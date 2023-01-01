Клиент-серверная архитектура игр: основа многопользовательского взаимодействия
Для кого эта статья:
- разработчики игр и программисты, интересующиеся многопользовательскими играми
- студенты и профессионалы, обучающиеся или работающие с сетевыми технологиями в игровой индустрии
технические руководители и менеджеры проектов, ответственные за разработку игровых инфраструктур
Мир многопользовательских игр построен на надёжном фундаменте клиент-серверной архитектуры — технологическом скелете, который удерживает игровой процесс вне зависимости от количества подключений. Мощь этой архитектуры кроется в её способности обрабатывать тысячи одновременных игровых сессий, поддерживать синхронизацию в реальном времени и обеспечивать защиту от читеров. За кажущейся простотой ваших любимых онлайн-игр скрывается сложная система взаимодействия клиентов и серверов, требующая глубокого понимания и профессиональных навыков для реализации. 🎮
Фундаментальные принципы клиент-серверной архитектуры в играх
Клиент-серверная архитектура в игровой индустрии служит краеугольным камнем для построения многопользовательских взаимодействий. В её основе лежит принцип разделения ответственности: сервер выступает авторитетным источником игровой логики и данных, а клиент — средством представления информации игроку и сбора его команд.
Ключевой аспект данной модели — авторитетность сервера. Именно сервер принимает окончательные решения о состоянии игрового мира, тем самым предотвращая возможность читов и эксплоитов. Клиентская часть подчиняется серверу, хотя в некоторых реализациях может применяться клиентское предсказание для сглаживания сетевых задержек.
Александр Петров, технический директор игровой студии
Когда мы разрабатывали наш первый многопользовательский шутер, я совершил классическую ошибку — доверил обработку урона клиенту. Это привело к катастрофе на бета-тестировании: один игрок модифицировал клиент и "убивал" всех одним выстрелом. Переписывание этой логики на сервер заняло две недели напряжённой работы. С тех пор мы следуем золотому правилу: "Клиент предлагает, сервер располагает". Любая критическая логика — движение, урон, подбор предметов — выполняется исключительно на сервере.
Структурно клиент-серверная архитектура в играх включает несколько ключевых компонентов:
- Game Server (игровой сервер) — обрабатывает игровую логику, физику, ИИ противников
- Database Server (сервер базы данных) — хранит прогресс игроков и состояние игрового мира
- Authentication Server (сервер аутентификации) — управляет входом игроков
- Game Client (игровой клиент) — рендерит графику, воспроизводит звук, собирает ввод
- Middleware (промежуточное ПО) — обеспечивает сетевую коммуникацию между компонентами
Выбор модели сетевого взаимодействия непосредственно влияет на геймплей и восприятие игры пользователями. Существует несколько основных подходов:
|Модель
|Преимущества
|Недостатки
|Применение
|Lockstep
|Минимальный трафик, детерминированность
|Чувствителен к задержкам, сложная синхронизация
|Стратегии реального времени
|State Synchronization
|Устойчивость к задержкам, простота реализации
|Высокий трафик, сложность сжатия данных
|Шутеры, MMORPG
|Remote Procedure Calls
|Экономия трафика, гибкость
|Сложность отладки, риск рассинхронизации
|Казуальные игры, дополнение к другим методам
Современная игровая разработка всё чаще склоняется к гибридным решениям, комбинируя преимущества различных моделей. Например, критические действия могут обрабатываться через State Synchronization для надёжности, а некритические оптимизируются через RPC.
Важным аспектом является также выбор протокола передачи данных. В большинстве игр используется комбинация UDP для быстрой передачи частых обновлений и TCP для гарантированной доставки важных данных:
- UDP — предпочтителен для позиций персонажей, стрельбы, быстрых действий
- TCP — используется для входа в игру, транзакций, чата
Unity предоставляет несколько инструментов для реализации сетевого взаимодействия, основной из которых сейчас — Netcode for GameObjects, пришедший на смену устаревшему UNET. Также популярны сторонние решения: Photon, Mirror, DarkRift. 🔄
Компоненты и взаимодействие в Unity Network системах
Unity предлагает комплексную экосистему для создания многопользовательских игр, центральным звеном которой сегодня выступает Netcode for GameObjects (NGO). Это официальный фреймворк, интегрирующийся с Unity Transport для обеспечения низкоуровневого сетевого взаимодействия.
Основные компоненты Unity Network системы формируют многоуровневую архитектуру:
- NetworkManager — центральный компонент, управляющий сетевыми подключениями и состоянием
- NetworkObject — делает игровые объекты видимыми в сети
- NetworkBehaviour — позволяет скриптам обмениваться данными между клиентами и сервером
- NetworkTransform — автоматически синхронизирует положение и вращение объектов
- NetworkVariable — синхронизирует отдельные переменные между участниками
- ClientNetworkTransform — позволяет клиенту управлять объектом с авторизацией сервера
Рассмотрим базовую установку NetworkManager для создания сетевой игры:
using Unity.Netcode;
using UnityEngine;
public class GameNetworkManager : MonoBehaviour
{
public void StartHost()
{
NetworkManager.Singleton.StartHost();
}
public void StartClient()
{
NetworkManager.Singleton.StartClient();
}
public void StartServer()
{
NetworkManager.Singleton.StartServer();
}
}
Для синхронизации игровых объектов необходимо добавить компонент NetworkObject и создать скрипт, наследующий NetworkBehaviour:
using Unity.Netcode;
using UnityEngine;
public class PlayerController : NetworkBehaviour
{
// Синхронизируемая переменная здоровья
private NetworkVariable<int> health = new NetworkVariable<int>(100);
// Вызывается только на объекте, принадлежащем локальному клиенту
public override void OnNetworkSpawn()
{
if (IsOwner)
{
Debug.Log("Это мой персонаж!");
}
// Подписка на изменение здоровья
health.OnValueChanged += OnHealthChanged;
}
private void OnHealthChanged(int previous, int current)
{
Debug.Log($"Здоровье изменилось: {previous} -> {current}");
}
// Метод, вызываемый на сервере при получении урона
[ServerRpc]
public void TakeDamageServerRpc(int damage)
{
// Логика обработки урона только на сервере
health.Value -= damage;
if (health.Value <= 0)
{
// Информирование всех клиентов о смерти
PlayerDiedClientRpc(OwnerClientId);
}
}
// Метод, вызываемый на всех клиентах при смерти игрока
[ClientRpc]
public void PlayerDiedClientRpc(ulong playerId)
{
Debug.Log($"Игрок с ID {playerId} погиб!");
// Воспроизведение анимации смерти и т.д.
}
}
Основные паттерны сетевого взаимодействия в Unity включают:
|Паттерн
|Реализация в Unity NGO
|Назначение
|Command (Команда)
|ServerRpc
|Отправка команд от клиента на сервер
|Event (Событие)
|ClientRpc
|Оповещение клиентов о событиях с сервера
|State Sync (Синхронизация состояния)
|NetworkVariable
|Автоматическая синхронизация данных
|Owner Authority (Авторитет владельца)
|IsOwner + ServerRpc
|Разделение ответственности между клиентом и сервером
|Spawn/Despawn (Создание/удаление объектов)
|NetworkObjectPool
|Управление жизненным циклом сетевых объектов
Архитектурные решения должны учитывать особенности Unity и специфику разрабатываемой игры:
- Управление объектами — использование NetworkObjectPool вместо многократного создания/уничтожения объектов
- Синхронизация состояний — применение NetworkVariable для автоматического отслеживания изменений
- Сетевая физика — выполнение физических расчетов на сервере с последующей синхронизацией
- Предсказание клиента — реализация алгоритмов предсказания для снижения визуальных задержек
Михаил Соколов, ведущий разработчик сетевой инфраструктуры
При работе над нашей кооперативной survival-игрой мы столкнулись с проблемой синхронизации большого количества интерактивных объектов. Первоначально мы синхронизировали каждый объект независимо через NetworkTransform, что привело к перегрузке сети. Решение пришло, когда мы перешли на зональную систему: карта была разделена на сектора, и каждый клиент получал обновления только для видимых зон с приоритизацией ближайших объектов. Вместо 1000+ постоянно синхронизируемых объектов клиент обрабатывал только 50-100 в конкретный момент, а пропускная способность снизилась на 80%. Проектирование эффективных систем синхронизации требует понимания как инструментов Unity, так и базовых принципов сетевой оптимизации.
Для эффективного отладки сетевого кода Unity предлагает инструменты:
- Network Profiler — анализ сетевого трафика
- NetworkSimulator — симуляция задержек и потерь пакетов
- ParrelSync — запуск нескольких экземпляров редактора для тестирования
Тщательное проектирование сетевой архитектуры на ранних этапах разработки значительно снижает риски масштабных переделок в будущем. 📊
Реализация серверной логики и обработка запросов
Серверная логика составляет "мозг" многопользовательной игры, обеспечивая целостность игрового мира и справедливость взаимодействий между игроками. В Unity Netcode for GameObjects серверная часть может работать как в режиме выделенного сервера, так и в режиме хоста (когда один из игроков выполняет роль сервера).
Для создания надежной серверной логики необходимо придерживаться нескольких ключевых принципов:
- Авторитетность — все критические игровые решения принимаются сервером
- Валидация — проверка всех входящих данных от клиентов на соответствие правилам игры
- Детерминизм — одинаковые входные данные должны приводить к одинаковым результатам
- Изоляция — клиенты не должны иметь прямого доступа к серверным данным
- Оптимизация — эффективное использование ресурсов для обработки множества клиентов
Рассмотрим пример реализации серверной логики для системы боя:
using Unity.Netcode;
using UnityEngine;
public class CombatSystem : NetworkBehaviour
{
// Константы баланса игры
private const float MAX_ATTACK_DISTANCE = 2.5f;
private const float ATTACK_COOLDOWN = 1.0f;
// Серверные данные для каждого игрока
private Dictionary<ulong, float> lastAttackTime = new Dictionary<ulong, float>();
// Клиент запрашивает атаку
[ServerRpc]
public void RequestAttackServerRpc(Vector3 targetPosition, ServerRpcParams rpcParams = default)
{
// Получаем ID клиента из параметров RPC
ulong clientId = rpcParams.Receive.SenderClientId;
// Проверяем время перезарядки
if (!ValidateCooldown(clientId))
{
NotifyAttackFailedClientRpc(AttackFailReason.Cooldown, clientId);
return;
}
// Получаем позицию атакующего игрока
if (!TryGetPlayerPosition(clientId, out Vector3 attackerPosition))
return;
// Проверяем дистанцию атаки
if (Vector3.Distance(attackerPosition, targetPosition) > MAX_ATTACK_DISTANCE)
{
NotifyAttackFailedClientRpc(AttackFailReason.OutOfRange, clientId);
return;
}
// Находим потенциальные цели в зоне атаки
List<NetworkObject> potentialTargets = FindTargetsInAttackArea(attackerPosition, targetPosition);
// Обрабатываем урон по целям
foreach (var target in potentialTargets)
{
if (target.TryGetComponent<HealthSystem>(out var healthSystem))
{
// Применяем урон только на сервере
healthSystem.ApplyDamage(10, clientId);
}
}
// Обновляем время последней атаки
lastAttackTime[clientId] = Time.time;
// Уведомляем клиентов об успешной атаке
NotifyAttackSuccessClientRpc(attackerPosition, targetPosition, clientId);
}
private bool ValidateCooldown(ulong clientId)
{
if (!lastAttackTime.TryGetValue(clientId, out float lastTime))
return true;
return Time.time – lastTime >= ATTACK_COOLDOWN;
}
private bool TryGetPlayerPosition(ulong clientId, out Vector3 position)
{
position = Vector3.zero;
foreach (NetworkClient client in NetworkManager.Singleton.ConnectedClientsList)
{
if (client.ClientId == clientId && client.PlayerObject != null)
{
position = client.PlayerObject.transform.position;
return true;
}
}
Debug.LogError($"Не удалось найти позицию игрока с ID {clientId}");
return false;
}
// Метод для поиска целей в зоне атаки (упрощенная версия)
private List<NetworkObject> FindTargetsInAttackArea(Vector3 attackerPosition, Vector3 targetPosition)
{
List<NetworkObject> targets = new List<NetworkObject>();
// Рассчитываем направление атаки
Vector3 attackDirection = (targetPosition – attackerPosition).normalized;
// Используем Physics.OverlapSphere для поиска потенциальных целей
Collider[] colliders = Physics.OverlapSphere(
attackerPosition + attackDirection * (MAX_ATTACK_DISTANCE / 2),
MAX_ATTACK_DISTANCE / 2
);
foreach (var collider in colliders)
{
if (collider.TryGetComponent<NetworkObject>(out var networkObject))
{
// Не атакуем себя
if (networkObject.OwnerClientId != attackerPosition)
{
targets.Add(networkObject);
}
}
}
return targets;
}
// Уведомление о неудачной атаке
[ClientRpc]
private void NotifyAttackFailedClientRpc(AttackFailReason reason, ulong clientId)
{
// Этот код выполнится на всех клиентах
if (NetworkManager.Singleton.LocalClientId == clientId)
{
Debug.Log($"Атака не удалась: {reason}");
// Здесь можно добавить показ UI для игрока
}
}
// Уведомление об успешной атаке
[ClientRpc]
private void NotifyAttackSuccessClientRpc(Vector3 attackerPosition, Vector3 targetPosition, ulong clientId)
{
// Визуальные эффекты атаки, звуки, анимации и т.д.
// Это выполнится на всех клиентах
SpawnAttackVFX(attackerPosition, targetPosition);
// Дополнительный фидбэк для атакующего игрока
if (NetworkManager.Singleton.LocalClientId == clientId)
{
PlayHapticFeedback();
}
}
// Вспомогательные методы для клиентских эффектов
private void SpawnAttackVFX(Vector3 start, Vector3 end) { /* ... */ }
private void PlayHapticFeedback() { /* ... */ }
// Перечисление причин неудачной атаки
public enum AttackFailReason
{
Cooldown,
OutOfRange,
InvalidTarget
}
}
Организация серверной логики требует структурированного подхода. Рассмотрим основные компоненты серверной архитектуры в Unity Multiplayer:
- GameManager — управляет глобальным состоянием игры
- PlayerManager — отслеживает подключения и состояния игроков
- WorldManager — управляет игровым миром и его объектами
- SystemManagers — отвечают за отдельные игровые системы (бой, инвентарь, экономика)
При обработке запросов сервер должен эффективно управлять различными типами сообщений:
|Тип запроса
|Приоритет
|Обработка
|Валидация
|Действия игрока (движение, атака)
|Высокий
|В основном игровом цикле
|Проверка физической возможности, анти-чит
|Системные запросы (торговля, диалоги)
|Средний
|Асинхронная обработка
|Проверка состояния, прав доступа
|Управление игровым миром (квесты, события)
|Низкий
|Фоновая обработка
|Проверка условий запуска, синхронизации
|Административные команды
|Особый
|Приоритетная обработка
|Проверка административных прав
Для оптимизации нагрузки на сервер применяются специализированные подходы:
- Буферизация сообщений — группировка нескольких обновлений в один пакет
- Приоритизация обновлений — более частая передача важных данных
- Пространственное разбиение — зоны интереса для ограничения объема передаваемых данных
- Компрессия данных — эффективное кодирование сетевых сообщений
Грамотное проектирование серверной логики — залог стабильной работы многопользовательской игры. Перенос критических вычислений на сервер защищает игру от читеров, а тщательная валидация входящих данных обеспечивает устойчивость к атакам. 🛡️
Клиентская часть и синхронизация данных в Unity Multiplayer
Клиентская часть многопользовательной игры отвечает за отображение игрового мира, обработку пользовательского ввода и предоставление визуальной и звуковой обратной связи. В Unity Multiplayer клиентский код должен эффективно синхронизироваться с серверным, обеспечивая плавный игровой процесс даже при неидеальных сетевых условиях.
Ключевые аспекты разработки клиентской части включают:
- Клиентское предсказание — локальное моделирование движения до получения подтверждения с сервера
- Сетевая интерполяция — сглаживание перемещений удаленных объектов
- Компенсация задержки — методы для минимизации видимых эффектов лага
- Визуализация сетевого состояния — отображение сетевой информации для пользователя
Рассмотрим реализацию клиентского предсказания для перемещения персонажа:
using Unity.Netcode;
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
public class PredictivePlayerController : NetworkBehaviour
{
[SerializeField] private float moveSpeed = 5f;
// Буфер для хранения предсказанных входных данных
private Queue<InputState> inputBuffer = new Queue<InputState>();
// Последний подтвержденный сервером тик
private NetworkVariable<ushort> serverConfirmedTick =
new NetworkVariable<ushort>(0, NetworkVariableReadPermission.Owner);
// Текущий локальный тик для клиента
private ushort localTick;
// Состояние, подтвержденное сервером
private Vector3 serverConfirmedPosition;
private CharacterController characterController;
private void Awake()
{
characterController = GetComponent<CharacterController>();
}
public override void OnNetworkSpawn()
{
if (!IsOwner) return;
serverConfirmedTick.OnValueChanged += OnServerConfirmation;
}
private void Update()
{
if (!IsOwner) return;
// Получаем ввод пользователя
Vector2 input = new Vector2(Input.GetAxis("Horizontal"), Input.GetAxis("Vertical"));
// Формируем состояние ввода
InputState inputState = new InputState
{
tick = localTick,
inputVector = input,
timestamp = Time.time
};
// Добавляем в буфер и отправляем на сервер
inputBuffer.Enqueue(inputState);
MovePlayerServerRpc(inputState);
// Применяем предсказание локально
ApplyInput(inputState);
localTick++;
}
// Применение ввода локально для предсказания
private void ApplyInput(InputState input)
{
Vector3 movement = new Vector3(input.inputVector.x, 0, input.inputVector.y) * moveSpeed * Time.deltaTime;
characterController.Move(movement);
}
// Callback при получении подтверждения с сервера
private void OnServerConfirmation(ushort oldValue, ushort newValue)
{
// Удаляем подтвержденные входные данные из буфера
while (inputBuffer.Count > 0 && inputBuffer.Peek().tick <= newValue)
{
inputBuffer.Dequeue();
}
// Проверяем, нужна ли корректировка позиции
if (Vector3.Distance(transform.position, serverConfirmedPosition) > 0.1f)
{
// Перемещаем на подтвержденную сервером позицию
characterController.enabled = false;
transform.position = serverConfirmedPosition;
characterController.enabled = true;
// Повторно применяем непроверенный ввод
foreach (var input in inputBuffer)
{
ApplyInput(input);
}
}
}
[ServerRpc]
private void MovePlayerServerRpc(InputState input)
{
// Авторитетная обработка движения на сервере
Vector3 movement = new Vector3(input.inputVector.x, 0, input.inputVector.y) * moveSpeed * Time.deltaTime;
// Проверка на коллизии и другие серверные ограничения
characterController.Move(movement);
// Подтверждение обработанного тика
serverConfirmedTick.Value = input.tick;
// Сообщаем всем клиентам обновленную позицию
UpdatePositionClientRpc(transform.position, serverConfirmedTick.Value);
}
[ClientRpc]
private void UpdatePositionClientRpc(Vector3 position, ushort confirmedTick)
{
// Если это владелец, запоминаем подтвержденную позицию
if (IsOwner)
{
serverConfirmedPosition = position;
return;
}
// Для других клиентов применяем позицию с интерполяцией
StartCoroutine(InterpolatePosition(position));
}
private System.Collections.IEnumerator InterpolatePosition(Vector3 targetPosition)
{
Vector3 startPosition = transform.position;
float interpolationTime = 0.1f; // 100ms для сглаживания
float elapsedTime = 0;
while (elapsedTime < interpolationTime)
{
transform.position = Vector3.Lerp(startPosition, targetPosition, elapsedTime / interpolationTime);
elapsedTime += Time.deltaTime;
yield return null;
}
transform.position = targetPosition;
}
// Структура для хранения состояния ввода
public struct InputState : INetworkSerializable
{
public ushort tick;
public Vector2 inputVector;
public float timestamp;
public void NetworkSerialize<T>(BufferSerializer<T> serializer) where T : IReaderWriter
{
serializer.SerializeValue(ref tick);
serializer.SerializeValue(ref inputVector);
serializer.SerializeValue(ref timestamp);
}
}
}
Для эффективной синхронизации данных между клиентом и сервером используются различные стратегии в зависимости от типа данных:
|Тип данных
|Метод синхронизации
|Частота обновления
|Оптимизация
|Позиции игроков
|NetworkTransform + предсказание
|Высокая (15-30 Гц)
|Дельта-компрессия, квантование
|Игровые действия
|RPC с подтверждением
|По требованию
|Агрегирование похожих действий
|Состояние мира
|NetworkVariable с приоритетом
|Средняя (5-10 Гц)
|Частичные обновления, зоны интереса
|Игровые события
|ClientRpc с очередью
|По требованию
|Приоритизация, фильтрация по дистанции
Одним из важнейших аспектов синхронизации является обработка сетевых задержек. Для снижения их визуального воздействия используются:
- Интерполяция — сглаживание перемещений между пакетами обновлений
- Экстраполяция — предсказание движения на основе последних полученных данных
- Упреждение — для компенсации задержек в стрельбе и других взаимодействиях
Пример реализации системы упреждения для стрельбы:
using Unity.Netcode;
using UnityEngine;
public class LagCompensationShooter : NetworkBehaviour
{
[SerializeField] private float bulletSpeed = 100f;
[SerializeField] private Transform weaponBarrel;
[ServerRpc]
public void FireServerRpc(Vector3 origin, Vector3 direction, double clientTime)
{
// Получаем текущее серверное время
double serverTime = NetworkManager.Singleton.ServerTime.Time;
// Вычисляем величину компенсации (разница времён + половина RTT)
double timeToCompensate = serverTime – clientTime +
(NetworkManager.Singleton.GetComponent<NetworkMetrics>().AverageRoundTripTime / 2000.0);
// Запускаем поиск попаданий с учётом исторических данных
HistoricalHitDetection.Instance.CheckHit(
origin,
direction,
timeToCompensate,
bulletSpeed,
NetworkManager.Singleton.LocalClientId,
OnHitConfirmed
);
// Уведомляем всех клиентов о выстреле для визуальных эффектов
FireEffectClientRpc(origin, direction);
}
[ClientRpc]
private void FireEffectClientRpc(Vector3 origin, Vector3 direction)
{
// Воспроизводим визуальные и звуковые эффекты выстрела
PlayMuzzleFlash();
PlayGunshotSound();
ShowBulletTrail(origin, direction);
}
[ClientRpc]
private void HitConfirmationClientRpc(ulong targetId, Vector3 hitPosition)
{
// Показываем эффект попадания
ShowHitEffect(hitPosition);
// Если это локальный игрок – даем тактильную обратную связь
if (IsOwner)
{
PlayHapticFeedback();
}
}
private void Update()
{
if (!IsOwner) return;
if (Input.GetMouseButtonDown(0))
{
// Получаем направление выстрела
Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
// Отправляем информацию о выстреле на сервер вместе с клиентским временем
FireServerRpc(
weaponBarrel.position,
ray.direction,
NetworkManager.Singleton.LocalTime.Time
);
}
}
private void OnHitConfirmed(ulong targetId, Vector3 hitPosition)
{
// Вызывается на сервере при подтверждении попадания
HitConfirmationClientRpc(targetId, hitPosition);
// Наносим урон цели
NetworkManager.Singleton.ConnectedClients[targetId].PlayerObject
.GetComponent<HealthSystem>()
.TakeDamage(25);
}
// Методы для визуальных эффектов
private void PlayMuzzleFlash() { /* ... */ }
private void PlayGunshotSound() { /* ... */ }
private void ShowBulletTrail(Vector3 origin, Vector3 direction) { /* ... */ }
private void ShowHitEffect(Vector3 hitPosition) { /* ... */ }
private void PlayHapticFeedback() { /* ... */ }
}
Важным аспектом клиентской части является информирование игрока о сетевом состоянии. Рекомендуется реализовать:
- Индикаторы задержки — отображение пинга и качества соединения
- Визуализация расхождений — эффекты корректировки при рассинхронизации
- Состояние подключения — статус соединения с сервером
Корректная реализация клиентской части и синхронизации данных — ключевой фактор для создания отзывчивого и плавного игрового опыта в многопользовательских играх. Комбинация клиентского предсказания, сетевой интерполяции и компенсации задержек позволяет значительно улучшить восприятие игры даже при неидеальных сетевых условиях. 🎯
Оптимизация и масштабирование Unity Dedicated Server
Выделенные серверы Unity (Unity Dedicated Server) обеспечивают стабильное функционирование многопользовательных игр при любом количестве игроков. В отличие от peer-to-peer или клиент-хост архитектур, они предлагают централизованное управление игровой логикой, независимое от клиентов.
Основные преимущества использования выделенных серверов:
- Масштабируемость — поддержка сотен и тысяч одновременных игроков
- Безопасность — защита от читеров и эксплоитов игры
- Стабильность — отсутствие зависимости от клиентских подключений
- Производительность — оптимизированное использование ресурсов
- Географическое распределение — размещение серверов ближе к игрокам
Для создания Unity Dedicated Server необходимо сначала настроить серверный билд. Этот процесс включает:
// В файле ServerManager.cs
using Unity.Netcode;
using UnityEngine;
public class ServerManager : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private int port = 7777;
[SerializeField] private int maxConnections = 100;
private void Start()
{
// Отключаем ненужные компоненты на сервере
DisableUnnecessaryComponents();
// Настраиваем транспорт
NetworkManager.Singleton.GetComponent<UnityTransport>().SetConnectionData(
"0.0.0.0", // Прослушиваем все интерфейсы
(ushort)port,
"0.0.0.0" // Для подключений извне
);
// Устанавливаем максимальное количество подключений
NetworkManager.Singleton.ConnectionApprovalCallback = ApproveConnection;
// Запускаем сервер
NetworkManager.Singleton.StartServer();
Debug.Log($"Сервер запущен на порту {port}, максимум подключений: {maxConnections}");
}
private void DisableUnnecessaryComponents()
{
// Отключаем ненужные системы на сервере
Camera.main?.gameObject.SetActive(false);
// Отключаем аудио
AudioListener[] audioListeners = FindObjectsOfType<AudioListener>();
foreach (AudioListener listener in audioListeners)
{
listener.enabled = false;
}
// Отключаем пост-процессинг и другие графические элементы
if (TryGetComponent<UnityEngine.Rendering.Volume>(out var volume))
{
volume.enabled = false;
}
}
private void ApproveConnection(
NetworkManager.ConnectionApprovalRequest request,
NetworkManager.ConnectionApprovalResponse response)
{
// Проверка, не превышен ли лимит игроков
if (NetworkManager.Singleton.ConnectedClientsIds.Count >= maxConnections)
{
response.Approved = false;
response.Reason = "Сервер заполнен";
return;
}
// Дополнительные проверки (бан-лист, авторизация и т.д.)
bool playerIsBanned = CheckIfPlayerIsBanned(request.ClientNetworkId);
if (playerIsBanned)
{
response.Approved = false;
response.Reason = "Вы заблокированы на сервере";
return;
}
// Одобряем подключение
response.Approved = true;
response.CreatePlayerObject = true;
response.Position = GetSpawnPosition();
response.Rotation = Quaternion.identity;
}
private bool CheckIfPlayerIsBanned(ulong clientId)
{
// Реализация проверки бан-листа
return false;
}
private Vector3 GetSpawnPosition()
{
// Логика выбора точки появления игрока
return new Vector3(0, 1, 0);
}
}
Для оптимизации выделенного сервера Unity критически важно понимать основные ограничивающие факторы:
|Фактор
|Влияние
|Методы оптимизации
|CPU
|Игровая логика, физика, ИИ
|Профилирование, многопоточность, LOD для логики
|Память
|Количество игроков и объектов
|Пулинг объектов, оптимизация ассетов, управление ресурсами
|Сетевой трафик
|Скорость и стабильность синхронизации
|Приоритизация данных, зоны интереса, компрессия
|Дисковые операции
|Сохранение/загрузка данных
|Асинхронные операции, буферизация, оптимизация БД
Рассмотрим основные стратегии оптимизации производительности:
- Зональное разделение — игровой мир делится на зоны, обрабатываемые независимо
- Динамический LOD логики — снижение частоты обновления для удалённых объектов
- Многопоточность — распараллеливание тяжёлых вычислений
- Пакетная обработка — группировка похожих операций для оптимизации
Пример реализации зонального разделения и динамического LOD:
using Unity.Netcode;
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
public class WorldZoneManager : NetworkBehaviour
{
[SerializeField] private float zoneSize = 100f;
[SerializeField] private int totalZonesX = 10;
[SerializeField] private int totalZonesZ = 10;
// Матрица зон мира
private WorldZone[,] zones;
// Список игроков и их текущих зон
private Dictionary<ulong, Vector2Int> playerZones = new Dictionary<ulong, Vector2Int>();
// Частота обновления зон в зависимости от дистанции до игрока
[SerializeField] private float[] updateFrequencies = { 0.033f, 0.1f, 0.5f, 1.0f };
private void Start()
{
if (!IsServer) return;
// Инициализируем зоны
InitializeZones();
// Подписываемся на события подключения/отключения игроков
NetworkManager.Singleton.OnClientConnectedCallback += OnClientConnected;
NetworkManager.Singleton.OnClientDisconnectCallback += OnClientDisconnected;
}
private void Update()
{
if (!IsServer) return;
// Обновляем зоны каждый кадр
UpdateZones();
}
private void InitializeZones()
{
zones = new WorldZone[totalZonesX, totalZonesZ];
for (int x = 0; x < totalZonesX; x++)
{
for (int z = 0; z < totalZonesZ; z++)
{
Vector3 zoneCenter = new Vector3(
x * zoneSize + zoneSize/2,
0,
z * zoneSize + zoneSize/2
);
zones[x, z] = new WorldZone(zoneCenter, zoneSize);
}
}
}
private void OnClientConnected(ulong clientId)
{
// Когда игрок подключается, определяем его начальную зону
NetworkObject playerObject = NetworkManager.Singleton.ConnectedClients[clientId].PlayerObject;
Vector3 position = playerObject.transform.position;
Vector2Int zoneIndex = GetZoneIndex(position);
playerZones[clientId] = zoneIndex;
// Добавляем игрока в соответствующую зону
zones[zoneIndex.x, zoneIndex.y].AddPlayer(clientId);
}
private void OnClientDisconnected(ulong clientId)
{
if (playerZones.TryGetValue(clientId, out Vector2Int zoneIndex))
{
// Удаляем игрока из его текущей зоны
zones[zoneIndex.x, zoneIndex.y].RemovePlayer(clientId);
playerZones.Remove(clientId);
}
}
private Vector2Int GetZoneIndex(Vector3 position)
{
int x = Mathf.Clamp(Mathf.FloorToInt(position.x / zoneSize), 0, totalZonesX – 1);
int z = Mathf.Clamp(Mathf.FloorToInt(position.z / zoneSize), 0, totalZonesZ – 1);
return new Vector2Int(x, z);
}
private void UpdateZones()
{
// Для каждого игрока проверяем, не сменил ли он зону
foreach (var client in NetworkManager.Singleton.ConnectedClientsList)
{
ulong clientId = client.ClientId;
Vector3 position = client.PlayerObject.transform.position;
Vector2Int currentZoneIndex = GetZoneIndex(position);
// Если игрок перешел в новую зону
if (playerZones.TryGetValue(clientId, out Vector2Int oldZoneIndex) &&
oldZoneIndex != currentZoneIndex)
{
// Удаляем из старой, добавляем в новую
zones[oldZoneIndex.x, oldZoneIndex.y].RemovePlayer(clientId);
zones[currentZoneIndex.x, currentZoneIndex.y].AddPlayer(clientId);
playerZones[clientId] = currentZoneIndex;
}
// Обновляем приоритеты зон для этого игрока
UpdateZonePriorities(currentZoneIndex, clientId);
}
// Обновляем каждую зону с соответствующей частотой
for (int x = 0; x < totalZonesX; x++)
{
for (int z = 0; z < totalZonesZ; z++)
{
zones[x, z].Update(Time.deltaTime);
}
}
}
private void UpdateZonePriorities(Vector2Int playerZoneIndex, ulong playerId)
{
// Для каждой зоны устанавливаем приоритет в зависимости от ра
