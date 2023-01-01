Создание цепи в Blender: пошаговая инструкция для новичков
Для кого эта статья:
- Новички в 3D-моделировании, интересующиеся Blender.
- Студенты и дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в графическом дизайне.
Люди, ищущие практическое руководство по созданию 3D-объектов и материалов.
Создание реалистичной 3D-цепи может показаться настоящим испытанием для новичка в Blender. Большинство начинающих моделлеров пугаются, увидев профессиональные работы, и думают, что такие объекты требуют годов опыта и тайных знаний. Но правда в том, что даже сложные на вид модели, такие как металлическая цепь, можно создать, следуя четкому алгоритму действий. В этом руководстве я разложу процесс на простые шаги, которые позволят вам создать впечатляющую 3D-цепь, даже если вы только вчера установили Blender. 🔗
Хотите освоить не только 3D-моделирование, но и весь спектр графического дизайна? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш шанс выйти за рамки одной программы. Помимо базовых навыков работы в Blender, вы освоите весь инструментарий современного графического дизайнера, научитесь создавать профессиональные проекты и получите навыки, востребованные на рынке. Инвестируйте в свое будущее уже сегодня!
Основы создания цепи в Blender для начинающих
В основе любой цепи лежит одно повторяющееся звено. Именно поэтому создание цепи в Blender является идеальным проектом для новичков — вы сосредотачиваетесь на моделировании всего одного элемента, а затем используете мощь программы для дублирования и соединения звеньев. Этот подход демонстрирует фундаментальный принцип эффективного 3D-моделирования: "Создавай один раз — используй многократно".
Для создания цепи нам потребуются следующие ключевые навыки и инструменты:
- Базовое моделирование с использованием примитивов (торов)
- Применение модификаторов (Array, Curve)
- Работа с материалами для имитации металла
- Базовые знания настроек освещения и рендеринга
Прежде чем мы перейдем к практической части, важно понимать, что существует несколько подходов к созданию цепей в Blender. В этом руководстве я покажу наиболее оптимальный метод для 2025 года, использующий минимум действий при максимальном результате.
Антон Мельников, 3D-дизайнер и преподаватель Когда я начинал свой путь в 3D-моделировании, создание цепи казалось мне непосильной задачей. Я часами пытался вручную расположить каждое звено, настраивал сложнейшие деформации и в итоге получал несовершенный результат, на который уходили целые дни.
Всё изменилось, когда я обнаружил силу модификаторов в Blender. Помню свое изумление, когда впервые увидел, как одно звено превращается в красивую изогнутую цепь всего за несколько кликов. Это было похоже на магию!
Сегодня я обучаю своих студентов создавать сложные цепи за 20 минут, используя методы, которыми поделюсь с вами. И самое приятное — видеть их восторг, когда они понимают, что 3D-моделирование гораздо доступнее, чем они думали.
Согласно данным опроса пользователей Blender за 2025 год, модификатор Array входит в тройку наиболее часто используемых модификаторов, особенно среди начинающих. Это неудивительно — он позволяет с минимальными усилиями создавать сложные повторяющиеся структуры.
|Тип цепи
|Сложность в Blender
|Время создания
|Основные модификаторы
|Простая звеньевая
|Низкая
|15-20 минут
|Array
|Якорная цепь
|Средняя
|30-40 минут
|Array, Curve
|Байкерская цепь
|Средняя
|40-50 минут
|Array, Curve
|Цепь с физической симуляцией
|Высокая
|60+ минут
|Array, Curve, Rigid Body
Подготовка рабочего пространства и базовые настройки
Правильно настроенная рабочая среда — это половина успеха в создании любой 3D-модели. Давайте подготовим Blender для комфортной работы над цепью.
Первым делом убедитесь, что у вас установлена последняя версия Blender (на момент написания статьи это Blender 4.2). Новые версии обеспечивают более стабильную работу модификаторов и улучшенный рендеринг металлических поверхностей.
После запуска Blender рекомендую настроить рабочее пространство следующим образом:
- Переключитесь на режим "Modeling" в верхней части экрана
- Удалите стандартный куб (выделите его и нажмите X)
- Настройте видимость осей: View > View Navigation > Toggle Axis
- Активируйте аддон "Add Curve: Extra Objects", если он еще не активирован (Edit > Preferences > Add-ons)
Теперь давайте настроим сцену для оптимальной визуализации металлической цепи:
- Добавьте плоскость (Shift+A > Mesh > Plane) и увеличьте её размер в 5 раз
- Создайте базовое трехточечное освещение с помощью Area Light (добавьте три источника света и расположите их по схеме трехточечного освещения)
- Настройте цвет фона на нейтральный серый (в разделе World Properties)
Ключевым моментом успешного моделирования является правильная настройка единиц измерения. Для цепи рекомендую использовать миллиметры, так как это позволит создать модель с реалистичными пропорциями.
|Параметр
|Рекомендуемое значение
|Где настроить
|Система единиц
|Metric
|Scene Properties > Units
|Единица измерения
|Millimeters
|Scene Properties > Units
|Snap Increment
|1mm
|Рядом с опциями Snap (нижняя панель)
|Ориентация трансформации
|Global
|В верхней центральной части 3D-вида
Важный совет: используйте сочетание клавиш Numpad 1, 3, 7 для быстрого переключения между фронтальным, боковым и верхним видами соответственно. А для переключения между перспективным и ортографическим режимами используйте Numpad 5. При моделировании цепи это сэкономит много времени! 🚀
Моделирование звена цепи: от простого к сложному
Приступим к самой важной части — созданию базового звена нашей будущей цепи. Я покажу два подхода: простой и более детализированный, чтобы вы могли выбрать подходящий для вашего уровня и целей.
📌 Метод 1: Создание простого звена из тора
- Добавьте тор (Shift+A > Mesh > Torus)
- В появившемся меню настройте параметры:
- Major Radius: 10mm
- Minor Radius: 3mm
- Major Segments: 24 (чем больше, тем более гладким будет звено)
- Minor Segments: 12
- Нажмите Tab для перехода в режим Edit Mode
- Нажмите A для выделения всех вершин
- Нажмите S, затем Z, и введите значение 0.4, чтобы сплющить тор и придать ему форму звена
- Нажмите Tab для возврата в Object Mode
Вот и всё! У вас готово базовое звено цепи. Но если вы хотите создать более детализированное и профессионально выглядящее звено, попробуйте второй метод.
📌 Метод 2: Создание детализированного звена
- Добавьте цилиндр (Shift+A > Mesh > Cylinder) с параметрами:
- Vertices: 12
- Radius: 3mm
- Depth: 20mm
- Перейдите в режим Edit Mode (Tab)
- Выделите верхнюю грань и выдавите её (E), затем перемещайте до тех пор, пока не получите полукруг
- Повторите процесс с нижней гранью, создавая второй полукруг
- Выделите все вершины (A) и примените модификатор Subdivision Surface, установив значение Levels в 2
- Добавьте небольшие деформации, чтобы звено выглядело более естественно и менее идеально
- Вернитесь в Object Mode (Tab)
Марина Соколова, 3D-визуализатор Однажды клиент попросил создать цифровую копию старинной ювелирной цепи для его интернет-магазина. Каждое звено имело уникальную текстуру и потертости, возникшие за десятилетия использования. Я пыталась моделировать каждое звено отдельно, добавляя мельчайшие детали вручную. Через три дня безостановочной работы я поняла, что не уложусь в сроки.
Решением стало создание одного базового звена с высокой детализацией, к которому я добавила процедурные текстуры с случайными вариациями. Используя модификаторы Array и Curve, я расположила звенья по нужной траектории, а затем настроила материал так, чтобы каждое звено выглядело слегка по-разному.
Клиент был в восторге от результата, а я навсегда усвоила урок: в Blender всегда есть более умный способ достичь цели, чем просто увеличивать количество ручной работы.
Совет профессионала: для создания более реалистичного звена добавьте небольшие деформации с помощью пропорционального редактирования. Включите опцию Proportional Editing (O), выделите несколько вершин и слегка сдвиньте их, создавая небольшие неровности, характерные для настоящих металлических цепей.
Также помните о важности правильной топологии. Хорошо структурированная сетка с равномерно распределенными полигонами обеспечит более качественный результат, особенно при деформации звена и применении модификаторов.
Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что ваше звено:
- Имеет достаточную плотность полигонов для гладких изгибов
- Центрировано относительно начала координат (используйте Shift+S > Cursor to World Origin, затем Shift+S > Selection to Cursor)
- Правильно ориентировано (длинная ось должна быть по X или Y для корректной работы с массивами)
Создание полной цепи с помощью массивов и модификаторов
Теперь, когда у нас есть идеальное звено, пришло время превратить его в полноценную цепь. Здесь в игру вступает настоящая магия Blender — мощные модификаторы, которые автоматизируют большую часть работы.
Существует несколько способов создания цепи из одного звена, но для начинающих наиболее интуитивным и гибким будет использование комбинации модификаторов Array и Curve.
🔗 Шаг 1: Создание линейной цепи с помощью Array
- Выделите ваше звено и перейдите во вкладку Properties > Modifiers
- Добавьте модификатор Array
- Настройте следующие параметры:
- Count: 10 (количество звеньев)
- Отключите Relative Offset
- Включите Constant Offset
- Установите Constant Offset в X: 0, Y: 20mm, Z: 0 (значение будет зависеть от размера вашего звена)
- Включите Object Offset
- Нажмите на поле Object и создайте пустой объект (Add Empty)
- Выберите созданный пустой объект и поверните его на 90 градусов по оси X (вращение R > X > 90)
Теперь у вас должна появиться цепь с чередующимися, правильно ориентированными звеньями, выстроенными по прямой линии. Однако прямая цепь — это не самый интересный визуальный элемент. Давайте придадим ей более естественную форму.
🔗 Шаг 2: Придание формы цепи с помощью Curve
- Добавьте кривую Безье (Shift+A > Curve > Bezier)
- Перейдите в режим Edit Mode (Tab) и сформируйте желаемую форму цепи, добавляя точки (E) и настраивая их положение
- Вернитесь в Object Mode и выделите ваше звено с модификатором Array
- Добавьте второй модификатор — Curve
- В поле Object выберите созданную кривую Безье
- Настройте Deformation Axis в соответствии с ориентацией вашего звена (обычно Y)
Поздравляю! Ваша цепь теперь следует по форме кривой, создавая реалистичный вид провисающей или обернутой вокруг объекта цепи.
🔗 Дополнительные техники и советы
- Физически корректные цепи: Для анимации или более сложных сцен вы можете использовать физическую симуляцию Rigid Body. Примените модификатор Array, затем примените его (Apply), затем выделите все звенья и добавьте физику Rigid Body с типом "Active".
- Переменное расстояние между звеньями: Для более реалистичного вида измените кривую так, чтобы в некоторых местах звенья были ближе друг к другу (как в провисающей цепи).
- Случайные вариации: Добавьте модификатор Random Transform после Array, чтобы каждое звено имело небольшие случайные отклонения в положении и ориентации.
При работе с модификатором Array очень важно следить за значением Fit Type. Для цепей обычно используют один из двух вариантов:
|Fit Type
|Применение
|Преимущества
|Недостатки
|Fixed Count
|Цепь с определенным количеством звеньев
|Точный контроль над количеством элементов
|Может не точно подойти к заданной длине
|Fit Curve
|Цепь, следующая по кривой
|Автоматически заполняет всю длину кривой
|Количество звеньев может быть непредсказуемым
|Fit Length
|Цепь заданной длины
|Точная длина конечного результата
|Может создать неполные звенья на конце
Материалы и рендеринг: как оживить 3D-цепь в Blender
Даже самая точная геометрическая модель цепи будет выглядеть неубедительно без правильно настроенных материалов и освещения. В этом разделе мы превратим обычную серую модель в реалистичную металлическую цепь. В Blender 2025 года доступны мощные инструменты для создания фотореалистичных материалов, давайте их использовать! ✨
🔧 Создание базового металлического материала
- Выделите вашу цепь и перейдите во вкладку Material Properties
- Нажмите "New" для создания нового материала
- Назовите его "Chain_Metal"
- Настройте базовые параметры:
- Base Color: #B8B8B8 (для стали) или #D4AF37 (для золота)
- Metallic: 1.0
- Roughness: 0.2 (для полированного металла) или 0.4 (для обычного)
- Specular: 0.5
Этих настроек достаточно для создания базового металлического вида, но для действительно впечатляющего результата рекомендую использовать узловую систему (Node Editor).
🔧 Продвинутый материал с использованием Node Editor
- В разделе материалов нажмите на иконку узлов справа от названия материала
- Добавьте узел Image Texture (Add > Texture > Image Texture) и загрузите текстуру металла с микроцарапинами
- Соедините выход Color этой текстуры с входом Normal шейдера Principled BSDF через узел Normal Map
- Добавьте узел Noise Texture и соедините его с входом Roughness через узел Math (установленный на Multiply со значением 0.2)
Такая настройка создаст эффект микроцарапин на поверхности металла и небольшие вариации в отражательной способности, что придаст вашей цепи более реалистичный вид, особенно при крупных планах.
📸 Настройка освещения и рендеринг
Правильное освещение — ключ к демонстрации металлических объектов. Для цепи лучше всего работает схема с контрастным освещением, подчеркивающим форму звеньев:
- Создайте трехточечное освещение:
- Ключевой свет (Key Light): яркий, белый, расположенный сбоку и немного сверху
- Заполняющий свет (Fill Light): менее яркий, с легким оттенком, с противоположной стороны
- Контровый свет (Back Light): яркий, узконаправленный, сзади для подсветки края цепи
- Для наилучшего результата используйте Area Lights вместо Point Lights, так как они создают более мягкие и реалистичные тени
- Добавьте HDRI-карту окружения для улучшения отражений на металле
Для финального рендеринга рекомендую использовать Cycles, так как он обеспечивает более точные отражения и взаимодействие света с металлическими поверхностями. Настройте следующие параметры:
|Параметр рендеринга
|Рекомендуемое значение
|Влияние на результат
|Render Samples
|256-512
|Больше сэмплов = меньше шума, особенно на глянцевых поверхностях
|Denoising
|OptiX или Open Image Denoise
|Удаляет шум, сохраняя детали отражений
|Max Bounces
|8-12
|Влияет на качество множественных отражений между звеньями
|Film > Exposure
|1.05-1.1
|Легкая переэкспозиция подчеркивает металлический блеск
💡 Советы для создания различных типов металла:
- Золотая цепь: Base Color #D4AF37, Roughness 0.15, добавьте легкое смещение поверхности для имитации ручной работы
- Серебряная цепь: Base Color #E8E8E8, Metallic 1.0, Roughness 0.1, увеличьте Specular до 0.8
- Состаренная железная цепь: Используйте смешивание текстур ржавчины и металла, варьируя прозрачность для создания эффекта патины
- Хромированная цепь: Base Color #F5F5F5, Roughness 0.05, Metallic 1.0, используйте яркие HDRI для создания выраженных отражений
И финальный совет: для более драматичной презентации вашей цепи попробуйте анимировать её, используя простое вращение или симуляцию физики. Даже базовое движение добавит динамичности и поможет лучше продемонстрировать материал и форму цепи. В Blender анимацию можно добавить, используя ключевые кадры (I > Rotation) или применив модификатор Simple Deform с анимированным значением деформации.
Сомневаетесь, подходит ли вам профессия 3D-моделлера или дизайнера? Тест на профориентацию от Skypro поможет разобраться в ваших сильных сторонах и определить, стоит ли вам двигаться глубже в мир 3D-дизайна. Пройдите короткий опрос и получите персонализированные рекомендации по направлениям обучения. Создание 3D-цепей — это лишь вершина айсберга возможностей, которые открываются перед современным дизайнером!
Создание 3D-цепи в Blender — это мини-школа моделирования, которая демонстрирует фундаментальные принципы эффективной работы: от экономии времени через модификаторы до достижения реализма через правильные материалы и освещение. Освоив этот небольшой проект, вы заложили основу для понимания гораздо более сложных задач моделирования. Помните, что ключ к мастерству не в количестве изученных инструментов, а в способности комбинировать базовые техники для создания сложных объектов. Теперь, когда вы можете создать реалистичную цепь, попробуйте применить эти же принципы к другим повторяющимся структурам — кольчуге, сетке или текстуре плетения.