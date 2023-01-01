Адаптивный рендер в ReactJS для мобильных и ПК#Веб-разработка #CSS и верстка #React
Быстрый ответ
Чтобы распознать, с какого устройства открывается ваше приложение — с мобильного или с десктопа — в ReactJS, воспользуйтесь
window.matchMedia. Вот пример кода:
const isMobile = window.matchMedia("(max-width: 768px)").matches;
Значение
isMobile примет значение
true для экранов шириной меньше 768px — это показатель мобильных устройств. Параметр max-width можно настроить согласно вашим требованиям к адаптивности. В дальнейшем
isMobile позволит наладить поведение приложения в зависимости от размера экрана.
Этот метод эффективен для быстрой адаптации контента. Если вам необходимо углубленное изучение процесса динамической адаптации в React, предлагаю вам продолжить чтение.
Динамический рендеринг с помощью хуков React
Свобода переключения при изменении размера окна
Настройте React-компоненты так, чтобы они были чувствительны к изменению размеров экрана. Это особенно важно, когда пользователи переворачивают свои мобильные устройства или изменяют размеры окна браузера на десктопе:
import React, { useState, useEffect } from 'react';
// Хук useDeviceDetect освободит вас от забот по определению типа устройства
const useDeviceDetect = () => {
const [isMobile, setIsMobile] = useState(window.innerWidth < 768);
useEffect(() => {
// Отслеживаем изменение размера экрана здесь, моментально реагируя на любые его изменения
const handleResize = () => setIsMobile(window.innerWidth < 768);
window.addEventListener('resize', handleResize);
// Непременно удаляем обработчик, чтобы предотвратить утечку памяти
return () => window.removeEventListener('resize', handleResize);
}, []);
return { isMobile };
};
export default useDeviceDetect;
Компоненты, мгновенно адаптирующиеся к изменению размера экрана
Кастомный хук
useDeviceDetect позволяет отслеживать изменение ширины устройства и динамически адаптировать рендеринг компонентов:
import React from 'react';
import useDeviceDetect from './useDeviceDetect';
// Мы ценим адаптивность наших компонентов, не меньше, чем наслаждаемся отличным кофе
const MyResponsiveComponent = () => {
const { isMobile } = useDeviceDetect();
return (
<div>
{
// Выбираем между мобильным и десктопным компонентами в зависимости от типа устройства
isMobile ? <MobileComponent /> : <DesktopComponent />
}
</div>
);
};
export default MyResponsiveComponent;
Использование инструментов для точного определения устройства
Media queries с помощью "react-responsive"
Для более изящного контроля используйте библиотеку
react-responsive, которая упрощает условный рендеринг на основе медиа-запросов, подобно CSS:
import { useMediaQuery } from 'react-responsive';
const MyComponent = () => {
const isTabletOrMobile = useMediaQuery({ query: '(max-width: 1224px)' });
const isPortrait = useMediaQuery({ query: '(orientation: portrait)' });
// Условный рендеринг компонентов на основе данных, полученных от медиа-запросов
};
export default MyComponent;
Глубокое изучение устройств с помощью "React Device Detect"
Если вам нужна более подробная информация об устройстве, помимо размера экрана, полезной будет библиотека
React Device Detect, предоставляющая сведения о системах, браузерах и других характеристиках:
import { BrowserView, MobileView } from 'react-device-detect';
// Разделяем мобильные устройства и десктопы...
const MyComponent = () => {
return (
<>
<BrowserView>
{/* Для десктопных пользователей тут размещен DesktopComponent */}
<DesktopComponent />
</BrowserView>
<MobileView>
{/* А здесь отобразится MobileComponent для мобильных пользователей */}
<MobileComponent />
</MobileView>
</>
);
};
export default MyComponent;
Компоненты типа
BrowserView и
MobileView из этой библиотеки повышают читабельность и структурированность кода.
Визуализация
Мы можем воспринимать использование ReactJS как выбор одной из двух дверей в зависимости от устройства: одной для мобильных пользователей, другой — для десктопов.
Вход в Заведение:
🚪📱: Мобильный пользователь выбирает узкий проход (Адаптивный дизайн)
vs.
🚪💻: Пользователь десктопа выбирает широкую дверь (Полноформатный дизайн)
ReactJS:
👨💼✨ Определение через User Agent или размер вьюпорта и выбор соответствующего "входа" (UI)
Главная идея: ReactJS, применяя
User-Agent или размер вьюпорта, определяет, какой интерфейс подходит для пользователя.
Благодаря применению описанных выше хуков и библиотек, вы можете обеспечить максимальное удобство и оптимизацию использования вашего приложения для пользователей. Важно уделять внимание таким аспектам, как контроль с помощью касания, ориентация экрана и поддержка высокого разрешения.
Правильно настроенное приложение будет приветливо открыто для всех, радушно приглашая посетителей, как место с широко распахнутыми дверями.
Полезные материалы
- Обнаружение браузера с помощью user agent – HTTP | MDN — изучите методы определения user-agent с помощью JavaScript.
- Основы адаптивного веб-дизайна | web.dev — познакомьтесь с основными принципами создания адаптивного веб-дизайна.
- react-responsive – npm — библиотека для React, предоставляющая медиа-запросы в качестве элемента разработки.
- Адаптивный веб-дизайн медиа-запросы — углубите свои знания по использованию медиа-запросов CSS для создания адаптивных интерфейсов.
- javascript – Распознавание мобильного браузера – Stack Overflow — обратите внимание на код для определения мобильных устройств.
- Метод Window: matchMedia() – Веб-API | MDN — узнайте больше о window.matchMedia() для проверки медиа-запросов в JavaScript.
- react-device-detect – npm — найдите подходящий инструмент для определения устройства в React-приложениях.
Ольга Шадрина
React-разработчик