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Авто-масштабирование элемента input по ширине значения
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Авто-масштабирование элемента input по ширине значения

#CSS и верстка  #Работа с DOM  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Для автоматической подстройки размера <input type="text"> под введённый текст можно применить следующий код:

JS
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document.getElementById('input').oninput = function() {
  this.style.width = ((this.value.length + 1) * 8) + 'px';
};

Скрипт работает с элементом <input id="input">, корректируя ширину поле ввода пропорционально количеству введённых символов. Предполагаемая ширина одного символа умножается на число '8', которое может быть скорректировано в соответствии с размером используемого шрифта.

Пошаговый план для смены профессии

Метод с применением JavaScript

JS
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const input = document.querySelector('#input');
input.oninput = function() {
  const textWidth = getTextWidth(this.value, window.getComputedStyle(this).font);
  this.style.width = (textWidth + 4) + 'px';
};

Визуализация

Изобразим данный процесс как просторную площадку (🏞️), способную принимать форму в соответствии с размерами объекта, который на неё помещают:

Markdown
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Раньше: [🏞️......] (Первоначальный размер поля ввода)
Теперь:  [🏞️🎵🎶🎵🎶] (Адаптация размера под введённое содержимое)
HTML
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<input type="text" oninput="this.style.width = ((this.value.length + 1) * 8) + 'px';">

Подобно изменчивому пейзажу, поле ввода реагирует на размер содержимого и адаптируется под него. 🚀

Учет шрифта, отступов и границ

Учет стилей

При расчётах не забудьте учесть отступы и границы элемента:

JS
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input.oninput = function() {
  const style = window.getComputedStyle(this);
  const padding = parseFloat(style.paddingLeft) + parseFloat(style.paddingRight);
  const border = parseFloat(style.borderLeftWidth) + parseFloat(style.borderRightWidth);
  this.style.width = (getTextWidth(this.value, style.font) + padding + border + 4) + 'px';
};

Регулировка размера шрифта

При ограниченном пространстве на странице можно отрегулировать размер шрифта, чтобы он максимально эффективно занял имеющееся место:

JS
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const minWidth = 100;
const maxWidth = 600;

input.oninput = function() {
   this.style.width = Math.max(minWidth, Math.min(maxWidth, (getTextWidth(this.value, style.font) + padding + border + 4))) + 'px';
   this.style.fontSize = (this.offsetWidth >= maxWidth ? '75%' : '100%');
};

Особенности CSS и сокрытие Div'ов

Применение ширины в процентах вместе с CSS

Адепты CSS могут использовать следующий код:

CSS
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.input-wrapper {
  width: 100%;
}
.input-wrapper input {
  width: 100%;
}

Оберните <input> в div с шириной заданной в процентах. Элемент будет расширяться или сужаться в соответствии с размерами div.

Трюк с невидимым Div

Копирование стилей input в невидимый div можно выполнить вот так:

JS
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input.oninput = function() {
  const ghostDiv = document.getElementById('ghost');
  ghostDiv.innerHTML = this.value.replace(/ /g, "&nbsp;");
  
  const newWidth = ghostDiv.offsetWidth + 4;
  this.style.width = newWidth + 'px';
};
HTML
Скопировать код
<div id="ghost" style="display: none; white-space: pre;"></div>

Общее использование плагинов и атрибута Contenteditable

Применение jQuery плагина для автоматического изменения размера

Плагины jQuery, например Autosize, могут оказаться полезными, особенно если вы уже используете jQuery.

Мудрое применение Contenteditable

Как альтернативу можно задействовать contenteditable span:

HTML
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<span contenteditable="true" oninput="resizeSpan(this)"></span>

Однако не забывайте фильтровать введённые данные, чтобы предотвратить XSS-атаки на ваше приложение.

Тонкая настройка и балансировка

Учёт пробелов на конце

Если вы будете учитывать пробелы на конце строки, можно избежать визуальных несоответствий:

JS
Скопировать код
ghostDiv.innerHTML = this.value.replace(/ /g, "&nbsp;") + "&nbsp;";

Стилизация Placeholder'а

Выберите стиль placeholder'а таким образом, чтобы он гармонировал с активным текстом и обеспечивал естественную работу с интерфейсом:

CSS
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input::placeholder {
  color: #ccc;
  opacity: 1; /* Уже лучше выглядит в Firefox */
}

Стилизация фокуса и браузерные особенности

Используйте :focus-visible для обеспечения лучшего UX в процессе ввода.

И будьте готовы к особенностям разных браузеров — они могут представить неожиданные различия в рендеринге и расчётах отступов!

Полезные материалы

  1. MDN Web Docs: <input type="text"> — Подробное описание HTML-элемента для текстового ввода.
  2. Stack Overflow: Есть ли jQuery плагин для автоматического расширения текстовых полей? — Обсуждение и примеры автоматического изменения размера текстовых полей.
  3. JSFiddle: Песочница для кода — Платформа для тестирования и представления кода на HTML, CSS и JavaScript, включая демонстрацию работы текстовых полей с автокоррекцией размера.
  4. Autosize — Плагин jQuery для автоматического расширения текстового поля.
  5. Обучающий курс на DigitalOcean — Пошаговое руководство по реализации автоматического расширения текстовых полей в фреймворке Angular.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
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Какой код используется для автоматического изменения ширины input по введённому тексту?
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Тимур Голубев

веб-разработчик

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