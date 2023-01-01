Автоизменение закрывающего тега при смене открывающего в VS Code#Разное
Быстрый ответ
Чтобы автоматизация синхронизации тегов в Visual Studio Code стала возможной, следует установить расширение
Auto Rename Tag. После его установки, любое изменение в HTML или XML теге будет немедленно применяться и к соответствующему закрывающему тегу.
Пример использования:
// Сначала тег <div>
<div>Том Круз</div>
// Затем тег меняется на <section>,
// закрывающий тег соответственно тоже меняется
<section>Том Круз</section>
Установленное расширение запускается автоматически, никаких дополнительных настроек не требуется.
Включение внутренней синхронизации тегов
Функция "Linked Editing", присутствующая в VSCode 1.44, предлагает подобные возможности. По её активации изменения в одном теге мгновенно воспроизводятся на его парном теге.
Чтобы эту функцию включить, отыщите
"editor.linkedEditing" в настройках и активируйте данный параметр. Попробуйте отредактировать тег и увидите результат в реальном времени!
Другие методы
Разработчики, которые предпочитают не устанавливать дополнительные расширения, могут воспользоваться функцией "Rename Symbol" для одновременного изменения парных тегов, применяя комбинацию клавиш <kbd>F2</kbd>. Этот метод особенно удобен для проведения быстрых исправлений в HTML и JSX.
В экосистеме IntelliJ доступна функциональность IntelliJ Keybindings, которая предусматривает использование привычной комбинации клавиш <code>SHIFT + F6</code> для переименования тегов.
Визуализация
Как бы мы рассматривали HTML-теги как танцующую пару:
Танцор А (открывающий тег) : <div>
Танцор Б (закрывающий тег) : </div>
В VS Code при отправке команды одному танцору на изменение позиции...
<div> трансформируется в <section>
...сразу же партнёр приспособится к новому движению:
👯♂️: <section> ... </section>
// Они продолжают танцевать в унисон!
Решения для различных ситуаций
Одновременное изменение нескольких тегов
Функция мультикурсора (<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>D</kbd>) позволяет выбрать и одновременно изменить все вхождения тега — это идеально подходит для работы с плотным HTML-кодом.
Поддержка сложных структур
Расширение
Auto Rename Tag станет незаменимым инструментом при редактировании вложенных HTML-структур, предохраняя от ошибок ручного редактирования и обеспечивая высокую точность.
Интеграция методов
Внедрите эти методы в вашу ежедневную практику, что позволит сконцентрироваться на творческой части разработки, минимизируя время, потраченное на редактирование тегов.
Рекомендации для улучшения редактирования тегов
- Регулярно обновляйте VSCode и установленные расширения, чтобы иметь доступ к новым функциям.
- Отрабатывайте использование различных методов редактирования, чтобы выбрать наиболее эффективные для вашего рабочего процесса.
- Ознакомьтесь со страницей расширения, чтобы найти дополнительные настройки или горячие клавиши.
- Помните, что некоторые возможности могут различаться в зависимости от типа файлов и операционных систем.
Полезные материалы
- Auto Rename Tag – Торговая площадка Visual Studio — необходимое дополнение VSCode для автоматического переименования парных HTML/XML тегов.
- Emmet в Visual Studio Code — детальное описание Emmet, инструмента, позволяющего сократить время на написание кода HTML/CSS в VSCode.
- API Расширений | API Расширений Visual Studio Code — руководство по созданию собственных расширений для Visual Studio Code.
- Программирование на HTML с Visual Studio Code — официальное руководство по работе с HTML в VSCode.
- IntelliSense в Visual Studio Code — обзор IntelliSense, инструментария автодополнения кода в VSCode.
- Сниппеты в Visual Studio Code — руководство по созданию собственных сниппетов для ускорения процесса разработки в VSCode.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы