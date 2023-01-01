Автоматический вертикальный scrollbar в div в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Пришло время пригласить скроллбар в ваш
div с помощью всего лишь нескольких строк CSS-кода. Появится он тогда, когда содержимое начнет выходить за края:
.scrollable-div {
height: 200px; // Высота может быть любой, это на ваш выбор
overflow-y: auto;
}
Назначьте этот класс вашему
div, и вот вы уже видите вертикальный скроллбар, который появится при любом превышении контентом предопределённого пространства:
<div class="scrollable-div">
Как много интересного! Прокрутите немного вниз!
</div>
Значение
auto гарантирует, что скроллбар будет скромно появляться только при необходимости дополнительного расширения
div.
Максимальная высота для эластичности
Хотите, чтобы ваш
div стал более гибким, подобно гимнасту? Введите свойство
max-height, и
div прекрасно подстроится под количество содержимого:
.scrollable-div {
max-height: 500px; // Это у нас на самый крайний случай!
overflow-y: auto;
}
Max-height освободит вас от лишнего пустого пространства, если содержимое окажется немногочисленным.
Совместимость с различными браузерами: друг или враг?
Overflow-y: auto; прекрасно работает во всех браузерах. Однако стоит быть осторожными с такими свойствами, как
float: left и
width, которые могут нарушить работу скроллбара в браузерах типа Firefox и Chrome.
Всегда видимый скроллбар
Если желаете увидеть скроллбар даже тогда, когда
div пуст, используйте следующее правило:
.scrollable-div {
overflow-y: scroll;
}
Скроллбар, всегда находящийся на виду, продолжает существовать внутри
div, даже когда контент отсутствует.
Визуализация
Скроллбар можно представить как управляющего содержимым. Он определяет, какое и сколько содержимого вам стоит увидеть:
Пока скроллбар не вмешивается: 🏢 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 Скроллбар пока не при делах. Вы можете наслаждаться ограниченным видом.
div {
overflow-y: auto; /* Назначаем управляющего */
}
После активизации скроллбара: 🏢 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 🎢 🎢 🎢 🎢 Вот так! С активированным скроллбаром у вас теперь есть возможность свободного просмотра всего обширного контента.
UX-выбор: auto против scroll
Важно выбрать между
auto и
scroll:
Overflow-y: auto;показывает скроллбар только тогда, когда это необходимо, поддерживая в то же время аккуратный внешний вид.
Overflow-y: scroll;делает скроллбар постоянно видимым, даже если он ни к чему. Это своего рода визуальный индикатор, информирующий пользователей о возможности прокрутки.
Overflow: управление в условиях неопределенности
Если вы не уверены в том, сколько содержимого понадобится для заполнения
div, то
overflow-y: auto; станет идеальной стратегией управления содержимым. Контроль над переполнением обеспечивает доступность и читаемость в любых условиях.
Идеальное сочетание переполнения и интерактивности
Ничто так не портит профессионализм в работе, как сломанное select поле или сбой модального окна. Обдуманное управление переполнением предотвращает бессмыслицу в UI.
Overflow-y: auto; помогает контролировать прокрутку и сохранять модульность интерфейса.
Полезные материалы
- overflow | CSS-Tricks — Исследуйте глубины CSS на CSS-Tricks.
- overflow – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Узнайте побольше об свойствах переполнения на MDN, это аналог изучения Моны Лизы в мире документации.
- html – Создание вертикально прокручиваемого div с использованием CSS – Stack Overflow — Дискуссии на Stack Overflow с реальными решениями проблем.
- GitHub – mdbootstrap/perfect-scrollbar: Минималистичный, но идеальный плагин для пользовательского скроллбара. — Плагин скроллбара, который станет идеальным дополнением для вашего проекта на GitHub.
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- GitHub – Grsmto/simplebar: Удобная библиотека для создания пользовательских скроллбаров на чистом JavaScript — Комбинация скроллбаров и JavaScript, подобно кулинарному шедевру печенья и молока.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда