Альтернативы устаревшему Document.execCommand() в JS

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Быстрый ответ

Для замены document.execCommand() в стилизации текста используйте classList или style , а для работы с буфером обмена – Clipboard API .

Вот пример стилизации текста:

JS Скопировать код // Переключаем класс 'bold' в родительском элементе активного узла document.getSelection().focusNode.parentElement.classList.toggle('bold');

И так же пример работы с буфером обмена:

JS Скопировать код async function copyText(text) { // Пытаемся скопировать текст в буфер обмена и обрабатываем возможные ошибки await navigator.clipboard.writeText(text).catch(console.error); }

Так как document.execCommand() устарел, универсальной замены, которая подойдет всем, не существует. Однако, есть различные современные веб-API для конкретных задач.

Навигация среди разнообразия браузеров и проблем IME

Несмотря на устаревание, document.execCommand() обладает широкой поддержкой в различных браузерах и остается полезным инструментом, особенно при работе с вводом IME и управлением курсором в разнообразных браузерах.

Даже устаревший execCommand() важен для решения задач связанных с IME. К примеру, это касается точного ввода текста при использовании клавиатур в стиле GBoard на Android.

Создание приложений WYSIWYG

Для замены execCommand() при создании WYSIWYG-редактора используются различные API, например, Input Events Level 2 и метод .cloneNode . Важно также использовать семантические HTML-теги, например <em> и <strong> , в отличие от <span> . Так же рекомендуется провести тщательное тестирование на кроссбраузерность, особенно для браузеров на движке Gecko.

Примеры кода для современных API

Вот несколько примеров использования современных альтернатив API:

navigator.clipboard.writeText() и navigator.clipboard.readText() с помощью Clipboard API для копирования и вставки текста.

и с помощью для копирования и вставки текста. document.createRange() и метод Range.surroundContents() для редактирования форматированного текста.

и метод для редактирования форматированного текста. Методы insertBefore() и replaceChild() для быстрой и продуктивной работы с DOM.

Эти методы помогут вам писать чистый, современный код.

Создание доступных веб-функций

Важно учитывать доступность для разработчиков. Применяемые изменения в DOM должны быть построены таким образом, чтобы они корректно воспринимались скринридерами и другими ассистивными технологиями.

Визуализация изменений в веб-API

Сравнение старых и новых инструментов для работы с веб-текстом:

Markdown Скопировать код Старый набор инструментов: [🖌️ (execCommand)] Новый набор инструментов: [✂️ (Clipboard API), 📝 (ContentEditable), 🎨 (Input Events), 🔒 (Document.execCommand для защиты контента)]

Каждый инструмент из нового набора специализирован на выполнении определенных функций.

Продолжение работы с надежными фреймворками

Разработка собственного редактора требует от вас упорства и готовности преодолевать возникающие проблемы. Фреймворки могут помочь в этом, но также могут усложнить поддержку. Важно следить за новыми стандартами и проводить тестирование в разных средах для учета нюансов работы браузеров.

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