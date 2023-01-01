Как заменить газлифт в офисном кресле: инструкция и советы

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся ремонтом и обслуживанием офисной мебели

Домашние мастера и любители DIY-проектов

Пользователи офисных кресел, испытывающие проблемы с газлифтом Когда ваше любимое офисное кресло начинает внезапно опускаться под весом или, наоборот, не регулируется по высоте — пора задуматься о замене газлифта. Многие сразу бегут в магазин за новым креслом или вызывают мастера, выбрасывая деньги на ветер. Но решение проблемы может быть проще и дешевле, чем кажется! Замена газлифта — это несложная процедура, с которой справится даже новичок в DIY-ремонте. Давайте разберемся, как вернуть вашему креслу былую функциональность всего за 30-40 минут работы и сэкономить до 80% стоимости нового. 🛠️

Почему ломаются газлифты: признаки и причины неисправности

Газлифт, или пневмопатрон — это сердце механизма регулировки высоты офисного кресла. Этот простой, но надежный цилиндр с газом под давлением обычно служит от 2 до 5 лет активного использования. Однако даже самые качественные газлифты со временем выходят из строя. Давайте разберем основные признаки неисправности и причины поломок. 📊

Признаки неисправности Как проявляется Возможные причины Произвольное опускание Кресло медленно опускается под весом сидящего Утечка газа через уплотнители Невозможность регулировки Рычаг не фиксирует высоту, не реагирует на нажатия Поломка клапанного механизма Рыки при регулировке Кресло меняет высоту не плавно, а скачками Износ внутренних элементов газлифта Шумы и скрипы Появление посторонних звуков при смене положения Повреждение внутренних компонентов Заклинивание Кресло фиксируется в одном положении Механическое повреждение или коррозия

Основные причины выхода газлифта из строя:

Превышение нагрузки — использование кресла пользователем, вес которого превышает рекомендованный для данной модели;

— использование кресла пользователем, вес которого превышает рекомендованный для данной модели; Естественный износ — со временем уплотнители теряют герметичность, что приводит к утечке газа;

— со временем уплотнители теряют герметичность, что приводит к утечке газа; Интенсивная эксплуатация — постоянные регулировки высоты ускоряют износ механизма;

— постоянные регулировки высоты ускоряют износ механизма; Механические повреждения — удары, падения кресла могут деформировать газлифт;

— удары, падения кресла могут деформировать газлифт; Производственный брак — к сожалению, иногда даже в новых креслах устанавливаются некачественные газлифты.

Максим Карпов, специалист по ремонту офисной мебели

Самый запоминающийся случай в моей практике был связан с директором IT-компании, который вызвал меня заменить газлифт в своем кресле за 60,000 рублей. Приехав на место, я обнаружил, что проблема была не в газлифте, а в застрявшей между механизмами монетке, которая блокировала работу системы! Пять минут работы отвёрткой — и кресло снова работало идеально. Директор был в шоке, что чуть не выбросил дорогущее кресло. С тех пор я всегда советую клиентам сначала провести диагностику, прежде чем менять газлифт. Иногда проблема оказывается гораздо проще и дешевле в решении, чем кажется на первый взгляд.

Важно понимать, что в большинстве случаев починить сам газлифт невозможно — его необходимо полностью заменить. Это связано с особенностями конструкции: патрон заполнен газом под высоким давлением и герметично запаян на заводе-изготовителе. 🔧

Необходимые инструменты для замены газлифта стула

Замена газлифта в кресле не требует профессиональных навыков, однако для успешного выполнения работы вам понадобится определенный набор инструментов. Подготовка правильных инструментов сэкономит время и поможет избежать повреждения кресла в процессе ремонта. 🧰

Резиновый молоток — для аккуратного извлечения старого газлифта без повреждения пластиковых деталей;

— для аккуратного извлечения старого газлифта без повреждения пластиковых деталей; Плоскогубцы или газовый ключ — для крепкого захвата металлических частей газлифта;

— для крепкого захвата металлических частей газлифта; WD-40 или подобный проникающий состав — поможет разъединить заржавевшие или прикипевшие соединения;

— поможет разъединить заржавевшие или прикипевшие соединения; Тряпка или ветошь — для удаления грязи и лишней смазки;

— для удаления грязи и лишней смазки; Защитные перчатки — для защиты рук от острых краев металлических деталей;

— для защиты рук от острых краев металлических деталей; Газлифт для замены — подобранный в соответствии с требованиями вашего кресла.

Для некоторых моделей кресел могут понадобиться дополнительные инструменты:

Отвертка (крестовая и плоская) — для моделей, где механизм фиксации закреплен винтами;

— для моделей, где механизм фиксации закреплен винтами; Шестигранные ключи — многие современные стулья с газлифтом используют шестигранные болты;

— многие современные стулья с газлифтом используют шестигранные болты; Съемник для газлифта — специальный инструмент, значительно упрощающий извлечение старого газлифта;

— специальный инструмент, значительно упрощающий извлечение старого газлифта; Монтировка или рычаг — для приложения дополнительного усилия при демонтаже застрявшего газлифта.

Тип кресла Основные инструменты Дополнительные инструменты Сложность замены Стандартное офисное Резиновый молоток, WD-40 Отвёртка Низкая Игровое кресло Резиновый молоток, плоскогубцы, WD-40 Шестигранные ключи Средняя Кресло-руководителя Резиновый молоток, плоскогубцы, WD-40 Съёмник для газлифта Средняя Дизайнерское кресло Весь набор инструментов Специфические инструменты (по инструкции) Высокая

Полезный совет: если у вас нет резинового молотка, можно использовать обычный молоток, проложив между ним и деталями кресла кусок дерева или толстую ткань, чтобы избежать повреждений. 💡

Перед началом работ убедитесь, что у вас достаточно пространства для маневра. Идеальное место — это хорошо освещенная комната с твердым полом (или рабочим столом), где вы сможете свободно переворачивать и разбирать кресло.

Как подобрать подходящий газлифт для вашего кресла

Выбор правильного газлифта — ключевой момент в процессе ремонта кресла. Неподходящий газлифт может не только не решить проблему, но и привести к новым неисправностям или дискомфорту при использовании. Рассмотрим основные параметры, на которые следует обратить внимание. 🔍

Алексей Морозов, консультант магазина офисной мебели

Ко мне часто обращаются клиенты с проблемой: купили газлифт, а он не подходит. Особенно запомнился случай с веб-дизайнером Ириной. Она приобрела дорогое эргономичное кресло, но через год газлифт сломался. Заказала замену по интернету, ориентируясь только на высоту — и попала впросак. Новый газлифт не входил в крепление. После нескольких неудачных попыток установки, она обратилась ко мне. Оказалось, что диаметр штока у её кресла был нестандартным — 10 мм вместо обычных 11 мм. Я помог подобрать подходящую модель, и проблема решилась. С тех пор всегда советую клиентам измерять не только высоту, но и диаметр всех соединений газлифта перед покупкой.

Основные характеристики газлифтов, которые необходимо учитывать:

Класс газлифта — определяет максимально допустимую нагрузку: – Класс 2 — до 100 кг (стандартные офисные кресла) – Класс 3 — до 150 кг (кресла повышенной прочности) – Класс 4 — до 200 кг (усиленные кресла для людей с большим весом)

— определяет максимально допустимую нагрузку: – — до 100 кг (стандартные офисные кресла) – — до 150 кг (кресла повышенной прочности) – — до 200 кг (усиленные кресла для людей с большим весом) Высота подъема — обычно от 8 до 30 см;

— обычно от 8 до 30 см; Размеры крепежных элементов: – Диаметр верхнего штока (обычно 10 или 11 мм) – Диаметр нижнего штока (чаще всего 50 мм)

– Диаметр верхнего штока (обычно 10 или 11 мм) – Диаметр нижнего штока (чаще всего 50 мм) Общая длина газлифта — важно для правильной регулировки высоты кресла;

— важно для правильной регулировки высоты кресла; Тип крепления — может различаться в зависимости от модели кресла.

Как правильно измерить параметры для замены:

Демонтируйте старый газлифт (следуйте инструкции из следующего раздела); С помощью линейки или штангенциркуля измерьте диаметры верхнего и нижнего штоков; Измерьте общую длину газлифта в сжатом состоянии; Проверьте наличие и форму специфических креплений или выступов.

При покупке нового газлифта обратите внимание на следующие моменты:

Для большинства стандартных офисных кресел подойдет газлифт класса 2 с диаметром верхнего штока 11 мм и нижнего 50 мм;

Если вы часто пользуетесь функцией регулировки высоты, выбирайте модели с усиленным механизмом;

Предпочтительно покупать газлифты известных производителей, даже если они стоят дороже — это гарантия более долгого срока службы;

Если вес пользователя близок к максимальной нагрузке газлифта, лучше выбрать модель следующего класса.

Где приобрести газлифт для кресла:

Специализированные магазины офисной мебели — консультанты помогут подобрать нужную модель;

— консультанты помогут подобрать нужную модель; Интернет-магазины комплектующих — широкий выбор моделей разных производителей;

— широкий выбор моделей разных производителей; Сервисные центры по ремонту офисной мебели — могут предложить как оригинальные, так и совместимые модели;

— могут предложить как оригинальные, так и совместимые модели; У производителя вашего кресла — если кресло еще производится, можно заказать оригинальную запчасть.

Пошаговая замена газлифта в офисном кресле своими руками

Процесс замены газлифта в офисном кресле может показаться сложным, но если следовать четкой инструкции, справиться с задачей сможет практически каждый. Давайте разберем весь процесс по шагам. ⚙️

Подготовительный этап:

Расстелите на полу старую ткань или газеты, чтобы защитить поверхность и собрать возможную грязь или смазку; Приготовьте все необходимые инструменты (см. раздел выше); Убедитесь, что новый газлифт подходит по размерам; Переверните кресло сиденьем вниз для удобства работы.

Шаг 1: Разборка кресла

Снимите колесики — обычно они извлекаются простым выдергиванием. Если они не поддаются, используйте отвертку как рычаг для их извлечения; Снимите пластиковую накладку с основания (если она есть); Отделите крестовину (основание с пятью лучами) от газлифта. Для этого можно: – Перевернуть кресло и постучать резиновым молотком по центру крестовины; – Использовать монтировку как рычаг, аккуратно поддев крестовину; – Если соединение прикипело, распылите WD-40 и подождите 10-15 минут.

Шаг 2: Извлечение старого газлифта

Теперь необходимо отделить газлифт от сиденья кресла. Обычно газлифт соединен с механизмом регулировки, прикрепленным к сиденью; Распылите WD-40 на место соединения газлифта с механизмом и подождите несколько минут; Используйте резиновый молоток, чтобы постукивать по газлифту сбоку, постепенно расшатывая соединение; Для упрямых соединений можно использовать плоскогубцы, чтобы ухватить газлифт и провернуть его, разрушая коррозию; В крайнем случае, используйте специальный съемник для газлифтов.

Шаг 3: Установка нового газлифта

Очистите место установки от грязи и остатков старой смазки; Вставьте новый газлифт в механизм сиденья, совместив шток газлифта с отверстием в механизме; Плотно прижмите газлифт или аккуратно постучите резиновым молотком, чтобы обеспечить надежную фиксацию; Наденьте крестовину на нижнюю часть газлифта и прижмите ее вниз с усилием. Можно аккуратно постучать резиновым молотком по центру крестовины для лучшей фиксации; Установите колесики, вставив их штоки в соответствующие отверстия в крестовине до щелчка.

Шаг 4: Проверка работоспособности

Переверните кресло в нормальное положение; Сядьте на кресло и проверьте работу механизма регулировки высоты: – Потяните рычаг и попробуйте изменить высоту сиденья; – Убедитесь, что кресло плавно поднимается и опускается; – Проверьте, фиксируется ли высота в выбранном положении. Убедитесь, что кресло устойчиво, и нет никаких люфтов или скрипов.

Возможные проблемы и их решения:

Газлифт не входит в механизм сиденья: проверьте диаметр штока, возможно, требуется газлифт другого размера;

проверьте диаметр штока, возможно, требуется газлифт другого размера; Кресло неустойчиво после замены: убедитесь, что газлифт плотно зафиксирован как в механизме сиденья, так и в крестовине;

убедитесь, что газлифт плотно зафиксирован как в механизме сиденья, так и в крестовине; Механизм регулировки не работает: проверьте правильность установки газлифта и убедитесь, что рычаг управления правильно соприкасается с газлифтом;

проверьте правильность установки газлифта и убедитесь, что рычаг управления правильно соприкасается с газлифтом; Невозможно извлечь старый газлифт: в крайнем случае, можно использовать болгарку для разрезания металлической части, но это требует особой осторожности.

Важно помнить, что газлифт содержит газ под давлением, поэтому никогда не пытайтесь разрезать, просверлить или разобрать сам патрон — это может привести к травмам. 🛑

Профилактика и уход за креслами с газлифтом

Правильный уход за креслом может значительно продлить срок службы газлифта и избавить вас от необходимости его преждевременной замены. Следуя нескольким простым рекомендациям, вы сможете сохранить функциональность вашего кресла на долгие годы. 🧹

Регулярное обслуживание:

Очистка от пыли и грязи — раз в 3-4 месяца протирайте механизмы кресла влажной тряпкой, уделяя особое внимание местам соединения газлифта с сиденьем и основанием;

— раз в 3-4 месяца протирайте механизмы кресла влажной тряпкой, уделяя особое внимание местам соединения газлифта с сиденьем и основанием; Проверка крепежных элементов — регулярно проверяйте и при необходимости подтягивайте винты и болты, крепящие механизмы к сиденью;

— регулярно проверяйте и при необходимости подтягивайте винты и болты, крепящие механизмы к сиденью; Смазка движущихся частей — раз в полгода наносите небольшое количество силиконовой смазки на движущиеся части механизма (но не на сам газлифт);

— раз в полгода наносите небольшое количество силиконовой смазки на движущиеся части механизма (но не на сам газлифт); Проверка колесиков — очищайте их от намотавшихся волос и нитей, которые могут затруднять движение и создавать дополнительную нагрузку на всю конструкцию.

Правила эксплуатации, продлевающие срок службы газлифта:

Соблюдайте весовые ограничения — не превышайте максимально допустимую нагрузку для вашего кресла;

— не превышайте максимально допустимую нагрузку для вашего кресла; Избегайте резких движений — при регулировке высоты делайте это плавно, без рывков;

— при регулировке высоты делайте это плавно, без рывков; Не раскачивайтесь в кресле — это создает боковую нагрузку на газлифт, для которой он не предназначен;

— это создает боковую нагрузку на газлифт, для которой он не предназначен; Поддерживайте чистоту пола — мелкие частицы грязи и песка могут попасть в механизмы кресла через колесики;

— мелкие частицы грязи и песка могут попасть в механизмы кресла через колесики; Используйте коврик для кресла — он защитит не только пол, но и колесики от преждевременного износа;

— он защитит не только пол, но и колесики от преждевременного износа; При транспортировке кресла — не поднимайте его за сиденье, чтобы не создавать нагрузку на соединение с газлифтом.

Признаки, требующие внимания:

Появление скрипов или щелчков при изменении высоты;

Неравномерное или замедленное движение при регулировке;

Незначительное проседание кресла под весом — первый признак начинающейся неисправности;

Появление люфта в месте соединения сиденья с газлифтом.

Меры при обнаружении начальных признаков неисправности:

Проверьте крепления всех элементов кресла; Очистите и смажьте механизм регулировки высоты; Если проседание незначительное, но заметное, начинайте искать подходящий газлифт для будущей замены; При появлении сильного люфта временно ограничьте использование функции регулировки высоты до замены газлифта.

Помните, что профилактический уход значительно дешевле даже самостоятельной замены деталей. Уделите несколько минут обслуживанию кресла раз в несколько месяцев, и оно прослужит вам долгие годы без необходимости ремонта. 💪

Мы разобрались, что замена газлифта в кресле — это не задача для профессионалов, а вполне посильный проект для любого домашнего мастера. Вооружившись правильными инструментами, подобрав подходящий газлифт и следуя пошаговой инструкции, вы сможете вернуть вашему креслу прежнюю функциональность и комфорт. А регулярный уход за механизмами кресла защитит ваши инвестиции в эргономичное рабочее место и сбережет время и деньги в будущем. Не бойтесь браться за такие ремонты — успешно выполненная своими руками работа приносит не только практическую пользу, но и удовлетворение от приобретенных навыков!

