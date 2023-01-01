Автоформатирование кода в Dreamweaver: где и как настроить?

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Быстрый ответ

Перейдем сразу к сути: в Adobe Dreamweaver возможно автоматическое форматирование кода. Для этого достаточно использовать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+F на Windows или Cmd+Shift+F на macOS в режиме Code View (просмотр кода), чтобы мгновенно преобразовать ваш код в структурированный и читабельный вид.

Приемы форматирования кода при помощи Dreamweaver

Функция "Apply Source Formatting"

Dreamweaver предлагает полезную опцию Commands > Apply Source Formatting, которая автоматизирует процесс форматирования. В чем-то эта функция напоминает использование ctrl+k+d в Visual Studio.

Функция "Clean Up HTML"

Если вы столкнулись с более сложной задачей, функция Commands > Clean Up HTML поможет вам овладеть самыми запутанными фрагментами кода и преобразовать их в идеально структурированную разметку.

Настройка рабочего процесса при помощи горячих клавиш

Создание пользовательских комбинаций горячих клавиш

Желаете адаптировать Dreamweaver под свои потребности? Вы можете настроить собственные комбинации горячих клавиш в меню Edit > Keyboard Shortcuts, чтобы сократить время, проводимое в меню, и сделать вашу работу более продуктивной.

Учет версии Dreamweaver

Обратите внимание, что доступность некоторых функций зависит от версии Dreamweaver, которую вы используете. По этому причине всегда проверяйте обновления, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями программы.

Работа с качественно и единообразно отформатированным кодом

Упрощение командной работы за счет форматирования кода

Если вы работаете в команде, то единообразность и читаемость кода значительно облегчат совместную работу. Чистый и структурированный код становится эффективным инструментом коммуникации.

Продвинутые техники форматирования

Для тонкой настройки форматирования кода в Dreamweaver обратите внимание на дополнение Adobe CFusion от Adobe, которое предлагает инструменты для JavaScript-разработчиков, направленные на улучшение структуры и читабельности кода.

Визуализация

HTML Скопировать код <!-- "Форматировать или не форматировать, вот в чем вопрос." – задумался кодер-поэт --> <!-- Посмотрим, как мы преобразуем хаос... --> <div><p>I</p><ul><li>Am</li><li>a</li></ul></div>

HTML Скопировать код <!-- ...в структурированный и приятный для глаза код с помощью автоформатирования в Dreamweaver --> <div> <p>I</p> <ul> <li>Am</li> <li>A</li> <li>Formatted</li> <li>HTML Block</li> </ul> </div> <!-- "О чудо, без моих рук!" – окликнул бы веселый разработчик -->

Возрастание эффективности при помощи автоматического форматирования

Автоматизация написания кода благодаря автоформатированию

Превратите рутину ручного выравнивания в автоматический процесс. Это повысит читаемость кода и сделает процесс производства кода более эффективным.

Достижение идеальной структурированности и чистоты кода

Хорошо структурированный и упорядоченный код больше не кажется чем-то недостижимым благодаря автоформатированию в Dreamweaver. Прощайте, проблемы совместимости и поддержки кода.

Мастерство при помощи форматирующих расширений Adobe Dreamweaver

Усовершенствование форматирования кода с помощью расширений

Взгляните на каталог Adobe Exchange. Там вы найдете множество инструментов и плагинов, которые помогут улучшить форматирование кода и оптимизировать ваш рабочий процесс.

Участие в сообществе разработчиков

Присоединяйтесь к сообществу разработчиков, чтобы обсудить лучшие методы работы с кодом в Dreamweaver и продолжать совершенствовать свои навыки и знания в этой области.

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