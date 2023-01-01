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Автоматический вертикальный scrollbar в div в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Пришло время пригласить скроллбар в ваш div с помощью всего лишь нескольких строк CSS-кода. Появится он тогда, когда содержимое начнет выходить за края:

CSS
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.scrollable-div {
    height: 200px; // Высота может быть любой, это на ваш выбор
    overflow-y: auto;
}

Назначьте этот класс вашему div, и вот вы уже видите вертикальный скроллбар, который появится при любом превышении контентом предопределённого пространства:

HTML
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<div class="scrollable-div">
    Как много интересного! Прокрутите немного вниз!
</div>

Значение auto гарантирует, что скроллбар будет скромно появляться только при необходимости дополнительного расширения div.

Пошаговый план для смены профессии

Максимальная высота для эластичности

Хотите, чтобы ваш div стал более гибким, подобно гимнасту? Введите свойство max-height, и div прекрасно подстроится под количество содержимого:

CSS
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.scrollable-div {
    max-height: 500px; // Это у нас на самый крайний случай!
    overflow-y: auto;
}

Max-height освободит вас от лишнего пустого пространства, если содержимое окажется немногочисленным.

Совместимость с различными браузерами: друг или враг?

Overflow-y: auto; прекрасно работает во всех браузерах. Однако стоит быть осторожными с такими свойствами, как float: left и width, которые могут нарушить работу скроллбара в браузерах типа Firefox и Chrome.

Всегда видимый скроллбар

Если желаете увидеть скроллбар даже тогда, когда div пуст, используйте следующее правило:

CSS
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.scrollable-div {
    overflow-y: scroll;
}

Скроллбар, всегда находящийся на виду, продолжает существовать внутри div, даже когда контент отсутствует.

Визуализация

Скроллбар можно представить как управляющего содержимым. Он определяет, какое и сколько содержимого вам стоит увидеть:

Пока скроллбар не вмешивается: 🏢 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 Скроллбар пока не при делах. Вы можете наслаждаться ограниченным видом.

CSS
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div {
    overflow-y: auto; /* Назначаем управляющего */
}

После активизации скроллбара: 🏢 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 🪟 == 🪟 🎢 🎢 🎢 🎢 Вот так! С активированным скроллбаром у вас теперь есть возможность свободного просмотра всего обширного контента.

UX-выбор: auto против scroll

Важно выбрать между auto и scroll:

  • Overflow-y: auto; показывает скроллбар только тогда, когда это необходимо, поддерживая в то же время аккуратный внешний вид.
  • Overflow-y: scroll; делает скроллбар постоянно видимым, даже если он ни к чему. Это своего рода визуальный индикатор, информирующий пользователей о возможности прокрутки.

Overflow: управление в условиях неопределенности

Если вы не уверены в том, сколько содержимого понадобится для заполнения div, то overflow-y: auto; станет идеальной стратегией управления содержимым. Контроль над переполнением обеспечивает доступность и читаемость в любых условиях.

Идеальное сочетание переполнения и интерактивности

Ничто так не портит профессионализм в работе, как сломанное select поле или сбой модального окна. Обдуманное управление переполнением предотвращает бессмыслицу в UI. Overflow-y: auto; помогает контролировать прокрутку и сохранять модульность интерфейса.

Полезные материалы

  1. overflow | CSS-Tricks — Исследуйте глубины CSS на CSS-Tricks.
  2. overflow – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Узнайте побольше об свойствах переполнения на MDN, это аналог изучения Моны Лизы в мире документации.
  3. html – Создание вертикально прокручиваемого div с использованием CSS – Stack Overflow — Дискуссии на Stack Overflow с реальными решениями проблем.
  4. GitHub – mdbootstrap/perfect-scrollbar: Минималистичный, но идеальный плагин для пользовательского скроллбара. — Плагин скроллбара, который станет идеальным дополнением для вашего проекта на GitHub.
  5. Современные подходы к стилизации скроллбаров с помощью CSS (Обновление 2022) | CSS-Tricks — Последние тренды в стилизации скроллбаров на CSS-Tricks.
  6. GitHub – Grsmto/simplebar: Удобная библиотека для создания пользовательских скроллбаров на чистом JavaScript — Комбинация скроллбаров и JavaScript, подобно кулинарному шедевру печенья и молока.
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Какое значение следует использовать для свойства overflow-y, чтобы скроллбар появлялся только при необходимости?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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