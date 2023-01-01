Автоматический инверс цвета текста в CSS от фона#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если требуется инвертировать цвет текста, достаточно использовать CSS-свойство
filter: invert(1);. Это простой и эффективный способ повысить читабельность текста на контрастном фоне.
Пример:
.inverted {
/* 🎵 Привет из обратного спектра цветов... 🎶 */
filter: invert(1);
}
Пример применения на практике:
<div style="background-color: #000;">
<p class="inverted">Текст с инвертированным цветом</p>
</div>
Метод быстр и не требует сложной логики.
Методы динамической коррекции цвета
Применение mix-blend-mode для большей адаптивности
Для настройки под конкретные условия лучше использовать свойство
mix-blend-mode в CSS. С режимами 'difference' или 'screen' цвет текста автоматически корректируется под цвет фона, что помогает обеспечить четкость и контрастность.
Пример:
.dynamic-invert {
/* Цвета контролируют всё! */
mix-blend-mode: difference;
}
Вот так это применяется в верстке:
<div style="background-color: magenta;">
<p class="dynamic-invert">Текст, подстраивающийся под фон</p>
</div>
Учитывайте совместимость; свойство
mix-blend-mode не поддерживается во всех браузерах.
Решение задачи совместимости с применением псевдо-элементов
Если вам необходима более широкая совместимость, поможет использование псевдо-элементов
:before и
:after. С их помощью можно менять восприятие текста на разном фоне.
Определите класс inverted-bar и задайте для псевдо-элементов
::before и
::after одинаковый текст в контрастных цветах.
Пример:
.inverted-bar::before, .inverted-bar::after {
/* Двойник! */
content: "Текст здесь";
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
}
.inverted-bar::before {
/* Светлый оттенок текста */
mix-blend-mode: screen; /* для светлых фонов */
}
.inverted-bar::after {
/* Темный оттенок текста */
mix-blend-mode: difference; /* для темных фонов */
}
Поддержка устаревших браузеров при помощи слоев DIV
Для поддержки устаревших браузеров используйте два
DIV с одинаковым текстовым содержимым. Один
DIV будет отображать стандартный цвет текста, второй — инвертированный, выбор между ними будет происходить в зависимости от цвета фона.
Визуализация
Представьте себе хамелеона (🦎), путешествующего по цветовому кругу:
Фон: 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪
Хамелеон: 🦎🦎🦎🦎🦎🦎
Цвет текста: 🤍 🖤 🖤 🤍 🤍 🖤
Вдохновляясь хамелеоном, текст (цвет шрифта) адаптируется, чтобы сохранять контрастность с любым фоном.
Захватывающие визуальные эффекты с применением псевдо-элементов
Вы можете использовать
::before и
::after для создания поразительных визуальных эффектов. Совмещение уместного линейного градиента фона с
mix-blend-mode даёт прекрасный эффект цветного текста.
Взаимодействие с пользователем через эффекты наведения
Предусмотрите взаимодействие с пользователем при помощи адаптивности цвета, активируемой при наведении. Это подчеркнёт динамичность текста и его взаимодействие с фоном.
Улучшение дизайна и адаптивности
Ваш веб-дизайн должен быть отзывчивым и обеспечивать читаемость текста на различных устройствах. Используйте
background-position,
width,
overflow и
white-space для детальной настройки позиционирования и видимости.
Полезные материалы
- Получение значения CSS-вращения через JavaScript | CSS-Tricks – Изучаем доступ к вычисляемым стилям и понимания CSS трансформаций.
- mix-blend-mode – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Полный гид от Mozilla по использованию режимов наложения в CSS.
- CSS Gradient — Генератор, Maker и фон – Утилита для создания впечатляющих градиентных фонов.
- Accessible Colors | Проверка соответствия цветовых контрастов стандартам WCAG 2.0 AA и AAA – Проверка по стандартам WCAG 2.0 для цветов, которые соответствуют требованиям доступности.
- Обеспечение контрастности текста и фона минимум в 7:1 | Техники WCAG 2.0 – Методики W3C для успешной работы с контрастностью.
- Определение цвета шрифта на основе цвета фона – Изучение и обсуждение методов динамического изменения цвета текста на Stack Overflow.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда