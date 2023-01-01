Alt-тег в ссылке HTML: корректность использования#Разное
Быстрый ответ
Нет, для тегов
<a> предназначен атрибут
title, который предоставляет дополнительную информацию о ссылке. Атрибут
alt используется исключительно внутри тегов
<img> для создания текстовой альтернативы изображениям. Посмотрите на пример ниже:
<a href="http://example.com" title="Перейти на сайт Example">
<img src="link-image.png" alt="Логотип Example">
</a>
В двух словах,
alt предназначен для изображений, а
title — для ссылок.
Более глубокий взгляд: разбор соответствующих атрибутов
Атрибуты в HTML выполняют различные функции, подобно организмам в океане. Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос:
Атрибут
title для описания ссылок
Атрибут
title служит для предоставления дополнительной информации о цели ссылки, когда текст ссылки сам по себе не передаёт полного контекста:
<a href="https://www.example.com/report.pdf" title="Скачать отчет за первый квартал">
Квартальные отчеты // Какой именно квартал? А, понял, вот где ты, `title`! 😅
</a>
Атрибут
aria-label для придания скрытого смысла
Для элементов без текстового содержимого, например, кнопок или иконок, рекомендуется использовать
aria-label. Этот атрибут повышает доступность, упрощая чтение элементов специализированными программами:
<a href="https://twitter.com/example" aria-label="Следите за нами в Twitter">
<img src="twitter-icon.png" alt="Twitter">
</a> // Твит-твит, а вот и кнопка для Твиттера! 🐦
Атрибут
rel для определения отношений между ресурсами
rel задаёт взаимосвязь между текущей страницей и ресурсом, на который ведёт ссылка. Это информация о типе связи, а не о её текстовом описании:
<a href="https://example.com" rel="author">Джон Доу</a> // Вероятно, она принадлежит господину Доу?
В HTML5.1 был вновь введен атрибут
rev, который обозначает обратные отношения, но он также не предназначен для описания.
Важность доступности
Правильное использование атрибутов делает ваш сайт более доступным и улучшает пользовательский опыт, особенно для людей, использующих вспомогательные технологии, такие как скринридеры.
Визуализация
Представьте элементы интернета, как если бы они были реальными объектами:
⚓️ – Якорь, удерживающий корабль на месте.
🔗 – HTML-якорь, перемещающий вас из одной точки в другую.
🏷️ – Тег `alt` описывает содержание товара.
Как сочетаются 'alt' и якорь? 🤔
🏷️🔗 – Такое сочетание напоминает бирку на якоре — ведь корабль еще не отплыл от пристани!
Тег
alt строго предназначен для изображений (
<img>), и использовать его вместе с якорями (
<a>) нежелательно.
Правильное использование `alt`: <img src="boat.jpg" alt="Лодка">
Ошибка: <a href="dock.html" alt="Ссылка на пристань">Пристань</a> // ⚠️ Внимание! Тег 'alt' приземлился не на том месте! ⚠️
Не заблудитесь в океане HTML-тегов! Соблюдайте стандарты!
Расширение горизонтов доступности и удобства использования
Правильное применение атрибутов способствует повышению доступности сайта и улучшению пользовательского опыта. Вот несколько важных аспектов, которые стоит изучить:
Осторожное использование
title
Атрибут
title может быть полезен, но следует помнить:
- Четкий текст ссылки: всегда лучший выбор.
- Контекст: позвольте вашим ссылкам самим сообщать, куда они ведут.
Улучшение ссылок с помощью ARIA
Если текст ссылки не передает достаточно информации, на помощь придут
aria-label или
aria-labelledby.
aria-labelпредоставляет текстовую метку, позволяя элементу самоописаться.
aria-labelledbyуказывает на другой элемент, который представляет текущий.
Проверка на валидность
Проверьте ваш HTML на корректность:
- W3C Markup Validator: Убедитесь, что ваш "корабль" готов к плаванию.
- WebAIM's WAVE Tool: Отыщет любые проблемы доступности, словно всевидящий радар.
Постоянное изучение нововведений в HTML
Сфера HTML постоянно эволюционирует. Держите в закладках страницу "Текущий статус HTML" W3C, чтобы быть в курсе последних тенденций и спецификаций.
Полезные материалы
- HTML Стандарт — Актуальная информация по спецификации элемента
<a>.
- Обучение работе с изображениями от Веб Доступности (WAI) | W3C — Пошаговые рекомендации для создания текстовых альтернатив для изображений.
- <a>: Элемент Якорь – HTML: Язык разметки гипертекста | MDN — Подробная информация о элементе
<a>от MDN.
- ARIA: роль img – Доступность | MDN — Информационный ресурс по ролям доступности для изображений в интернете.
- WebAIM: Альтернативный текст — Узнайте, как создавать качественные текстовые альтернативы для изображений.
- Чек-лист – Проект A11Y — Детальный список проверок доступности вашего сайта.
- H37: Использование атрибутов alt на элементах img | Техники WCAG 2.0 — Разъяснение использования атрибута 'alt' в WCAG 2.0.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы