100% высоты body в CSS: избавляемся от белых полей

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Быстрый ответ

Если вам нужно, чтобы элемент body обозначал всю высоту браузерного окна, обратитесь к свойству min-height с использованием единицы 100vh :

CSS Скопировать код body { min-height: 100vh; margin: 0; }

Здесь min-height предпочтительнее использовать, чем height , так как первое даёт возможность контенту расширяться за рамки экрана. Единица vh представляет собой процент высоты видимой области и автоматически подстраивается при её изменении.

Применение каскадности и наследования в CSS

Для того чтобы body отображалось на полной высоте окна браузера, важно правильно использовать принципы каскадности и наследования в CSS. Установите html на 100% высоты, это позволит корректно рассчитывать высоту для body :

CSS Скопировать код html { height: 100%; } body { min-height: 100%; margin: 0; }

Такой подход создаёт основу для дочернего элемента body , и ваш макет будет адаптивной 100% высотой, независимо от объёма контента.

Как справиться с длинным контентом — управление переполнением

Если контент не умещается по высоте в области просмотра, используйте свойство min-height для того, чтобы элемент body мог расширяться. Фиксированная height такой возможности не дает:

CSS Скопировать код body { min-height: 100vh; padding: 0; }

Обнуление внешних отступов и полей у элемента body будет полезно для точности размеров и для предотвращения сюрпризов в виде неожиданного горизонтального прокручивания.

Обеспечение кросс-браузерной совместимости

В области веб-разработки всё ещё очень важно учитывать разное поведение браузеров. Перед использованием vh или vw , проверьте поддержку этих единиц на Can I use. Если вам нужно абсолютное уверенность в отображении, вы можете задать следующие стили:

CSS Скопировать код body { position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; }

Если вы решитесь на использование абсолютного позиционирования, будьте внимательны, так как это может повлиять на расположение вложенных элементов.

Применение возможностей CSS-таблиц

Для динамичных размеров вы можете использовать display: table; для html и display: table-cell; для body :

CSS Скопировать код html { display: table; width: 100%; height: 100%; } body { display: table-cell; min-height: 100%; }

Этот метод обходит многие проблемы, связанные с процентными высотами вложенных элементов, и не обязывает вас явно определять высоту родительского элемента.

Визуализация

Воспринимайте окно браузера как стакан с водой:

Окно браузера (💻) Элемент Body (🌐) Пустой стакан️ Капля воды Стакан наполненный на 100% Стакан, полный воды

Элемент body заполняется постепенно, как вода наполняет стакан:

🥛<--(пустой) 🥛<--(полный) 💧 🌊

Пустой стакан — это начальный размер body . Полный стакан — это body , растянутое до 100% высоты.

Результатом будет body , идеально соответствующее размеру окна:

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; /* Стакан заполнен! 🌊 */ }

Возникающие трудности и способы их решения

Некорректное управление переполнением

Браузеры могут вести себя по-разному, когда контент выходит за границы области просмотра. Поэтому рекомендуется проверять стили в разных браузерах, чтобы устранить неожиданные эффекты.

Непредсказуемое поведение дочерних элементов

Элементы с процентной высотой могут дисфункционировать, если их родительские элементы заданы через min-height :

CSS Скопировать код .child { height: 50%; /* Обратите внимание, что `min-height` может внести коррекции */ }

Поблемы мобильных браузеров

100vh может работать нестабильно на мобильных устройствах из-за изменения размера адресной строки браузера. Для корректировки используйте различные методы с использованием CSS и JavaScript, например, как описано на сайте CSS-Tricks.

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