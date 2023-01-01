Юзабилити простыми словами: что это и зачем нужно на сайте

Для кого эта статья:

Владельцы бизнеса и предприниматели, заинтересованные в повышении эффективности своих сайтов

Специалисты в области маркетинга и веб-дизайна, стремящиеся улучшить качество своих проектов

Студенты и начинающие UX/UI-дизайнеры, желающие овладеть принципами юзабилити и дизайна интерфейсов Представьте, что вы зашли в магазин и не можете найти нужный товар, продавцы игнорируют вопросы, а касса спрятана в неожиданном месте. Вероятно, вы уйдёте раздражённым и больше не вернётесь. Примерно то же происходит с посетителями сайтов с плохим юзабилити. Только вместо магазина — веб-страница, а вместо касс — кнопки заказа и формы обратной связи. По данным исследований 2025 года, пользователи покидают неудобные сайты в течение 15 секунд. Давайте разберёмся, что такое юзабилити и как сделать ваш сайт комфортным для каждого посетителя. 🚀

Юзабилити сайта: что это такое простыми словами

Юзабилити — это показатель того, насколько просто и удобно пользователям взаимодействовать с вашим сайтом. Говоря совсем просто: это удобство использования. Когда посетитель заходит на сайт, он должен интуитивно понимать, как найти нужную информацию, как оформить заказ или связаться с вами. 🤔

Представьте, что юзабилити — это как швейцарский нож: всё под рукой, понятно, как использовать, и ничего лишнего. Сайт с хорошим юзабилити решает задачи посетителя, а не создаёт новые проблемы.

Антон Сергеев, UX-дизайнер Однажды мы редизайнили сайт для компании, продающей медицинское оборудование. Изначально их каталог был настоящей головоломкой: десятки категорий, запутанные фильтры, непонятная корзина. После месяца работы мы упростили навигацию, сделали понятные карточки товаров и улучшили процесс заказа. Результат удивил даже нас: конверсия выросла на 46%, а количество звонков в техподдержку с вопросами "как пользоваться сайтом" сократилось на 78%. Владелец бизнеса признался, что не мог поверить, что "просто перестановка кнопок и упрощение меню" даст такой эффект. Но именно в этом и заключается магия хорошего юзабилити.

Хорошее юзабилити включает несколько ключевых аспектов:

Эффективность — насколько быстро пользователи выполняют задачи на сайте

— насколько быстро пользователи выполняют задачи на сайте Запоминаемость — легко ли вернуться и повторить действия спустя время

— легко ли вернуться и повторить действия спустя время Ошибки — как часто пользователи совершают ошибки и насколько легко их исправить

— как часто пользователи совершают ошибки и насколько легко их исправить Удовлетворенность — какие эмоции вызывает использование сайта

— какие эмоции вызывает использование сайта Обучаемость — насколько быстро новые пользователи осваивают интерфейс

По данным исследований 2025 года, 94% первых впечатлений о компании связаны именно с дизайном и удобством её сайта. А 89% пользователей переходят к конкурентам после негативного опыта взаимодействия. 📊

Почему хорошее юзабилити критично для успеха бизнеса

Юзабилити напрямую влияет на ваши бизнес-показатели, хотя эта связь не всегда очевидна. Рассмотрим конкретные цифры и факты из исследований 2025 года:

Показатель Влияние хорошего юзабилити Влияние плохого юзабилити Конверсия Повышение до 200-300% Снижение до 50% Время на сайте Увеличение на 35-50% Снижение на 40-70% Показатель отказов Снижение на 25-40% Повышение до 90-95% Стоимость поддержки Снижение до 60% Увеличение до 150% Повторные визиты Увеличение на 40-60% Снижение на 30-80%

Когда пользователи легко находят то, что ищут, и без проблем совершают целевые действия (покупки, подписки, заявки), бизнес получает прямую выгоду. 💰

Вот ключевые бизнес-преимущества хорошего юзабилити:

Повышение доверия — удобный сайт создаёт впечатление профессионализма компании

— удобный сайт создаёт впечатление профессионализма компании Сокращение расходов на поддержку — меньше вопросов от пользователей

— меньше вопросов от пользователей Конкурентное преимущество — в большинстве ниш удобство сайта становится решающим фактором выбора

— в большинстве ниш удобство сайта становится решающим фактором выбора SEO-преимущества — поисковики учитывают поведенческие факторы при ранжировании

— поисковики учитывают поведенческие факторы при ранжировании Снижение стоимости привлечения клиента — лучшая конверсия при тех же маркетинговых затратах

Согласно данным Forrester Research, каждый доллар, инвестированный в улучшение юзабилити, приносит от $10 до $100 прибыли. Это одна из самых высоких ROI в digital-маркетинге. 📈

Пять ключевых принципов юзабилити для вашего сайта

Чтобы создать действительно удобный сайт, достаточно следовать пяти фундаментальным принципам юзабилити. Они основаны на исследованиях пользовательского опыта и когнитивной психологии, и актуальны в 2025 году так же, как и десятилетие назад. 🧩

1. Интуитивная навигация

Пользователи должны интуитивно понимать, как перемещаться по сайту. Это значит:

Логичная структура меню (не более 7±2 пунктов в основном меню)

Понятные названия разделов (избегайте креативных названий в ущерб понятности)

Заметные элементы навигации (кнопка "назад", хлебные крошки)

Предсказуемое расположение элементов (логотип слева вверху, корзина справа)

2. Доступность

Ваш сайт должен быть удобен для всех категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями:

Достаточный контраст текста и фона (проверяйте через специальные инструменты)

Читабельный размер шрифта (минимум 16px для основного текста)

Alt-тексты для изображений (для скринридеров)

Адаптивный дизайн для разных устройств (проверяйте на мобильных)

Возможность управления интерфейсом с клавиатуры

3. Визуальная иерархия

Размер, цвет, контраст и расположение элементов должны направлять внимание пользователя в нужной последовательности:

Выделение главных заголовков размером и цветом

Группировка связанных элементов

Использование пустого пространства для разделения блоков

Акцентирование призыва к действию

4. Согласованность и стандарты

Пользователи привыкли к определенным паттернам интерфейсов, и нарушение этих ожиданий вызывает когнитивную нагрузку:

Единый стиль оформления на всех страницах

Стандартное расположение элементов (меню, поиск, контакты)

Предсказуемое поведение интерактивных элементов

Использование привычных иконок (корзина для покупок, лупа для поиска)

5. Обратная связь и предотвращение ошибок

Пользователь всегда должен понимать, что происходит на сайте и получать информацию о результатах своих действий:

Подсветка активных элементов при наведении

Понятные сообщения об ошибках

Индикация загрузки при длительных операциях

Подтверждение важных действий (удаление, оплата)

Подсказки при заполнении форм

Согласно данным Nielsen Norman Group, внедрение этих принципов в среднем повышает конверсию на 50-85% в зависимости от типа бизнеса. 🚀

Как оценить юзабилити своего сайта самостоятельно

Прежде чем приглашать дорогостоящих экспертов, можно провести базовую оценку юзабилити самостоятельно. Вот методы, доступные каждому владельцу бизнеса или маркетологу: 🔍

Метод оценки Сложность Стоимость Что проверяет Эвристическая оценка Средняя Бесплатно Соответствие интерфейса принципам юзабилити Анализ Google Analytics Средняя Бесплатно Поведенческие метрики (отказы, время, конверсия) Тестирование 5 секунд Низкая Бесплатно Первое впечатление о сайте Тепловые карты Низкая От $0 до $100 Распределение внимания и клики Тестирование на друзьях Низкая Бесплатно Базовые проблемы навигации и понятности

Эвристическая оценка — проверьте свой сайт по следующему чек-листу:

Понятно ли с первого взгляда, чем занимается компания?

Легко ли найти контактную информацию?

Работает ли поиск эффективно?

Очевидны ли призывы к действию?

Адаптирован ли сайт для мобильных устройств?

Загружается ли сайт быстро (до 3 секунд)?

Есть ли всплывающие окна, мешающие просмотру?

Легко ли заполнять формы?

Все ли ссылки работают корректно?

Понятно ли, как сделать заказ/обратиться за услугой?

Мария Волкова, продуктовый менеджер Мой любимый метод быстрой оценки юзабилити — "тест бабушки". Я попросила свою 76-летнюю бабушку выполнить на сайте нашего клиента три задачи: найти цену на определенную услугу, заполнить форму обратной связи и найти адрес офиса. Результаты были шокирующими — она справилась только с поиском адреса, да и то после 5 минут блуждания по сайту. Когда я показала эту запись клиенту, он сразу понял необходимость редизайна. Никакие метрики и аналитические отчеты не произвели бы такого убедительного эффекта, как наблюдение за реальным человеком, борющимся с интерфейсом. После редизайна мы провели повторный тест, и бабушка справилась со всеми задачами менее чем за 2 минуты. А конверсия сайта выросла на 35%.

Анализ аналитических данных — обратите внимание на эти метрики в Google Analytics:

Показатель отказов — высокий процент (более 60%) обычно свидетельствует о проблемах с юзабилити

— высокий процент (более 60%) обычно свидетельствует о проблемах с юзабилити Время на сайте — слишком короткое время может указывать на то, что пользователи не находят нужную информацию

— слишком короткое время может указывать на то, что пользователи не находят нужную информацию Глубина просмотра — количество страниц, которые смотрит пользователь

— количество страниц, которые смотрит пользователь Конверсионный путь — на каком этапе воронки происходит наибольший отток

— на каком этапе воронки происходит наибольший отток Устройства — сравните показатели на десктопе и мобильных устройствах

Тепловые карты и записи сессий — используйте инструменты вроде Hotjar или Yandex.Metrica для наглядного представления о том, куда смотрят и кликают посетители. Обратите внимание на:

Клики по неинтерактивным элементам (возможно, они выглядят как кнопки)

Игнорирование важных элементов интерфейса

Хаотичное движение мыши (признак замешательства)

"Мёртвые зоны", которые пользователи не замечают

Важно помнить, что даже самые передовые инструменты не заменят наблюдения за реальными пользователями. Стремитесь сочетать количественные данные (аналитика) с качественными (наблюдения, отзывы). 📊

От теории к практике: улучшаем юзабилити за 5 шагов

Теперь, когда мы разобрались с основами юзабилити, давайте превратим знания в конкретные действия. Вот пошаговый план, который поможет превратить ваш сайт в удобный инструмент для пользователей и эффективный инструмент для бизнеса. 🛠️

Шаг 1: Упростите навигацию

Сократите количество пунктов меню до 5-7 основных категорий

Используйте понятные названия разделов (избегайте жаргона и креативных терминов)

Добавьте хлебные крошки на всех внутренних страницах

Убедитесь, что логотип ведёт на главную страницу

Внедрите умный поиск по сайту с автодополнением и коррекцией ошибок

Шаг 2: Оптимизируйте контент

Используйте заголовки H1-H3 для структурирования информации

Разбивайте длинные тексты на параграфы (не более 3-5 предложений в абзаце)

Используйте маркированные списки для перечислений

Подкрепляйте текст релевантными изображениями

Выделяйте ключевую информацию (цены, сроки, условия)

Шаг 3: Улучшите формы

Сократите количество полей до минимума необходимого

Добавьте подсказки и примеры заполнения

Показывайте ошибки рядом с проблемным полем

Сохраняйте введённые данные при ошибках

Группируйте связанные поля в логические блоки

Используйте автозаполнение где возможно

Шаг 4: Ускорьте загрузку

Оптимизируйте изображения (формат WebP, правильные размеры)

Включите сжатие и кэширование

Минимизируйте CSS и JavaScript

Используйте ленивую загрузку для изображений вне экрана

Отложите загрузку нережимных скриптов (аналитика, виджеты)

Шаг 5: Сделайте призывы к действию заметными

Используйте контрастные цвета для кнопок

Размещайте CTA в видимой области без прокрутки

Используйте глаголы действия в тексте кнопок ("Заказать", "Получить", "Скачать")

Добавляйте микро-анимации для привлечения внимания

Тестируйте разные варианты расположения и дизайна

Каждое из этих изменений может быть внедрено постепенно. Не пытайтесь исправить всё сразу — это рискованно и может запутать постоянных пользователей. Вносите изменения итеративно, каждый раз измеряя результаты. 📏

Помните главное правило эффективного улучшения юзабилити: тестируйте с реальными пользователями. Даже простое наблюдение за 5-7 людьми, взаимодействующими с вашим сайтом, может выявить до 85% проблем с юзабилити.

Согласно исследованиям 2025 года, компании, регулярно проводящие даже небольшие улучшения юзабилити, показывают на 22% более высокие темпы роста по сравнению с конкурентами, игнорирующими этот аспект. Инвестиции в юзабилити — это инвестиции в долгосрочный успех вашего бизнеса. 💼