Авто-форматирование и отступы в XML/HTML в Notepad++

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Быстрый ответ

Для быстрого форматирования HTML или XML в Notepad++, используйте XML Tools:

Установка: перейдите в раздел Плагины > Менеджер плагинов, найдите XML Tools и нажмите установить. Форматирование: зайдите в Плагины, выберите подпункт XML Tools и далее Красивый вывод или Pretty Print (Горячие клавиши: Ctrl+Alt+Shift+B).

Теперь ваш код выглядит аккуратно и понятно!

Настройка вашего программного обеспечения

В Notepad++ зайдите в раздел Плагины > Менеджер плагинов. Найдите XML Tools в предложенном списке и нажмите установить. После установки перезапустите Notepad++. Теперь ваш инструментарий полностью готов для форматирования XML/HTML.

Старые версии Notepad++

Обладателям старых версий Notepad++, не расстраивайтесь! Вашу версию всё ещё можно использовать. Воспользуйтесь возможностями TextFX и его помощника HTML Tidy. Найти их можно через TextFX > TextFX Html Tidy > Tidy: Reindent XML. И не забудьте об libtidy.dll — она необходима для работы плагина TextFX.

Тонкая настройка производительности

Создайте своё сочетание клавиш

Используйте горячие клавиши для вызова функции Красивый вывод или Pretty Print, чтобы быстро форматировать код, не прокликивая меню.

Альтернативные варианты

Для владельцев Notepad++ версии 6.2.2 существует Tidy2, ещё один инструмент для форматирования. Также плагин TextFX станет вашим надёжным союзником в работе с кодом.

Визуализация

Представьте автоформатирование как магию, приносящую порядок в смешанный хаос:

Markdown Скопировать код До: [📚📚📚🧱📘📚📚🎈📙📚] # Книги (строки кода), кирпичи (ошибки отступов), шарики (лишние пробелы)

После применения магии Notepad++ со стилем gandalf_style.css:

Markdown Скопировать код Используйте: TextFX ➡️ TextFX Html Tidy ➡️ Tidy: Reindent XML # Гэндальф: "Код, ты не пройдёшь... до порядка!"

После применения форматирования:

Markdown Скопировать код После: [📚📚📚📚📘📚📚📚📙📚] # Отлично сработано! Форматирование на пять звёзд!

С помощью Notepad++ ваш код станет образцом аккуратности и порядка!

Глубже в детали

Не можете найти XML Tools? Проблема может быть связана с недостаточными правами доступа или неправильно указанным местом расположения директории Notepad++ или папки "\Plugins". Проверьте эти местоположения и зависимости, возможно, вам придётся что-то поправить.

Требуется помощь со стороны

Если Notepad++ упорно не желает сотрудничать, обратите внимание на внешние инструменты, такие как freeformatter.com — дополнительный арсенал в борьбе за идеальное форматирование.

Notepad++ всё ещё магический

Не торопитесь отказываться от Notepad++ и не переходите на такие решения, как Eclipse, только ради форматирования XML/HTML. С правильными плагинами Notepad++ справится с любыми задачами форматирования.

Обход потенциальных ловушек

Инструменты, которые не справляются с задачей

Не рекомендуется использовать NppAutoIndent для XML/HTML/CSS. Это не подходящий инструмент для таких задач. Оставьте его для тех языков программирования, для которых он изначально и создавался.

Всегда быть бдительным!

Регулярно проверяйте наличие обновлений для XML Tools и сопутствующих плагинов. Это позволит вам быть в курсе новых возможностей и избежать возможных проблем.

Доступ и TextFX

Если вы решили использовать TextFX, убедитесь, что у вас есть полные права доступа к папке Config. Это обеспечит корректную работу libtidy.dll и всего плагина.

Полезные материалы