Создание мобильной игры на Unreal Engine: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр

Инженеры-программисты, изучающие мобильную разработку

Студенты и специалисты, стремящиеся улучшить навыки работы с Unreal Engine Unreal Engine — титан индустрии разработки игр, открывший двери в мир мобильного гейминга даже для начинающих разработчиков. Создание собственной мобильной игры на этом движке может показаться непосильной задачей, но с правильным подходом вы сможете пройти путь от установки движка до публикации своего первого проекта. В этом пошаговом гайде я раскрою все секреты начала работы с Unreal Engine для мобильной разработки, помогу избежать типичных ошибок и покажу, как максимально эффективно использовать возможности этого мощного инструмента. 🚀

Подготовка к разработке мобильной игры на Unreal Engine

Перед тем как погрузиться в мир разработки мобильных игр на Unreal Engine, нужно правильно подготовиться. Успех вашего проекта во многом зависит от тщательного планирования и понимания особенностей мобильных платформ.

Первое, что необходимо определить — технические требования вашего компьютера. Разработка на Unreal Engine требует достаточно мощного оборудования:

Процессор: минимум 4 ядра (рекомендуется Intel Core i7 или аналог AMD)

Оперативная память: минимум 16 GB (для комфортной работы рекомендуется 32 GB)

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480 (минимум 4 GB VRAM)

Свободное место на жёстком диске: минимум 100 GB (SSD настоятельно рекомендуется)

После проверки соответствия вашего оборудования требованиям, следует определиться с целевыми платформами для вашей игры. Разработка под iOS и Android имеет свои особенности:

Параметр iOS Android Требования к разработке Необходим компьютер на macOS Поддерживается Windows, macOS, Linux Фрагментация устройств Низкая (ограниченное количество моделей) Высокая (множество производителей и моделей) Стоимость публикации $99/год (Apple Developer Program) $25 (единовременно) Среднее время проверки приложения 1-3 дня Несколько часов

Перед началом технической части важно определить концепцию вашей игры. Для мобильных платформ хорошо подходят:

Казуальные игры с простым управлением

Головоломки с короткими игровыми сессиями

Аркады с интуитивно понятным геймплеем

Игры с минималистичным дизайном, но привлекательной графикой

Также необходимо заранее продумать бизнес-модель вашей игры. На мобильном рынке преобладают следующие модели:

Free-to-Play с внутриигровыми покупками

Платные игры (Premium)

Игры с рекламой

Гибридные модели

После определения концепции и бизнес-модели, следует подготовить документацию — даже если вы работаете в одиночку. Создайте краткий дизайн-документ (GDD), в котором опишите основные механики, целевую аудиторию и ключевые особенности вашей игры. Это поможет сохранить фокус в процессе разработки и избежать "расползания" проекта.

Александр Петров, ведущий разработчик мобильных игр

Когда я начинал свой путь в разработке на Unreal Engine, я допустил классическую ошибку — не учёл разнообразие мобильных устройств. Мой первый проект прекрасно работал на моём тестовом Samsung Galaxy S10, но когда я выложил бету в Play Store, посыпались жалобы на низкую производительность на бюджетных устройствах.

После этого я полностью пересмотрел подход к подготовке. Теперь перед началом проекта я создаю чёткую таблицу с минимальными и рекомендуемыми требованиями, а также составляю список тестовых устройств разных ценовых категорий. Для iOS проектов это обычно 2-3 модели iPhone разных поколений, для Android — минимум 5-6 устройств с разными процессорами и объёмами оперативной памяти.

Такой подход позволил мне значительно сократить время на оптимизацию готового продукта и избежать негативных отзывов при запуске. Помните: подготовка — половина успеха в мобильной разработке.

Установка и настройка среды для мобильной разработки

Для начала работы с Unreal Engine и создания мобильных игр необходимо правильно настроить рабочую среду. Процесс установки и настройки можно разделить на несколько логических этапов. 🛠️

Шаг 1: Установка Epic Games Launcher

Epic Games Launcher — это официальный инструмент для установки и управления Unreal Engine. Скачайте установщик с официального сайта (epicgames.com) и создайте аккаунт Epic Games, если у вас его ещё нет. После инсталляции лаунчера перейдите во вкладку "Unreal Engine" и установите последнюю стабильную версию движка.

Шаг 2: Установка необходимых компонентов Unreal Engine

При установке Unreal Engine для мобильной разработки необходимо выбрать соответствующие компоненты:

Core Components (обязательно)

Engine Source (рекомендуется для глубокой настройки)

Android Tools (для разработки под Android)

iOS Tools (для разработки под iOS)

Android SDK и NDK (если вы разрабатываете под Android)

Шаг 3: Настройка Android SDK для Unreal Engine

Для разработки под Android необходимо настроить Android SDK:

Откройте Unreal Engine и перейдите в Edit → Project Settings → Platforms → Android Укажите путь к Android SDK, который был установлен вместе с Unreal Engine (обычно это C:\Program Files\Epic Games\UE_[версия]\Engine\Extras\Android) Установите Java Development Kit (JDK) версии 8, если он не был установлен вместе с движком Настройте переменные среды JAVAHOME и ANDROIDHOME, указав пути к соответствующим директориям

Шаг 4: Настройка среды для iOS (только для macOS)

Для разработки под iOS вам потребуется компьютер с macOS:

Установите Xcode из App Store Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program ($99 в год) В Unreal Engine перейдите в Edit → Project Settings → Platforms → iOS Настройте сертификаты разработчика и профили обеспечения

Шаг 5: Подготовка устройства для тестирования

Для эффективной разработки необходимо настроить тестовые устройства:

Для Android:

Включите режим разработчика на устройстве (обычно через 7 нажатий на "Номер сборки" в настройках)

Активируйте отладку по USB в настройках разработчика

Установите драйверы USB для вашего устройства на компьютер

Для iOS:

Добавьте устройство в свой аккаунт разработчика Apple

Создайте профиль обеспечения, включающий это устройство

Подключите устройство к компьютеру и подтвердите доверие в диалоговом окне

Важным аспектом настройки среды является установка правильных версий инструментов. Не всегда последняя версия — лучший выбор для мобильной разработки. Рассмотрим рекомендуемые комбинации версий для стабильной работы:

Версия Unreal Engine Android SDK Android NDK Xcode (для iOS) UE 5.1 SDK Platform 33 r25b 14.x UE 5.0 SDK Platform 31 r21e 13.x UE 4.27 SDK Platform 29 r21d 12.x – 13.x UE 4.26 SDK Platform 29 r21d 12.x

Финальный этап настройки — проверка правильности установки. Создайте простой тестовый проект и попробуйте развернуть его на мобильном устройстве. Если все настройки корректны, вы увидите игровой экран на своём устройстве.

После успешной настройки среды разработки полезно настроить IDE для удобной работы с кодом. Visual Studio Code с плагином Unreal Engine 4 Snippets или Visual Studio с плагином Unreal Engine хорошо подходят для этих целей.

Создание первого проекта мобильной игры в Unreal Engine

После настройки среды можно приступать к созданию первого мобильного проекта. Правильный старт — основа успешной разработки. 📱

Шаг 1: Создание нового проекта с мобильной ориентацией

Запустите Unreal Engine и нажмите "New Project" В разделе шаблонов выберите категорию "Mobile" Для первого проекта рекомендую использовать шаблон "Blank" или "Basic Code" Установите следующие настройки проекта: C++ или Blueprint: для новичков рекомендуется Blueprint

Target Platforms: выберите Android и/или iOS

Starter Content: включите для доступа к базовым ассетам

Graphics Preset: Mobile/Scalable Выберите директорию и нажмите "Create Project"

Шаг 2: Настройка проекта под мобильные устройства

После создания проекта необходимо настроить его для мобильных платформ:

Перейдите в Edit → Project Settings В разделе Project → Maps & Modes укажите стартовую карту В разделе Engine → Rendering настройте параметры: Mobile HDR: отключите для экономии производительности

Anti-Aliasing Method: FXAA (экономичнее) или TAA Mobile (качественнее)

Post Processing: уменьшите качество для мобильных устройств В разделе Platforms → Android/iOS настройте: Minimum SDK Version: Android 7.0 (API 24) или iOS 12 рекомендуется для современных проектов

Package Name/Bundle Identifier: com.yourcompany.gamename (используйте уникальный идентификатор)

Orientation: выберите подходящую для вашей игры ориентацию (Portrait, Landscape)

Шаг 3: Создание базовой игровой механики

Для простой мобильной игры создайте базовую механику с помощью Blueprint:

В Content Browser создайте новый Blueprint класса Pawn (Right-click → Blueprint Class → Pawn) Откройте созданный Blueprint и добавьте компоненты: Static Mesh Component для визуального представления

Camera Component для отображения сцены Настройте ввод для сенсорного управления: Перейдите в Event Graph

Используйте события Touch Begin, Touch End, Touch Move для создания мобильного управления В GameMode Blueprint укажите созданный Pawn как Default Pawn Class

Шаг 4: Создание мобильного пользовательского интерфейса

Мобильные игры требуют специального подхода к UI:

Создайте новый Widget Blueprint (Right-click → User Interface → Widget Blueprint) Используйте адаптивный дизайн с якорями (anchors) для корректного отображения на разных экранах Создайте достаточно крупные кнопки (минимум 44х44dp для удобного нажатия) Используйте Canvas Panel для размещения элементов UI В Level Blueprint добавьте код для создания и отображения вашего виджета при старте игры

Шаг 5: Реализация механики сохранения игры

Мобильные игры должны поддерживать быстрое сохранение состояния:

Создайте Blueprint класса SaveGame Определите переменные, которые нужно сохранять (счет, прогресс уровней и т.д.) Используйте функции Save Game To Slot и Load Game From Slot для работы с сохранениями Добавьте автосохранение при приостановке игры через событие OnApplicationPause

Михаил Соколов, разработчик мобильных игр

Моя первая попытка создать мобильную игру на Unreal Engine была катастрофой. Я использовал стандартный шаблон Third Person, не оптимизированный для мобильных устройств, и пытался добавить сложные эффекты частиц и динамическое освещение. Результат — 5 FPS даже на флагманских смартфонах и постоянные вылеты.

После нескольких недель изучения документации и экспериментов я понял, что мобильная разработка требует совершенно другого мышления. Я начал заново с чистого мобильного шаблона и принял несколько ключевых решений: Использовал запеченные текстуры освещения вместо динамического света Снизил полигональность всех моделей на 60% Заменил сложные материалы на упрощенные версии Ограничил количество объектов на экране Эти простые шаги привели к тому, что моя игра начала работать на 60 FPS даже на бюджетных устройствах. Большим открытием стало то, что простота в мобильной разработке — это не недостаток, а необходимость. Сейчас эта игра-головоломка под названием "Cube Escape" имеет более 200 000 загрузок в Play Store с рейтингом 4.7.

Важным аспектом при создании первого проекта является структурирование контента. Правильная организация поможет избежать хаоса по мере роста проекта:

Создайте отдельные папки для Blueprints, Materials, Textures, Sounds

Используйте префиксы для разных типов ассетов (BP для блюпринтов, M для материалов)

Группируйте связанные ассеты в подпапки (например, UI/MainMenu, UI/HUD)

После создания базовой структуры игры обязательно протестируйте проект на реальном устройстве. Запустите сборку через Launch на подключенное устройство и проверьте базовую функциональность и производительность.

Оптимизация игры под мобильные устройства

Оптимизация — критически важный аспект разработки мобильных игр на Unreal Engine. Даже самая креативная игровая идея обречена на провал, если приложение тормозит или быстро разряжает батарею. 🔋

Графическая оптимизация

Графика — это первое, что требует оптимизации для мобильных устройств:

Текстуры: Уменьшите разрешение текстур до оптимальных значений (обычно 1024x1024 или 512x512 для большинства объектов). Используйте формат ASTC для Android и PVRTC для iOS.

Уменьшите разрешение текстур до оптимальных значений (обычно 1024x1024 или 512x512 для большинства объектов). Используйте формат ASTC для Android и PVRTC для iOS. Полигоны: Стремитесь к экономии полигонов. Используйте LOD (Level of Detail) для объектов, создавая упрощенные версии моделей для отображения на расстоянии.

Стремитесь к экономии полигонов. Используйте LOD (Level of Detail) для объектов, создавая упрощенные версии моделей для отображения на расстоянии. Материалы: Замените сложные материалы с множеством текстурных семплов на более простые. Используйте Mobile/Lite шейдеры вместо стандартных.

Замените сложные материалы с множеством текстурных семплов на более простые. Используйте Mobile/Lite шейдеры вместо стандартных. Освещение: Избегайте динамического освещения, предпочитая запеченный свет (Lightmaps). Ограничьте количество источников света в сцене.

Для управления графическими настройками в зависимости от устройства можно использовать Scalability Settings в настройках проекта:

Категория устройств Рекомендуемые Scalability Settings Примеры устройств Low-end Low для всех параметров, разрешение 50-75% Budget Android phones, iPhone 6/7 Mid-range Medium для текстур и эффектов, Low для теней, разрешение 75-100% Samsung Galaxy A series, iPhone X/XR High-end Medium/High для всех параметров, разрешение 100% Samsung Galaxy S series, iPhone 11+ Premium High для всех параметров, разрешение 100%, дополнительные эффекты Gaming phones (ROG, Black Shark), iPhone Pro models

Оптимизация производительности

Кроме графики, необходимо оптимизировать общую производительность:

Culling и уровни детализации: Используйте Frustum Culling и Occlusion Culling для рендеринга только видимых объектов.

Используйте Frustum Culling и Occlusion Culling для рендеринга только видимых объектов. Blueprints: Минимизируйте использование циклов "Tick Event". Используйте таймеры и события вместо проверок каждый кадр.

Минимизируйте использование циклов "Tick Event". Используйте таймеры и события вместо проверок каждый кадр. C++ vs Blueprints: Переведите критические для производительности системы из Blueprints в C++ код для повышения скорости выполнения.

Переведите критические для производительности системы из Blueprints в C++ код для повышения скорости выполнения. Физика: Упростите физические коллизии, используя примитивные формы вместо сложных мешей. Ограничьте количество физических объектов.

Оптимизация памяти

Мобильные устройства имеют ограниченный объем оперативной памяти:

Streaming: Настройте асинхронную загрузку уровней и ресурсов через Level Streaming.

Настройте асинхронную загрузку уровней и ресурсов через Level Streaming. Управление ресурсами: Используйте Asset Manager для контроля загрузки и выгрузки ресурсов.

Используйте Asset Manager для контроля загрузки и выгрузки ресурсов. Garbage Collection: Регулярно вызывайте сборщик мусора в моменты пауз или переходов между уровнями.

Оптимизация размера установочного пакета

Пользователи неохотно скачивают большие приложения:

Компрессия текстур: Используйте эффективные форматы сжатия для разных платформ.

Используйте эффективные форматы сжатия для разных платформ. Исключение ненужных модулей: В настройках проекта отключите неиспользуемые модули движка.

В настройках проекта отключите неиспользуемые модули движка. Деление на пакеты: Используйте OBB файлы для Android или On-Demand Resources для iOS, чтобы разделить игру на базовый пакет и дополнительный контент.

Профилирование и анализ производительности

Unreal Engine предоставляет мощные инструменты для анализа производительности:

Stat Commands: Используйте команды stat FPS, stat Unit, stat GPU для мониторинга производительности в реальном времени.

Используйте команды stat FPS, stat Unit, stat GPU для мониторинга производительности в реальном времени. Profiler: Unreal Insights позволяет детально анализировать производительность игры и выявлять узкие места.

Unreal Insights позволяет детально анализировать производительность игры и выявлять узкие места. RHI Thread: Включите RHI Thread в мобильных настройках для улучшения многопоточности на поддерживаемых устройствах.

Оптимизация энергопотребления

Важно минимизировать расход батареи при игре:

Ограничьте частоту кадров до 30 FPS для казуальных игр или предоставьте пользователю выбор между производительностью и экономией батареи.

Оптимизируйте сетевые запросы, делая их пакетными и реже.

Используйте Event-Driven архитектуру вместо постоянных проверок состояния.

Тестирование на различных устройствах

Обязательно тестируйте вашу игру на устройствах разных ценовых категорий:

Создайте профили настроек для разных категорий устройств.

Используйте Device Profiles в Unreal Engine для автоматического определения возможностей устройства.

Реализуйте автоматическое определение производительности при первом запуске игры.

При оптимизации помните о золотом правиле: измеряйте перед оптимизацией. Используйте инструменты профилирования, чтобы выявить реальные проблемы, а не оптимизировать наугад. Часто 80% проблем с производительностью создаются 20% кода.

Тестирование и публикация мобильной игры

Заключительный этап создания мобильной игры на Unreal Engine — тестирование и публикация. Этот процесс требует особого внимания, так как недостаточно протестированная игра может получить негативные отзывы и испортить репутацию вашего проекта. 🧪

Комплексное тестирование игры

Перед публикацией необходимо провести несколько типов тестирования:

Функциональное тестирование: Проверьте все игровые механики, взаимодействия и UI элементы.

Проверьте все игровые механики, взаимодействия и UI элементы. Тестирование производительности: Измерьте FPS, использование памяти и CPU/GPU нагрузку на различных устройствах.

Измерьте FPS, использование памяти и CPU/GPU нагрузку на различных устройствах. Тестирование совместимости: Проверьте работу игры на устройствах с разными версиями OS, разрешениями экрана и соотношениями сторон.

Проверьте работу игры на устройствах с разными версиями OS, разрешениями экрана и соотношениями сторон. Тестирование энергопотребления: Оцените расход батареи при длительных игровых сессиях.

Оцените расход батареи при длительных игровых сессиях. Тестирование локализации: Убедитесь, что все тексты правильно отображаются на всех поддерживаемых языках.

Убедитесь, что все тексты правильно отображаются на всех поддерживаемых языках. Тестирование монетизации: Проверьте работу внутриигровых покупок, рекламы и других систем монетизации.

Для автоматизации тестирования можно использовать инструменты Unreal Engine:

Gauntlet для автоматизированного функционального тестирования

Automation System для создания повторяемых тестовых сценариев

Performance Test для измерения и записи метрик производительности

Подготовка игры к публикации

После успешного тестирования следует подготовить игру к публикации:

Создание релизной сборки: Установите Shipping конфигурацию в настройках проекта

Включите оптимизации для финальной сборки

Удалите отладочную информацию Подготовка маркетинговых материалов: Создайте иконку приложения (1024x1024 для iOS, 512x512 для Android)

Подготовьте скриншоты для страницы в магазине (различные разрешения для разных устройств)

Запишите демо-видео геймплея

Напишите привлекательное описание игры Настройка аналитики: Интегрируйте систему аналитики (Google Analytics, Firebase, GameAnalytics)

Настройте отслеживание ключевых метрик (retention, session length, conversion)

Процесс публикации для Android

Для публикации игры в Google Play Store необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрируйте аккаунт разработчика Google Play ($25 единовременная оплата) Настройте Android Keystore для подписи APK файла: В Project Settings → Platforms → Android настройте параметры подписи

Создайте и сохраните keystore файл (ВАЖНО: потеря keystore файла означает невозможность обновления приложения) Создайте APK или AAB (Android App Bundle) через Project Launcher: Для современных публикаций рекомендуется использовать AAB формат

Включите опцию "For Distribution" при создании пакета Загрузите сборку в Google Play Console: Заполните всю необходимую информацию (категория, возрастной рейтинг, политика конфиденциальности)

Загрузите маркетинговые материалы

Настройте страны распространения и цены (для платных приложений) Выпустите игру в тестовый канал (Internal Test, Closed Test или Open Test) перед полным релизом

Процесс публикации для iOS

Для публикации в App Store процесс немного отличается:

Зарегистрируйте аккаунт Apple Developer ($99/год) Настройте сертификаты и профили в Apple Developer Portal: Создайте App ID для вашего приложения

Создайте Distribution Certificate

Создайте Provisioning Profile для App Store Distribution Настройте параметры iOS в Project Settings Unreal Engine Создайте IPA файл через Project Launcher с опцией "For Distribution" Используйте Xcode или Application Loader для загрузки IPA в App Store Connect Настройте метаданные приложения в App Store Connect: Заполните информацию о приложении

Загрузите скриншоты и превью

Предоставьте информацию для проверки (тестовые аккаунты, инструкции) Отправьте приложение на проверку (Review) и дождитесь одобрения от Apple

Управление жизненным циклом приложения

После публикации необходимо активно управлять жизненным циклом вашей игры:

Мониторинг отзывов: Регулярно проверяйте и реагируйте на отзывы пользователей.

Регулярно проверяйте и реагируйте на отзывы пользователей. Анализ метрик: Отслеживайте ключевые показатели (DAU, retention, ARPU) и корректируйте стратегию.

Отслеживайте ключевые показатели (DAU, retention, ARPU) и корректируйте стратегию. Обновления: Планируйте регулярные обновления с исправлениями ошибок и новым контентом.

Планируйте регулярные обновления с исправлениями ошибок и новым контентом. A/B тестирование: Используйте A/B тесты для оптимизации монетизации и удержания пользователей.

Распространение и маркетинг

Даже отличная игра нуждается в продвижении:

Используйте ASO (App Store Optimization) для улучшения видимости в магазинах приложений

Создайте присутствие в социальных сетях и игровых сообществах

Рассмотрите возможность рекламных кампаний (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads)

Свяжитесь с мобильными игровыми обозревателями и инфлюенсерами

Публикация игры — это только начало пути. Успешные мобильные проекты требуют постоянной поддержки, анализа и обновлений. Обязательно планируйте пост-релизную стратегию ещё до выхода игры.

Создание мобильной игры на Unreal Engine — это путь, полный вызовов и открытий. От первоначальной настройки среды разработки до оптимизации и публикации, каждый этап требует внимания к деталям и понимания особенностей мобильных платформ. Ключом к успеху становится баланс между креативностью и техническими ограничениями. Помните, что даже самые успешные мобильные игры начинались с простых прототипов. Не бойтесь экспериментировать, тестировать и итерировать — именно так рождаются по-настоящему увлекательные проекты, способные покорить миллионы пользователей.

