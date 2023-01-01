Автоизменение размера iframe в зависимости от контента

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Длагого чтобы iframe соответствовал размерам своего содержимого, применяйте метод Window.postMessage(). Содержимое iframe должно присылать свои размеры родительскому документу, который, в свою очередь, настраивает стили iframe для оптимального отображения.

Родительская страница:

JS Скопировать код // Ожидаем сообщения от ИФРЕЙМОВ на нашей странице window.addEventListener('message', function(e) { var iframe = document.getElementById('myIframe'); // Пора изменить размеры, мой маленький iframe iframe.style.height = e.data.height + 'px'; iframe.style.width = e.data.width + 'px'; // Как быстро они меняются... }, false);

Содержимое Iframe:

JS Скопировать код // Тихо передаем размеры нашей страницы родительскому окну parent.postMessage({ height: document.body.scrollHeight, width: document.documentElement.scrollWidth // Это похоже на то, как мы делимся размером своего любимого торта с родителями }, '*');

Использование postMessage дает возможность родительскому окну корректировать размеры iframe изменению содержимого. Заменяйте '*' на адрес родительского домена для лучшей защиты.

Пошаговое руководство по динамической подгонке размеров

Настройка динамического подбора размеров iframe может быть сложной задачей. Вот некоторые шаги, которые помогут вам справиться с ней:

Инициализация события onload

Событие onload, присвоенное iframe, позволяет вызывать функцию корректировки размера сразу после загрузки содержимого. Этот способ идеален для статических данных.

Отслеживание изменений содержимого

MutationObserver прекрасно подходит для отслеживания изменений в динамическом содержимом. Он инициирует корректировку размеров при обнаружении изменений.

Обработка нескольких iframes

Учтите, что каждый iframe на странице требует индивидуальной настройки.

Визуализация

Представьте настройку размера iframe как загрузку контейнеров на палубу корабля:

Markdown Скопировать код Iframe (🚢) = Корабль Содержимое Iframe (📦) = Контейнеры

Наша цель — минимизировать неиспользуемое пространство на палубе (🚢)!

Markdown Скопировать код До корректировки: 🚢 -> 📦📦📦📦📦 После корректировки: 🚢 -> 📦📦📦📦 🚢 -> [Пространство используется оптимально]

Финальная цель – чтобы iframe плотно облегал содержимое, как корабль, загруженный контейнерами, без лишнего пространства. 📐✨

Надежные методы для различных условий

Преодоление проблем кросс-доменности

Если вас беспокоят возможные проблемы с кросс-доменными iframes, используйте метод postMessage для поддержания безопасного взаимодействия при настройке размеров. Смотрите библиотеку iframe-resizer – она является прекрасным решением для кросс-доменных сценариев.

Адаптация стилей для отзывчивости

Важно постоянно оптимизировать настройки стилей iframe для достижения действительно отзывчивого дизайна. Размеры следует обновлять регулярно для поддержания адаптивности дизайна.

Применение jQuery для упрощения задачи

Когда стройки на чистом JavaScript становятся сложными, плагины jQuery могут облегчить процесс настройки высоты, учитывая разные особенности контента.

Получение точных размеров содержимого

Когда требуется точный контроль, выбирайте конкретные элементы и вычисляйте их размеры. При этом jQuery предлагает удобный доступ к нужной информации.

Полезные материалы