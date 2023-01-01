Создание кастомных виджетов для Android: от основ до мастерства

Для кого эта статья:

Android-разработчики, желающие улучшить свои навыки

Студенты, изучающие разработку мобильных приложений

Люди, интересующиеся созданием интерфейсов и пользовательского опыта на Android Кастомные виджеты на Android — это не просто элемент декора, а мощный инструмент взаимодействия с пользователем. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как создатели популярных приложений разрабатывают те удобные информационные блоки, которые украшают миллионы домашних экранов — сегодня вы узнаете все тонкости этого процесса. От настройки проекта до программирования сложной логики: я проведу вас через каждый шаг создания виджета, который станет вашей визитной карточкой в мире Android-разработки. 🚀

Основы кастомных виджетов: оформление рабочего стола

Виджеты — это мини-приложения, которые размещаются на домашнем экране Android-устройства и предоставляют быстрый доступ к важной информации или функциям основного приложения. Они позволяют пользователям взаимодействовать с вашим приложением без необходимости его запуска — именно поэтому они так популярны для оформления Android-устройств. 📱

В экосистеме Android виджеты работают через специальную архитектуру, которая обеспечивает эффективное использование ресурсов системы:

AppWidgetProvider — класс, наследующий от BroadcastReceiver, который отвечает за обработку событий виджета

— класс, наследующий от BroadcastReceiver, который отвечает за обработку событий виджета AppWidgetManager — системный сервис, управляющий виджетами

— системный сервис, управляющий виджетами RemoteViews — специальный класс для создания пользовательских интерфейсов, которые будут отображаться в другом процессе

— специальный класс для создания пользовательских интерфейсов, которые будут отображаться в другом процессе PendingIntent — механизм для выполнения отложенных действий при взаимодействии с виджетом

Прежде чем приступить к разработке, важно понимать типы виджетов, которые вы можете создать:

Тип виджета Описание Сложность реализации Примеры использования Информационный Отображает статическую или обновляемую информацию Низкая Погода, часы, котировки акций Коллекционный Показывает список элементов с возможностью прокрутки Высокая Последние новости, события календаря Контрольный Предоставляет элементы управления функциями приложения Средняя Управление музыкой, переключатели WiFi Гибридный Комбинирует информацию и элементы управления Высокая Музыкальный плеер с информацией о треке

Алексей Петров, Android-разработчик с 8-летним стажем В начале моей карьеры я работал над приложением для фитнеса, которое было популярным, но пользователи жаловались на необходимость постоянно открывать его для проверки своего прогресса. Когда я предложил создать виджет, показывающий количество шагов и сожженных калорий, команда сомневалась в необходимости этой функции. После двух недель разработки мы выпустили обновление с виджетом — и отзывы превзошли все ожидания! Количество активных пользователей выросло на 38%, а время, проводимое в приложении, увеличилось на 27%. Главный урок: виджеты создают постоянную связь с пользователем, даже когда ваше приложение не запущено.

Для успешного оформления рабочего стола Android с помощью виджетов, необходимо учитывать несколько ключевых принципов дизайна:

Информативность — виджет должен предоставлять только самую важную информацию

— виджет должен предоставлять только самую важную информацию Масштабируемость — поддержка различных размеров для адаптации к предпочтениям пользователя

— поддержка различных размеров для адаптации к предпочтениям пользователя Энергоэффективность — минимальное использование ресурсов системы

— минимальное использование ресурсов системы Соответствие дизайну — гармоничное сочетание с общим стилем операционной системы

Настройка проекта и создание базовой структуры виджета

Начнем с настройки проекта в Android Studio. Для создания виджета нам потребуется добавить несколько ключевых компонентов в структуру приложения. 🛠️

Первый шаг — добавление необходимых зависимостей в файл build.gradle для работы с виджетами:

kotlin Скопировать код dependencies { implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.4.1' implementation 'androidx.core:core-ktx:1.7.0' }

Теперь нужно создать файлы, которые будут составлять основу нашего виджета:

XML-файл с метаданными виджета XML-файл с разметкой внешнего вида Класс провайдера виджета Обновление манифеста приложения

Начнем с создания файла метаданных виджета. Создайте файл res/xml/appwidgetinfo.xml:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <appwidget-provider xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:minWidth="110dp" android:minHeight="40dp" android:updatePeriodMillis="3600000" android:initialLayout="@layout/widget_layout" android:resizeMode="horizontal|vertical" android:widgetCategory="home_screen" android:previewImage="@drawable/widget_preview"> </appwidget-provider>

Этот XML-файл описывает основные характеристики виджета:

minWidth и minHeight — минимальные размеры виджета на экране

и — минимальные размеры виджета на экране updatePeriodMillis — период автоматического обновления в миллисекундах

— период автоматического обновления в миллисекундах initialLayout — ссылка на файл разметки виджета

— ссылка на файл разметки виджета resizeMode — поддерживаемые направления изменения размера

— поддерживаемые направления изменения размера widgetCategory — место размещения виджета

— место размещения виджета previewImage — изображение предпросмотра в меню виджетов

Затем создадим базовую разметку для виджета в файле res/layout/widget_layout.xml:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:padding="8dp" android:background="@drawable/widget_background"> <TextView android:id="@+id/widget_title" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerHorizontal="true" android:text="Мой виджет" android:textSize="18sp" android:textStyle="bold" /> <TextView android:id="@+id/widget_text" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@id/widget_title" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="4dp" android:text="Информация недоступна" android:textSize="14sp" /> <Button android:id="@+id/widget_button" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@id/widget_text" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_marginTop="8dp" android:text="Обновить" /> </RelativeLayout>

Далее создадим класс провайдера виджета:

kotlin Скопировать код class MyAppWidgetProvider : AppWidgetProvider() { override fun onUpdate( context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetIds: IntArray ) { // Обновляем все экземпляры виджета for (appWidgetId in appWidgetIds) { updateAppWidget(context, appWidgetManager, appWidgetId) } } private fun updateAppWidget( context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetId: Int ) { // Создаем RemoteViews для обновления виджета val views = RemoteViews(context.packageName, R.layout.widget_layout) // Устанавливаем текущее время как пример информации val currentTime = SimpleDateFormat("HH:mm:ss", Locale.getDefault()) .format(Date()) views.setTextViewText(R.id.widget_text, "Обновлено: $currentTime") // Настраиваем намерение для кнопки val intentUpdate = Intent(context, MyAppWidgetProvider::class.java) intentUpdate.action = AppWidgetManager.ACTION_APPWIDGET_UPDATE val idArray = intArrayOf(appWidgetId) intentUpdate.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_IDS, idArray) val pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast( context, appWidgetId, intentUpdate, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT or PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE ) views.setOnClickPendingIntent(R.id.widget_button, pendingIntent) // Обновляем виджет appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetId, views) } }

Наконец, необходимо зарегистрировать виджет в манифесте приложения (AndroidManifest.xml):

xml Скопировать код <receiver android:name=".MyAppWidgetProvider" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE" /> </intent-filter> <meta-data android:name="android.appwidget.provider" android:resource="@xml/app_widget_info" /> </receiver>

Структура файлов для базовой конфигурации виджета выглядит следующим образом:

Файл Назначение Критичность appwidgetinfo.xml Определяет характеристики виджета Обязательный widget_layout.xml Определяет внешний вид виджета Обязательный MyAppWidgetProvider.kt Реализует логику работы виджета Обязательный AndroidManifest.xml Регистрирует виджет в системе Обязательный widget_background.xml Определяет фон виджета Опциональный widget_preview.png Изображение для меню виджетов Рекомендуемый

После выполнения этих шагов у вас будет базовая структура проекта, готовая для дальнейшей настройки и улучшения виджета. 🎯

Разработка интерфейса: XML-разметка для украшения Android

Эффективный дизайн виджета — это искусство баланса между информативностью и простотой. Помните, что виджеты имеют ограниченные возможности по сравнению с обычными layouts, поскольку они рендерятся в отдельном процессе с помощью RemoteViews. 🎨

RemoteViews поддерживает только определенный набор компонентов и атрибутов:

FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout, GridLayout

TextView, ImageView, Button, ImageButton

ProgressBar, Chronometer, AnalogClock, DigitalClock

ViewFlipper, ListView, GridView, StackView, AdapterViewFlipper

Важно понимать, что такие компоненты как EditText, CheckBox, RadioButton или кастомные View не поддерживаются в RemoteViews, что требует творческого подхода к разработке интерфейса виджета.

Давайте рассмотрим несколько примеров разметки для различных типов виджетов:

1. Информационный виджет погоды:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="horizontal" android:background="@drawable/widget_weather_bg" android:padding="12dp"> <ImageView android:id="@+id/weather_icon" android:layout_width="48dp" android:layout_height="48dp" android:src="@drawable/ic_sunny" android:contentDescription="Погодные условия" /> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="vertical" android:layout_marginStart="8dp"> <TextView android:id="@+id/weather_temp" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="+25°C" android:textSize="24sp" android:textStyle="bold" android:textColor="#FFFFFF" /> <TextView android:id="@+id/weather_description" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Солнечно" android:textSize="14sp" android:textColor="#EEEEEE" /> <TextView android:id="@+id/weather_location" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Москва" android:textSize="12sp" android:textColor="#DDDDDD" /> </LinearLayout> </LinearLayout>

2. Виджет управления музыкой:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="@drawable/widget_music_bg" android:padding="8dp"> <ImageView android:id="@+id/album_cover" android:layout_width="60dp" android:layout_height="60dp" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_centerVertical="true" android:scaleType="centerCrop" android:src="@drawable/default_album_cover" android:contentDescription="Обложка альбома" /> <LinearLayout android:id="@+id/song_info" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerVertical="true" android:layout_marginStart="8dp" android:layout_marginEnd="8dp" android:layout_toEndOf="@id/album_cover" android:layout_toStartOf="@id/control_buttons" android:orientation="vertical"> <TextView android:id="@+id/song_title" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:ellipsize="end" android:maxLines="1" android:text="Название песни" android:textColor="#FFFFFF" android:textSize="16sp" android:textStyle="bold" /> <TextView android:id="@+id/song_artist" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:ellipsize="end" android:maxLines="1" android:text="Исполнитель" android:textColor="#DDDDDD" android:textSize="14sp" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:id="@+id/control_buttons" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentEnd="true" android:layout_centerVertical="true" android:orientation="horizontal"> <ImageButton android:id="@+id/btn_previous" android:layout_width="40dp" android:layout_height="40dp" android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless" android:src="@drawable/ic_previous" android:contentDescription="Предыдущая песня" /> <ImageButton android:id="@+id/btn_play_pause" android:layout_width="40dp" android:layout_height="40dp" android:layout_marginStart="4dp" android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless" android:src="@drawable/ic_play" android:contentDescription="Воспроизвести/Пауза" /> <ImageButton android:id="@+id/btn_next" android:layout_width="40dp" android:layout_height="40dp" android:layout_marginStart="4dp" android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless" android:src="@drawable/ic_next" android:contentDescription="Следующая песня" /> </LinearLayout> </RelativeLayout>

Мария Соколова, UI/UX дизайнер Однажды наша команда работала над финансовым приложением для крупного банка. Клиент требовал строгий, корпоративный дизайн, но при этом настаивал на создании виджета, который бы выделялся на экране. Мы разработали несколько вариантов, все они были отклонены как "слишком скучные". Тогда я предложила нестандартный подход — использовать градиенты и полупрозрачный фон, которые меняли оттенок в зависимости от баланса пользователя. Зеленые оттенки для положительного баланса, оранжевые для близкого к нулю, красные — для отрицательного. Это решение не только выделяло виджет визуально, но и давало мгновенное понимание финансового состояния. Этот виджет стал одной из самых любимых функций приложения с рейтингом использования 87% среди пользователей. Главный вывод: даже в строгих корпоративных приложениях можно найти место для визуальных решений, которые работают на пользователя, а не просто "украшают" интерфейс.

Для создания привлекательного фона виджета рекомендуется использовать файл drawable-ресурса. Например, создадим фон с закругленными углами и тенью:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <solid android:color="#80000000" /> <corners android:radius="16dp" /> <padding android:left="8dp" android:top="8dp" android:right="8dp" android:bottom="8dp" /> </shape>

При разработке интерфейса виджета следует учитывать несколько важных аспектов:

Адаптивность — виджет должен корректно отображаться при изменении размеров

— виджет должен корректно отображаться при изменении размеров Контрастность — текст и элементы управления должны быть хорошо видны на любом фоне

— текст и элементы управления должны быть хорошо видны на любом фоне Минимализм — избегайте перегруженности элементами, фокусируйтесь на главном

— избегайте перегруженности элементами, фокусируйтесь на главном Соответствие стилю — виджет должен соответствовать общему дизайну приложения

Для создания виджетов разных размеров можно определить несколько layout-файлов и указать их в разметке виджета:

xml Скопировать код <appwidget-provider xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:initialKeyguardLayout="@layout/widget_small" android:initialLayout="@layout/widget_small" android:minWidth="110dp" android:minHeight="40dp" android:previewImage="@drawable/widget_preview_small" android:resizeMode="horizontal|vertical" android:updatePeriodMillis="3600000" android:widgetCategory="home_screen|keyguard"> <dimen name="widget_min_resize_width">110dp</dimen> <dimen name="widget_min_resize_height">40dp</dimen> <dimen name="widget_max_resize_width">380dp</dimen> <dimen name="widget_max_resize_height">380dp</dimen> </appwidget-provider>

Программирование логики виджета с AppWidgetProvider

Для реализации функциональности виджета используется класс AppWidgetProvider, который обрабатывает различные события жизненного цикла виджета. Это ключевой компонент, который определяет, как виджет будет вести себя и реагировать на взаимодействие пользователя. 🔧

AppWidgetProvider наследуется от BroadcastReceiver и предоставляет удобные методы для работы с виджетами:

onUpdate() — вызывается при добавлении виджета на экран и с периодичностью, указанной в updatePeriodMillis

— вызывается при добавлении виджета на экран и с периодичностью, указанной в updatePeriodMillis onEnabled() — вызывается при добавлении первого экземпляра виджета

— вызывается при добавлении первого экземпляра виджета onDisabled() — вызывается при удалении последнего экземпляра виджета

— вызывается при удалении последнего экземпляра виджета onDeleted() — вызывается при удалении конкретного экземпляра виджета

— вызывается при удалении конкретного экземпляра виджета onReceive() — перехватывает все входящие интенты, позволяя обрабатывать кастомные события

— перехватывает все входящие интенты, позволяя обрабатывать кастомные события onAppWidgetOptionsChanged() — вызывается при изменении размеров виджета

Рассмотрим пример полноценной реализации AppWidgetProvider для виджета погоды:

kotlin Скопировать код class WeatherWidgetProvider : AppWidgetProvider() { companion object { // Кастомное действие для обновления погоды const val ACTION_UPDATE_WEATHER = "com.example.myapp.ACTION_UPDATE_WEATHER" // Метод для обновления всех виджетов fun updateAllWidgets(context: Context) { val appWidgetManager = AppWidgetManager.getInstance(context) val appWidgetIds = appWidgetManager.getAppWidgetIds( ComponentName(context, WeatherWidgetProvider::class.java) ) // Отправляем интент для обновления val intent = Intent(context, WeatherWidgetProvider::class.java) intent.action = AppWidgetManager.ACTION_APPWIDGET_UPDATE intent.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_IDS, appWidgetIds) context.sendBroadcast(intent) } } override fun onUpdate( context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetIds: IntArray ) { // Обновляем каждый экземпляр виджета for (appWidgetId in appWidgetIds) { updateWeatherWidget(context, appWidgetManager, appWidgetId) } } override fun onEnabled(context: Context) { super.onEnabled(context) // Запускаем сервис при добавлении первого виджета context.startService(Intent(context, WeatherUpdateService::class.java)) } override fun onDisabled(context: Context) { super.onDisabled(context) // Останавливаем сервис при удалении последнего виджета context.stopService(Intent(context, WeatherUpdateService::class.java)) } override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) { super.onReceive(context, intent) // Обрабатываем кастомные действия if (intent.action == ACTION_UPDATE_WEATHER) { val appWidgetManager = AppWidgetManager.getInstance(context) val appWidgetIds = appWidgetManager.getAppWidgetIds( ComponentName(context, WeatherWidgetProvider::class.java) ) // Запускаем обновление данных val weatherData = getWeatherData(context) // Обновляем все экземпляры виджета for (appWidgetId in appWidgetIds) { updateWeatherWidgetWithData( context, appWidgetManager, appWidgetId, weatherData ) } } } override fun onAppWidgetOptionsChanged( context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetId: Int, newOptions: Bundle? ) { super.onAppWidgetOptionsChanged(context, appWidgetManager, appWidgetId, newOptions) // Получаем новые размеры виджета val minWidth = newOptions?.getInt(AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_MIN_WIDTH) ?: 0 val maxWidth = newOptions?.getInt(AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_MAX_WIDTH) ?: 0 val minHeight = newOptions?.getInt(AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_MIN_HEIGHT) ?: 0 val maxHeight = newOptions?.getInt(AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_MAX_HEIGHT) ?: 0 // Обновляем виджет с учетом новых размеров updateWeatherWidget(context, appWidgetManager, appWidgetId) } private fun updateWeatherWidget( context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetId: Int ) { // Получаем данные погоды val weatherData = getWeatherData(context) // Обновляем виджет с полученными данными updateWeatherWidgetWithData(context, appWidgetManager, appWidgetId, weatherData) } private fun updateWeatherWidgetWithData( context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetId: Int, weatherData: WeatherData ) { // Создаем RemoteViews для обновления виджета val views = RemoteViews(context.packageName, R.layout.widget_weather) // Обновляем текстовые поля views.setTextViewText(R.id.weather_temp, "${weatherData.temperature}°C") views.setTextViewText(R.id.weather_description, weatherData.description) views.setTextViewText(R.id.weather_location, weatherData.location) // Устанавливаем иконку в зависимости от погоды val weatherIcon = when (weatherData.condition) { WeatherCondition.SUNNY -> R.drawable.ic_sunny WeatherCondition.CLOUDY -> R.drawable.ic_cloudy WeatherCondition.RAINY -> R.drawable.ic_rainy WeatherCondition.SNOWY -> R.drawable.ic_snowy else -> R.drawable.ic_unknown } views.setImageViewResource(R.id.weather_icon, weatherIcon) // Настраиваем действие для обновления при клике на виджет val intentUpdate = Intent(context, WeatherWidgetProvider::class.java) intentUpdate.action = ACTION_UPDATE_WEATHER val pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast( context, appWidgetId, intentUpdate, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT or PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE ) views.setOnClickPendingIntent(R.id.widget_root, pendingIntent) // Обновляем виджет appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetId, views) } private fun getWeatherData(context: Context): WeatherData { // Здесь был бы код для получения данных о погоде // Например, из локального хранилища или API // Для примера возвращаем тестовые данные return WeatherData( temperature = 23, description = "Солнечно", location = "Москва", condition = WeatherCondition.SUNNY ) } // Модельные классы data class WeatherData( val temperature: Int, val description: String, val location: String, val condition: WeatherCondition ) enum class WeatherCondition { SUNNY, CLOUDY, RAINY, SNOWY, UNKNOWN } }

Для обеспечения эффективной работы виджета необходимо правильно структурировать код и следовать определенным принципам:

Принцип Описание Пример реализации Минимальное потребление ресурсов Виджеты должны быть легковесными и энергоэффективными Избегать тяжелых вычислений, использовать кэширование данных Асинхронные операции Избегать блокировки UI-потока Использовать WorkManager или Intent Service для обновления данных Обработка ошибок Предусмотреть обработку ошибок сети и других исключений Try-catch блоки, отображение альтернативной информации при ошибке Частота обновления Оптимальный баланс между актуальностью данных и расходом батареи Использование AlarmManager для редких обновлений, обновление по действию пользователя Управление состоянием Сохранение настроек и состояния виджета SharedPreferences для хранения настроек каждого экземпляра виджета

Помните, что AppWidgetProvider работает в рамках BroadcastReceiver, поэтому имеет ограниченное время выполнения (обычно несколько секунд). Для длительных операций, таких как сетевые запросы или обработка данных, следует использовать сервисы:

kotlin Скопировать код class WeatherUpdateService : Service() { override fun onStartCommand(intent: Intent?, flags: Int, startId: Int): Int { // Запускаем обновление в отдельном потоке Thread { try { // Получаем данные о погоде из API val weatherData = fetchWeatherFromApi() // Сохраняем данные локально saveWeatherData(weatherData) // Обновляем все виджеты WeatherWidgetProvider.updateAllWidgets(applicationContext) } catch (e: Exception) { Log.e("WeatherUpdateService", "Error updating weather", e) } finally { // Останавливаем сервис после выполнения stopSelf(startId) } }.start() return START_NOT_STICKY } override fun onBind(intent: Intent?): IBinder? = null // Методы для работы с API и хранением данных... }

Расширенные функции: обновление и взаимодействие с виджетом

Разработка базовой функциональности виджета — это только начало. Для создания по-настоящему полезного и интерактивного виджета необходимо реализовать расширенные функции, которые позволят пользователю взаимодействовать с вашим приложением, не открывая его. 🚀

Рассмотрим ключевые аспекты расширенной функциональности виджетов:

Настройка виджета через конфигурационную активность Программное обновление данных в виджете Обработка различных типов взаимодействия с пользователем Использование коллекций данных в виджете Оптимизация производительности и энергопотребления

1. Настройка виджета через конфигурационную активность

Для предоставления пользователю возможности настроить виджет при его добавлении, используйте конфигурационную активность:

В файле appwidgetinfo.xml добавьте:

xml Скопировать код <appwidget-provider xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:configure="com.example.myapp.WidgetConfigActivity" ... > </appwidget-provider>

И реализуйте саму активность: