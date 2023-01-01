Создание цепи в Blender: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании, интересующиеся Blender.

Студенты и дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в графическом дизайне.

Люди, ищущие практическое руководство по созданию 3D-объектов и материалов. Создание реалистичной 3D-цепи может показаться настоящим испытанием для новичка в Blender. Большинство начинающих моделлеров пугаются, увидев профессиональные работы, и думают, что такие объекты требуют годов опыта и тайных знаний. Но правда в том, что даже сложные на вид модели, такие как металлическая цепь, можно создать, следуя четкому алгоритму действий. В этом руководстве я разложу процесс на простые шаги, которые позволят вам создать впечатляющую 3D-цепь, даже если вы только вчера установили Blender. 🔗

Основы создания цепи в Blender для начинающих

В основе любой цепи лежит одно повторяющееся звено. Именно поэтому создание цепи в Blender является идеальным проектом для новичков — вы сосредотачиваетесь на моделировании всего одного элемента, а затем используете мощь программы для дублирования и соединения звеньев. Этот подход демонстрирует фундаментальный принцип эффективного 3D-моделирования: "Создавай один раз — используй многократно".

Для создания цепи нам потребуются следующие ключевые навыки и инструменты:

Базовое моделирование с использованием примитивов (торов)

Применение модификаторов (Array, Curve)

Работа с материалами для имитации металла

Базовые знания настроек освещения и рендеринга

Прежде чем мы перейдем к практической части, важно понимать, что существует несколько подходов к созданию цепей в Blender. В этом руководстве я покажу наиболее оптимальный метод для 2025 года, использующий минимум действий при максимальном результате.

Антон Мельников, 3D-дизайнер и преподаватель Когда я начинал свой путь в 3D-моделировании, создание цепи казалось мне непосильной задачей. Я часами пытался вручную расположить каждое звено, настраивал сложнейшие деформации и в итоге получал несовершенный результат, на который уходили целые дни. Всё изменилось, когда я обнаружил силу модификаторов в Blender. Помню свое изумление, когда впервые увидел, как одно звено превращается в красивую изогнутую цепь всего за несколько кликов. Это было похоже на магию! Сегодня я обучаю своих студентов создавать сложные цепи за 20 минут, используя методы, которыми поделюсь с вами. И самое приятное — видеть их восторг, когда они понимают, что 3D-моделирование гораздо доступнее, чем они думали.

Согласно данным опроса пользователей Blender за 2025 год, модификатор Array входит в тройку наиболее часто используемых модификаторов, особенно среди начинающих. Это неудивительно — он позволяет с минимальными усилиями создавать сложные повторяющиеся структуры.

Тип цепи Сложность в Blender Время создания Основные модификаторы Простая звеньевая Низкая 15-20 минут Array Якорная цепь Средняя 30-40 минут Array, Curve Байкерская цепь Средняя 40-50 минут Array, Curve Цепь с физической симуляцией Высокая 60+ минут Array, Curve, Rigid Body

Подготовка рабочего пространства и базовые настройки

Правильно настроенная рабочая среда — это половина успеха в создании любой 3D-модели. Давайте подготовим Blender для комфортной работы над цепью.

Первым делом убедитесь, что у вас установлена последняя версия Blender (на момент написания статьи это Blender 4.2). Новые версии обеспечивают более стабильную работу модификаторов и улучшенный рендеринг металлических поверхностей.

После запуска Blender рекомендую настроить рабочее пространство следующим образом:

Переключитесь на режим "Modeling" в верхней части экрана Удалите стандартный куб (выделите его и нажмите X) Настройте видимость осей: View > View Navigation > Toggle Axis Активируйте аддон "Add Curve: Extra Objects", если он еще не активирован (Edit > Preferences > Add-ons)

Теперь давайте настроим сцену для оптимальной визуализации металлической цепи:

Добавьте плоскость (Shift+A > Mesh > Plane) и увеличьте её размер в 5 раз

Создайте базовое трехточечное освещение с помощью Area Light (добавьте три источника света и расположите их по схеме трехточечного освещения)

Настройте цвет фона на нейтральный серый (в разделе World Properties)

Ключевым моментом успешного моделирования является правильная настройка единиц измерения. Для цепи рекомендую использовать миллиметры, так как это позволит создать модель с реалистичными пропорциями.

Параметр Рекомендуемое значение Где настроить Система единиц Metric Scene Properties > Units Единица измерения Millimeters Scene Properties > Units Snap Increment 1mm Рядом с опциями Snap (нижняя панель) Ориентация трансформации Global В верхней центральной части 3D-вида

Важный совет: используйте сочетание клавиш Numpad 1, 3, 7 для быстрого переключения между фронтальным, боковым и верхним видами соответственно. А для переключения между перспективным и ортографическим режимами используйте Numpad 5. При моделировании цепи это сэкономит много времени! 🚀

Моделирование звена цепи: от простого к сложному

Приступим к самой важной части — созданию базового звена нашей будущей цепи. Я покажу два подхода: простой и более детализированный, чтобы вы могли выбрать подходящий для вашего уровня и целей.

📌 Метод 1: Создание простого звена из тора

Добавьте тор (Shift+A > Mesh > Torus) В появившемся меню настройте параметры: Major Radius: 10mm

Minor Radius: 3mm

Major Segments: 24 (чем больше, тем более гладким будет звено)

Minor Segments: 12 Нажмите Tab для перехода в режим Edit Mode Нажмите A для выделения всех вершин Нажмите S, затем Z, и введите значение 0.4, чтобы сплющить тор и придать ему форму звена Нажмите Tab для возврата в Object Mode

Вот и всё! У вас готово базовое звено цепи. Но если вы хотите создать более детализированное и профессионально выглядящее звено, попробуйте второй метод.

📌 Метод 2: Создание детализированного звена

Добавьте цилиндр (Shift+A > Mesh > Cylinder) с параметрами: Vertices: 12

Radius: 3mm

Depth: 20mm Перейдите в режим Edit Mode (Tab) Выделите верхнюю грань и выдавите её (E), затем перемещайте до тех пор, пока не получите полукруг Повторите процесс с нижней гранью, создавая второй полукруг Выделите все вершины (A) и примените модификатор Subdivision Surface, установив значение Levels в 2 Добавьте небольшие деформации, чтобы звено выглядело более естественно и менее идеально Вернитесь в Object Mode (Tab)

Марина Соколова, 3D-визуализатор Однажды клиент попросил создать цифровую копию старинной ювелирной цепи для его интернет-магазина. Каждое звено имело уникальную текстуру и потертости, возникшие за десятилетия использования. Я пыталась моделировать каждое звено отдельно, добавляя мельчайшие детали вручную. Через три дня безостановочной работы я поняла, что не уложусь в сроки. Решением стало создание одного базового звена с высокой детализацией, к которому я добавила процедурные текстуры с случайными вариациями. Используя модификаторы Array и Curve, я расположила звенья по нужной траектории, а затем настроила материал так, чтобы каждое звено выглядело слегка по-разному. Клиент был в восторге от результата, а я навсегда усвоила урок: в Blender всегда есть более умный способ достичь цели, чем просто увеличивать количество ручной работы.

Совет профессионала: для создания более реалистичного звена добавьте небольшие деформации с помощью пропорционального редактирования. Включите опцию Proportional Editing (O), выделите несколько вершин и слегка сдвиньте их, создавая небольшие неровности, характерные для настоящих металлических цепей.

Также помните о важности правильной топологии. Хорошо структурированная сетка с равномерно распределенными полигонами обеспечит более качественный результат, особенно при деформации звена и применении модификаторов.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что ваше звено:

Имеет достаточную плотность полигонов для гладких изгибов

Центрировано относительно начала координат (используйте Shift+S > Cursor to World Origin, затем Shift+S > Selection to Cursor)

Правильно ориентировано (длинная ось должна быть по X или Y для корректной работы с массивами)

Создание полной цепи с помощью массивов и модификаторов

Теперь, когда у нас есть идеальное звено, пришло время превратить его в полноценную цепь. Здесь в игру вступает настоящая магия Blender — мощные модификаторы, которые автоматизируют большую часть работы.

Существует несколько способов создания цепи из одного звена, но для начинающих наиболее интуитивным и гибким будет использование комбинации модификаторов Array и Curve.

🔗 Шаг 1: Создание линейной цепи с помощью Array

Выделите ваше звено и перейдите во вкладку Properties > Modifiers Добавьте модификатор Array Настройте следующие параметры: Count: 10 (количество звеньев)

Отключите Relative Offset

Включите Constant Offset

Установите Constant Offset в X: 0, Y: 20mm, Z: 0 (значение будет зависеть от размера вашего звена)

Включите Object Offset

Нажмите на поле Object и создайте пустой объект (Add Empty) Выберите созданный пустой объект и поверните его на 90 градусов по оси X (вращение R > X > 90)

Теперь у вас должна появиться цепь с чередующимися, правильно ориентированными звеньями, выстроенными по прямой линии. Однако прямая цепь — это не самый интересный визуальный элемент. Давайте придадим ей более естественную форму.

🔗 Шаг 2: Придание формы цепи с помощью Curve

Добавьте кривую Безье (Shift+A > Curve > Bezier) Перейдите в режим Edit Mode (Tab) и сформируйте желаемую форму цепи, добавляя точки (E) и настраивая их положение Вернитесь в Object Mode и выделите ваше звено с модификатором Array Добавьте второй модификатор — Curve В поле Object выберите созданную кривую Безье Настройте Deformation Axis в соответствии с ориентацией вашего звена (обычно Y)

Поздравляю! Ваша цепь теперь следует по форме кривой, создавая реалистичный вид провисающей или обернутой вокруг объекта цепи.

🔗 Дополнительные техники и советы

Физически корректные цепи: Для анимации или более сложных сцен вы можете использовать физическую симуляцию Rigid Body. Примените модификатор Array, затем примените его (Apply), затем выделите все звенья и добавьте физику Rigid Body с типом "Active".

Для анимации или более сложных сцен вы можете использовать физическую симуляцию Rigid Body. Примените модификатор Array, затем примените его (Apply), затем выделите все звенья и добавьте физику Rigid Body с типом "Active". Переменное расстояние между звеньями: Для более реалистичного вида измените кривую так, чтобы в некоторых местах звенья были ближе друг к другу (как в провисающей цепи).

Для более реалистичного вида измените кривую так, чтобы в некоторых местах звенья были ближе друг к другу (как в провисающей цепи). Случайные вариации: Добавьте модификатор Random Transform после Array, чтобы каждое звено имело небольшие случайные отклонения в положении и ориентации.

При работе с модификатором Array очень важно следить за значением Fit Type. Для цепей обычно используют один из двух вариантов:

Fit Type Применение Преимущества Недостатки Fixed Count Цепь с определенным количеством звеньев Точный контроль над количеством элементов Может не точно подойти к заданной длине Fit Curve Цепь, следующая по кривой Автоматически заполняет всю длину кривой Количество звеньев может быть непредсказуемым Fit Length Цепь заданной длины Точная длина конечного результата Может создать неполные звенья на конце

Материалы и рендеринг: как оживить 3D-цепь в Blender

Даже самая точная геометрическая модель цепи будет выглядеть неубедительно без правильно настроенных материалов и освещения. В этом разделе мы превратим обычную серую модель в реалистичную металлическую цепь. В Blender 2025 года доступны мощные инструменты для создания фотореалистичных материалов, давайте их использовать! ✨

🔧 Создание базового металлического материала

Выделите вашу цепь и перейдите во вкладку Material Properties Нажмите "New" для создания нового материала Назовите его "Chain_Metal" Настройте базовые параметры: Base Color: #B8B8B8 (для стали) или #D4AF37 (для золота)

Metallic: 1.0

Roughness: 0.2 (для полированного металла) или 0.4 (для обычного)

Specular: 0.5

Этих настроек достаточно для создания базового металлического вида, но для действительно впечатляющего результата рекомендую использовать узловую систему (Node Editor).

🔧 Продвинутый материал с использованием Node Editor

В разделе материалов нажмите на иконку узлов справа от названия материала Добавьте узел Image Texture (Add > Texture > Image Texture) и загрузите текстуру металла с микроцарапинами Соедините выход Color этой текстуры с входом Normal шейдера Principled BSDF через узел Normal Map Добавьте узел Noise Texture и соедините его с входом Roughness через узел Math (установленный на Multiply со значением 0.2)

Такая настройка создаст эффект микроцарапин на поверхности металла и небольшие вариации в отражательной способности, что придаст вашей цепи более реалистичный вид, особенно при крупных планах.

📸 Настройка освещения и рендеринг

Правильное освещение — ключ к демонстрации металлических объектов. Для цепи лучше всего работает схема с контрастным освещением, подчеркивающим форму звеньев:

Создайте трехточечное освещение: Ключевой свет (Key Light): яркий, белый, расположенный сбоку и немного сверху

Заполняющий свет (Fill Light): менее яркий, с легким оттенком, с противоположной стороны

Контровый свет (Back Light): яркий, узконаправленный, сзади для подсветки края цепи Для наилучшего результата используйте Area Lights вместо Point Lights, так как они создают более мягкие и реалистичные тени Добавьте HDRI-карту окружения для улучшения отражений на металле

Для финального рендеринга рекомендую использовать Cycles, так как он обеспечивает более точные отражения и взаимодействие света с металлическими поверхностями. Настройте следующие параметры:

Параметр рендеринга Рекомендуемое значение Влияние на результат Render Samples 256-512 Больше сэмплов = меньше шума, особенно на глянцевых поверхностях Denoising OptiX или Open Image Denoise Удаляет шум, сохраняя детали отражений Max Bounces 8-12 Влияет на качество множественных отражений между звеньями Film > Exposure 1.05-1.1 Легкая переэкспозиция подчеркивает металлический блеск

💡 Советы для создания различных типов металла:

Золотая цепь: Base Color #D4AF37, Roughness 0.15, добавьте легкое смещение поверхности для имитации ручной работы

Base Color #D4AF37, Roughness 0.15, добавьте легкое смещение поверхности для имитации ручной работы Серебряная цепь: Base Color #E8E8E8, Metallic 1.0, Roughness 0.1, увеличьте Specular до 0.8

Base Color #E8E8E8, Metallic 1.0, Roughness 0.1, увеличьте Specular до 0.8 Состаренная железная цепь: Используйте смешивание текстур ржавчины и металла, варьируя прозрачность для создания эффекта патины

Используйте смешивание текстур ржавчины и металла, варьируя прозрачность для создания эффекта патины Хромированная цепь: Base Color #F5F5F5, Roughness 0.05, Metallic 1.0, используйте яркие HDRI для создания выраженных отражений

И финальный совет: для более драматичной презентации вашей цепи попробуйте анимировать её, используя простое вращение или симуляцию физики. Даже базовое движение добавит динамичности и поможет лучше продемонстрировать материал и форму цепи. В Blender анимацию можно добавить, используя ключевые кадры (I > Rotation) или применив модификатор Simple Deform с анимированным значением деформации.

