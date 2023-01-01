API Bootstrap: работа атрибута data-toggle и его опции

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Быстрый ответ

Атрибут data-toggle представляет собой инструмент для активации функций JavaScript-плагинов Bootstrap. Он придает элементам пользовательского интерфейса определенную функциональность: так, data-toggle="dropdown" запускает выпадающее меню при нажатии на элемент. Bootstrap самостоятельно отслеживает этот атрибут, обеспечивая взаимодействие с DOM и обработку событий — разработчику не приходится имплементировать эти возможности в код на JavaScript.

Пример использования:

HTML Скопировать код <!-- Кнопка для отображения выпадающего меню --> <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="dropdown"> Открыть меню </button> <!-- Само выпадающее меню --> <div class="dropdown-menu"> <a class="dropdown-item" href="#">Ссылка 1</a> <a class="dropdown-item" href="#">Ссылка 2</a> </div>

В данном примере при нажатии на кнопку открывается или скрывается выпадающее меню — интуитивно понятная логика, верно?

Тщательный разбор атрибута data-toggle

Воспринимайте data-toggle как руководство для JavaScript-компонентов Bootstrap, указывающее на то, какие действия привязать к элементам. Его можно использовать не только для управления выпадающими меню. Указав значения collapse , modal , tab или button , вы получаете доcтуп к дополнительным функциям.

Скрытие контента с помощью collapse

Collapse позволит вам скрывать и отображать контент, что идеально подходит для создания компонентов-аккордеонов.

HTML Скопировать код <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#demoCollapse"> Переключить видимость контента </button> <div id="demoCollapse" class="collapse"> Это скрытый текст, который можно показать или снова скрыть. </div>

Использование вкладок и таблеток для навигации

Примените data-toggle="tab" или data-toggle="pill" для переключения между вкладками и таблетками, изменяя содержимое страницы без перезагрузки.

HTML Скопировать код <!-- Навигационные вкладки --> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#home">Главная</a> </li> <!-- ... другие вкладки ... --> </ul> <!-- Контент вкладок --> <div class="tab-content"> <div id="home" class="container tab-pane active"><br> Контент страницы «Главная». </div> <!-- ... прочий контент ... --> </div>

Модальные окна и переключаемые кнопки

С помощью modal и button вы добавляете интерактивность: data-toggle="modal" вызывает модальное окно, а data-toggle="buttons" контролирует состояние группы переключаемых кнопок.

HTML Скопировать код <!-- Кнопка для вызова модального окна --> <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal"> Открыть модальное окошко </button> <!-- Заготовка модального окна --> <div class="modal" id="exampleModal"> <!-- ... содержание модального окна ... --> </div>

Для контролирования состояния кнопок удобно использовать data-toggle="buttons" :

HTML Скопировать код <div class="btn-group-toggle" data-toggle="buttons"> <label class="btn btn-secondary active"> <input type="checkbox" checked> Enabled </label> <!-- ... другие кнопки ... --> </div>

Не забывайте сочетать data-toggle с data-target для указания элемента, которому предстоит измениться.

Визуализация

Воспринимайте data-toggle как выключатель на устройстве. Возьмем для примера фонарик с выключателем data-toggle .

Markdown Скопировать код [Позиция OFF] 👉 (Выключатель: data-toggle="off") 👉 🔦❌ // Фонарик не светит.

Но если мы переключим его:

Markdown Скопировать код [Позиция ON] 👉 (Выключатель: data-toggle="on") 👉 🔦💡 // Фонарик светит!

Также data-toggle включает или отключает функции ваших HTML-компонентов.

Продвинутое использование data-toggle

Использование data-toggle позволяет элементам сохранять свое состояние, что особенно актуально для форм, визардов и переключателей. Хранилища localStorage или sessionStorage дадут возможность интерфейсам помнить действия пользователя.

Для работы с data-toggle в JavaScript вы можете использовать запрос document.querySelectorAll('[data-toggle="value"]') . Это позволит создавать собственные сценарии управления поведением в дополнение к готовым функциям Bootstrap.

Распространенные проблемы и пути их решения

Одной из часто встречающихся ошибок в использовании data-toggle является отсутствие Bootstrap, его зависимостей или подгруженного JavaScript. Нежелательные последствия могут привести и конфликты между разными версиями JavaScript-библиотек.

Убедитесь, что Bootstrap со всеми требуемыми компонентами корректно загружен и готов к использованию. Обновляйтесь вовремя и избегайте использование устаревших функций Bootstrap для безупречной работы data-toggle .

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