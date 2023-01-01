Альтернативы устаревшему Document.execCommand() в JS#Основы JavaScript #Web API #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для замены
document.execCommand() в стилизации текста используйте
classList или
style, а для работы с буфером обмена –
Clipboard API.
Вот пример стилизации текста:
// Переключаем класс 'bold' в родительском элементе активного узла
document.getSelection().focusNode.parentElement.classList.toggle('bold');
И так же пример работы с буфером обмена:
async function copyText(text) {
// Пытаемся скопировать текст в буфер обмена и обрабатываем возможные ошибки
await navigator.clipboard.writeText(text).catch(console.error);
}
Так как
document.execCommand() устарел, универсальной замены, которая подойдет всем, не существует. Однако, есть различные современные веб-API для конкретных задач.
Навигация среди разнообразия браузеров и проблем IME
Несмотря на устаревание,
document.execCommand() обладает широкой поддержкой в различных браузерах и остается полезным инструментом, особенно при работе с вводом IME и управлением курсором в разнообразных браузерах.
Даже устаревший
execCommand() важен для решения задач связанных с IME. К примеру, это касается точного ввода текста при использовании клавиатур в стиле GBoard на Android.
Создание приложений WYSIWYG
Для замены
execCommand() при создании WYSIWYG-редактора используются различные API, например, Input Events Level 2 и метод
.cloneNode. Важно также использовать семантические HTML-теги, например
<em> и
<strong>, в отличие от
<span>. Так же рекомендуется провести тщательное тестирование на кроссбраузерность, особенно для браузеров на движке Gecko.
Примеры кода для современных API
Вот несколько примеров использования современных альтернатив API:
navigator.clipboard.writeText()и
navigator.clipboard.readText()с помощью
Clipboard APIдля копирования и вставки текста.
document.createRange()и метод
Range.surroundContents()для редактирования форматированного текста.
- Методы
insertBefore()и
replaceChild()для быстрой и продуктивной работы с DOM.
Эти методы помогут вам писать чистый, современный код.
Создание доступных веб-функций
Важно учитывать доступность для разработчиков. Применяемые изменения в DOM должны быть построены таким образом, чтобы они корректно воспринимались скринридерами и другими ассистивными технологиями.
Визуализация изменений в веб-API
Сравнение старых и новых инструментов для работы с веб-текстом:
Старый набор инструментов: [🖌️ (execCommand)]
Новый набор инструментов: [✂️ (Clipboard API), 📝 (ContentEditable), 🎨 (Input Events), 🔒 (Document.execCommand для защиты контента)]
Каждый инструмент из нового набора специализирован на выполнении определенных функций.
Продолжение работы с надежными фреймворками
Разработка собственного редактора требует от вас упорства и готовности преодолевать возникающие проблемы. Фреймворки могут помочь в этом, но также могут усложнить поддержку. Важно следить за новыми стандартами и проводить тестирование в разных средах для учета нюансов работы браузеров.
Полезные материалы
- Document: execCommand() method – Web APIs | MDN — Более детальная информация об execCommand() и его альтернативах.
- "execCommand" | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Смотрите совместимость execCommand() с различными браузерами.
- Web Editing Working Group | editing — Будущие стандарты и API для редактирования текста от W3C.
- Newest 'execcommand' Questions – Stack Overflow — Обсуждение альтернатив и проблем с execCommand() в сообществе разработчиков.
- contenteditable – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Информация об атрибуте contenteditable как об альтернативе execCommand().
- Quill – Your powerful rich text editor — QuillJS, современный текстовый редактор, который заменил execCommand().
- ProseMirror — ProseMirror, мощная библиотека для текстовых редакторов, заменившая execCommand().
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик