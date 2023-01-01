Как опубликовать мобильную игру в App Store и Google Play: гайд

Для кого эта статья:

Инди-разработчики мобильных игр

Люди, готовящиеся к публикации своих приложений в App Store и Google Play

Специалисты в области маркетинга и ASO-оптимизации Миллионы потенциальных игроков ждут вашего игрового шедевра в магазинах приложений. Но мечта о глобальном успехе может разбиться о суровую реальность публикации, если вы не знаете правил игры. Каждый день сотни инди-разработчиков получают отказы в App Store и Google Play из-за незнания базовых требований и непонимания процессов. Давайте разберемся, как превратить ваш проект в опубликованное приложение, минуя все подводные камни и обходя стороной типичные ошибки новичков. 🚀

Подготовка мобильной игры к публикации: ключевые требования

Прежде чем начинать процесс загрузки игры в магазины приложений, необходимо убедиться, что ваш продукт соответствует техническим и контентным требованиям платформ. Пренебрежение этим этапом почти гарантирует отказ в публикации. 📝

Технические требования для iOS и Android платформ различаются, что необходимо учитывать при подготовке:

Параметр App Store (iOS) Google Play (Android) Минимальная поддерживаемая версия ОС iOS 12.0+ (рекомендуется) Android 5.0+ (API 21+) Максимальный размер приложения 4 ГБ (без загрузки дополнительного контента) 150 МБ для APK (с возможностью расширения через OBB-файлы) Формат бинарного файла IPA (64-bit обязательно) APK или Android App Bundle (AAB) Обязательные разрешения Явные запросы для доступа к камере, микрофону, геолокации и т.д. Минимизация запрашиваемых разрешений, особенно опасных Тестирование TestFlight Internal Testing, Closed/Open Testing

Контентные требования также критически важны. Неверная возрастная категория или неуместный контент — прямой путь к отклонению вашей игры:

Возрастной рейтинг : Определите правильную возрастную категорию (PEGI, ESRB, или собственные системы магазинов) в зависимости от содержания игры

: Определите правильную возрастную категорию (PEGI, ESRB, или собственные системы магазинов) в зависимости от содержания игры Политика конфиденциальности : Обязательна для всех игр, особенно для тех, которые собирают пользовательские данные

: Обязательна для всех игр, особенно для тех, которые собирают пользовательские данные Запрещенный контент : Исключите азартные игры без специальных разрешений, чрезмерное насилие, сексуальный контент для несовершеннолетних

: Исключите азартные игры без специальных разрешений, чрезмерное насилие, сексуальный контент для несовершеннолетних Интеллектуальная собственность: Проверьте, не нарушаете ли вы чужие авторские права (музыка, графика, механики)

Михаил Корнеев, ведущий разработчик мобильных игр Работая над казуальной головоломкой "Color Switch", наша команда была уверена, что проект пройдет модерацию App Store без проблем. Игра была технически безупречна, не содержала спорного контента и даже получила положительные отзывы на бета-тестировании. Отправили на проверку — и получили отказ. Причина оказалась неожиданной: мы использовали фоновую музыку, права на которую у нас были только для персонального использования, а не для коммерческого распространения. Пришлось срочно искать лицензионную музыку из библиотек с соответствующими правами, перекомпилировать проект и заново проходить весь процесс публикации, потеряв две недели драгоценного времени. С тех пор перед каждой публикацией я лично создаю чек-лист интеллектуальной собственности: шрифты, музыка, звуковые эффекты, графические элементы. Для каждого элемента мы документируем источник и тип лицензии. Это спасало нас не один раз!

Дополнительные рекомендации для успешной подготовки игры:

Проведите тестирование на различных устройствах, чтобы выявить проблемы с производительностью или совместимостью

Убедитесь, что все ресурсы игры оптимизированы (особенно графика и аудио)

Подготовьте локализации для основных рынков, которые планируете охватить

Реализуйте систему аналитики для отслеживания поведения пользователей после релиза

Регистрация и настройка аккаунтов разработчика

Для публикации игр в официальных магазинах приложений необходимо создать и настроить аккаунты разработчика. Этот процесс отличается для App Store и Google Play, имеет финансовые и юридические аспекты, которые важно учитывать заранее. 💼

Регистрация в Apple Developer Program:

Создайте Apple ID, если у вас его еще нет Перейдите на сайт Apple Developer и авторизуйтесь Присоединитесь к программе Apple Developer Program (стоимость $99 в год) Выберите тип учетной записи: индивидуальный разработчик или организация Для организации потребуется предоставить D-U-N-S номер и пройти процесс верификации юридического лица Заполните налоговую информацию и банковские реквизиты для получения выплат

Регистрация в Google Play Console:

Создайте аккаунт Google, если у вас его еще нет Перейдите на сайт Google Play Console и авторизуйтесь Оплатите единоразовый регистрационный взнос ($25) Заполните информацию о разработчике (индивидуальную или организационную) Настройте платежный профиль в Google Play Console Заполните налоговую информацию в Merchant Center

Сравнение юридических аспектов и финансовых условий:

Параметр Apple Developer Program Google Play Console Стоимость регистрации $99 ежегодно $25 единоразово Комиссия с продаж 30% (15% для разработчиков с доходом менее $1 млн в год) 30% (15% для первого $1 млн дохода в год) Налоговые требования W-8BEN или W-8BEN-E для нерезидентов США Налоговая форма в Merchant Center Способы получения выплат Банковский перевод, платежи в локальной валюте для некоторых стран Банковский перевод, Payoneer, более гибкие варианты выплат Минимальная сумма выплаты Не ниже $150 (зависит от страны) От $1 (зависит от выбранного способа выплаты) Время обработки выплат 45-60 дней после окончания месяца 15-30 дней после окончания месяца

После регистрации необходимо настроить дополнительные параметры, которые потребуются для успешной публикации:

Сертификаты и подписи : Для iOS создайте сертификаты разработчика и дистрибуции, для Android — ключи подписи приложения

: Для iOS создайте сертификаты разработчика и дистрибуции, для Android — ключи подписи приложения Профили и устройства : В App Store Connect добавьте тестовые устройства и создайте профили распространения

: В App Store Connect добавьте тестовые устройства и создайте профили распространения Команда разработчиков : Пригласите коллег и назначьте им соответствующие роли и доступы

: Пригласите коллег и назначьте им соответствующие роли и доступы Двухфакторная аутентификация: Обязательно настройте для повышения безопасности аккаунта

Важно помнить, что процесс регистрации для организаций может занять значительное время из-за проверки документов, особенно в Apple Developer Program. Планируйте этот этап заранее, минимум за 2-3 недели до предполагаемой даты публикации. 🕒

Оформление страницы игры в App Store и Google Play

Страница игры в магазине приложений — ваша основная витрина. От качества её оформления напрямую зависит конверсия посетителей в скачивания. Здесь важна каждая деталь: от иконки до скриншотов и видео. 🎮

Екатерина Павлова, ASO-специалист Мы работали с инди-проектом "Space Colonies", который показывал хорошие результаты в тестах, но после запуска количество установок оказалось катастрофически низким. Игра была качественной, но страница в Google Play выглядела безжизненно. Мы провели A/B-тестирование различных вариантов оформления. Результаты оказались шокирующими: замена обычной статичной иконки на анимированную повысила CTR на 27%, а добавление видео вместо первого скриншота увеличило конверсию в установку на 34%. Самое интересное произошло, когда мы переработали описание, включив в первые два предложения ключевые особенности игры и призыв к действию. Конверсия выросла еще на 18%. В итоге, не меняя ничего в самой игре, мы увеличили количество ежедневных установок почти в 3 раза за счет простых изменений в оформлении страницы.

Ключевые элементы страницы игры для App Store:

Название игры : До 30 символов, должно быть уникальным и включать основные ключевые слова

: До 30 символов, должно быть уникальным и включать основные ключевые слова Подзаголовок : До 30 символов, используйте для дополнительных ключевых слов и описания основной ценности игры

: До 30 символов, используйте для дополнительных ключевых слов и описания основной ценности игры Иконка : Размер 1024x1024 пикселей, PNG с альфа-каналом, должна выделяться и читаться в маленьком размере

: Размер 1024x1024 пикселей, PNG с альфа-каналом, должна выделяться и читаться в маленьком размере Скриншоты : До 10 изображений, размеры зависят от устройства (iPhone, iPad), обязательно используйте все слоты

: До 10 изображений, размеры зависят от устройства (iPhone, iPad), обязательно используйте все слоты Превью-видео : До 30 секунд, без звука при автовоспроизведении, первые 3-5 секунд критически важны

: До 30 секунд, без звука при автовоспроизведении, первые 3-5 секунд критически важны Описание : До 4000 символов, первые 1-2 предложения должны цеплять внимание

: До 4000 символов, первые 1-2 предложения должны цеплять внимание Промо-текст: До 170 символов, может быть изменен без обновления приложения

Ключевые элементы страницы игры для Google Play:

Название игры : До 50 символов, включайте основные ключевые слова

: До 50 символов, включайте основные ключевые слова Краткое описание : До 80 символов, содержит ключевые особенности и ценность игры

: До 80 символов, содержит ключевые особенности и ценность игры Иконка : Размер 512x512 пикселей, PNG без альфа-канала

: Размер 512x512 пикселей, PNG без альфа-канала Скриншоты : Минимум 2, максимум 8 для каждого типа устройства (телефон, планшет, TV, Wear OS)

: Минимум 2, максимум 8 для каждого типа устройства (телефон, планшет, TV, Wear OS) Промо-графика : Баннер 1024x500 пикселей, отображается в специальных разделах Google Play

: Баннер 1024x500 пикселей, отображается в специальных разделах Google Play Видеоролик : Загружается через YouTube, рекомендуемая длительность 30-120 секунд

: Загружается через YouTube, рекомендуемая длительность 30-120 секунд Полное описание: До 4000 символов, оптимизируйте для поисковых запросов

Рекомендации по ASO (App Store Optimization):

Проведите исследование ключевых слов с помощью специализированных инструментов (AppAnnie, SensorTower, ASOdesk) Включайте релевантные ключевые слова в название, подзаголовок и описание Создавайте скриншоты с пояснительными подписями, выделяющими ключевые особенности игры Используйте локализацию для всех текстовых элементов и скриншотов на основных целевых рынках Обновляйте графические материалы в соответствии с сезонными событиями и праздниками Отслеживайте ключевые метрики страницы (конверсию в установку, удержание и т.д.)

Не забывайте, что оформление страницы — процесс непрерывной оптимизации. Регулярно проводите A/B-тестирование различных вариантов иконок, скриншотов и текстов с помощью встроенных инструментов Google Play Experiments или сторонних сервисов для App Store. Даже небольшое улучшение конверсии может существенно повысить количество установок. 📊

Загрузка и тестирование билдов перед публикацией

Тестирование и загрузка билдов — критически важный этап перед публикацией игры. Ошибки, обнаруженные после релиза, могут привести к негативным отзывам, которые трудно исправить. Правильная организация тестирования поможет выявить большинство проблем до того, как игра попадет к пользователям. 🧪

Подготовка билдов для iOS (App Store):

Настройте правильную версию (CFBundleShortVersionString) и номер сборки (CFBundleVersion) Убедитесь, что в Xcode выбран правильный профиль распространения Выполните архивацию проекта через Xcode (Product → Archive) В Organizer выберите архив и нажмите "Distribute App" Выберите метод распространения (App Store Connect для публикации или TestFlight для тестирования) Загрузите билд в App Store Connect

Подготовка билдов для Android (Google Play):

Обновите versionCode и versionName в файле build.gradle Подпишите APK или создайте AAB (Android App Bundle) с помощью ключа релиза Для Unity используйте Player Settings для настройки версии и генерации подписанного APK/AAB Загрузите полученный файл в Google Play Console Выберите трек для тестирования (внутреннее, закрытое или открытое) или для производства

Организация тестирования перед публикацией:

Тип тестирования App Store (iOS) Google Play (Android) Внутреннее TestFlight (до 100 внутренних тестировщиков) Internal Testing (до 100 тестировщиков) Закрытое бета TestFlight (до 10,000 внешних тестировщиков) Closed Testing (список email-адресов или группы тестирования) Открытое бета TestFlight с публичной ссылкой Open Testing (доступно всем в Google Play) Время модерации 1-2 дня для первой сборки TestFlight Несколько часов для Internal Testing Сбор отзывов Встроенная форма обратной связи Отзывы в Play Console, возможность подключения внешних систем

Чек-лист для тестирования мобильной игры перед публикацией:

Функциональное тестирование : Проверьте все игровые механики, меню, кнопки и взаимодействия

: Проверьте все игровые механики, меню, кнопки и взаимодействия Тестирование производительности : Протестируйте на устройствах разной мощности, обратите внимание на FPS и потребление ресурсов

: Протестируйте на устройствах разной мощности, обратите внимание на FPS и потребление ресурсов Тестирование совместимости : Убедитесь, что игра корректно работает на различных устройствах, разрешениях и версиях ОС

: Убедитесь, что игра корректно работает на различных устройствах, разрешениях и версиях ОС Тестирование сетевых функций : Если в игре есть мультиплеер или онлайн-функции, проверьте их работу в различных сетевых условиях

: Если в игре есть мультиплеер или онлайн-функции, проверьте их работу в различных сетевых условиях Тестирование локализации : Проверьте все поддерживаемые языки на корректность перевода и отображение

: Проверьте все поддерживаемые языки на корректность перевода и отображение Стресс-тестирование : Протестируйте игру в условиях низкого заряда батареи, при входящих звонках, уведомлениях

: Протестируйте игру в условиях низкого заряда батареи, при входящих звонках, уведомлениях Тестирование встроенных покупок: Проверьте работу всех IAP, включая восстановление покупок

Дополнительные рекомендации по тестированию и загрузке:

Используйте Firebase Test Lab или другие сервисы облачного тестирования для проверки на множестве реальных устройств Настройте аналитику для отслеживания поведения тестировщиков и выявления проблемных мест Создайте подробный баг-трекер для фиксации и отслеживания найденных проблем Тестируйте обновления игры на совместимость с существующими сохранениями пользователей Проверьте работу push-уведомлений и других внешних интеграций

Не спешите с публикацией финальной версии. Лучше потратить дополнительную неделю на тщательное тестирование, чем месяцы на восстановление репутации после проблемного запуска. Помните, что первое впечатление формирует отношение пользователей к вашему продукту. 🛠️

Монетизация игры и прохождение модерации магазинов

Монетизация — ключевой аспект коммерческого успеха мобильной игры. Однако неправильно настроенная система монетизации может стать причиной отклонения на этапе модерации или привести к негативным отзывам пользователей. Рассмотрим основные модели и требования магазинов к ним. 💰

Основные модели монетизации мобильных игр:

Платное скачивание (Premium) : Пользователь платит один раз при установке игры

: Пользователь платит один раз при установке игры Внутриигровые покупки (IAP) : Бесплатная установка с возможностью покупки виртуальных товаров, валюты или функций

: Бесплатная установка с возможностью покупки виртуальных товаров, валюты или функций Подписки : Регулярные платежи за доступ к игре или расширенным возможностям

: Регулярные платежи за доступ к игре или расширенным возможностям Рекламная модель : Монетизация через показ рекламы в игре

: Монетизация через показ рекламы в игре Гибридная модель: Сочетание нескольких подходов (например, IAP + реклама)

Настройка внутриигровых покупок в App Store:

В App Store Connect перейдите в раздел "Features" → "In-App Purchases" Нажмите "+" и выберите тип покупки (consumable, non-consumable, subscription и т.д.) Заполните информацию о покупке: название, описание, ценовой уровень Для подписок настройте группы и уровни подписок Добавьте локализации для всех целевых рынков Загрузите скриншоты для обзора, если требуется Свяжите IAP с версией приложения

Настройка внутриигровых покупок в Google Play:

В Google Play Console перейдите в раздел "Monetization setup" → "In-app products" Нажмите "Create product" и выберите тип (one-time или subscription) Заполните информацию о продукте: ID, название, описание, цену Для подписок настройте периоды продления, пробные периоды и акционные предложения Добавьте локализации для всех целевых рынков Сохраните и активируйте продукт

Требования модерации к монетизации и основные причины отклонения:

Требование App Store Google Play Использование встроенной платежной системы Обязательно для цифровых товаров и услуг Обязательно для цифровых товаров и услуг Информация о подписках Четкое указание стоимости, периода, условий автопродления, политики отмены Четкое указание стоимости, периода, условий автопродления, политики отмены Азартные игры Строгие ограничения, требуются лицензии, запрет для детской аудитории Ограничения по странам, требуются лицензии для реальных ставок Реклама Запрет навязчивой рекламы, строгие ограничения для детской аудитории Запрет вводящей в заблуждение рекламы, требования к рекламной идентификации Лутбоксы и гача-механики Обязательное раскрытие шансов выпадения предметов Обязательное раскрытие шансов выпадения предметов

Процесс модерации в App Store:

Загрузите финальную версию игры в App Store Connect Заполните все метаданные, включая возрастной рейтинг и информацию о контенте Настройте дату релиза (немедленно или запланировано) Отправьте на проверку, нажав "Submit for Review" Ожидайте результата модерации (обычно 24-48 часов, иногда дольше) При отклонении внимательно изучите причины и внесите необходимые исправления Повторно отправьте игру на проверку после исправлений

Процесс модерации в Google Play:

Загрузите финальную версию в Google Play Console Заполните метаданные и контентный рейтинг Настройте страны распространения и цены Проверьте все параметры в разделе "Dashboard" и "Policy status" Отправьте на публикацию Ожидайте результатов проверки (обычно несколько часов, иногда до 7 дней) При отклонении ознакомьтесь с причинами и внесите необходимые исправления

Советы для успешного прохождения модерации:

Тщательно изучите политики магазинов приложений до начала разработки

Убедитесь, что ваша игра не нарушает правила платформ

Подготовьте все необходимые документы (политика конфиденциальности, условия использования)

Проверьте корректность отображения информации о подписках и внутриигровых покупках

Предусмотрите функцию восстановления покупок для платного контента

Не пытайтесь обойти системы оплаты магазинов — это гарантированный отказ

При отклонении не спорьте с модераторами, а вносите запрашиваемые изменения

После успешной публикации важно отслеживать метрики монетизации и оперативно реагировать на изменения в поведении пользователей. Регулярные обновления, акции и специальные предложения помогут поддерживать доход на стабильном уровне. 📈

Публикация мобильной игры в App Store и Google Play — не конечная точка, а начало её жизненного цикла. Успех определяется не только прохождением модерации, но и последующей поддержкой, обновлениями и работой с аудиторией. Даже идеально подготовленная игра требует постоянного внимания после релиза: анализа метрик, оптимизации монетизации, исправления багов и добавления нового контента. Помните, что рынок мобильных игр динамичен и конкурентен — только те разработчики, кто готов постоянно совершенствовать свой продукт и адаптироваться к требованиям платформ, смогут достичь долгосрочного успеха.

