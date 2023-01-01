Альтернативы CSS backdrop-filter: решения на JS и другие

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Быстрый ответ

Чтобы имитировать эффект backdrop-filter, примените к псевдоэлементу ::before абсолютное позиционирование и фильтр размытия blur() . Предоставьте прозрачность фону основного элемента, чтобы размытие было заметно.

CSS Скопировать код .effect-behind { position: relative; background: transparent; } .effect-behind::before { content: ""; position: absolute; width: 100%; height: 100%; background: inherit; filter: blur(10px); z-index: -1; }

Также, подобный подход создаст визуальный эффект, близкий к использованию backdrop-filter, позволяя содержимому под элементом с классом .effect-behind выглядеть размытым. Управляя параметром blur(10px) , вы сможете контролировать степень размытия.

Учёт особенностей различных браузеров

Данные рекомендации – это отличное решение, однако важно учесть особенности разных браузеров. Вот несколько способов обеспечить надежность решения для будущего.

Использование @supports

Синтаксис @supports позволяет писать максимально адаптивные стили. Он проверяет способность браузера обрабатывать свойства с конкретными значениями, что предоставляет возможность корректировки кода.

CSS Скопировать код @supports (backdrop-filter: blur(2em)) { .effect-behind { backdrop-filter: blur(2em); } } @supports not (backdrop-filter: blur(2em)) { /* используйте здесь альтернативные стили */ }

Включение экспериментальных функций

Для некоторых браузеров, включая Chrome и Safari, потребуются дополнительные настройки или использование префиксов:

Safari : -webkit-backdrop-filter

: Chrome: Активируйте экспериментальные функции сайта по адресу chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features .

Полупрозрачные фоны как альтернатива

Для браузеров, не поддерживающих backdrop-filter , можно использовать полупрозрачный фон. Это не создаст эффект размытия, но смягчит визуальный эффект.

CSS Скопировать код .effect-behind { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); }

Изучение SVG-фильтров

SVG-фильтры представляют собой мощную альтернативу для создания сложных визуальных эффектов. Тем не менее, их использование может снизить производительность и установить ограничения при работе с динамическим контентом.

Псевдоэлементы к вашим услугам

Используйте псевдоэлементы, чтобы создать визуальный эффект блёклости на заднем плане, внимательно работая со значением z-index.

CSS Скопировать код .effect-faux { position: relative; } .effect-faux::after { content: ""; position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background: inherit; filter: blur(10px); z-index: -1; }

Создание эффекта 'матового стекла'

Давайте визуализируем это.

Markdown Скопировать код 🖼️ Прозрачное окно: элемент без эффекта. 🧊 Применение backdrop-filter: содержимое за элементом выглядит размыто, словно сквозь матовое стекло. 🖌️ Альтернативный метод: Использование полупрозрачной пленки достигает аналогичного эффекта.

Markdown Скопировать код До: [🏞 Чистый вид] После: [🏞🔲🌫️ Эффект матового стекла]

Таким образом, вы создали эффект похожий на иней, без применения свойства backdrop-filter.

Стратегии для оптимизации работы

Попробуем добавить нечто новое в наши методы.

Динамическая проверка поддерживаемости браузером

С помощью JavaScript вы можете в реальном времени проверить поддержку браузером свойства backdrop-filter и при необходимости применить альтернативные стили.

Подготовка к будущему

Следите за информацией о поддержке свойств в официальных документациях и заметках к релизам браузеров. Например, начиная с версии Chrome 76, поддержка backdrop-filter обеспечена по умолчанию.

Обучение на практических примерах

Исследуйте такие платформы как CodePen или JSFiddle, где можно найти множество примеров и попрактиковаться в их реализации перед внедрением в реальные проекты.

Полезные материалы