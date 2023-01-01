API Bootstrap: работа атрибута data-toggle и его опции#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Атрибут
data-toggle представляет собой инструмент для активации функций JavaScript-плагинов Bootstrap. Он придает элементам пользовательского интерфейса определенную функциональность: так,
data-toggle="dropdown" запускает выпадающее меню при нажатии на элемент. Bootstrap самостоятельно отслеживает этот атрибут, обеспечивая взаимодействие с DOM и обработку событий — разработчику не приходится имплементировать эти возможности в код на JavaScript.
Пример использования:
<!-- Кнопка для отображения выпадающего меню -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="dropdown">
Открыть меню
</button>
<!-- Само выпадающее меню -->
<div class="dropdown-menu">
<a class="dropdown-item" href="#">Ссылка 1</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Ссылка 2</a>
</div>
В данном примере при нажатии на кнопку открывается или скрывается выпадающее меню — интуитивно понятная логика, верно?
Тщательный разбор атрибута data-toggle
Воспринимайте
data-toggle как руководство для JavaScript-компонентов Bootstrap, указывающее на то, какие действия привязать к элементам. Его можно использовать не только для управления выпадающими меню. Указав значения
collapse,
modal,
tab или
button, вы получаете доcтуп к дополнительным функциям.
Скрытие контента с помощью collapse
Collapse позволит вам скрывать и отображать контент, что идеально подходит для создания компонентов-аккордеонов.
<button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#demoCollapse">
Переключить видимость контента
</button>
<div id="demoCollapse" class="collapse">
Это скрытый текст, который можно показать или снова скрыть.
</div>
Использование вкладок и таблеток для навигации
Примените
data-toggle="tab" или
data-toggle="pill" для переключения между вкладками и таблетками, изменяя содержимое страницы без перезагрузки.
<!-- Навигационные вкладки -->
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#home">Главная</a>
</li>
<!-- ... другие вкладки ... -->
</ul>
<!-- Контент вкладок -->
<div class="tab-content">
<div id="home" class="container tab-pane active"><br>
Контент страницы «Главная».
</div>
<!-- ... прочий контент ... -->
</div>
Модальные окна и переключаемые кнопки
С помощью
modal и
button вы добавляете интерактивность:
data-toggle="modal" вызывает модальное окно, а
data-toggle="buttons" контролирует состояние группы переключаемых кнопок.
<!-- Кнопка для вызова модального окна -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">
Открыть модальное окошко
</button>
<!-- Заготовка модального окна -->
<div class="modal" id="exampleModal">
<!-- ... содержание модального окна ... -->
</div>
Для контролирования состояния кнопок удобно использовать
data-toggle="buttons":
<div class="btn-group-toggle" data-toggle="buttons">
<label class="btn btn-secondary active">
<input type="checkbox" checked> Enabled
</label>
<!-- ... другие кнопки ... -->
</div>
Не забывайте сочетать
data-toggle с
data-target для указания элемента, которому предстоит измениться.
Визуализация
Воспринимайте
data-toggle как выключатель на устройстве. Возьмем для примера фонарик с выключателем
data-toggle.
[Позиция OFF] 👉 (Выключатель: data-toggle="off") 👉 🔦❌ // Фонарик не светит.
Но если мы переключим его:
[Позиция ON] 👉 (Выключатель: data-toggle="on") 👉 🔦💡 // Фонарик светит!
Также
data-toggle включает или отключает функции ваших HTML-компонентов.
Продвинутое использование data-toggle
Использование
data-toggle позволяет элементам сохранять свое состояние, что особенно актуально для форм, визардов и переключателей. Хранилища
localStorage или
sessionStorage дадут возможность интерфейсам помнить действия пользователя.
Для работы с
data-toggle в JavaScript вы можете использовать запрос
document.querySelectorAll('[data-toggle="value"]'). Это позволит создавать собственные сценарии управления поведением в дополнение к готовым функциям Bootstrap.
Распространенные проблемы и пути их решения
Одной из часто встречающихся ошибок в использовании
data-toggle является отсутствие Bootstrap, его зависимостей или подгруженного JavaScript. Нежелательные последствия могут привести и конфликты между разными версиями JavaScript-библиотек.
Убедитесь, что Bootstrap со всеми требуемыми компонентами корректно загружен и готов к использованию. Обновляйтесь вовремя и избегайте использование устаревших функций Bootstrap для безупречной работы
data-toggle.
Полезные материалы
- Collapse · Bootstrap — подробное описание использования
data-toggleв Bootstrap из официальной документации.
- Использование атрибутов данных – Учебник по веб-разработке | MDN — гайд MDN по использованию атрибутов
data-*в HTML.
- HTML атрибут data-* — учебник W3Schools с примерами использования атрибутов
data-*.
- Полное руководство по атрибутам данных | CSS-Tricks — статья на CSS-Tricks для глубокого изучения атрибутов
data-*в HTML и CSS.
- Учимся использовать псевдоэлементы :before и :after в CSS — Smashing Magazine — Smashing Magazine рассматривает псевдоэлементы в CSS, которые можно сочетать с
data-*.
- Проблемы · twbs/bootstrap · GitHub — обсуждение и решение проблем, связанных с
data-toggleв репозитории Bootstrap на GitHub.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда