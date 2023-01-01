Асинхронная загрузка .js и .css файлов: оптимизация сайта

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Быстрый ответ

Чтобы включить асинхронное подключение скриптов в HTML, добавьте атрибут async к тегу <script> :

HTML Скопировать код <script async src="your-script.js"></script>

Это позволит вашим скриптам подключаться без прерывания рендеринга страницы. Если очерёдность выполнения скриптов важна, но необходимо избегать "блокировки", используйте данную JavaScript-функцию:

JS Скопировать код function loadScriptSequentially(src) { var script = document.createElement('script'); script.src = src; script.async = false; // Загрузка осуществляется строго по порядку document.head.appendChild(script); } loadScriptSequentially('first.js'); // Загрузится в первую очередь loadScriptSequentially('second.js'); // Затем будет загружен второй

Примечание: Асинхронные скрипты подключаются в случайном порядке. Применяйте указанную функцию в случаях, когда очерёдность выполнения скриптов имеет значение.

Внедрение Promise и современных возможностей

Подключение скриптов через Promise

Для управления асинхронным подключением скриптов вы можете использовать объект Promise , который предоставит более надежное управление процессом:

JS Скопировать код function loadScript(src) { return new Promise((resolve, reject) => { let script = document.createElement('script'); script.src = src; script.onload = () => resolve(script); script.onerror = () => reject(new Error(`Ошибочка при загрузке скрипта ${src}`)); document.head.appendChild(script); }); } loadScript("your-script.js") .then(() => console.log("Скрипт успешно загружен!")) .catch(err => console.error(err));

Лучшие практики при загрузке скриптов

Правильное расположение скриптов

Располагайте теги <script> перед закрывающим тегом </body> . Это позволит парсеру HTML загружать страницу без прерываний.

Поддержка интерактивности

Ожидайте полной загрузки DOM с помощью события document.ready , чтобы привязать обработчики событий и избежать "race conditions" между загрузкой HTML и исполнением JavaScript.

Использование отложенной загрузки

Для некритичных скриптов используйте отложенную загрузку. Это поможет снизить время инициализации страницы и сэкономить потребляемый трафик. Для этого в современных браузерах используйте IntersectionObserver , а для старых — альтернативные методы.

Бережливость к критическим функциям

Инициализируйте критические функции после события onload , чтобы обеспечить их непрерывную работу.

Обработка проблем и подводных камней

Совместимость сетевых протоколов

Используйте протокольно-относительные URL для подключения скриптов, чтобы обеспечить их совместимость как с HTTP, так и с HTTPS.

Препятствование полной замене

Избегайте полной замены содержимого index.html на контент, загруженный через AJAX. Рассмотрите возможность частичного обновления для более плавного и пользовательского интерфейса.

Контролированное внедрение скриптов

Для точной вставки скриптов используйте методы типа parentNode.insertBefore . Порядок выполнения часто играет важную роль.

Подготовка к публичному развертыванию

Перед публичным развертыванием не забудьте убрать отладочные console.log , чтобы уменьшить общий размер скриптов и уберечься от потенциальных угроз безопасности.

Визуализация

Сравнение подключения скриптов:

Markdown Скопировать код Традиционное подключение: Работа происходит последовательно, но медленно: один за одним. С асинхронным подключением: Загрузка начинается одновременно — это быстрее и эффективнее.

При асинхронном подключении:

HTML Скопировать код <script async src='first-builder.js'></script> <!-- Стартует немедленно --> <script async src='second-builder.js'></script> <!-- Стартует немедленно --> <script async src='third-builder.js'></script> <!-- Стартует немедленно -->

Процесс подключения становится быстрым, продуктивным и гармоничным!

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