Автоматическая отправка формы после выбора файла: JS решение#Формы #События в браузере
Быстрый ответ
Для того, чтобы форма была автоматически отправлена при выборе файла, применяется событие
onchange в элементе input типа file. Затем производится вызов метода
submit() формы:
<form id="uploadForm" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" onchange="this.form.submit()">
</form>
Опираясь на такой подход, форма будет отослана без задержек сразу после выбора файла пользователем.
Разъяснение концепции
Когда встречаем JavaScript на своём пути
Если вам необходимо управлять процессом детальней, можно включить обработчик события в JavaScript. Назначьте обработчик события
onchange для элемента выбора файла, чтобы инициировать отправку формы.
document.getElementById("file").onchange = function() {
document.getElementById("uploadForm").submit();
};
Важно: У элементов
<input> и
<form> должны быть уникальные идентификаторы
id, например,
file и
uploadForm.
Переключаемся на jQuery
Если вы обычно работаете с jQuery, код будет иметь следующий вид:
$('#file').change(function() {
$('#uploadForm').submit();
});
Несмотря на простоту синтаксиса jQuery, всё же стоит использовать чистый JavaScript, когда это возможно.
Проверяем атрибут action
Перед отправкой формы убедитесь, что атрибут
action указан корректно и ведёт к серверному обработчику.
Визуализация
Весь процесс можно сравнить с параллельной парковкой, где после установки автомобиля на парковочную площадку вы моментально получаете парковочный билет:
Выбор файла(🚗) ---- Вставка в слот(👆) ---- Выдача билета(🎟️)
Таким образом, начиная парковку, вы сразу же получаете билет:
Парковка автомобиля(👆🚗) 🠚 сразу 🠚 Выдача билета(🖨️)
Аналогично в нашем случае, выбрав файл, вы мгновенно получаете подтверждение о его отправке:
Выбор файла(👆🚗) -мгновенно-> Отправка формы(🖨️🎫)
Анализ типовых ситуаций
Совместимость – ключевой аспект
Как в любых отношениях, JavaScript и jQuery могут конфликтовать с другими скриптами. Настраивайте их корректно и с учётом совместимости.
Формы с множеством полей
Если форма содержит несколько полей, применяйте автоматическую отправку только для поля выбора файла, чтобы исключить поспешную и нежелательную отправку данных.
Уникальность идентификаторов
Не забывайте о том, что идентификаторы атрибута
id обязаны быть уникальными. Видимые идентификаторы могут вызвать неразбериху в работе скриптов.
Полезные материалы
<input>: Элемент ввода (формы)на MDN — дополнительная информация об элементе
<input>.
- Документация HTML
input type="file"— руководство по применению элемента ввода для файлов.
- HTML стандарт для элемента
input— официальное описание элемента
<input>в формах.
- Обсуждение на Stack Overflow о автоматической отправке файловых инпутов — обмен опытом об автоматической отправке поля ввода для файлов.
- eBay: пример витрины и аукционного шаблона — подсказки и советы по созданию фронтенда для аукционов.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер