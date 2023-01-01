logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Автоизменение размера iframe в зависимости от контента
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Автоизменение размера iframe в зависимости от контента
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Автоизменение размера iframe в зависимости от контента
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Автоизменение размера iframe в зависимости от контента
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Автоизменение размера iframe в зависимости от контента
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Автоизменение размера iframe в зависимости от контента

#Веб-разработка  #Работа с DOM  #Встраивание (iframe)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Длагого чтобы iframe соответствовал размерам своего содержимого, применяйте метод Window.postMessage(). Содержимое iframe должно присылать свои размеры родительскому документу, который, в свою очередь, настраивает стили iframe для оптимального отображения.

Родительская страница:

JS
Скопировать код
// Ожидаем сообщения от ИФРЕЙМОВ на нашей странице
window.addEventListener('message', function(e) {
    var iframe = document.getElementById('myIframe');
    // Пора изменить размеры, мой маленький iframe
    iframe.style.height = e.data.height + 'px';
    iframe.style.width = e.data.width + 'px';
    // Как быстро они меняются...
}, false);

Содержимое Iframe:

JS
Скопировать код
// Тихо передаем размеры нашей страницы родительскому окну
parent.postMessage({
    height: document.body.scrollHeight,
    width: document.documentElement.scrollWidth
    // Это похоже на то, как мы делимся размером своего любимого торта с родителями
}, '*');

Использование postMessage дает возможность родительскому окну корректировать размеры iframe изменению содержимого. Заменяйте '*' на адрес родительского домена для лучшей защиты.

Пошаговый план для смены профессии

Пошаговое руководство по динамической подгонке размеров

Настройка динамического подбора размеров iframe может быть сложной задачей. Вот некоторые шаги, которые помогут вам справиться с ней:

Инициализация события onload

Событие onload, присвоенное iframe, позволяет вызывать функцию корректировки размера сразу после загрузки содержимого. Этот способ идеален для статических данных.

Отслеживание изменений содержимого

MutationObserver прекрасно подходит для отслеживания изменений в динамическом содержимом. Он инициирует корректировку размеров при обнаружении изменений.

Обработка нескольких iframes

Учтите, что каждый iframe на странице требует индивидуальной настройки.

Визуализация

Представьте настройку размера iframe как загрузку контейнеров на палубу корабля:

Markdown
Скопировать код
Iframe (🚢) = Корабль
Содержимое Iframe (📦) = Контейнеры

Наша цель — минимизировать неиспользуемое пространство на палубе (🚢)!

Markdown
Скопировать код
До корректировки:     🚢 -> 📦📦📦📦📦
После корректировки:  🚢 -> 📦📦📦📦
                       🚢 -> [Пространство используется оптимально]

Финальная цель – чтобы iframe плотно облегал содержимое, как корабль, загруженный контейнерами, без лишнего пространства. 📐✨

Надежные методы для различных условий

Преодоление проблем кросс-доменности

Если вас беспокоят возможные проблемы с кросс-доменными iframes, используйте метод postMessage для поддержания безопасного взаимодействия при настройке размеров. Смотрите библиотеку iframe-resizer – она является прекрасным решением для кросс-доменных сценариев.

Адаптация стилей для отзывчивости

Важно постоянно оптимизировать настройки стилей iframe для достижения действительно отзывчивого дизайна. Размеры следует обновлять регулярно для поддержания адаптивности дизайна.

Применение jQuery для упрощения задачи

Когда стройки на чистом JavaScript становятся сложными, плагины jQuery могут облегчить процесс настройки высоты, учитывая разные особенности контента.

Получение точных размеров содержимого

Когда требуется точный контроль, выбирайте конкретные элементы и вычисляйте их размеры. При этом jQuery предлагает удобный доступ к нужной информации.

Полезные материалы

  1. Событие Window: load – Web API | MDN
  2. Коммуникация между окнами
  3. Адаптивный дизайн: что это и как с этим работать — Smashing Magazine
  4. Метод Window: postMessage() – Web API | MDN
  5. GitHub – davidjbradshaw/iframe-resizer
  6. Стандарт HTML
  7. Политика однородного источника – Безопасность в сети | MDN
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что нужно сделать, чтобы iframe соответствовал размерам своего содержимого?
1 / 5

Тимур Селиванов

веб-инженер

Свежие материалы
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024

Загрузка...