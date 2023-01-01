ArrayBuffer и Blob в HTML5: различия и способы использования#Веб-разработка #Основы JavaScript #Web API
Быстрый ответ
ArrayBuffer — это настоящий герой первой линии в области бинарных данных фиксированного размера. Он подходит как никакой другой для задач, где требуется утонченный контроль и высокая производительность — например, при работе со звуковыми данными или при программировании на WebGL.
Blob выступает в роли надежного хранителя файловых данных, благодаря чему он становится первым выбором при необходимости держать данные неизменными, учитывать MIME-типы и иметь беглый доступ к размеру данных.
// Как из волшебства преобразовываем Blob в ArrayBuffer!
const buffer = await myBlob.arrayBuffer();
// Словно мастер создаем из ArrayBuffer — Blob!
const blob = new Blob([myArrayBuffer]);
Таким образом,
ArrayBuffer предпочтителен для операции с бинарными данными, тогда как
Blob идеально подходит для обработки файлоподобных данных.
Подробное исследование
Оценка производительности и использования памяти
ArrayBuffer представляет собой инструмент для быстрой работы с данными на низком уровне. Он служит основой для создания разнообразных типизированных массивов, включая
Int32Array и
Float64Array, позволяя нам с многогранной точностью преподнести одни и те же данные.
Blob блеск у него начинается при работе с большими файлами — он как надежный посредник между миром изображений и звуков, безупречно справляется со сохранением и передачей данных.
Манипуляция и использование данных
Blob способен преобразоваться в Object URL используя
window.URL.createObjectURL, что делает его идеальным решением для задач, связанных с отображением изображений или генерацией ссылок для скачивания.
ArrayBuffer благодаря поддержке типизированных массивов, предоставляет обширные возможности для обработки изображений или данных, полученных через WebSocket.
Взаимодействие с сетью и системой хранения данных
Blob легко загружается из сети при помощи XMLHttpRequest или
fetch, если выставить
xhr.responseType='blob', делая его удобным для последующей работы с файлами-данными.
Как
ArrayBuffer, так и
Blob могут быть выбраны для чтения данных через WebSockets в зависимости от значения свойства
binaryType.
Обработка структуры данных псевдофайлового типа
Одно из преимуществ
Blob — он способен хранить информацию о MIME-типе, что критично при обмене данными через HTTP с указанием заголовков
Content-Type.
Практическое применение
Создание запросов и загрузок
Если стоит задача организовать скачивание файла,
Blob становится лучшим помощником. Он позволяет сохранять данные и прекрасно взаимодействует с HTML-элементом
<a>, позволяя создавать ссылки для загрузки.
// Создаем URL для загрузки — это как заворачивание подарка!
const downloadUrl = window.URL.createObjectURL(myBlob);
const a = document.createElement('a');
a.href = downloadUrl;
a.download = 'filename.ext';
a.click();
// Пост использования делаем чистку, вызывая revokeObjectURL.
window.URL.revokeObjectURL(downloadUrl);
Обработка потоковых данных в реальном времени
Благодаря высокой скорости и эффективности,
ArrayBuffer становится незаменимым инструментом для работы с потоковыми данными в режиме реального времени, такими как торговая информация или звуковые данные.
Визуализация
- ArrayBuffer (🪵): Сырье для точной и детализированной обработки.
- Blob (📦): Готовый к показу упакованный товар.
| Параметр | ArrayBuffer (🪵) | Blob (📦) |
| ---------------- | ---------------------------- | -------------------------------- |
| Сущность данных | Бинарные данные | Файлоподобные данные |
| Изменяемость | Изменяемый | Неизменяемый |
| Производительность| Высочайшая | Зависит от устройства хранения |
| Применение | Манипулирование на низком уровне | Работа с файлами |
| Сеть | Оптимален для WebSocket | Превосходен для HTTP-запросов |
| Использование | Необходим типизированный массив | Готов к использованию |
Полезные советы
Работа с большими объемами данных
В случае с
ArrayBuffer необходимо бдительно следить за каждым байтом памяти. Рекомендуется разбивать крупные данные на мелкие блоки для лучшего контроля над ними.
Blob наоборот, не привередлив к большим файлам, поскольку подразумевает минимум манипуляций.
Управление типами содержимого
При работе с
Blob через HTTP важно указывать MIME-тип для правильного определения содержимого файла, в противном случае могут иметь место недоразумения.
Избегайте частых конверсии
Старайтесь избегать частых преобразований между
ArrayBuffer и
Blob, особенно при работе с большим объемом данных — это может негативно повлиять на производительность.
Полезные материалы
- ArrayBuffer – JavaScript | MDN — полное руководство по
ArrayBuffer.
- Blob – Web API | MDN — подробная информация о
Blob.
- Чтение файлов в JavaScript | web.dev — статья о методах чтения файлов с использованием
ArrayBufferи
Blob.
- Как преобразовать Blob в ArrayBuffer – Stack Overflow — обсуждение преобразования
Blobв
ArrayBuffer.
- ArrayBuffer, двоичные массивы — детальное рассмотрение
ArrayBuffer, двоичных массивов и типизированных массивов в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик