Figma для начинающих: как создать профессиональный макет с нуля

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне, желающие освоить Figma

Студенты, заинтересованные в курсах по веб-дизайну

Профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки работы с Figma Figma захватила рынок дизайн-инструментов не просто так — она предлагает мощный и интуитивно понятный способ создания профессиональных макетов даже для тех, кто только делает первые шаги в дизайне. Но не будем лукавить: первое знакомство с Figma может вызвать легкое головокружение от обилия функций. Пора разложить всё по полочкам! В этом руководстве мы проведем вас от первого запуска программы до создания законченного макета, раскрывая секреты эффективной работы в Figma, которыми обычно владеют только опытные дизайнеры. 🚀

Создание макетов в Figma: первые шаги новичка

Начнем с самого начала — с регистрации и установки Figma. В отличие от традиционных графических редакторов, Figma работает преимущественно в браузере, что устраняет необходимость в сложной установке и настройке программы. Для полноценной работы вам понадобится:

Создать аккаунт на официальном сайте Figma.com Установить десктопное приложение (опционально, но рекомендуется) Подключиться к интернету для синхронизации проектов

После входа в систему, первое, что вы увидите — это страница с проектами. Для создания нового макета, нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу и выберите "Design file". Figma автоматически создаст новый проект со стандартным холстом, и вы окажетесь в рабочем пространстве редактора. 🎨

Сергей Ковалёв, UX/UI дизайнер Когда я только начинал работать с Figma, меня поразила простота начала работы. В отличие от Adobe XD, где я путался в настройках экспорта и форматах, Figma сразу предложила интуитивно понятный интерфейс. Помню свой первый коммерческий проект — лендинг для стартапа в сфере образования. Клиент поставил жесткие сроки — всего 3 дня на разработку концепции. Благодаря облачной природе Figma, я мог работать над макетом даже в кафе с ноутбука, а заказчик в режиме реального времени оставлял комментарии. Когда мой жесткий диск неожиданно отказал на второй день работы, я просто взял другой компьютер, вошел в аккаунт — и продолжил с того места, где остановился. Это было настоящим спасением!

Для быстрого старта в Figma критически важно понимать основную терминологию:

Термин Описание Особенности в Figma Фрейм Контейнер для элементов дизайна В отличие от артбордов в Photoshop, фреймы можно вкладывать друг в друга Слой Отдельный элемент дизайна Автоматически организуются в древовидную структуру Компонент Переиспользуемый элемент дизайна Изменения в мастер-компоненте отражаются во всех экземплярах Прототип Интерактивная версия дизайна Создается без написания кода через систему связей

Создание первого макета в Figma начинается с выбора размеров фрейма. Для веб-дизайна стандартные размеры можно выбрать из предустановленных шаблонов — Desktop (1440×1024px), Tablet (768×1024px) или Mobile (375×812px). Для создания фрейма нажмите F или выберите инструмент Frame в панели инструментов слева. 📱

Интерфейс Figma: знакомство с рабочим пространством

Интерфейс Figma организован максимально логично, но для новичка может показаться перегруженным. Давайте разберемся с основными элементами:

Панель инструментов (слева) — содержит основные инструменты для рисования и манипулирования объектами

(слева) — содержит основные инструменты для рисования и манипулирования объектами Панель слоев (слева) — отображает иерархию всех элементов на вашем холсте

(слева) — отображает иерархию всех элементов на вашем холсте Панель свойств (справа) — показывает и позволяет редактировать свойства выбранного элемента

(справа) — показывает и позволяет редактировать свойства выбранного элемента Рабочая область (в центре) — пространство, где создается и редактируется дизайн

(в центре) — пространство, где создается и редактируется дизайн Верхняя панель — содержит меню для управления файлами, видами и плагинами

Ключевое отличие Figma от других редакторов — в ее глубоко продуманной организации рабочего процесса. Например, в Adobe Photoshop вы работаете с пикселями и слоями, в то время как Figma использует векторный подход и автоматический расчет размеров элементов. 🧩

Навигация по холсту осуществляется через набор простых комбинаций клавиш:

Пробел + перетаскивание — для перемещения по холсту

— для перемещения по холсту Ctrl/Cmd + "+"/"−" — для увеличения/уменьшения масштаба

— для увеличения/уменьшения масштаба Shift + 1 — для масштабирования до 100%

— для масштабирования до 100% Shift + 0 — для отображения всего содержимого

Эффективная работа в Figma невозможна без понимания системы слоев и группировки объектов. Чтобы сгруппировать несколько элементов, выделите их и нажмите Ctrl/Cmd+G. Для разгруппировки используйте Ctrl/Cmd+Shift+G. Организация слоев — не просто вопрос порядка, а основа для создания логичной структуры компонентов.

Основные инструменты для разработки макетов в Figma

Теперь, когда мы ориентируемся в рабочем пространстве, рассмотрим основные инструменты, необходимые для создания полноценных макетов. Figma предлагает оптимальный набор функций, который позволяет воплотить практически любую дизайн-идею. 🛠️

Мария Светлова, преподаватель UX дизайна Работая с группой начинающих дизайнеров, я заметила типичную проблему — все сразу бросаются создавать сложные макеты без освоения базовых инструментов. Одна из моих студенток, Анна, пыталась создать интерфейс мобильного приложения, не разобравшись с системой Auto Layout. В результате при любом изменении контента ее макет "разваливался". Мы потратили одно занятие исключительно на освоение Auto Layout, и это полностью преобразило её подход к дизайну. Через неделю Анна создала адаптивный прототип, который корректно масштабировался под любой размер экрана. "Я словно перешла от конструктора Lego к профессиональному инструменту архитектора", — сказала она. Этот случай подтверждает простую истину: в Figma лучше потратить время на изучение инструментов, чем часами исправлять неправильно построенные макеты.

Вот основные инструменты, без которых невозможно представить работу в Figma:

Фигуры (Rectangle, Ellipse, Polygon) — базовые инструменты для создания геометрических форм Pen Tool — для создания векторных линий и сложных форм Text — для добавления и редактирования текстовых блоков Hand Tool — для перемещения по холсту Move Tool — для перемещения и трансформации объектов

Особое внимание стоит уделить системе Auto Layout — это революционная функция, которая автоматически адаптирует размеры и положение элементов при изменении содержимого. Для включения Auto Layout выделите группу элементов и нажмите Shift+A. В панели свойств справа появятся настройки для управления отступами, выравниванием и распределением пространства. 📐

Для создания профессиональных макетов также важно знать инструменты для работы с цветом и эффектами:

Инструмент Назначение Комбинация клавиш Fill Заливка объектов цветом, градиентом или изображением I (переключение между типами заливки) Stroke Настройка обводки объектов B (переключение между типами обводки) Effects Добавление теней, размытия и других эффектов – Eyedropper Выбор цвета с любого элемента на холсте I (при активном инструменте выбора)

В отличие от других графических редакторов, Figma предлагает уникальный подход к работе с сеткой и направляющими. Для включения сетки нажмите Shift+Ctrl/Cmd+4. Для создания колоночной сетки, которая поможет выровнять элементы по принципам графического дизайна, выберите фрейм и в панели свойств найдите раздел "Layout Grid". 📏

Работа с компонентами и стилями в проектах Figma

Компоненты — это сердце эффективного рабочего процесса в Figma. В отличие от простого копирования элементов, компоненты позволяют создавать переиспользуемые блоки, изменения в которых автоматически отражаются во всех экземплярах. Это принципиально отличает Figma от традиционных графических редакторов и приближает процесс дизайна к принципам программирования. 🧠

Для создания компонента выделите нужный элемент или группу и нажмите Ctrl/Cmd+Alt+K. Созданный компонент будет отмечен ромбовидным значком в панели слоев, а его экземпляры (instances) можно создать, просто перетаскивая компонент в нужное место холста.

Компоненты бывают разных уровней сложности:

Простые компоненты — кнопки, иконки, поля ввода

— кнопки, иконки, поля ввода Составные компоненты — карточки товаров, навигационные панели

— карточки товаров, навигационные панели Вариантные компоненты — наборы состояний (например, разные состояния кнопки)

Для создания вариантов компонента выделите компонент и нажмите на иконку "+" в разделе "Variant" на панели свойств. Варианты позволяют организовать разные состояния одного и того же элемента (например, обычное, наведение, нажатие для кнопки) в рамках единой структуры. ✨

Не менее важную роль играют стили — наборы свойств, которые можно применять к различным элементам. В Figma существуют следующие типы стилей:

Цветовые стили — палитры цветов проекта

— палитры цветов проекта Текстовые стили — комбинации шрифта, размера, интерлиньяжа и других свойств текста

— комбинации шрифта, размера, интерлиньяжа и других свойств текста Стили эффектов — наборы теней, свечений и других эффектов

— наборы теней, свечений и других эффектов Стили сетки — сохраненные настройки сеток

Для создания нового стиля выделите объект с нужными свойствами, затем нажмите на четыре точки рядом с соответствующим свойством в панели справа и выберите "Create style". Созданные стили будут доступны в панели "Assets" (вызывается нажатием клавиши Alt+2). 🎭

Правильно организованная система компонентов и стилей — ключ к созданию масштабируемых и согласованных дизайнов. Это особенно важно при работе над крупными проектами или в команде.

От эскиза до готового дизайна: создаем макет в Figma

Теперь, когда мы знакомы с основными инструментами и принципами работы в Figma, пора объединить все знания и создать полноценный макет. Опытные дизайнеры всегда следуют определенному процессу, и сейчас мы разберем его шаг за шагом. 🏆

Процесс создания макета в Figma можно разделить на следующие этапы:

Подготовка и планирование — определение целей, сбор референсов, создание мудбордов Создание сетки и базовой структуры — настройка фреймов и сетки для выравнивания Разработка стилей и компонентов — создание цветовой палитры, типографики, базовых UI-элементов Компоновка макетов страниц — размещение компонентов согласно дизайн-системе Доработка деталей и финализация — проверка консистентности, добавление микроанимации

Начните с создания нового проекта и настройки страницы. Для веб-сайта лучше выбрать фрейм с размером Desktop (1440×1024px). Не забудьте сразу настроить сетку: для типичного современного дизайна подойдет 12-колоночная сетка с отступами (margins) 80px и желобками (gutters) 20px. 📊

Далее создайте базовые компоненты — это фундамент вашего дизайна:

Кнопки (первичные, вторичные, неактивные состояния)

Поля ввода (обычное, активное, с ошибкой, заполненное)

Карточки (для товаров, статей или других повторяющихся элементов)

Навигационные элементы (меню, хлебные крошки, пагинация)

Организуйте компоненты на отдельной странице проекта, чтобы к ним было удобно обращаться. Для создания новой страницы нажмите "+" в панели страниц в левом верхнем углу интерфейса. Типичная структура проекта в Figma включает следующие страницы:

Style Guide — стили текста, цвета, сетки

— стили текста, цвета, сетки Components — библиотека компонентов

— библиотека компонентов Pages — готовые макеты страниц

— готовые макеты страниц Prototypes — интерактивные прототипы

После создания всех необходимых компонентов переходите к компоновке макетов страниц. Начните с верхней части (хедера), затем переходите к основному содержимому и завершите нижней частью (футером). Используйте систему Auto Layout для создания адаптивных секций, которые будут корректно масштабироваться при изменении размера экрана. 📲

Для профессионального результата обратите внимание на:

Согласованность отступов — используйте систему кратных значений (8px, 16px, 24px и т.д.)

— используйте систему кратных значений (8px, 16px, 24px и т.д.) Иерархию текста — четко разделяйте заголовки и основной текст размером и насыщенностью

— четко разделяйте заголовки и основной текст размером и насыщенностью Контрастность — обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном (минимум 4.5:1)

— обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном (минимум 4.5:1) Интерактивные состояния — не забудьте про ховеры, нажатия и другие состояния интерактивных элементов

Завершающий этап создания макета — подготовка к передаче разработчикам. Figma предлагает уникальные возможности для этого: разработчики могут просматривать CSS-код элементов, измерять расстояния и экспортировать графику прямо из браузера. Организуйте свои файлы логично, используйте понятные имена для слоев и компонентов — это значительно упростит коммуникацию с командой разработки. 🤝

Освоив Figma, вы получаете не просто инструмент для рисования, а полноценную платформу для воплощения идей в цифровые продукты. Путь от первого клика до профессионального макета может занять время, но каждый шаг этого пути развивает ваше дизайн-мышление и технические навыки. Помните: даже опытные дизайнеры постоянно учатся новым приемам и техникам. Экспериментируйте, изучайте готовые дизайны Figma других авторов, не бойтесь ошибаться — только так рождается настоящее мастерство.

