Анимация высоты div с помощью jQuery: от 200px до auto

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Быстрый ответ

Для того чтобы плавно "раскрывать" элемент до того уровня, на котором располагается всё его содержание, можно использовать метод .animate() из библиотеки jQuery:

JS Скопировать код $element.css('height', 'auto').height(0).animate({ height: $element.prop('scrollHeight') }, 500);

Сначала мы задаём высоте элемента значение ноль, а затем начинаем анимацию до величины scrollHeight , позволяющей плавное увеличение высоты на протяжении 500 миллисекунд. Использование свойства scrollHeight позволяет получить полную некорректную высоту содержимого, что облегчает задачу анимирования.

Теперь давайте подробнее рассмотрим создание динамической анимации для элементов, которые потребуется "расширить" до естественной высоты.

Подробный разбор

Подготовка к анимации

Перед началом анимации от фиксированной высоты до 'auto', важно определить конечную высоту элемента:

Фиксируем текущую высоту. Временно устанавливаем высоту в 'auto'. Запоминаем значение scrollHeight . Возвращаем исходную высоту и приступаем к анимации:

JS Скопировать код var $div = $("#yourElement"); // ID интересующего вас div'а // Сохраняем текущую высоту var originalHeight = $div.height(); // Переключаем на auto, чтобы узнать полную высоту $div.css('height', 'auto'); var autoHeight = $div.height(); // Возвращаем стартовую высоту для начала анимации $div.height(originalHeight); // Запускаем анимацию и, по закрытию, переключаем на auto $div.animate({ height: autoHeight }, 500, function() { $(this).css('height', 'auto'); });

Цепочные вызовы и высота элементов

Используя цепочку вызовов, вы можете следовать плавности интерфейса и добавлять действия после завершения анимации. Удобно сохранять значения originalHeight и autoHeight с помощью метода .data() , чтобы впоследствии легко их использовать.

Добавляем CSS

Сочетание jQuery и CSS позволит достичь наиболее естественного визуализационного эффекта. Для усовершенствования jQuery анимации установите CSS переходы:

CSS Скопировать код #yourElement { transition: height 0.5s; /* Плавное измение высоты на протяжении 0.5 секунды */ height: 0; /* Стартовое состояние */ overflow: hidden; /* Скрываем выходящее за границы содержимое */ }

JS Скопировать код var $div = $("#yourElement"); // Используем CSS переходы! $div.css('height', $div.get(0).scrollHeight + 'px'); $div.on('transitionend', function() { // Завершение анимации, переключаем на auto $(this).css('height', 'auto'); });

Переключайте классы для изменения высоты с фиксированной на 'auto', используя CSS переходы.

Использование плагинов jQuery

Персональные скрипты предоставляют полный контроль, однако вместо переизобретения колеса, можно обратиться к плагинам jQuery. slideToggle или slideDown помогут упростить процесс анимации и поддерживают простоту и чистоту кода.

Визуализация

Анимация напоминает работу аккордеона (🪗), который разворачивается для того, чтобы вместить мелодию:

Markdown Скопировать код Перед игрой: 🪗 (Высота: 0)

Как только начинается исполнение, аккордеон раскрывается:

JS Скопировать код $('#accordion').animate({ height: 'auto' }); // Аккордеон готов к полной игре

И вот аккордеон легко подстраивается под ноты (содержимое):

Markdown Скопировать код Во время исполнения 🎶: 🪗🎼📏 (Высота: Авто, расширяется под мелодию)

Идеальная анимация jQuery создает ощущение лёгкости; объект не просто всплывает на поверхность, он плавно растягивается, как эхо звуков, заполняющих пространство. 🎶✨

В конце, следуя принципам адаптивного дизайна, высота элемента должна быть задана как 'auto', чтобы дизайн легко адаптировался к изменениям размеров экрана или содержимого.

Проблемы, советы и хитрости

Работа с динамическим содержимым

Если содержимое изменяется динамически (например, при AJAX-запросе), пересчёт autoHeight становится критически важным для обеспечения плавности переходов.

Управление производительностью

Производительность анимаций играет важную роль – непосредственная анимация свойства height может привести к перекомпоновке страницы. Чтобы сохранить быстродействие веб-страницы, старайтесь минимизировать манипуляции с DOM и используйте min-height вместо height .

Коррекция отличий между браузерами

Разные браузеры могут интерпретировать scrollHeight по-разному, особенно когда дело доходит до полей и границ. Обязательно протестируйте в направлении всех целевых браузеров, чтобы обеспечить единообразие отображения.

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