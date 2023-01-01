Автоматический вертикальный scrollbar в div в CSS

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Быстрый ответ

Пришло время пригласить скроллбар в ваш div с помощью всего лишь нескольких строк CSS-кода. Появится он тогда, когда содержимое начнет выходить за края:

CSS Скопировать код .scrollable-div { height: 200px; // Высота может быть любой, это на ваш выбор overflow-y: auto; }

Назначьте этот класс вашему div , и вот вы уже видите вертикальный скроллбар, который появится при любом превышении контентом предопределённого пространства:

HTML Скопировать код <div class="scrollable-div"> Как много интересного! Прокрутите немного вниз! </div>

Значение auto гарантирует, что скроллбар будет скромно появляться только при необходимости дополнительного расширения div .

Максимальная высота для эластичности

Хотите, чтобы ваш div стал более гибким, подобно гимнасту? Введите свойство max-height , и div прекрасно подстроится под количество содержимого:

CSS Скопировать код .scrollable-div { max-height: 500px; // Это у нас на самый крайний случай! overflow-y: auto; }

Max-height освободит вас от лишнего пустого пространства, если содержимое окажется немногочисленным.

Совместимость с различными браузерами: друг или враг?

Overflow-y: auto; прекрасно работает во всех браузерах. Однако стоит быть осторожными с такими свойствами, как float: left и width , которые могут нарушить работу скроллбара в браузерах типа Firefox и Chrome.

Всегда видимый скроллбар

Если желаете увидеть скроллбар даже тогда, когда div пуст, используйте следующее правило:

CSS Скопировать код .scrollable-div { overflow-y: scroll; }

Скроллбар, всегда находящийся на виду, продолжает существовать внутри div , даже когда контент отсутствует.

Визуализация

Скроллбар можно представить как управляющего содержимым. Он определяет, какое и сколько содержимого вам стоит увидеть:

Пока скроллбар не вмешивается: 🏢 🪟 = = 🪟 🪟 = = 🪟 🪟 = = 🪟 Скроллбар пока не при делах. Вы можете наслаждаться ограниченным видом.

CSS Скопировать код div { overflow-y: auto; /* Назначаем управляющего */ }

После активизации скроллбара: 🏢 🪟 = = 🪟 🪟 = = 🪟 🪟 = = 🪟 🎢 🎢 🎢 🎢 Вот так! С активированным скроллбаром у вас теперь есть возможность свободного просмотра всего обширного контента.

UX-выбор: auto против scroll

Важно выбрать между auto и scroll :

Overflow-y: auto; показывает скроллбар только тогда, когда это необходимо, поддерживая в то же время аккуратный внешний вид .

показывает скроллбар только тогда, когда это необходимо, поддерживая в то же время аккуратный . Overflow-y: scroll; делает скроллбар постоянно видимым, даже если он ни к чему. Это своего рода визуальный индикатор, информирующий пользователей о возможности прокрутки.

Overflow: управление в условиях неопределенности

Если вы не уверены в том, сколько содержимого понадобится для заполнения div , то overflow-y: auto; станет идеальной стратегией управления содержимым. Контроль над переполнением обеспечивает доступность и читаемость в любых условиях.

Идеальное сочетание переполнения и интерактивности

Ничто так не портит профессионализм в работе, как сломанное select поле или сбой модального окна. Обдуманное управление переполнением предотвращает бессмыслицу в UI. Overflow-y: auto; помогает контролировать прокрутку и сохранять модульность интерфейса.

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