Автоматическая кормушка для животных: собираем на Arduino дома

Для кого эта статья:

Владельцы домашних животных, желающие автоматизировать процесс кормления

Любители DIY-проектов и электроники, с интересом к созданию устройств на Arduino

Люди, желающие улучшить навыки программирования и работы с электроникой Представьте, что вы уезжаете на выходные, а ваш питомец остаётся дома один. Кто покормит вашего хвостатого друга вовремя? С автоматической кормушкой на Arduino это больше не проблема! Я сделал свою первую автокормушку, когда мой кот Барсик начал будить меня в 5 утра, требуя завтрак. Теперь он получает порцию корма точно по расписанию, а я — свои законные часы сна 😴. В этой статье я расскажу, как собрать такое умное устройство своими руками всего за несколько часов.

Автоматическая кормушка для животных на Arduino: принцип работы и возможности

Автокормушка на Arduino — это электромеханическое устройство, которое в заданное время выдаёт определённую порцию корма вашему питомцу. Основа системы — плата Arduino, которая по сигналам от часов реального времени (RTC) управляет механизмом подачи корма.

Главное преимущество самодельной кормушки перед готовыми коммерческими решениями — гибкость настройки. Вы можете запрограммировать любой график кормления, контролировать размер порций и получать уведомления о кормлении.

Иван Петров, инженер-электронщик

Когда я впервые задумался о создании автоматической кормушки, моя кошка Мурка страдала от лишнего веса. Ветеринар настоятельно рекомендовал строгую диету с точным контролем порций. Коммерческие решения либо стоили космических денег, либо не обеспечивали нужную точность. Первый прототип я собрал буквально за выходные из старого пластикового контейнера, сервопривода от игрушечного вертолёта и Arduino Uno, которая валялась без дела. Мурка сначала с подозрением отнеслась к жужжащей штуковине, но голод победил скептицизм. Через месяц использования кошка сбросила почти килограмм, а я получил колоссальное удовлетворение от создания действительно полезного устройства. Самое забавное — теперь Мурка садится перед кормушкой за 5 минут до срабатывания и терпеливо ждёт. Она абсолютно доверяет электронике, хотя по-прежнему не доверяет мне, когда я обещаю её покормить!

Базовая кормушка может работать в трёх режимах:

По расписанию — выдача корма в строго определённое время

— выдача корма в строго определённое время По требованию — подача порции при нажатии кнопки или срабатывании датчика

— подача порции при нажатии кнопки или срабатывании датчика Комбинированный режим — основное кормление по расписанию, но с возможностью дополнительной выдачи корма при определённых условиях

Сложность проекта напрямую зависит от ваших потребностей и опыта в электронике. Ниже представлены различные варианты реализации — от простейших до продвинутых:

Уровень сложности Основные компоненты Функционал Время реализации Начальный Arduino Uno, сервопривод, модуль RTC Фиксированные порции по расписанию 2-3 часа Средний Arduino Nano, шаговый двигатель, RTC, LCD-дисплей Регулируемые порции, отображение времени до кормления 4-6 часов Продвинутый Arduino Mega/ESP32, шаговый двигатель, RTC, датчики, WiFi-модуль Удалённое управление, уведомления, контроль остатка корма 8-12 часов

При проектировании важно учитывать особенности вашего питомца и тип корма. Для кошек и маленьких собак подойдёт механизм с сервоприводом, а для крупных пород может потребоваться более мощная система на базе шагового двигателя или мотор-редуктора.

Необходимые компоненты и инструменты для сборки кормушки

Перед началом работы необходимо подготовить все компоненты и инструменты. Для базовой версии автоматической кормушки вам потребуется:

Электроника: – Arduino Uno/Nano (или любая другая совместимая плата) — мозг системы – Модуль часов реального времени DS3231 — для отслеживания времени кормления – Сервопривод SG90 или MG996R (в зависимости от размера кормушки) — для дозирования корма – Макетная плата и соединительные провода — для прототипирования – Источник питания 5-9В — адаптер или батарейный блок

Механические компоненты: – Контейнер для корма с крышкой — желательно прозрачный, чтобы видеть уровень корма – Миска для питомца — куда будет высыпаться корм – Лоток или желоб для подачи корма — соединяет контейнер и миску – Заслонка или дозатор — управляется сервоприводом для выдачи порций

Инструменты: – Паяльник и припой — для соединения компонентов – Бокорезы и пассатижи — для работы с проводами – Канцелярский нож или небольшая пила — для модификации пластиковых деталей – Термоклей или эпоксидная смола — для фиксации деталей – Мультиметр — для проверки соединений

Алексей Смирнов, преподаватель робототехники

Мой первый опыт создания автокормушки чуть не закончился катастрофой! Проект я делал для своего лабрадора Рекса, который обожает есть и совершенно не знает меры. Я решил использовать мощный сервопривод MG996R, чтобы он справился с плотным сухим кормом. Собрал конструкцию, запрограммировал Arduino и оставил устройство на тестовый запуск. Через час услышал странные звуки из кухни. Рекс каким-то образом понял, что кормушка выдаёт еду по расписанию, и начал отчаянно толкать её носом, пытаясь выбить добавку! В результате контейнер опрокинулся, корм рассыпался, а собака устроила пир. Пришлось срочно модернизировать конструкцию: закрепить основание на тяжёлой деревянной подставке и добавить защитный кожух от слишком любопытного носа. Также я установил датчик движения, который фиксирует попытки взлома и издаёт предупреждающий сигнал. Теперь кормушка работает безотказно уже больше года, а Рекс смирился с тем, что технику не обманешь. Главный урок: всегда учитывайте характер вашего питомца при проектировании!

Бюджет проекта может сильно варьироваться в зависимости от того, какие компоненты у вас уже есть, и какие вам придётся покупать. Ниже приведена примерная стоимость основных компонентов:

Компонент Примерная стоимость (руб.) Где можно купить Можно ли заменить Arduino Nano 400-700 Радиомагазины, онлайн-маркетплейсы Любой микроконтроллер Arduino Модуль RTC DS3231 150-300 Магазины электроники, онлайн DS1307 (менее точный) Сервопривод SG90 200-300 Магазины робототехники, онлайн Для больших порций — MG996R Макетная плата + провода 250-500 Магазины электроники Можно паять напрямую Контейнер для корма 100-500 Хозяйственные магазины Любая пластиковая ёмкость Блок питания 300-700 Магазины электроники Батарейный отсек с аккумуляторами

💡 Совет: Если вы новичок в мире Arduino, рассмотрите возможность покупки стартового набора, который уже включает большинство необходимых компонентов и может быть дешевле, чем приобретение всех деталей по отдельности.

При выборе контейнера для корма обратите внимание на его герметичность — это поможет сохранить корм свежим. Также важно, чтобы материал был достаточно прочным, особенно если ваш питомец проявляет интерес к содержимому. 🐱

Пошаговая сборка автокормушки: соединение модулей Arduino

Теперь, когда все компоненты готовы, приступаем к сборке нашей автоматической кормушки. Процесс условно можно разделить на механическую и электронную части.

Шаг 1. Подготовка контейнера для корма

Возьмите пластиковый контейнер и определите место для выхода корма. Обычно это нижняя часть одной из боковых стенок. С помощью канцелярского ножа или небольшой пилы вырежьте отверстие размером примерно 3×3 см (размер зависит от типа корма). Если края получились острыми, обработайте их наждачной бумагой или закройте изолентой, чтобы не повредить механизм и не пораниться. Сделайте крепление для сервопривода рядом с отверстием. Можно использовать термоклей или небольшие саморезы.

Шаг 2. Создание механизма дозирования

Изготовьте заслонку из плотного пластика или тонкого металла. Она должна быть достаточно лёгкой, чтобы сервопривод мог ею управлять, но прочной, чтобы выдерживать давление корма. Прикрепите заслонку к сервоприводу. Для этого можно использовать винты, которые обычно идут в комплекте с сервоприводом, или надёжно приклеить. Установите сервопривод так, чтобы при одном крайнем положении заслонка полностью закрывала отверстие для корма, а при другом — открывала его. Проверьте работу механизма вручную, убедитесь, что заслонка двигается свободно и не застревает.

Шаг 3. Подключение электронных компонентов

Соединяем компоненты согласно следующей схеме:

Подключение модуля часов реального времени DS3231 к Arduino: – VCC → 5V на Arduino – GND → GND на Arduino – SDA → A4 (для Arduino Uno/Nano) или соответствующий SDA пин для других плат – SCL → A5 (для Arduino Uno/Nano) или соответствующий SCL пин для других плат

Подключение сервопривода к Arduino: – Красный провод (питание) → 5V на Arduino – Коричневый/чёрный провод (земля) → GND на Arduino – Оранжевый/жёлтый провод (сигнальный) → D9 на Arduino (можно использовать любой цифровой пин с поддержкой PWM)

Если вы используете дополнительные компоненты, подключите их следующим образом:

LCD-дисплей (по I2C): – VCC → 5V на Arduino – GND → GND на Arduino – SDA → тот же пин SDA, что и для RTC (A4 для Uno/Nano) – SCL → тот же пин SCL, что и для RTC (A5 для Uno/Nano)

Кнопка ручного управления: – Один вывод кнопки → цифровой пин Arduino (например, D2) – Другой вывод кнопки → GND – Также подключите резистор 10кОм между пином Arduino и 5V (подтягивающий резистор)

Шаг 4. Сборка корпуса и финальная компоновка

Установите плату Arduino на боковую или заднюю стенку контейнера. Можно использовать двусторонний скотч, термоклей или монтажные стойки. Если используете внешний источник питания, проделайте отверстие для кабеля питания. Соберите и закрепите все провода, чтобы они не мешали работе механизма и не были доступны питомцу. Установите контейнер на устойчивую подставку, чтобы питомец не смог его опрокинуть. Под отверстием для выхода корма разместите миску или сделайте лоток, по которому корм будет скатываться в миску.

🔧 Важные моменты при сборке:

Убедитесь, что сервопривод надёжно закреплён и может выдержать вес корма, давящего на заслонку.

Все соединения должны быть надёжными — вибрация от работы сервопривода может расшатать плохо закреплённые контакты.

Если ваш питомец любопытен, защитите электронику и провода от возможного воздействия (прикусывания, царапания и т.д.).

Предусмотрите доступ к Arduino и модулю RTC для возможной перенастройки или замены батарейки в часах.

После завершения сборки проведите тестовый запуск без корма, чтобы убедиться, что механизм работает правильно. Затем можно загружать скетч с программой и настраивать расписание кормления.

Программирование кормушки: базовый код и его настройка

После сборки всех компонентов нужно запрограммировать Arduino, чтобы кормушка заработала по расписанию. Для этого понадобится компьютер с установленной средой Arduino IDE и USB-кабель для подключения платы.

Перед написанием кода необходимо установить следующие библиотеки через менеджер библиотек Arduino IDE (Sketch → Include Library → Manage Libraries):

RTClib — для работы с модулем часов реального времени

— для работы с модулем часов реального времени Servo — для управления сервоприводом

— для управления сервоприводом Wire — для I2C-коммуникации (обычно встроена)

Ниже представлен базовый код для автоматической кормушки, который обеспечивает кормление по расписанию:

cpp Скопировать код #include <Wire.h> #include <RTClib.h> #include <Servo.h> // Создаем объекты RTC_DS3231 rtc; Servo feederServo; // Константы const int SERVO_PIN = 9; // Пин для сервопривода const int OPEN_ANGLE = 180; // Угол открытия заслонки const int CLOSE_ANGLE = 0; // Угол закрытия заслонки const int FEEDING_TIME = 1500; // Время открытия заслонки в мс (1.5 сек) // Расписание кормления (часы, минуты) const int FEEDING_HOURS[] = {8, 13, 19}; // Утро, обед, вечер const int FEEDING_MINUTES[] = {0, 0, 0}; // Все в 00 минут const int FEEDING_COUNT = 3; // Количество кормлений // Переменные bool wasFeeding = false; // Флаг для отслеживания, было ли кормление в текущую минуту void setup() { Serial.begin(9600); // Инициализация сервопривода feederServo.attach(SERVO_PIN); feederServo.write(CLOSE_ANGLE); // Закрываем заслонку при запуске // Инициализация модуля RTC if (!rtc.begin()) { Serial.println("Не удалось найти модуль RTC"); while (1); } // Если RTC сброшен, устанавливаем время компиляции if (rtc.lostPower()) { Serial.println("RTC сброшен, устанавливаем текущее время"); rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); } Serial.println("Автокормушка готова к работе!"); Serial.println("Расписание кормлений:"); for (int i = 0; i < FEEDING_COUNT; i++) { Serial.print(FEEDING_HOURS[i]); Serial.print(":"); if (FEEDING_MINUTES[i] < 10) Serial.print("0"); Serial.print(FEEDING_MINUTES[i]); Serial.print(", "); } Serial.println(); } void loop() { DateTime now = rtc.now(); // Вывод текущего времени в монитор порта Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':'); if (now.minute() < 10) Serial.print('0'); Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(':'); if (now.second() < 10) Serial.print('0'); Serial.println(now.second(), DEC); // Проверка времени для кормления for (int i = 0; i < FEEDING_COUNT; i++) { if (now.hour() == FEEDING_HOURS[i] && now.minute() == FEEDING_MINUTES[i]) { // Если сейчас время кормления и в текущую минуту еще не было кормления if (!wasFeeding) { Serial.println("Время кормления!"); feed(); wasFeeding = true; } } } // Сброс флага кормления в следующую минуту if (now.second() == 0 && wasFeeding) { wasFeeding = false; } delay(1000); // Проверка каждую секунду } void feed() { // Открываем заслонку feederServo.write(OPEN_ANGLE); delay(FEEDING_TIME); // Закрываем заслонку feederServo.write(CLOSE_ANGLE); Serial.println("Порция корма выдана"); }

Этот код выполняет следующие функции:

Инициализирует часы реального времени и сервопривод

Устанавливает расписание кормления (в данном примере три раза в день)

Каждую секунду проверяет текущее время

При наступлении времени кормления открывает заслонку на заданное время и затем закрывает её

Выводит информацию о работе в монитор порта для отладки

Настройка кода под ваши потребности:

Изменение расписания кормления: отредактируйте массивы FEEDINGHOURS и FEEDINGMINUTES. Также не забудьте обновить FEEDING_COUNT, если меняете количество кормлений. Регулировка размера порции: изменяйте значение FEEDING_TIME. Большее время = большая порция. Настройка углов сервопривода: подберите оптимальные значения OPENANGLE и CLOSEANGLE в зависимости от вашей конструкции заслонки.

Для загрузки кода подключите Arduino к компьютеру, выберите правильный порт и тип платы в IDE, затем нажмите кнопку "Загрузить".

🔍 Отладка и тестирование:

После загрузки кода откройте монитор порта (Tools → Serial Monitor), чтобы видеть отладочные сообщения. Проверьте, правильно ли инициализировались часы. Если видите сообщение "RTC сброшен", убедитесь, что на модуле RTC установлена батарейка. Для быстрого тестирования можно временно изменить расписание кормления на ближайшее время. Наблюдайте за работой сервопривода. Если заслонка открывается не полностью или застревает, отрегулируйте углы в коде.

После успешного тестирования можно засыпать корм в контейнер и начинать использовать автокормушку по назначению! 🐱

Усовершенствование проекта: добавление датчиков и WiFi-управление

Базовая версия кормушки хороша, но можно значительно расширить её возможности, добавив дополнительные компоненты. Эти улучшения сделают устройство более умным и удобным в использовании. 📱

Добавление датчика уровня корма

Один из самых полезных апгрейдов — датчик, контролирующий количество корма в контейнере. Это позволит вам получать уведомления, когда корм заканчивается. Для реализации можно использовать:

Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 (измеряет расстояние до поверхности корма)

Инфракрасный датчик расстояния Sharp GP2Y0A21 (более точный для небольших расстояний)

Оптический датчик с прерыванием луча (устанавливается на минимальном допустимом уровне корма)

Подключение ультразвукового датчика:

cpp Скопировать код // Добавьте эти строки в начало скетча #define TRIG_PIN 6 // Пин Trig ультразвукового датчика #define ECHO_PIN 7 // Пин Echo ультразвукового датчика #define MAX_DISTANCE 30 // Максимальная высота контейнера в см #define LOW_FOOD_LEVEL 25 // Уровень, при котором считаем, что корм на исходе // Добавьте в функцию setup() pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT); pinMode(ECHO_PIN, INPUT); // Добавьте в функцию loop() checkFoodLevel(); // Добавьте новую функцию void checkFoodLevel() { // Отправляем ультразвуковой импульс digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); // Измеряем время возврата сигнала long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); // Рассчитываем расстояние в см int distance = duration * 0.034 / 2; if (distance > LOW_FOOD_LEVEL) { Serial.println("Внимание! Корм заканчивается!"); } }

Добавление WiFi-модуля для удаленного управления

Для удаленного контроля кормушки можно интегрировать ESP8266 или заменить Arduino на ESP32. Это позволит:

Управлять кормушкой через смартфон

Получать уведомления о кормлении и уровне корма

Менять расписание без подключения к компьютеру

Наблюдать за статистикой кормления

Для реализации WiFi-управления есть несколько подходов:

Вариант 1: Использовать Arduino + модуль ESP8266, общаясь по последовательному порту Вариант 2: Полностью перейти на ESP32 или ESP8266 (NodeMCU), программируя через Arduino IDE

Второй вариант предпочтительнее, так как упрощает схему и код. Вот пример настройки ESP8266 с веб-интерфейсом:

cpp Скопировать код #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <RTClib.h> #include <Servo.h> #include <Wire.h> // Настройки WiFi const char* ssid = "ВашаСеть"; const char* password = "ВашПароль"; // Объекты ESP8266WebServer server(80); RTC_DS3231 rtc; Servo feederServo; // Константы const int SERVO_PIN = D1; const int OPEN_ANGLE = 180; const int CLOSE_ANGLE = 0; const int FEEDING_TIME = 1500; // Расписание (можно менять через веб-интерфейс) int feedingHours[3] = {8, 13, 19}; int feedingMinutes[3] = {0, 0, 0}; int feedingCount = 3; // Настройка HTML-страницы String getHtmlPage() { String html = "<!DOCTYPE html><html><head><meta name='viewport' content='width=device-width'>"; html += "<title>Умная кормушка</title></head><body>"; html += "<h1>Управление автокормушкой</h1>"; html += "<p>Текущее время: " + getTimeString() + "</p>"; html += "<h2>Расписание кормления:</h2>"; for (int i = 0; i < feedingCount; i++) { html += "<p>Кормление " + String(i+1) + ": "; html += String(feedingHours[i]) + ":"; if (feedingMinutes[i] < 10) html += "0"; html += String(feedingMinutes[i]) + "</p>"; } html += "<form action='/feed' method='get'><input type='submit' value='Покормить сейчас'></form>"; html += "<h2>Изменить расписание:</h2>"; html += "<form action='/update' method='get'>"; html += "Кормление 1: <input type='number' name='h1' min='0' max='23' value='" + String(feedingHours[0]) + "'> : "; html += "<input type='number' name='m1' min='0' max='59' value='" + String(feedingMinutes[0]) + "'><br>"; html += "Кормление 2: <input type='number' name='h2' min='0' max='23' value='" + String(feedingHours[1]) + "'> : "; html += "<input type='number' name='m2' min='0' max='59' value='" + String(feedingMinutes[1]) + "'><br>"; html += "Кормление 3: <input type='number' name='h3' min='0' max='23' value='" + String(feedingHours[2]) + "'> : "; html += "<input type='number' name='m3' min='0' max='59' value='" + String(feedingMinutes[2]) + "'><br>"; html += "<input type='submit' value='Обновить расписание'></form>"; html += "</body></html>"; return html; } void setup() { Serial.begin(115200); // Инициализация WiFi WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.print("Подключено к WiFi, IP-адрес: "); Serial.println(WiFi.localIP()); // Инициализация сервопривода feederServo.attach(SERVO_PIN); feederServo.write(CLOSE_ANGLE); // Инициализация RTC Wire.begin(D2, D3); // SDA, SCL для ESP8266 if (!rtc.begin()) { Serial.println("Не удалось найти RTC"); while (1); } // Настройка сервера server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); server.on("/feed", HTTP_GET, handleFeed); server.on("/update", HTTP_GET, handleUpdate); server.begin(); } void loop() { server.handleClient(); DateTime now = rtc.now(); // Проверка времени кормления for (int i = 0; i < feedingCount; i++) { if (now.hour() == feedingHours[i] && now.minute() == feedingMinutes[i] && now.second() == 0) { feed(); break; } } delay(500); } void handleRoot() { server.send(200, "text/html", getHtmlPage()); } void handleFeed() { feed(); server.send(200, "text/html", getHtmlPage() + "<p>Кормление выполнено!</p>"); } void handleUpdate() { feedingHours[0] = server.arg("h1").toInt(); feedingMinutes[0] = server.arg("m1").toInt(); feedingHours[1] = server.arg("h2").toInt(); feedingMinutes[1] = server.arg("m2").toInt(); feedingHours[2] = server.arg("h3").toInt(); feedingMinutes[2] = server.arg("m3").toInt(); server.send(200, "text/html", getHtmlPage() + "<p>Расписание обновлено!</p>"); } void feed() { feederServo.write(OPEN_ANGLE); delay(FEEDING_TIME); feederServo.write(CLOSE_ANGLE); Serial.println("Покормили в " + getTimeString()); } String getTimeString() { DateTime now = rtc.now(); String timeStr = String(now.hour()) + ":"; if (now.minute() < 10) timeStr += "0"; timeStr += String(now.minute()) + ":"; if (now.second() < 10) timeStr += "0"; timeStr += String(now.second()); return timeStr; }

С этим кодом вы получаете полноценный веб-интерфейс для управления кормушкой через браузер любого устройства в вашей домашней сети.

Другие полезные улучшения:

Компонент Функционал Сложность интеграции Камера ESP32-CAM Наблюдение за питомцем во время кормления Средняя Датчик присутствия (PIR) Определение, подошёл ли питомец к кормушке Низкая Весы на базе тензодатчиков Точное дозирование корма по весу Высокая RFID/NFC считыватель Распознавание конкретного животного Средняя OLED-дисплей Отображение информации о следующем кормлении Низкая Telegram-бот Управление и получение уведомлений через мессенджер Средняя

🛠️ Полезные советы для улучшения проекта:

Используйте качественный источник питания или добавьте резервное питание от аккумуляторов, чтобы кормушка работала даже при отключении электричества.

Настройте ведение журнала кормлений на SD-карту или в облачный сервис для анализа режима питания вашего питомца.

Добавьте звуковой сигнал перед кормлением, чтобы питомец научился ассоциировать его с приёмом пищи.

Разработайте 3D-печатный корпус для более эстетичного и профессионального вида устройства.

Интегрируйте кормушку с популярными платформами умного дома, такими как Home Assistant или Google Home.

Возможности для модификации практически безграничны. Выберите те улучшения, которые действительно полезны для вас и вашего питомца, и постепенно внедряйте их, превращая базовую кормушку в по-настоящему умное устройство. 🚀

Создание автоматической кормушки на Arduino — не просто увлекательный DIY-проект, а реальное решение повседневных задач. Потратив всего несколько часов и минимальный бюджет, вы получаете устройство, которое освобождает время, снимает беспокойство о кормлении питомца и даёт возможность контролировать его питание. Каждое дополнительное улучшение открывает новые возможности для обучения и экспериментов. Главное — не бояться начать, даже если у вас минимальный опыт в электронике. Как показывает практика, даже простейшая самодельная кормушка часто оказывается надёжнее и удобнее многих коммерческих аналогов, а удовольствие от создания чего-то своими руками не сравнится ни с чем. 🐾

