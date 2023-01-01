Адаптивный рендер в ReactJS для мобильных и ПК

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Быстрый ответ

Чтобы распознать, с какого устройства открывается ваше приложение — с мобильного или с десктопа — в ReactJS, воспользуйтесь window.matchMedia . Вот пример кода:

JS Скопировать код const isMobile = window.matchMedia("(max-width: 768px)").matches;

Значение isMobile примет значение true для экранов шириной меньше 768px — это показатель мобильных устройств. Параметр max-width можно настроить согласно вашим требованиям к адаптивности. В дальнейшем isMobile позволит наладить поведение приложения в зависимости от размера экрана.

Этот метод эффективен для быстрой адаптации контента. Если вам необходимо углубленное изучение процесса динамической адаптации в React, предлагаю вам продолжить чтение.

Динамический рендеринг с помощью хуков React

Свобода переключения при изменении размера окна

Настройте React-компоненты так, чтобы они были чувствительны к изменению размеров экрана. Это особенно важно, когда пользователи переворачивают свои мобильные устройства или изменяют размеры окна браузера на десктопе:

JS Скопировать код import React, { useState, useEffect } from 'react'; // Хук useDeviceDetect освободит вас от забот по определению типа устройства const useDeviceDetect = () => { const [isMobile, setIsMobile] = useState(window.innerWidth < 768); useEffect(() => { // Отслеживаем изменение размера экрана здесь, моментально реагируя на любые его изменения const handleResize = () => setIsMobile(window.innerWidth < 768); window.addEventListener('resize', handleResize); // Непременно удаляем обработчик, чтобы предотвратить утечку памяти return () => window.removeEventListener('resize', handleResize); }, []); return { isMobile }; }; export default useDeviceDetect;

Компоненты, мгновенно адаптирующиеся к изменению размера экрана

Кастомный хук useDeviceDetect позволяет отслеживать изменение ширины устройства и динамически адаптировать рендеринг компонентов:

JS Скопировать код import React from 'react'; import useDeviceDetect from './useDeviceDetect'; // Мы ценим адаптивность наших компонентов, не меньше, чем наслаждаемся отличным кофе const MyResponsiveComponent = () => { const { isMobile } = useDeviceDetect(); return ( <div> { // Выбираем между мобильным и десктопным компонентами в зависимости от типа устройства isMobile ? <MobileComponent /> : <DesktopComponent /> } </div> ); }; export default MyResponsiveComponent;

Использование инструментов для точного определения устройства

Media queries с помощью "react-responsive"

Для более изящного контроля используйте библиотеку react-responsive , которая упрощает условный рендеринг на основе медиа-запросов, подобно CSS:

JS Скопировать код import { useMediaQuery } from 'react-responsive'; const MyComponent = () => { const isTabletOrMobile = useMediaQuery({ query: '(max-width: 1224px)' }); const isPortrait = useMediaQuery({ query: '(orientation: portrait)' }); // Условный рендеринг компонентов на основе данных, полученных от медиа-запросов }; export default MyComponent;

Глубокое изучение устройств с помощью "React Device Detect"

Если вам нужна более подробная информация об устройстве, помимо размера экрана, полезной будет библиотека React Device Detect , предоставляющая сведения о системах, браузерах и других характеристиках:

JS Скопировать код import { BrowserView, MobileView } from 'react-device-detect'; // Разделяем мобильные устройства и десктопы... const MyComponent = () => { return ( <> <BrowserView> {/* Для десктопных пользователей тут размещен DesktopComponent */} <DesktopComponent /> </BrowserView> <MobileView> {/* А здесь отобразится MobileComponent для мобильных пользователей */} <MobileComponent /> </MobileView> </> ); }; export default MyComponent;

Компоненты типа BrowserView и MobileView из этой библиотеки повышают читабельность и структурированность кода.

Визуализация

Мы можем воспринимать использование ReactJS как выбор одной из двух дверей в зависимости от устройства: одной для мобильных пользователей, другой — для десктопов.

Markdown Скопировать код Вход в Заведение: 🚪📱: Мобильный пользователь выбирает узкий проход (Адаптивный дизайн) vs. 🚪💻: Пользователь десктопа выбирает широкую дверь (Полноформатный дизайн) ReactJS: 👨‍💼✨ Определение через User Agent или размер вьюпорта и выбор соответствующего "входа" (UI)

Главная идея: ReactJS, применяя User-Agent или размер вьюпорта, определяет, какой интерфейс подходит для пользователя.

Благодаря применению описанных выше хуков и библиотек, вы можете обеспечить максимальное удобство и оптимизацию использования вашего приложения для пользователей. Важно уделять внимание таким аспектам, как контроль с помощью касания, ориентация экрана и поддержка высокого разрешения.

Правильно настроенное приложение будет приветливо открыто для всех, радушно приглашая посетителей, как место с широко распахнутыми дверями.

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