🎽-->
<input type="text" oninput="this.value = this.value.toUpperCase()" .../> <!--👔👔👔👔👔-->
Так же, как учащиеся должны соответствовать определённому дресс-коду (👔), ваш текстовый элемент будет требовать текст только в верхнем регистре.
Полезные материалы
text-transform– CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Подробное пособие о CSS-свойстве
text-transform.
- JavaScript String метод
toUpperCase()— Преобразование текста в верхний регистр с помощью JavaScript.
text-transform| CSS-Tricks — Всё, что нужно знать о
text-transform.
- Атрибут
autofocusв HTML-элементах — Автофокусировка элемента при загрузке страницы.
::first-letter| CSS-Tricks — Оформление первой буквы в параграфе.
- Введение в события | MDN — Основы работы с событиями в JavaScript.
- Метод события:
preventDefault()| MDN — Отмена стандартного поведения события.
Павел Климов
продюсер аудио