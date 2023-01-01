Автоматический переход на Retina изображения для сайтов

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Быстрый ответ

Для достижения максимального качества изображения на любых экранах, используйте атрибут srcset в теге <img> :

HTML Скопировать код <img src="standard.jpg" srcset="retina.jpg 2x, superRetina.jpg 3x" alt="чёткое изображение">

Такой код обеспечит отображение изображения retina.jpg на дисплеях Retina с двукратной плотностью пикселей и изображения superRetina.jpg на дисплеях с ещё большей плотностью. Также он гарантирует идеальную чёткость изображения для всех пользователей.

Адаптация под экраны с различной плотностью пикселей

Оптимизация изображений под разные разрешения экранов — это настоящее искусство. Существуют разные способы, которые помогут сделать визуальное представление сайта превосходным на всех его версиях, не ущемляя при этом производительность. Давайте ознакомимся с ними:

SVG и иконочные шрифты для векторной графики

SVG и иконочные шрифты идеально подойдут для создания логотипов и иконок. Векторное основание этих ресурсов обеспечит безупречную резкость на любом устройстве без лишних затрат на трафик.

Элемент <picture> для сложных ситуаций

Элемент <picture> предоставляет полный контроль над выбором изображения в зависимости от характеристик устройства, включая размер экрана и его разрешение.

HTML Скопировать код <picture> <source srcset="wow-retina.jpg" media="(min-pixel-ratio: 2)"> <img src="wow-standard.jpg" alt="изображение с эффектом возгласа вау"> </picture>

Уменьшение размера файлов с помощью компрессии

CSS Скопировать код /* Представьте: тяжёлые изображения превращаются в "легковесные" файлы благодаря компрессии. */

Воспользуйтесь инструментами для сжатия, такими как ImageOptim или TinyPNG, чтобы достичь максимальной чёткости изображения при минимальных задержках загрузки.

CSS медиазапросы для адаптивных фонов

Используя CSS медиазапросы, вы можете подстроить фоновые изображения под экраны Retina, воспользовавшись свойствами подобными background-size , чтобы фон прекрасно смотрелся на любом дисплее.

CSS Скопировать код /* Адаптируем заставку под экраны высокого разрешения. */ @media (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { body { background-image: url('partyAt2x.jpg'); background-size: cover; } }

Визуализация

Воспроизведём две галереи:

Обычная галерея (🖼️):

Демонстрирует стандартные, но непременно прекрасные произведения. Галерея Retina (🎨🔍):

Выставляет тщательно детализированные копии картин, доступные для восприятия только посредством экранов с высокой плотностью пикселей.

Пользователи получают наилучший визуальный опыт в соответствии с возможностями их устройств без лишних затрат и перегрузок. Вот пример реализации на HTML:

HTML Скопировать код <img src="prettyStandard.jpg" srcset="quiteDetailed.jpg 2x" alt="прекрасное изображение">

srcset автоматически выбирает изображение, соответствующее качеству дисплея пользователя!

Учёт всех сценариев использования

Автоматическая "магия" с помощью retina.js

Использование автоматизированных систем вроде retina.js позволяет достигнуть идеального отображения веб-страницы без необходимости затрачивать лишних усилий со стороны разработчика.

JS Скопировать код // Вот почему программисты стоят на вершине эволюционной цепочки: они прелестно автоматизируют.

Серверная оптимизация с помощью Adaptive Images

Adaptive Images это способ, позволяющий динамически менять разрешение изображения в зависимости от устройства пользователя со стороны сервера, что экономит трафик и ускоряет время загрузки страницы.

Python Скопировать код # Команда серверу: "Переформатируй это под Retina, будь добр!"

Применение сжатия Gzip для SVG-файлов

Воспользуйтесь сжатием Gzip для уменьшения размера векторных изображений в формате SVG, что сделает их загрузку быстрее, а всю работу сайта со стороны пользователя — более плавной.

Bash Скопировать код # SVG и gzip — это любовь с первого байта!

Использование изображений с качеством @1.5x

Учёт промежуточных вариантов, вроде изображений с качеством @1.5x, поможет найти баланс между стандартными и Retina дисплеями, как это описано в статье на сайте A List Apart.

Возможные "подводные камни" и решения для них

Проверка кроссбраузерности

Не все браузеры равноценно поддерживают srcset , <picture> и SVG. Будьте в курсе данных о совместимости и подготавливайте альтернативные решения для устаревших браузеров.

Учёт сжатия изображений мобильными сетями

Некоторые мобильные сети автоматически сжимают изображения, что может снизить их качество. Регулярно проводите тесты в различных сетевых условиях, чтобы быть уверенными, что изображения выглядят так, как вы это задумали.

Полезные материалы