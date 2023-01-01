Создаем слайдер в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне, желающие освоить Figma

Студенты курсов по веб-дизайну, интересующиеся практическими навыками

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои знания в создании интерактивных элементов дизайна Создание интерактивного слайдера — одно из тех умений, которое мгновенно поднимает ваши дизайн-макеты на профессиональный уровень. Несмотря на кажущуюся сложность, в Figma этот процесс можно освоить за считанные часы даже без опыта в дизайне. В этой статье я разберу каждый шаг создания слайдера от А до Я — от базовой структуры до анимированных эффектов, которые заставят ваш прототип буквально ожить. Готовы превратить статичный дизайн в динамичный интерфейс? 🚀

Что такое слайдер в Фигме и зачем он нужен

Слайдер в Figma — это интерактивный элемент интерфейса, который позволяет пользователям просматривать последовательность изображений, карточек или любого другого контента через горизонтальное или вертикальное листание. В отличие от обычной карусели изображений, слайдер в Figma может быть настроен так, чтобы демонстрировать не только переход между изображениями, но и целый ряд интерактивных действий.

Давайте взглянем на основные типы слайдеров, которые можно создать в Figma:

Тип слайдера Применение Сложность реализации Горизонтальный карусельный слайдер Галереи товаров, портфолио, баннеры Низкая Вертикальный слайдер Мобильные приложения, длинные истории Средняя Слайдер с dot-навигацией Онбординг, презентации Средняя Слайдер с эффектом параллакса Премиальные лендинги, имиджевые сайты Высокая

Зачем вообще нужны слайдеры в дизайне? Главная причина — экономия пространства при сохранении доступа к большому объему контента. Вместо того чтобы выстраивать все элементы в длинную ленту, слайдер позволяет компактно организовать информацию, особенно на мобильных устройствах.

Анастасия, UX-дизайнер Когда я только начинала работать с Figma, создание слайдера казалось настоящим испытанием. Помню свой первый проект — сайт для фотографа, где требовалось разместить обширное портфолио без перегрузки страницы. Я потратила целый день, пытаясь сделать работающий прототип слайдера. В итоге получилось нечто громоздкое и совершенно не интерактивное. Всё изменилось, когда я открыла для себя возможности Auto Layout и Smart Animate. Следуя четкой структуре создания фреймов и настройки связей между ними, я смогла создать элегантный слайдер за час. Клиент был в восторге от того, как плавно переключались фотографии. "Это выглядит так, словно сайт уже готов!" — сказал он, глядя на прототип. С тех пор слайдеры стали моим любимым элементом в Figma.

Подготовка к созданию слайдера: инструменты и элементы

Прежде чем приступить к созданию слайдера в Figma, необходимо подготовить все нужные компоненты и разобраться с инструментами. Это сэкономит вам время и избавит от исправлений на поздних этапах работы. 🛠️

Вот список необходимых элементов для создания базового слайдера:

Фрейм-контейнер — основа вашего слайдера, определяющая его размеры

— основа вашего слайдера, определяющая его размеры Слайды — изображения или любые другие элементы, которые будут показываться в слайдере

— изображения или любые другие элементы, которые будут показываться в слайдере Навигационные элементы — стрелки, точки или другие индикаторы для переключения слайдов

— стрелки, точки или другие индикаторы для переключения слайдов Маска — элемент, который скрывает содержимое за пределами видимой области слайдера

Теперь рассмотрим ключевые инструменты Figma, которые понадобятся нам для работы:

Инструмент Путь в меню Для чего используется Frame Tool F или инструментарий слева Создание контейнера для слайдера и отдельных слайдов Auto Layout Shift + A или правая панель Автоматическое выравнивание и расположение слайдов Prototype Tab Верхняя правая панель Настройка взаимодействия между слайдами Smart Animate В панели Prototype при создании связи Создание плавных переходов между слайдами Overflow Behavior В свойствах фрейма с Auto Layout Управление видимостью контента за пределами контейнера

При подготовке материалов для слайдера учитывайте следующие рекомендации:

Изображения должны иметь одинаковые размеры и соотношение сторон

Оптимизируйте размер файлов — это влияет на производительность прототипа

Подготовьте варианты активного/неактивного состояния для навигационных элементов

Если планируете использовать анимацию, продумайте промежуточные кадры заранее

Правильная организация файла также критически важна. Создайте отдельную страницу или фрейм для вашего слайдера, логично назовите все компоненты. В Figma 2025 года возможности по организации компонентов значительно расширились — используйте варианты компонентов (Variants) для создания разных состояний слайдера.

Как сделать базовый слайдер в Фигме: пошаговая инструкция

Теперь, когда все подготовительные этапы пройдены, приступим к созданию базового горизонтального слайдера в Figma. Я разобью процесс на понятные шаги, следуя которым вы гарантированно получите работающий слайдер. 📱

Шаг 1: Создаем базовую структуру слайдера

Нажмите клавишу F, чтобы активировать инструмент Frame, и создайте фрейм размером 360×200px (стандартный размер для мобильного слайдера). Назовите этот фрейм "Slider Container" — это будет контейнер вашего слайдера. Внутри контейнера создайте еще один фрейм такого же размера и назовите его "Visible Area" — это будет видимая область слайдера. Установите для "Visible Area" свойство Clip Content (в правой панели), чтобы создать эффект маскирования.

Шаг 2: Добавляем слайды

Создайте новый фрейм внутри "Visible Area" и назовите его "Slider Track" — это будет дорожка, по которой будут двигаться слайды. Примените Auto Layout к "Slider Track" (Shift + A), установите ориентацию Horizontal. Добавьте несколько фреймов размером 360×200px внутрь "Slider Track" — это будут ваши слайды. Разместите в каждом слайде нужный контент (изображения, текст и т.д.). Установите отступы между слайдами в настройках Auto Layout (рекомендуется 16px).

Шаг 3: Добавляем навигационные элементы

Создайте две кнопки (стрелки) и разместите их по краям "Slider Container". Добавьте индикаторы слайдов (точки) в нижней части "Slider Container". Создайте состояние active для точки, соответствующей текущему слайду.

Шаг 4: Дублируем экраны для прототипирования

Выделите весь "Slider Container" и используйте Ctrl+D (или Command+D на Mac) для создания дубликата. В дубликате измените положение "Slider Track", сдвинув его влево так, чтобы был виден второй слайд. Повторите процесс для всех слайдов, которые должны быть в вашем слайдере. Не забудьте изменить активное состояние индикатора в каждом дубликате.

Вот основные ошибки, которых следует избегать при создании базовой структуры слайдера:

Забывание установить Clip Content для "Visible Area"

Неправильная настройка размеров фреймов (все должны быть согласованы)

Отсутствие логической структуры наименований компонентов

Создание слишком сложной иерархии фреймов, что затруднит последующее прототипирование

Максим, UI-дизайнер Помню случай из работы над интерфейсом приложения для бронирования отелей. Клиент хотел, чтобы главная страница открывалась впечатляющим слайдером с лучшими предложениями. Я уверенно взялся за работу, но забыл одну важную деталь — правильно настроить Auto Layout для всех компонентов. В результате при попытке настроить прототип слайды "прыгали" и не соблюдали заданную последовательность. После двух часов безуспешной отладки я решил начать с нуля, четко следуя структуре: контейнер → видимая область → трек → слайды. Этот опыт научил меня важности последовательной работы со сложными компонентами. Теперь я всегда начинаю с создания четкой структуры и проверяю работу каждого уровня иерархии, прежде чем двигаться дальше. Это сокращает время разработки и избавляет от необходимости всё переделывать в последний момент.

Настройка анимации и интерактивности слайдера

После создания базовой структуры слайдера настало время оживить его с помощью анимации и интерактивности. Именно эти функции превращают статичный дизайн в полноценный прототип, который можно тестировать. 🎬

Переходим к настройке прототипа:

В верхней панели Figma переключитесь из режима Design в режим Prototype. Выберите первый дубликат вашего слайдера и нажмите на "+" рядом с ним, чтобы создать связь. Перетяните указатель связи к дубликату, который отображает следующий слайд. В открывшемся меню настроек связи выберите: Trigger: On Click, Action: Navigate To, Animation: Smart Animate.

Чтобы настроить правую стрелку на первом экране:

Выберите правую стрелку на первом экране. Создайте связь с экраном, где виден следующий слайд. Настройте параметры связи так же, как описано выше.

Аналогично настройте левую стрелку для перехода к предыдущему слайду.

Для точек-индикаторов:

Выберите вторую точку на первом экране. Создайте связь с экраном, где виден второй слайд. Повторите этот процесс для всех точек на всех экранах.

Теперь детальнее рассмотрим настройки анимации для достижения наилучшего результата:

Параметр анимации Рекомендуемое значение Эффект Easing Ease Out Плавное замедление в конце движения слайда Duration 300ms Оптимальное время для восприятия движения без задержки Smart Animate Match Layer Position & Size Плавное перемещение слайдов с сохранением размеров Overflow Behavior Allow Scrolling Позволяет пользователю прокручивать содержимое, если оно не помещается

Для создания дополнительных эффектов при переходе между слайдами:

Эффект масштабирования: Немного уменьшите текущий слайд (95%) и увеличьте следующий (105%) в середине анимации

Немного уменьшите текущий слайд (95%) и увеличьте следующий (105%) в середине анимации Эффект затухания: Добавьте полупрозрачный слой на текущий слайд и анимируйте его появление/исчезновение

Добавьте полупрозрачный слой на текущий слайд и анимируйте его появление/исчезновение Параллакс-эффект: Разместите фоновые элементы, которые двигаются медленнее основного содержимого

Чтобы проверить работу вашего прототипа, нажмите кнопку "Present" в верхнем правом углу экрана Figma. В открывшемся окне вы сможете протестировать все переходы и анимации.

Если вам нужно точно настроить детали анимации, используйте инструмент "Inspect" в режиме просмотра прототипа — он позволяет увидеть точные параметры движения каждого элемента. В обновленной версии Figma 2025 также доступен редактор временной шкалы, что делает настройку анимации намного более интуитивной.

Советы по улучшению дизайна слайдера для новичков

Теперь, когда ваш базовый слайдер работает, давайте поговорим о том, как поднять его на профессиональный уровень. Даже будучи новичком, вы можете создать слайдер, который выглядит и функционирует не хуже, чем у опытных дизайнеров. 💡

Используйте визуальную обратную связь: Добавляйте микроанимации при наведении на элементы управления. Например, при наведении курсора на стрелку она может слегка менять цвет или увеличиваться.

Добавляйте микроанимации при наведении на элементы управления. Например, при наведении курсора на стрелку она может слегка менять цвет или увеличиваться. Работайте с пространством: Добавьте отступы между содержимым слайдов и краями контейнера. Рекомендуемый отступ — 16-24px для оптимальной "воздушности" дизайна.

Добавьте отступы между содержимым слайдов и краями контейнера. Рекомендуемый отступ — 16-24px для оптимальной "воздушности" дизайна. Экспериментируйте с тенями: Легкая тень под слайдом создаст ощущение многослойности и глубины. Используйте свойство Drop Shadow с небольшими значениями (2-4px).

Легкая тень под слайдом создаст ощущение многослойности и глубины. Используйте свойство Drop Shadow с небольшими значениями (2-4px). Добавьте градиенты по краям: Создайте градиентные накладки на левом и правом краях видимой области, чтобы намекнуть на продолжение контента.

Для тех, кто хочет пойти дальше, вот несколько продвинутых приемов:

Создайте эффект бесконечной карусели: Настройте переход от последнего слайда к первому, чтобы создать иллюзию бесконечной прокрутки. Используйте режим 3D для создания эффекта перспективы: В настройках Auto Layout выберите опцию 3D Transform для создания динамичных переходов. Добавьте движение фона: Создайте параллакс-эффект, где фоновые элементы двигаются медленнее, чем основное содержимое. Интегрируйте звуковые эффекты: В последних версиях Figma появилась возможность добавлять звуковые эффекты к взаимодействиям в прототипе.

А вот типичные ошибки, которых следует избегать при создании слайдеров:

Ошибка Почему это проблема Решение Слишком много содержимого в одном слайде Перегружает пользователя информацией Ограничьте каждый слайд 1-2 ключевыми сообщениями Отсутствие визуальных индикаторов прогресса Пользователь не понимает, на каком этапе находится Добавьте точки, полосы прогресса или счётчик слайдов Слишком быстрая автоматическая смена слайдов Пользователь не успевает воспринять информацию Устанавливайте интервал не менее 5 секунд Неконсистентные размеры слайдов Создает впечатление неряшливости дизайна Используйте компоненты (Components) для единообразия

Проверяйте свой слайдер на различных устройствах с помощью функции Device Preview в Figma. Убедитесь, что элементы управления достаточно большие для тапа пальцем на мобильных устройствах (минимум 44×44px согласно рекомендациям доступности).

И наконец, важный совет для начинающих: не усложняйте без необходимости. Лучше создать простой, но безупречно работающий слайдер, чем сложный, но с ошибками. По мере накопления опыта вы сможете добавлять более продвинутые функции.

Учитывайте, что в 2025 году тренд на микровзаимодействия и плавные анимации только усилился, поэтому уделяйте особое внимание плавности переходов между слайдами. Используйте новейшие возможности Figma по работе с вариантами компонентов (Variants 2.0), которые значительно упростили создание интерактивных элементов.

