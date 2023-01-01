Создаем реалистичное прозрачное стекло в Blender: пошаговый гайд

Для кого эта статья:

3D-художники и дизайнеры, ищущие способы улучшить свои навыки

Студенты или начинающие специалисты в области 3D-моделирования и визуализации

Профессионалы, работающие в области архитектурной визуализации и создания цифрового контента Реалистичное стекло в 3D визуализации — один из тех элементов, которые моментально выдают уровень мастерства автора. Прозрачные поверхности с правильным преломлением света могут превратить обычную сцену в фотореалистичный шедевр, но при этом создают множество технических сложностей даже для опытных 3D-художников. В этом пошаговом гайде я раскрою все секреты создания идеального стекла в Blender 2025, которые позволят вашим работам выделяться и привлекать внимание даже самых придирчивых клиентов. 🔍

Основы создания прозрачного стекла в Blender

Создание реалистичного стекла в Blender начинается с понимания физических свойств настоящего стекла. Реальное стекло обладает тремя ключевыми характеристиками: прозрачностью, отражением и преломлением. Именно их корректная имитация является основой убедительного 3D-стекла.

Первым шагом является выбор правильного рендерера. В Blender 2025 у нас есть два основных варианта:

Рендерер Преимущества Недостатки Рекомендации Cycles Физически корректное преломление, реалистичные отражения, каустика Более длительное время рендеринга Идеален для финальных рендеров, архитектурных визуализаций Eevee Быстрый рендеринг, хорошие результаты для простых проектов Ограниченная поддержка каустики, упрощенное преломление Подходит для превью, игровых ассетов, стилизованных работ

Для создания по-настоящему фотореалистичного стекла я рекомендую использовать Cycles, так как этот рендерер обеспечивает физически корректный расчет прозрачности и преломления света.

Алексей Петров, Senior 3D Artist Когда я только начинал работать с прозрачными материалами в Blender, я совершил классическую ошибку новичка: создал простую прозрачную поверхность и считал работу выполненной. Клиент вернул мне проект с комментарием: "Стекло выглядит как пластик". Это был переломный момент моей карьеры. Я потратил две недели на изучение физики света и стекла, экспериментировал с настройками IOR (Index of Refraction), настраивал геометрию кромок и фасок. Когда я представил новую версию, клиент был настолько impressed, что доверил мне весь проект архитектурной визуализации их нового офиса стоимостью в несколько миллионов рублей. С тех пор качественное стекло стало моей визитной карточкой.

Для начала работы необходимо создать базовую геометрию. Вот ключевые моменты, которые следует учесть при моделировании стеклянных объектов:

Реальное стекло никогда не имеет идеально острых краев — добавляйте фаски (Bevel) к ребрам для реалистичного преломления света

Толщина стекла должна быть правильной — для обычного оконного стекла это 3-6 мм в реальном масштабе

Поверхность редко бывает идеально гладкой — добавляйте микронеровности с помощью карт нормалей или displacement

Сложные стеклянные объекты (например, бокалы) должны иметь закрытую геометрию без перекрывающихся граней

Важнейшая настройка для реалистичного стекла — это индекс преломления (IOR). Для обычного стекла используйте значение около 1.5. Вот стандартные значения IOR для различных типов стекла:

Обычное стекло: 1.45-1.52

Хрустальное стекло: 1.52-1.62

Алмаз: 2.417

Сапфировое стекло: 1.77

Не забудьте активировать опцию "Screen Space Reflections" и "Screen Space Refraction" в настройках рендера Eevee, если используете этот рендерер. В Cycles эти эффекты работают автоматически. 🔎

Настройка материалов для реалистичного стекла

Для создания убедительного стекла в Blender 2025 необходимо настроить шейдеры, которые определят взаимодействие света с поверхностью. Основой любого стеклянного материала является комбинация Principled BSDF шейдера или специализированных нодов, настроенных под конкретные требования.

При работе с Principled BSDF шейдером для создания базового стекла необходимо настроить следующие параметры:

Transmission: Установите значение близкое к 1.0 (обычно 0.95-0.98)

Установите значение близкое к 1.0 (обычно 0.95-0.98) Roughness: Для идеально гладкого стекла используйте 0, для матового — значения между 0.1 и 0.5

Для идеально гладкого стекла используйте 0, для матового — значения между 0.1 и 0.5 IOR: Для обычного стекла — 1.45-1.52 (как было указано ранее)

Для обычного стекла — 1.45-1.52 (как было указано ранее) Base Color: Для прозрачного стекла используйте белый или слегка голубоватый/зеленоватый оттенок

Для прозрачного стекла используйте белый или слегка голубоватый/зеленоватый оттенок Specular: Значения около 0.5 обеспечивают реалистичные блики

Важно понимать, что стекло редко бывает абсолютно прозрачным. Для достижения реализма добавьте тонкий цветовой оттенок — даже самое прозрачное стекло имеет легкий зеленоватый или голубоватый тон, особенно в толстых участках.

Мария Волкова, Lead 3D Visualizer В 2023 году я работала над визуализацией интерьера пентхауса с панорамным остеклением для крупного девелопера. Клиент отклонил первую версию рендера, сказав, что стекло выглядит как "пробоина в пространстве", а не как реальное остекление. Проблема была в том, что я сделала стекло слишком "идеальным". Решение оказалось неожиданным: вместо того чтобы делать стекло абсолютно прозрачным, я добавила легкий зеленоватый оттенок, микроцарапины с помощью карты нормалей и небольшое внутреннее рассеивание света. Также важно было правильно настроить толщину — слишком тонкое стекло не давало нужного эффекта преломления. После этих модификаций клиент сразу одобрил рендеры, отметив исключительную реалистичность.

Для различных типов стекла следует использовать разные подходы к настройке материалов:

Тип стекла Transmission Roughness IOR Цветовой оттенок Дополнительные ноды Оконное стекло 0.95-0.98 0.01-0.03 1.5 Слабо-зеленый Normal Map для микроцарапин Хрусталь 0.98 0 1.6 Очень слабо-голубой Bump Map для фасетов Матовое стекло 0.9 0.2-0.5 1.5 Нейтральный Noise Texture для неравномерностей Тонированное стекло 0.85-0.9 0.01 1.52 Насыщенный требуемый цвет Volume Absorption для глубины цвета

Для максимальной реалистичности стекла обратите внимание на следующие детали:

Добавьте легкие загрязнения и отпечатки пальцев с помощью карт нормалей низкой интенсивности

Используйте ноду Volume Absorption для эффекта затухания света внутри цветного стекла

Комбинируйте Glossy и Refraction шейдеры для более точного контроля над отражениями

Настройте Fresnel эффект для усиления реалистичности кромок

Включите опцию Screen Space Refractions в настройках Eevee для лучших результатов в реальном времени 💡

Работа с нодами для прозрачности и преломления

Нодовый редактор в Blender — это мощный инструмент, позволяющий создавать сложные материалы с высокой степенью контроля. Хотя Principled BSDF дает хорошие результаты, истинная точность и реализм достигаются с помощью кастомных нодовых сетей.

Базовая структура нодов для высококачественного стекла состоит из следующих элементов:

Fresnel нода для расчета зависимости отражения от угла обзора

Glass BSDF для преломления света

Glossy BSDF для отражений от поверхности

Mix Shader для комбинирования эффектов

Volume Absorption для цветного стекла и затухания света внутри материала

Вот пример схемы для создания улучшенного стекла с использованием нодов:

Создайте ноду Fresnel и подключите вектор Normal от Geometry ноды Настройте IOR Fresnel ноды на значение 1.45-1.52 (для обычного стекла) Создайте ноды Glass BSDF и Glossy BSDF Соедините выход Fresnel с фактором Mix Shader, который комбинирует Glass и Glossy Добавьте дополнительные текстуры и карты для реалистичных дефектов

Для продвинутого контроля над преломлением света используйте следующую технику с нодами:

Добавьте Layer Weight ноду и используйте выход Facing для усиления эффекта Fresnel на краях

Комбинируйте несколько шейдеров Glass с разными значениями Roughness для имитации микронеровностей

Используйте Color Ramp для нелинейного контроля над смешиванием шейдеров

Добавьте Noise Texture с очень низкими значениями для создания едва заметных вариаций в материале

Для создания эффекта глубины цвета в толстом стекле добавьте объемное рассеивание:

В секции Volume нодового редактора добавьте Volume Absorption Установите цвет поглощения (обычно это цвет стекла, но более насыщенный) Настройте плотность на очень низкое значение (0.01-0.1) для тонкого стекла

Для имитации каустики (световых узоров от преломления) в Eevee, где физически корректная каустика отсутствует, можно использовать следующий трюк:

Создайте отдельный объект-плоскость, который будет принимать каустику Примените к нему материал с нодой Light Path и условным ветвлением Используйте текстурные проекции на основе позиции стеклянного объекта

Для работы со сложными формами стекла, такими как жидкости в стаканах, учитывайте следующие факторы:

Индексы преломления должны быть разными для жидкости и стекла

Используйте Volume Scatter с очень низкой плотностью для слабого рассеивания света в жидкости

Применяйте небольшие искажения на поверхности жидкости с помощью Displacement 🔍

Секреты освещения прозрачных объектов

Идеально настроенный материал стекла окажется бесполезным без правильного освещения. Освещение стеклянных объектов требует особого подхода для демонстрации их преломляющих и отражающих свойств.

Основные принципы эффективного освещения стекла в Blender:

Контрастное окружение: Стекло лучше всего видно на контрастном фоне, который подчеркивает преломления

Стекло лучше всего видно на контрастном фоне, который подчеркивает преломления Ключевые источники света: Размещайте точечные источники света для создания ярких бликов на поверхности

Размещайте точечные источники света для создания ярких бликов на поверхности HDRI для отражений: Используйте HDR-карты окружения с хорошим динамическим диапазоном

Используйте HDR-карты окружения с хорошим динамическим диапазоном Задняя подсветка: Размещайте источники света позади стеклянных объектов для подчеркивания их формы

Размещайте источники света позади стеклянных объектов для подчеркивания их формы Гобо и текстурированные источники света: Для создания интересных теней и каустики

Освещение для различных типов стеклянных объектов имеет свои нюансы:

Тип стеклянного объекта Рекомендуемое освещение Настройки рендера Прозрачный бокал/ваза Три точечных источника: ключевой, контровой и заполняющий Увеличенное количество световых отскоков (Bounces) до 8-12 Архитектурное остекление HDRI окружение + солнечный свет Включенный Denoising, высокое разрешение Цветное декоративное стекло Яркие заднескрещенные источники света Caustics опция включена в Cycles Ювелирные изделия из стекла Софтбоксы + точечные акценты Повышенное значение Max Samples (1000+)

Практические советы для создания убедительного освещения стекла:

Используйте черно-белые полосатые текстуры на заднем плане для быстрой проверки преломления

Добавляйте легкую дымку в сцену (Volume Scatter в мировых настройках) для усиления эффекта рассеивания света

Экспериментируйте с цветными источниками света для создания интересных цветовых преломлений

Размещайте светоотражающие плоскости рядом со стеклом, чтобы создать дополнительные блики

Используйте настройки Light Path в Cycles для оптимизации расчета лучей через прозрачные поверхности

Настройки рендера также критически важны для качественного стекла:

Увеличьте Max Light Bounces в Cycles до 12-16 для правильного расчета преломлений

Используйте высокое значение Samples (минимум 500-1000 для финального рендера)

Включите опцию Caustics для физически корректных световых эффектов

Активируйте AI Denoising для удаления шума при сохранении деталей преломления

При работе с Eevee настройте High Quality Normals и увеличьте Volumetric и SSR качество ⚡

Готовые пресеты для создания стекла разных типов

Для ускорения рабочего процесса и получения стабильно высоких результатов удобно использовать готовые пресеты материалов. Ниже представлены настройки для создания наиболее популярных типов стекла в Blender 2025.

Эти пресеты можно сохранить как .blend файлы и импортировать в свои проекты или создать собственную библиотеку материалов.

1. Оконное стекло (максимально нейтральное)

Principled BSDF: Transmission = 0.975, Roughness = 0.01, IOR = 1.5

Base Color = #E1F2F7 (очень светлый голубовато-зеленый оттенок)

Specular = 0.5

Volume: Absorption Color = #D5FFF4, Density = 0.03

2. Хрустальное стекло (высокий показатель преломления)

Principled BSDF: Transmission = 0.99, Roughness = 0, IOR = 1.6

Base Color = #F8FBFF

Specular = 0.8

Добавьте Normal Map с фактором 0.02 для микроструктуры поверхности

3. Матовое стекло (для ванных комнат, перегородок)

Principled BSDF: Transmission = 0.9, Roughness = 0.25-0.4, IOR = 1.5

Base Color = #FFFFFF

Подключите Noise Texture к Roughness через Color Ramp для неравномерного матирования

4. Цветное витражное стекло

Principled BSDF: Transmission = 0.9, Roughness = 0.05, IOR = 1.52

Base Color = ваш выбранный насыщенный цвет

Volume Absorption с цветом немного темнее базового цвета

Плотность поглощения = 3.0 (регулируйте в зависимости от толщины)

5. Античное стекло с пузырьками

Базовый материал стекла как в пункте 1

Добавьте Voronoi Texture, подключенную через ColorRamp к фактору смешивания с Glass шейдером с более высоким IOR (1.7)

Используйте Displacement для создания небольших неровностей поверхности

6. Стекло с каплями воды

Базовый материал стекла как в пункте 1

Создайте отдельный слой материала с Normal Map капель воды

Используйте маску для определения областей с каплями

Добавьте небольшое Displacement для объемности капель

Для продвинутых пользователей полезно изучить принцип PBR (physically-based rendering) материалов, которые обеспечивают наиболее реалистичные результаты:

Используйте текстурные карты Roughness вместо однородных значений

Создавайте маски загрязнений и отпечатков пальцев

Комбинируйте несколько слоев материалов для создания сложных эффектов

Экспериментируйте с Node Groups для организации сложных нодовых сетей

Помните, что рендеринг стекла требует больших вычислительных ресурсов. Для оптимизации процесса:

Используйте упрощенные версии материалов для превью

Настройте Light Paths для ограничения лучей только необходимым количеством отскоков

Используйте GPU-рендеринг для значительного ускорения при работе со стеклом

Применяйте техники рендеринга по слоям (passes) для последующей композиции 🖥️