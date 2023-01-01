ArrayBuffer и Blob в HTML5: различия и способы использования

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Быстрый ответ

ArrayBuffer — это настоящий герой первой линии в области бинарных данных фиксированного размера. Он подходит как никакой другой для задач, где требуется утонченный контроль и высокая производительность — например, при работе со звуковыми данными или при программировании на WebGL.

Blob выступает в роли надежного хранителя файловых данных, благодаря чему он становится первым выбором при необходимости держать данные неизменными, учитывать MIME-типы и иметь беглый доступ к размеру данных.

JS Скопировать код // Как из волшебства преобразовываем Blob в ArrayBuffer! const buffer = await myBlob.arrayBuffer(); // Словно мастер создаем из ArrayBuffer — Blob! const blob = new Blob([myArrayBuffer]);

Таким образом, ArrayBuffer предпочтителен для операции с бинарными данными, тогда как Blob идеально подходит для обработки файлоподобных данных.

Подробное исследование

Оценка производительности и использования памяти

ArrayBuffer представляет собой инструмент для быстрой работы с данными на низком уровне. Он служит основой для создания разнообразных типизированных массивов, включая Int32Array и Float64Array , позволяя нам с многогранной точностью преподнести одни и те же данные.

Blob блеск у него начинается при работе с большими файлами — он как надежный посредник между миром изображений и звуков, безупречно справляется со сохранением и передачей данных.

Манипуляция и использование данных

Blob способен преобразоваться в Object URL используя window.URL.createObjectURL , что делает его идеальным решением для задач, связанных с отображением изображений или генерацией ссылок для скачивания.

ArrayBuffer благодаря поддержке типизированных массивов, предоставляет обширные возможности для обработки изображений или данных, полученных через WebSocket.

Взаимодействие с сетью и системой хранения данных

Blob легко загружается из сети при помощи XMLHttpRequest или fetch , если выставить xhr.responseType='blob' , делая его удобным для последующей работы с файлами-данными.

Как ArrayBuffer , так и Blob могут быть выбраны для чтения данных через WebSockets в зависимости от значения свойства binaryType .

Обработка структуры данных псевдофайлового типа

Одно из преимуществ Blob — он способен хранить информацию о MIME-типе, что критично при обмене данными через HTTP с указанием заголовков Content-Type .

Практическое применение

Создание запросов и загрузок

Если стоит задача организовать скачивание файла, Blob становится лучшим помощником. Он позволяет сохранять данные и прекрасно взаимодействует с HTML-элементом <a> , позволяя создавать ссылки для загрузки.

JS Скопировать код // Создаем URL для загрузки — это как заворачивание подарка! const downloadUrl = window.URL.createObjectURL(myBlob); const a = document.createElement('a'); a.href = downloadUrl; a.download = 'filename.ext'; a.click(); // Пост использования делаем чистку, вызывая revokeObjectURL. window.URL.revokeObjectURL(downloadUrl);

Обработка потоковых данных в реальном времени

Благодаря высокой скорости и эффективности, ArrayBuffer становится незаменимым инструментом для работы с потоковыми данными в режиме реального времени, такими как торговая информация или звуковые данные.

Визуализация

Markdown Скопировать код - ArrayBuffer (🪵): Сырье для точной и детализированной обработки. - Blob (📦): Готовый к показу упакованный товар.

Markdown Скопировать код | Параметр | ArrayBuffer (🪵) | Blob (📦) | | ---------------- | ---------------------------- | -------------------------------- | | Сущность данных | Бинарные данные | Файлоподобные данные | | Изменяемость | Изменяемый | Неизменяемый | | Производительность| Высочайшая | Зависит от устройства хранения | | Применение | Манипулирование на низком уровне | Работа с файлами | | Сеть | Оптимален для WebSocket | Превосходен для HTTP-запросов | | Использование | Необходим типизированный массив | Готов к использованию |

Полезные советы

Работа с большими объемами данных

В случае с ArrayBuffer необходимо бдительно следить за каждым байтом памяти. Рекомендуется разбивать крупные данные на мелкие блоки для лучшего контроля над ними.

Blob наоборот, не привередлив к большим файлам, поскольку подразумевает минимум манипуляций.

Управление типами содержимого

При работе с Blob через HTTP важно указывать MIME-тип для правильного определения содержимого файла, в противном случае могут иметь место недоразумения.

Избегайте частых конверсии

Старайтесь избегать частых преобразований между ArrayBuffer и Blob , особенно при работе с большим объемом данных — это может негативно повлиять на производительность.

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