Автоформатирование кода в Dreamweaver: где и как настроить?#Веб-разработка #CSS и верстка #Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Перейдем сразу к сути: в Adobe Dreamweaver возможно автоматическое форматирование кода. Для этого достаточно использовать комбинацию клавиш
Ctrl+Shift+F на Windows или
Cmd+Shift+F на macOS в режиме Code View (просмотр кода), чтобы мгновенно преобразовать ваш код в структурированный и читабельный вид.
Приемы форматирования кода при помощи Dreamweaver
Функция "Apply Source Formatting"
Dreamweaver предлагает полезную опцию Commands > Apply Source Formatting, которая автоматизирует процесс форматирования. В чем-то эта функция напоминает использование
ctrl+k+d в Visual Studio.
Функция "Clean Up HTML"
Если вы столкнулись с более сложной задачей, функция Commands > Clean Up HTML поможет вам овладеть самыми запутанными фрагментами кода и преобразовать их в идеально структурированную разметку.
Настройка рабочего процесса при помощи горячих клавиш
Создание пользовательских комбинаций горячих клавиш
Желаете адаптировать Dreamweaver под свои потребности? Вы можете настроить собственные комбинации горячих клавиш в меню Edit > Keyboard Shortcuts, чтобы сократить время, проводимое в меню, и сделать вашу работу более продуктивной.
Учет версии Dreamweaver
Обратите внимание, что доступность некоторых функций зависит от версии Dreamweaver, которую вы используете. По этому причине всегда проверяйте обновления, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями программы.
Работа с качественно и единообразно отформатированным кодом
Упрощение командной работы за счет форматирования кода
Если вы работаете в команде, то единообразность и читаемость кода значительно облегчат совместную работу. Чистый и структурированный код становится эффективным инструментом коммуникации.
Продвинутые техники форматирования
Для тонкой настройки форматирования кода в Dreamweaver обратите внимание на дополнение Adobe CFusion от Adobe, которое предлагает инструменты для JavaScript-разработчиков, направленные на улучшение структуры и читабельности кода.
Визуализация
<!-- "Форматировать или не форматировать, вот в чем вопрос." – задумался кодер-поэт -->
<!-- Посмотрим, как мы преобразуем хаос... -->
<div><p>I</p><ul><li>Am</li><li>a</li></ul></div>
<!-- ...в структурированный и приятный для глаза код с помощью автоформатирования в Dreamweaver -->
<div>
<p>I</p>
<ul>
<li>Am</li>
<li>A</li>
<li>Formatted</li>
<li>HTML Block</li>
</ul>
</div>
<!-- "О чудо, без моих рук!" – окликнул бы веселый разработчик -->
Возрастание эффективности при помощи автоматического форматирования
Автоматизация написания кода благодаря автоформатированию
Превратите рутину ручного выравнивания в автоматический процесс. Это повысит читаемость кода и сделает процесс производства кода более эффективным.
Достижение идеальной структурированности и чистоты кода
Хорошо структурированный и упорядоченный код больше не кажется чем-то недостижимым благодаря автоформатированию в Dreamweaver. Прощайте, проблемы совместимости и поддержки кода.
Мастерство при помощи форматирующих расширений Adobe Dreamweaver
Усовершенствование форматирования кода с помощью расширений
Взгляните на каталог Adobe Exchange. Там вы найдете множество инструментов и плагинов, которые помогут улучшить форматирование кода и оптимизировать ваш рабочий процесс.
Участие в сообществе разработчиков
Присоединяйтесь к сообществу разработчиков, чтобы обсудить лучшие методы работы с кодом в Dreamweaver и продолжать совершенствовать свои навыки и знания в этой области.
Полезные материалы
- dummies – Learning Made Easy — настройка параметров форматирования кода в Dreamweaver.
- Hot Dreamweaver – Расширения для Adobe Dreamweaver — обзор расширений для улучшения форматирования кода.
- Adobe Exchange — поиск плагинов и виджетов для Dreamweaver на официальной платформе Adobe Exchange.
- Stack Overflow: Лучшие методы форматирования кода в Dreamweaver — обсуждение лучших практик форматирования кода разработчиками.
- Настройка Dreamweaver для эффективного управления кодом — методики эффективного управления кодом в Dreamweaver.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель