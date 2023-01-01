100% высоты body в CSS: избавляемся от белых полей#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам нужно, чтобы элемент
body обозначал всю высоту браузерного окна, обратитесь к свойству
min-height с использованием единицы
100vh:
body {
min-height: 100vh;
margin: 0;
}
Здесь
min-height предпочтительнее использовать, чем
height, так как первое даёт возможность контенту расширяться за рамки экрана. Единица
vh представляет собой процент высоты видимой области и автоматически подстраивается при её изменении.
Применение каскадности и наследования в CSS
Для того чтобы
body отображалось на полной высоте окна браузера, важно правильно использовать принципы каскадности и наследования в CSS. Установите
html на 100% высоты, это позволит корректно рассчитывать высоту для
body:
html {
height: 100%;
}
body {
min-height: 100%;
margin: 0;
}
Такой подход создаёт основу для дочернего элемента
body, и ваш макет будет адаптивной 100% высотой, независимо от объёма контента.
Как справиться с длинным контентом — управление переполнением
Если контент не умещается по высоте в области просмотра, используйте свойство
min-height для того, чтобы элемент
bodyмог расширяться. Фиксированная
height такой возможности не дает:
body {
min-height: 100vh;
padding: 0;
}
Обнуление внешних отступов и полей у элемента
body будет полезно для точности размеров и для предотвращения сюрпризов в виде неожиданного горизонтального прокручивания.
Обеспечение кросс-браузерной совместимости
В области веб-разработки всё ещё очень важно учитывать разное поведение браузеров. Перед использованием
vh или
vw, проверьте поддержку этих единиц на Can I use. Если вам нужно абсолютное уверенность в отображении, вы можете задать следующие стили:
body {
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
}
Если вы решитесь на использование абсолютного позиционирования, будьте внимательны, так как это может повлиять на расположение вложенных элементов.
Применение возможностей CSS-таблиц
Для динамичных размеров вы можете использовать
display: table; для
html и
display: table-cell; для
body:
html {
display: table;
width: 100%;
height: 100%;
}
body {
display: table-cell;
min-height: 100%;
}
Этот метод обходит многие проблемы, связанные с процентными высотами вложенных элементов, и не обязывает вас явно определять высоту родительского элемента.
Визуализация
Воспринимайте окно браузера как стакан с водой:
|Окно браузера (💻)
|Элемент Body (🌐)
|Пустой стакан️
|Капля воды
|Стакан наполненный на 100%
|Стакан, полный воды
Элемент
body заполняется постепенно, как вода наполняет стакан:
🥛<--(пустой) 🥛<--(полный) 💧 🌊
- Пустой стакан — это начальный размер
body.
- Полный стакан — это
body, растянутое до 100% высоты.
Результатом будет
body, идеально соответствующее размеру окна:
html, body {
height: 100%; /* Стакан заполнен! 🌊 */
}
Возникающие трудности и способы их решения
Некорректное управление переполнением
Браузеры могут вести себя по-разному, когда контент выходит за границы области просмотра. Поэтому рекомендуется проверять стили в разных браузерах, чтобы устранить неожиданные эффекты.
Непредсказуемое поведение дочерних элементов
Элементы с процентной высотой могут дисфункционировать, если их родительские элементы заданы через
min-height:
.child {
height: 50%; /* Обратите внимание, что `min-height` может внести коррекции */
}
Поблемы мобильных браузеров
100vh может работать нестабильно на мобильных устройствах из-за изменения размера адресной строки браузера. Для корректировки используйте различные методы с использованием CSS и JavaScript, например, как описано на сайте CSS-Tricks.
Полезные материалы
- Использование относительных единиц области просмотра | CSS-Tricks — подробное руководство по использованию относительных единиц.
- height – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — официальная документация MDN по свойству
height.
- html – Вариабельность работы 100vh в мобильных браузерах – Stack Overflow — обсуждение проблемы с
100vhв мобильных браузерах.
- Как сделать изображение на весь экран — шаг за шагом к созданию изображений на полную высоту страницы.
- Способы исправления поведения единицы 100vh на мобильных устройствах | CSS-Tricks — методы коррекции
100vhв браузере iOS Safari и других мобильных браузерах.
- Проверка поддержки относительных единиц браузером — сайт для проверки поддержки относительных единиц в различных браузерах.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда