Клиент-серверная архитектура игр: основа многопользовательского взаимодействия

Для кого эта статья:

разработчики игр и программисты, интересующиеся многопользовательскими играми

студенты и профессионалы, обучающиеся или работающие с сетевыми технологиями в игровой индустрии

технические руководители и менеджеры проектов, ответственные за разработку игровых инфраструктур Мир многопользовательских игр построен на надёжном фундаменте клиент-серверной архитектуры — технологическом скелете, который удерживает игровой процесс вне зависимости от количества подключений. Мощь этой архитектуры кроется в её способности обрабатывать тысячи одновременных игровых сессий, поддерживать синхронизацию в реальном времени и обеспечивать защиту от читеров. За кажущейся простотой ваших любимых онлайн-игр скрывается сложная система взаимодействия клиентов и серверов, требующая глубокого понимания и профессиональных навыков для реализации. 🎮

Фундаментальные принципы клиент-серверной архитектуры в играх

Клиент-серверная архитектура в игровой индустрии служит краеугольным камнем для построения многопользовательских взаимодействий. В её основе лежит принцип разделения ответственности: сервер выступает авторитетным источником игровой логики и данных, а клиент — средством представления информации игроку и сбора его команд.

Ключевой аспект данной модели — авторитетность сервера. Именно сервер принимает окончательные решения о состоянии игрового мира, тем самым предотвращая возможность читов и эксплоитов. Клиентская часть подчиняется серверу, хотя в некоторых реализациях может применяться клиентское предсказание для сглаживания сетевых задержек.

Александр Петров, технический директор игровой студии

Когда мы разрабатывали наш первый многопользовательский шутер, я совершил классическую ошибку — доверил обработку урона клиенту. Это привело к катастрофе на бета-тестировании: один игрок модифицировал клиент и "убивал" всех одним выстрелом. Переписывание этой логики на сервер заняло две недели напряжённой работы. С тех пор мы следуем золотому правилу: "Клиент предлагает, сервер располагает". Любая критическая логика — движение, урон, подбор предметов — выполняется исключительно на сервере.

Структурно клиент-серверная архитектура в играх включает несколько ключевых компонентов:

Game Server (игровой сервер) — обрабатывает игровую логику, физику, ИИ противников

— обрабатывает игровую логику, физику, ИИ противников Database Server (сервер базы данных) — хранит прогресс игроков и состояние игрового мира

— хранит прогресс игроков и состояние игрового мира Authentication Server (сервер аутентификации) — управляет входом игроков

— управляет входом игроков Game Client (игровой клиент) — рендерит графику, воспроизводит звук, собирает ввод

— рендерит графику, воспроизводит звук, собирает ввод Middleware (промежуточное ПО) — обеспечивает сетевую коммуникацию между компонентами

Выбор модели сетевого взаимодействия непосредственно влияет на геймплей и восприятие игры пользователями. Существует несколько основных подходов:

Модель Преимущества Недостатки Применение Lockstep Минимальный трафик, детерминированность Чувствителен к задержкам, сложная синхронизация Стратегии реального времени State Synchronization Устойчивость к задержкам, простота реализации Высокий трафик, сложность сжатия данных Шутеры, MMORPG Remote Procedure Calls Экономия трафика, гибкость Сложность отладки, риск рассинхронизации Казуальные игры, дополнение к другим методам

Современная игровая разработка всё чаще склоняется к гибридным решениям, комбинируя преимущества различных моделей. Например, критические действия могут обрабатываться через State Synchronization для надёжности, а некритические оптимизируются через RPC.

Важным аспектом является также выбор протокола передачи данных. В большинстве игр используется комбинация UDP для быстрой передачи частых обновлений и TCP для гарантированной доставки важных данных:

UDP — предпочтителен для позиций персонажей, стрельбы, быстрых действий

— предпочтителен для позиций персонажей, стрельбы, быстрых действий TCP — используется для входа в игру, транзакций, чата

Unity предоставляет несколько инструментов для реализации сетевого взаимодействия, основной из которых сейчас — Netcode for GameObjects, пришедший на смену устаревшему UNET. Также популярны сторонние решения: Photon, Mirror, DarkRift. 🔄

Компоненты и взаимодействие в Unity Network системах

Unity предлагает комплексную экосистему для создания многопользовательских игр, центральным звеном которой сегодня выступает Netcode for GameObjects (NGO). Это официальный фреймворк, интегрирующийся с Unity Transport для обеспечения низкоуровневого сетевого взаимодействия.

Основные компоненты Unity Network системы формируют многоуровневую архитектуру:

NetworkManager — центральный компонент, управляющий сетевыми подключениями и состоянием

— центральный компонент, управляющий сетевыми подключениями и состоянием NetworkObject — делает игровые объекты видимыми в сети

— делает игровые объекты видимыми в сети NetworkBehaviour — позволяет скриптам обмениваться данными между клиентами и сервером

— позволяет скриптам обмениваться данными между клиентами и сервером NetworkTransform — автоматически синхронизирует положение и вращение объектов

— автоматически синхронизирует положение и вращение объектов NetworkVariable — синхронизирует отдельные переменные между участниками

— синхронизирует отдельные переменные между участниками ClientNetworkTransform — позволяет клиенту управлять объектом с авторизацией сервера

Рассмотрим базовую установку NetworkManager для создания сетевой игры:

csharp Скопировать код using Unity.Netcode; using UnityEngine; public class GameNetworkManager : MonoBehaviour { public void StartHost() { NetworkManager.Singleton.StartHost(); } public void StartClient() { NetworkManager.Singleton.StartClient(); } public void StartServer() { NetworkManager.Singleton.StartServer(); } }

Для синхронизации игровых объектов необходимо добавить компонент NetworkObject и создать скрипт, наследующий NetworkBehaviour:

csharp Скопировать код using Unity.Netcode; using UnityEngine; public class PlayerController : NetworkBehaviour { // Синхронизируемая переменная здоровья private NetworkVariable<int> health = new NetworkVariable<int>(100); // Вызывается только на объекте, принадлежащем локальному клиенту public override void OnNetworkSpawn() { if (IsOwner) { Debug.Log("Это мой персонаж!"); } // Подписка на изменение здоровья health.OnValueChanged += OnHealthChanged; } private void OnHealthChanged(int previous, int current) { Debug.Log($"Здоровье изменилось: {previous} -> {current}"); } // Метод, вызываемый на сервере при получении урона [ServerRpc] public void TakeDamageServerRpc(int damage) { // Логика обработки урона только на сервере health.Value -= damage; if (health.Value <= 0) { // Информирование всех клиентов о смерти PlayerDiedClientRpc(OwnerClientId); } } // Метод, вызываемый на всех клиентах при смерти игрока [ClientRpc] public void PlayerDiedClientRpc(ulong playerId) { Debug.Log($"Игрок с ID {playerId} погиб!"); // Воспроизведение анимации смерти и т.д. } }

Основные паттерны сетевого взаимодействия в Unity включают:

Паттерн Реализация в Unity NGO Назначение Command (Команда) ServerRpc Отправка команд от клиента на сервер Event (Событие) ClientRpc Оповещение клиентов о событиях с сервера State Sync (Синхронизация состояния) NetworkVariable Автоматическая синхронизация данных Owner Authority (Авторитет владельца) IsOwner + ServerRpc Разделение ответственности между клиентом и сервером Spawn/Despawn (Создание/удаление объектов) NetworkObjectPool Управление жизненным циклом сетевых объектов

Архитектурные решения должны учитывать особенности Unity и специфику разрабатываемой игры:

Управление объектами — использование NetworkObjectPool вместо многократного создания/уничтожения объектов

— использование NetworkObjectPool вместо многократного создания/уничтожения объектов Синхронизация состояний — применение NetworkVariable для автоматического отслеживания изменений

— применение NetworkVariable для автоматического отслеживания изменений Сетевая физика — выполнение физических расчетов на сервере с последующей синхронизацией

— выполнение физических расчетов на сервере с последующей синхронизацией Предсказание клиента — реализация алгоритмов предсказания для снижения визуальных задержек

Михаил Соколов, ведущий разработчик сетевой инфраструктуры

При работе над нашей кооперативной survival-игрой мы столкнулись с проблемой синхронизации большого количества интерактивных объектов. Первоначально мы синхронизировали каждый объект независимо через NetworkTransform, что привело к перегрузке сети. Решение пришло, когда мы перешли на зональную систему: карта была разделена на сектора, и каждый клиент получал обновления только для видимых зон с приоритизацией ближайших объектов. Вместо 1000+ постоянно синхронизируемых объектов клиент обрабатывал только 50-100 в конкретный момент, а пропускная способность снизилась на 80%. Проектирование эффективных систем синхронизации требует понимания как инструментов Unity, так и базовых принципов сетевой оптимизации.

Для эффективного отладки сетевого кода Unity предлагает инструменты:

Network Profiler — анализ сетевого трафика

NetworkSimulator — симуляция задержек и потерь пакетов

ParrelSync — запуск нескольких экземпляров редактора для тестирования

Тщательное проектирование сетевой архитектуры на ранних этапах разработки значительно снижает риски масштабных переделок в будущем. 📊

Реализация серверной логики и обработка запросов

Серверная логика составляет "мозг" многопользовательной игры, обеспечивая целостность игрового мира и справедливость взаимодействий между игроками. В Unity Netcode for GameObjects серверная часть может работать как в режиме выделенного сервера, так и в режиме хоста (когда один из игроков выполняет роль сервера).

Для создания надежной серверной логики необходимо придерживаться нескольких ключевых принципов:

Авторитетность — все критические игровые решения принимаются сервером

— все критические игровые решения принимаются сервером Валидация — проверка всех входящих данных от клиентов на соответствие правилам игры

— проверка всех входящих данных от клиентов на соответствие правилам игры Детерминизм — одинаковые входные данные должны приводить к одинаковым результатам

— одинаковые входные данные должны приводить к одинаковым результатам Изоляция — клиенты не должны иметь прямого доступа к серверным данным

— клиенты не должны иметь прямого доступа к серверным данным Оптимизация — эффективное использование ресурсов для обработки множества клиентов

Рассмотрим пример реализации серверной логики для системы боя:

csharp Скопировать код using Unity.Netcode; using UnityEngine; public class CombatSystem : NetworkBehaviour { // Константы баланса игры private const float MAX_ATTACK_DISTANCE = 2.5f; private const float ATTACK_COOLDOWN = 1.0f; // Серверные данные для каждого игрока private Dictionary<ulong, float> lastAttackTime = new Dictionary<ulong, float>(); // Клиент запрашивает атаку [ServerRpc] public void RequestAttackServerRpc(Vector3 targetPosition, ServerRpcParams rpcParams = default) { // Получаем ID клиента из параметров RPC ulong clientId = rpcParams.Receive.SenderClientId; // Проверяем время перезарядки if (!ValidateCooldown(clientId)) { NotifyAttackFailedClientRpc(AttackFailReason.Cooldown, clientId); return; } // Получаем позицию атакующего игрока if (!TryGetPlayerPosition(clientId, out Vector3 attackerPosition)) return; // Проверяем дистанцию атаки if (Vector3.Distance(attackerPosition, targetPosition) > MAX_ATTACK_DISTANCE) { NotifyAttackFailedClientRpc(AttackFailReason.OutOfRange, clientId); return; } // Находим потенциальные цели в зоне атаки List<NetworkObject> potentialTargets = FindTargetsInAttackArea(attackerPosition, targetPosition); // Обрабатываем урон по целям foreach (var target in potentialTargets) { if (target.TryGetComponent<HealthSystem>(out var healthSystem)) { // Применяем урон только на сервере healthSystem.ApplyDamage(10, clientId); } } // Обновляем время последней атаки lastAttackTime[clientId] = Time.time; // Уведомляем клиентов об успешной атаке NotifyAttackSuccessClientRpc(attackerPosition, targetPosition, clientId); } private bool ValidateCooldown(ulong clientId) { if (!lastAttackTime.TryGetValue(clientId, out float lastTime)) return true; return Time.time – lastTime >= ATTACK_COOLDOWN; } private bool TryGetPlayerPosition(ulong clientId, out Vector3 position) { position = Vector3.zero; foreach (NetworkClient client in NetworkManager.Singleton.ConnectedClientsList) { if (client.ClientId == clientId && client.PlayerObject != null) { position = client.PlayerObject.transform.position; return true; } } Debug.LogError($"Не удалось найти позицию игрока с ID {clientId}"); return false; } // Метод для поиска целей в зоне атаки (упрощенная версия) private List<NetworkObject> FindTargetsInAttackArea(Vector3 attackerPosition, Vector3 targetPosition) { List<NetworkObject> targets = new List<NetworkObject>(); // Рассчитываем направление атаки Vector3 attackDirection = (targetPosition – attackerPosition).normalized; // Используем Physics.OverlapSphere для поиска потенциальных целей Collider[] colliders = Physics.OverlapSphere( attackerPosition + attackDirection * (MAX_ATTACK_DISTANCE / 2), MAX_ATTACK_DISTANCE / 2 ); foreach (var collider in colliders) { if (collider.TryGetComponent<NetworkObject>(out var networkObject)) { // Не атакуем себя if (networkObject.OwnerClientId != attackerPosition) { targets.Add(networkObject); } } } return targets; } // Уведомление о неудачной атаке [ClientRpc] private void NotifyAttackFailedClientRpc(AttackFailReason reason, ulong clientId) { // Этот код выполнится на всех клиентах if (NetworkManager.Singleton.LocalClientId == clientId) { Debug.Log($"Атака не удалась: {reason}"); // Здесь можно добавить показ UI для игрока } } // Уведомление об успешной атаке [ClientRpc] private void NotifyAttackSuccessClientRpc(Vector3 attackerPosition, Vector3 targetPosition, ulong clientId) { // Визуальные эффекты атаки, звуки, анимации и т.д. // Это выполнится на всех клиентах SpawnAttackVFX(attackerPosition, targetPosition); // Дополнительный фидбэк для атакующего игрока if (NetworkManager.Singleton.LocalClientId == clientId) { PlayHapticFeedback(); } } // Вспомогательные методы для клиентских эффектов private void SpawnAttackVFX(Vector3 start, Vector3 end) { /* ... */ } private void PlayHapticFeedback() { /* ... */ } // Перечисление причин неудачной атаки public enum AttackFailReason { Cooldown, OutOfRange, InvalidTarget } }

Организация серверной логики требует структурированного подхода. Рассмотрим основные компоненты серверной архитектуры в Unity Multiplayer:

GameManager — управляет глобальным состоянием игры

— управляет глобальным состоянием игры PlayerManager — отслеживает подключения и состояния игроков

— отслеживает подключения и состояния игроков WorldManager — управляет игровым миром и его объектами

— управляет игровым миром и его объектами SystemManagers — отвечают за отдельные игровые системы (бой, инвентарь, экономика)

При обработке запросов сервер должен эффективно управлять различными типами сообщений:

Тип запроса Приоритет Обработка Валидация Действия игрока (движение, атака) Высокий В основном игровом цикле Проверка физической возможности, анти-чит Системные запросы (торговля, диалоги) Средний Асинхронная обработка Проверка состояния, прав доступа Управление игровым миром (квесты, события) Низкий Фоновая обработка Проверка условий запуска, синхронизации Административные команды Особый Приоритетная обработка Проверка административных прав

Для оптимизации нагрузки на сервер применяются специализированные подходы:

Буферизация сообщений — группировка нескольких обновлений в один пакет

— группировка нескольких обновлений в один пакет Приоритизация обновлений — более частая передача важных данных

— более частая передача важных данных Пространственное разбиение — зоны интереса для ограничения объема передаваемых данных

— зоны интереса для ограничения объема передаваемых данных Компрессия данных — эффективное кодирование сетевых сообщений

Грамотное проектирование серверной логики — залог стабильной работы многопользовательской игры. Перенос критических вычислений на сервер защищает игру от читеров, а тщательная валидация входящих данных обеспечивает устойчивость к атакам. 🛡️

Клиентская часть и синхронизация данных в Unity Multiplayer

Клиентская часть многопользовательной игры отвечает за отображение игрового мира, обработку пользовательского ввода и предоставление визуальной и звуковой обратной связи. В Unity Multiplayer клиентский код должен эффективно синхронизироваться с серверным, обеспечивая плавный игровой процесс даже при неидеальных сетевых условиях.

Ключевые аспекты разработки клиентской части включают:

Клиентское предсказание — локальное моделирование движения до получения подтверждения с сервера

— локальное моделирование движения до получения подтверждения с сервера Сетевая интерполяция — сглаживание перемещений удаленных объектов

— сглаживание перемещений удаленных объектов Компенсация задержки — методы для минимизации видимых эффектов лага

— методы для минимизации видимых эффектов лага Визуализация сетевого состояния — отображение сетевой информации для пользователя

Рассмотрим реализацию клиентского предсказания для перемещения персонажа:

csharp Скопировать код using Unity.Netcode; using UnityEngine; using System.Collections.Generic; public class PredictivePlayerController : NetworkBehaviour { [SerializeField] private float moveSpeed = 5f; // Буфер для хранения предсказанных входных данных private Queue<InputState> inputBuffer = new Queue<InputState>(); // Последний подтвержденный сервером тик private NetworkVariable<ushort> serverConfirmedTick = new NetworkVariable<ushort>(0, NetworkVariableReadPermission.Owner); // Текущий локальный тик для клиента private ushort localTick; // Состояние, подтвержденное сервером private Vector3 serverConfirmedPosition; private CharacterController characterController; private void Awake() { characterController = GetComponent<CharacterController>(); } public override void OnNetworkSpawn() { if (!IsOwner) return; serverConfirmedTick.OnValueChanged += OnServerConfirmation; } private void Update() { if (!IsOwner) return; // Получаем ввод пользователя Vector2 input = new Vector2(Input.GetAxis("Horizontal"), Input.GetAxis("Vertical")); // Формируем состояние ввода InputState inputState = new InputState { tick = localTick, inputVector = input, timestamp = Time.time }; // Добавляем в буфер и отправляем на сервер inputBuffer.Enqueue(inputState); MovePlayerServerRpc(inputState); // Применяем предсказание локально ApplyInput(inputState); localTick++; } // Применение ввода локально для предсказания private void ApplyInput(InputState input) { Vector3 movement = new Vector3(input.inputVector.x, 0, input.inputVector.y) * moveSpeed * Time.deltaTime; characterController.Move(movement); } // Callback при получении подтверждения с сервера private void OnServerConfirmation(ushort oldValue, ushort newValue) { // Удаляем подтвержденные входные данные из буфера while (inputBuffer.Count > 0 && inputBuffer.Peek().tick <= newValue) { inputBuffer.Dequeue(); } // Проверяем, нужна ли корректировка позиции if (Vector3.Distance(transform.position, serverConfirmedPosition) > 0.1f) { // Перемещаем на подтвержденную сервером позицию characterController.enabled = false; transform.position = serverConfirmedPosition; characterController.enabled = true; // Повторно применяем непроверенный ввод foreach (var input in inputBuffer) { ApplyInput(input); } } } [ServerRpc] private void MovePlayerServerRpc(InputState input) { // Авторитетная обработка движения на сервере Vector3 movement = new Vector3(input.inputVector.x, 0, input.inputVector.y) * moveSpeed * Time.deltaTime; // Проверка на коллизии и другие серверные ограничения characterController.Move(movement); // Подтверждение обработанного тика serverConfirmedTick.Value = input.tick; // Сообщаем всем клиентам обновленную позицию UpdatePositionClientRpc(transform.position, serverConfirmedTick.Value); } [ClientRpc] private void UpdatePositionClientRpc(Vector3 position, ushort confirmedTick) { // Если это владелец, запоминаем подтвержденную позицию if (IsOwner) { serverConfirmedPosition = position; return; } // Для других клиентов применяем позицию с интерполяцией StartCoroutine(InterpolatePosition(position)); } private System.Collections.IEnumerator InterpolatePosition(Vector3 targetPosition) { Vector3 startPosition = transform.position; float interpolationTime = 0.1f; // 100ms для сглаживания float elapsedTime = 0; while (elapsedTime < interpolationTime) { transform.position = Vector3.Lerp(startPosition, targetPosition, elapsedTime / interpolationTime); elapsedTime += Time.deltaTime; yield return null; } transform.position = targetPosition; } // Структура для хранения состояния ввода public struct InputState : INetworkSerializable { public ushort tick; public Vector2 inputVector; public float timestamp; public void NetworkSerialize<T>(BufferSerializer<T> serializer) where T : IReaderWriter { serializer.SerializeValue(ref tick); serializer.SerializeValue(ref inputVector); serializer.SerializeValue(ref timestamp); } } }

Для эффективной синхронизации данных между клиентом и сервером используются различные стратегии в зависимости от типа данных:

Тип данных Метод синхронизации Частота обновления Оптимизация Позиции игроков NetworkTransform + предсказание Высокая (15-30 Гц) Дельта-компрессия, квантование Игровые действия RPC с подтверждением По требованию Агрегирование похожих действий Состояние мира NetworkVariable с приоритетом Средняя (5-10 Гц) Частичные обновления, зоны интереса Игровые события ClientRpc с очередью По требованию Приоритизация, фильтрация по дистанции

Одним из важнейших аспектов синхронизации является обработка сетевых задержек. Для снижения их визуального воздействия используются:

Интерполяция — сглаживание перемещений между пакетами обновлений

— сглаживание перемещений между пакетами обновлений Экстраполяция — предсказание движения на основе последних полученных данных

— предсказание движения на основе последних полученных данных Упреждение — для компенсации задержек в стрельбе и других взаимодействиях

Пример реализации системы упреждения для стрельбы:

csharp Скопировать код using Unity.Netcode; using UnityEngine; public class LagCompensationShooter : NetworkBehaviour { [SerializeField] private float bulletSpeed = 100f; [SerializeField] private Transform weaponBarrel; [ServerRpc] public void FireServerRpc(Vector3 origin, Vector3 direction, double clientTime) { // Получаем текущее серверное время double serverTime = NetworkManager.Singleton.ServerTime.Time; // Вычисляем величину компенсации (разница времён + половина RTT) double timeToCompensate = serverTime – clientTime + (NetworkManager.Singleton.GetComponent<NetworkMetrics>().AverageRoundTripTime / 2000.0); // Запускаем поиск попаданий с учётом исторических данных HistoricalHitDetection.Instance.CheckHit( origin, direction, timeToCompensate, bulletSpeed, NetworkManager.Singleton.LocalClientId, OnHitConfirmed ); // Уведомляем всех клиентов о выстреле для визуальных эффектов FireEffectClientRpc(origin, direction); } [ClientRpc] private void FireEffectClientRpc(Vector3 origin, Vector3 direction) { // Воспроизводим визуальные и звуковые эффекты выстрела PlayMuzzleFlash(); PlayGunshotSound(); ShowBulletTrail(origin, direction); } [ClientRpc] private void HitConfirmationClientRpc(ulong targetId, Vector3 hitPosition) { // Показываем эффект попадания ShowHitEffect(hitPosition); // Если это локальный игрок – даем тактильную обратную связь if (IsOwner) { PlayHapticFeedback(); } } private void Update() { if (!IsOwner) return; if (Input.GetMouseButtonDown(0)) { // Получаем направление выстрела Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition); // Отправляем информацию о выстреле на сервер вместе с клиентским временем FireServerRpc( weaponBarrel.position, ray.direction, NetworkManager.Singleton.LocalTime.Time ); } } private void OnHitConfirmed(ulong targetId, Vector3 hitPosition) { // Вызывается на сервере при подтверждении попадания HitConfirmationClientRpc(targetId, hitPosition); // Наносим урон цели NetworkManager.Singleton.ConnectedClients[targetId].PlayerObject .GetComponent<HealthSystem>() .TakeDamage(25); } // Методы для визуальных эффектов private void PlayMuzzleFlash() { /* ... */ } private void PlayGunshotSound() { /* ... */ } private void ShowBulletTrail(Vector3 origin, Vector3 direction) { /* ... */ } private void ShowHitEffect(Vector3 hitPosition) { /* ... */ } private void PlayHapticFeedback() { /* ... */ } }

Важным аспектом клиентской части является информирование игрока о сетевом состоянии. Рекомендуется реализовать:

Индикаторы задержки — отображение пинга и качества соединения

— отображение пинга и качества соединения Визуализация расхождений — эффекты корректировки при рассинхронизации

— эффекты корректировки при рассинхронизации Состояние подключения — статус соединения с сервером

Корректная реализация клиентской части и синхронизации данных — ключевой фактор для создания отзывчивого и плавного игрового опыта в многопользовательских играх. Комбинация клиентского предсказания, сетевой интерполяции и компенсации задержек позволяет значительно улучшить восприятие игры даже при неидеальных сетевых условиях. 🎯

Оптимизация и масштабирование Unity Dedicated Server

Выделенные серверы Unity (Unity Dedicated Server) обеспечивают стабильное функционирование многопользовательных игр при любом количестве игроков. В отличие от peer-to-peer или клиент-хост архитектур, они предлагают централизованное управление игровой логикой, независимое от клиентов.

Основные преимущества использования выделенных серверов:

Масштабируемость — поддержка сотен и тысяч одновременных игроков

— поддержка сотен и тысяч одновременных игроков Безопасность — защита от читеров и эксплоитов игры

— защита от читеров и эксплоитов игры Стабильность — отсутствие зависимости от клиентских подключений

— отсутствие зависимости от клиентских подключений Производительность — оптимизированное использование ресурсов

— оптимизированное использование ресурсов Географическое распределение — размещение серверов ближе к игрокам

Для создания Unity Dedicated Server необходимо сначала настроить серверный билд. Этот процесс включает:

csharp Скопировать код // В файле ServerManager.cs using Unity.Netcode; using UnityEngine; public class ServerManager : MonoBehaviour { [SerializeField] private int port = 7777; [SerializeField] private int maxConnections = 100; private void Start() { // Отключаем ненужные компоненты на сервере DisableUnnecessaryComponents(); // Настраиваем транспорт NetworkManager.Singleton.GetComponent<UnityTransport>().SetConnectionData( "0.0.0.0", // Прослушиваем все интерфейсы (ushort)port, "0.0.0.0" // Для подключений извне ); // Устанавливаем максимальное количество подключений NetworkManager.Singleton.ConnectionApprovalCallback = ApproveConnection; // Запускаем сервер NetworkManager.Singleton.StartServer(); Debug.Log($"Сервер запущен на порту {port}, максимум подключений: {maxConnections}"); } private void DisableUnnecessaryComponents() { // Отключаем ненужные системы на сервере Camera.main?.gameObject.SetActive(false); // Отключаем аудио AudioListener[] audioListeners = FindObjectsOfType<AudioListener>(); foreach (AudioListener listener in audioListeners) { listener.enabled = false; } // Отключаем пост-процессинг и другие графические элементы if (TryGetComponent<UnityEngine.Rendering.Volume>(out var volume)) { volume.enabled = false; } } private void ApproveConnection( NetworkManager.ConnectionApprovalRequest request, NetworkManager.ConnectionApprovalResponse response) { // Проверка, не превышен ли лимит игроков if (NetworkManager.Singleton.ConnectedClientsIds.Count >= maxConnections) { response.Approved = false; response.Reason = "Сервер заполнен"; return; } // Дополнительные проверки (бан-лист, авторизация и т.д.) bool playerIsBanned = CheckIfPlayerIsBanned(request.ClientNetworkId); if (playerIsBanned) { response.Approved = false; response.Reason = "Вы заблокированы на сервере"; return; } // Одобряем подключение response.Approved = true; response.CreatePlayerObject = true; response.Position = GetSpawnPosition(); response.Rotation = Quaternion.identity; } private bool CheckIfPlayerIsBanned(ulong clientId) { // Реализация проверки бан-листа return false; } private Vector3 GetSpawnPosition() { // Логика выбора точки появления игрока return new Vector3(0, 1, 0); } }

Для оптимизации выделенного сервера Unity критически важно понимать основные ограничивающие факторы:

Фактор Влияние Методы оптимизации CPU Игровая логика, физика, ИИ Профилирование, многопоточность, LOD для логики Память Количество игроков и объектов Пулинг объектов, оптимизация ассетов, управление ресурсами Сетевой трафик Скорость и стабильность синхронизации Приоритизация данных, зоны интереса, компрессия Дисковые операции Сохранение/загрузка данных Асинхронные операции, буферизация, оптимизация БД

Рассмотрим основные стратегии оптимизации производительности:

Зональное разделение — игровой мир делится на зоны, обрабатываемые независимо

— игровой мир делится на зоны, обрабатываемые независимо Динамический LOD логики — снижение частоты обновления для удалённых объектов

— снижение частоты обновления для удалённых объектов Многопоточность — распараллеливание тяжёлых вычислений

— распараллеливание тяжёлых вычислений Пакетная обработка — группировка похожих операций для оптимизации

Пример реализации зонального разделения и динамического LOD: