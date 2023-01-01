Автоизменение закрывающего тега при смене открывающего в VS Code

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Быстрый ответ

Чтобы автоматизация синхронизации тегов в Visual Studio Code стала возможной, следует установить расширение Auto Rename Tag . После его установки, любое изменение в HTML или XML теге будет немедленно применяться и к соответствующему закрывающему тегу.

Пример использования:

HTML Скопировать код // Сначала тег <div> <div>Том Круз</div> // Затем тег меняется на <section>, // закрывающий тег соответственно тоже меняется <section>Том Круз</section>

Установленное расширение запускается автоматически, никаких дополнительных настроек не требуется.

Включение внутренней синхронизации тегов

Функция "Linked Editing", присутствующая в VSCode 1.44, предлагает подобные возможности. По её активации изменения в одном теге мгновенно воспроизводятся на его парном теге.

Чтобы эту функцию включить, отыщите "editor.linkedEditing" в настройках и активируйте данный параметр. Попробуйте отредактировать тег и увидите результат в реальном времени!

Другие методы

Разработчики, которые предпочитают не устанавливать дополнительные расширения, могут воспользоваться функцией "Rename Symbol" для одновременного изменения парных тегов, применяя комбинацию клавиш <kbd>F2</kbd>. Этот метод особенно удобен для проведения быстрых исправлений в HTML и JSX.

В экосистеме IntelliJ доступна функциональность IntelliJ Keybindings, которая предусматривает использование привычной комбинации клавиш <code>SHIFT + F6</code> для переименования тегов.

Визуализация

Как бы мы рассматривали HTML-теги как танцующую пару:

Markdown Скопировать код Танцор А (открывающий тег) : <div> Танцор Б (закрывающий тег) : </div>

В VS Code при отправке команды одному танцору на изменение позиции...

HTML Скопировать код <div> трансформируется в <section>

...сразу же партнёр приспособится к новому движению:

Markdown Скопировать код 👯‍♂️: <section> ... </section> // Они продолжают танцевать в унисон!

Решения для различных ситуаций

Одновременное изменение нескольких тегов

Функция мультикурсора (<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>D</kbd>) позволяет выбрать и одновременно изменить все вхождения тега — это идеально подходит для работы с плотным HTML-кодом.

Поддержка сложных структур

Расширение Auto Rename Tag станет незаменимым инструментом при редактировании вложенных HTML-структур, предохраняя от ошибок ручного редактирования и обеспечивая высокую точность.

Интеграция методов

Внедрите эти методы в вашу ежедневную практику, что позволит сконцентрироваться на творческой части разработки, минимизируя время, потраченное на редактирование тегов.

Рекомендации для улучшения редактирования тегов

Регулярно обновляйте VSCode и установленные расширения, чтобы иметь доступ к новым функциям.

Отрабатывайте использование различных методов редактирования, чтобы выбрать наиболее эффективные для вашего рабочего процесса.

Ознакомьтесь со страницей расширения, чтобы найти дополнительные настройки или горячие клавиши.

Помните, что некоторые возможности могут различаться в зависимости от типа файлов и операционных систем.

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