Создаем эффектную виньетку в Figma: подробное руководство

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma, желающие улучшить свои навыки

Студенты и начинающие графические дизайнеры, интересующиеся созданием эффектных визуальных элементов

Профессионалы в области UI/UX дизайна, которые хотят углубить понимание визуальных эффектов и их применения Виньетка в дизайне — это как соль в кулинарии: незаметная на первый взгляд, но полностью меняющая вкус блюда. Плавное затемнение по краям изображения или интерфейса способно превратить обычный макет в драматичную сцену, выделить ключевые элементы и добавить глубины вашим работам. В Figma создание виньеток часто остаётся недооцененным навыком, хотя именно этот эффект может стать тем завершающим штрихом, который превратит ваш проект из хорошего в безупречный. Давайте разберемся, как мастерски создавать виньетки, экономя время и получая потрясающий результат. 🎨

Что такое виньетка и почему она усиливает дизайн в Figma

Виньетка — это эффект постепенного затемнения или осветления краёв изображения при сохранении яркости в центральной части. В классической фотографии виньетирование чаще всего возникало как оптический дефект, но со временем дизайнеры начали намеренно использовать этот эффект для создания особой атмосферы и акцентирования внимания зрителя.

В контексте дизайна интерфейсов в Figma виньетка выполняет сразу несколько стратегических функций:

Направляет взгляд пользователя к центральным элементам интерфейса

Создаёт ощущение глубины и объёма на плоском экране

Добавляет драматический или атмосферный эффект к изображениям

Улучшает читаемость текста, размещенного поверх изображений

Визуально объединяет разрозненные элементы дизайна

Примечательно, что при тестировании интерфейсов с виньетированием в 2024 году специалисты по UX отметили увеличение времени удержания внимания пользователя на ключевых элементах на 18-22% по сравнению с версиями без виньетки. 👁️

Тип виньетки Эмоциональный эффект Лучшие сценарии применения Тёмная периферийная Драматизм, глубина Лендинги, портреты, премиум-продукты Светлая периферийная Мечтательность, нежность Свадебные сайты, косметика, детские товары Градиентная цветная Современность, динамика Технологичные продукты, медиаприложения Ассиметричная Креативность, нестандартность Портфолио дизайнеров, арт-проекты

Александра Верхотурова, арт-директор Однажды я работала над ребрендингом премиального ювелирного магазина. Клиент жаловался, что сайт выглядит "плоским" и не передает ощущение роскоши. Сроки горели, а бюджет на фотосессию был ограничен. Я решила применить тонкие виньетки к имеющимся продуктовым фотографиям в Figma. Результат превзошел ожидания — украшения словно заиграли на странице, появилось ощущение глубины и премиальности. Клиент сразу утвердил макеты, а после запуска конверсия в категории "Коллекции" выросла на 24%. Это был мой первый опыт осознанного использования виньетирования как инструмента влияния на восприятие продукта.

Базовые инструменты для создания виньетки в Figma

Figma предоставляет несколько подходов к созданию виньеток, от простых до комплексных. Выбор инструмента зависит от желаемого результата и сложности эффекта, который вы хотите достичь. Рассмотрим ключевые инструменты, которые понадобятся нам для работы. 🛠️

Фигуры (Shapes) — основа для создания виньеток, чаще всего используются прямоугольники или эллипсы

— основа для создания виньеток, чаще всего используются прямоугольники или эллипсы Заливка (Fill) — позволяет настраивать цвет и прозрачность элементов

— позволяет настраивать цвет и прозрачность элементов Градиенты (Gradients) — ключевой инструмент для создания плавных переходов от прозрачной к непрозрачной части

— ключевой инструмент для создания плавных переходов от прозрачной к непрозрачной части Режимы наложения (Blend Modes) — определяют способ взаимодействия виньетки с нижележащими слоями

— определяют способ взаимодействия виньетки с нижележащими слоями Эффекты (Effects) — в частности, размытие (Blur) для создания более мягких переходов

Для каждого из этих инструментов в Figma есть специфические настройки, позволяющие точно контролировать конечный результат:

Инструмент Ключевые настройки Влияние на виньетку Градиент Тип (линейный, радиальный), позиция точек Определяет форму и направление затемнения Режим наложения Multiply, Overlay, Soft Light Влияет на взаимодействие с цветами под виньеткой Прозрачность 0-100% Определяет интенсивность эффекта Blur Радиус размытия (px) Смягчает переходы и делает эффект более естественным

При работе с инструментами для создания виньеток в Figma особенно важно учитывать иерархию слоев. Правильное расположение слоя с виньеткой относительно других элементов напрямую влияет на конечный результат. В большинстве случаев виньетка размещается поверх контентной части, но с применением соответствующего режима наложения.

Важное преимущество Figma в создании виньеток — возможность использования компонентов. Создав однажды удачную виньетку, вы можете сохранить ее как компонент и использовать в других проектах, адаптируя под конкретные задачи без необходимости начинать создание с нуля.

Пошаговая техника создания виньетки с эффектом затемнения

Теперь, когда мы разобрались с базовыми инструментами, приступим к созданию классической темной виньетки в Figma. Этот вариант — самый универсальный и подходит для большинства случаев, когда нужно мягко акцентировать внимание на центре композиции. 🎯

Вот пошаговый процесс создания виньетки с затемнением краев:

Подготовка основы Создайте новый фрейм (Frame) нужного размера или выберите существующий

Разместите внутри фрейма изображение или интерфейс, к которому будете применять виньетку Создание слоя виньетки Добавьте прямоугольник (Rectangle) размером со всю рабочую область

Убедитесь, что прямоугольник полностью перекрывает изображение Настройка градиента Выберите слой с прямоугольником

В панели свойств нажмите на иконку заливки (Fill) и выберите тип "Radial"

Установите центральную точку градиента в центр прямоугольника

Для внутренней точки градиента установите прозрачность 0%

Для внешней точки установите черный цвет с прозрачностью 40-60% (регулируйте в зависимости от желаемой интенсивности) Настройка режима наложения В панели свойств выберите для слоя с виньеткой режим наложения "Multiply" или "Soft Light"

При необходимости отрегулируйте общую прозрачность слоя (Opacity) Тонкая настройка При необходимости добавьте эффект размытия (Blur) со значением 10-20px для более мягкого перехода

Проверьте результат на разных фонах/изображениях и внесите корректировки в интенсивность и размер виньетки

При создании виньетки крайне важно учитывать содержимое вашего дизайна. Регулируйте интенсивность эффекта так, чтобы он подчеркивал ключевые элементы, а не конкурировал с ними за внимание пользователя.

Михаил Сорокин, UI/UX дизайнер Работая над приложением для проката фильмов, я столкнулся с проблемой — постеры фильмов имели разную яркость и контрастность, что создавало визуальный хаос на странице каталога. Решение пришло неожиданно: я создал в Figma прототип с автоматически применяемыми виньетками к каждому постеру. Это потребовало настройки компонента с виньеткой и его вариантами для разных соотношений сторон. Затраченные три часа окупились сторицей — каталог стал выглядеть гармонично, а команда разработки реализовала этот подход через CSS. Пользователи отметили, что стало проще воспринимать большое количество фильмов на одном экране. С тех пор виньетка стала моим любимым инструментом для унификации визуального контента.

Продвинутые приемы настройки виньетки с градиентами

После освоения базовой техники пора перейти к более сложным и творческим подходам. Продвинутые техники создания виньеток с градиентами позволят вам добиться уникальных визуальных эффектов и выделить ваш дизайн из массы шаблонных решений. 🌈

Рассмотрим несколько продвинутых приемов:

Многоточечные градиенты — вместо стандартных двух точек используйте 3+ точки для создания сложных переходов

— вместо стандартных двух точек используйте 3+ точки для создания сложных переходов Цветные виньетки — замените стандартный черный цвет на оттенки, соответствующие фирменному стилю или настроению проекта

— замените стандартный черный цвет на оттенки, соответствующие фирменному стилю или настроению проекта Асимметричное виньетирование — смещение центральной точки градиента для акцентирования определенной части изображения

— смещение центральной точки градиента для акцентирования определенной части изображения Комбинирование нескольких виньеток — наложение виньеток разных типов для достижения более сложных эффектов

— наложение виньеток разных типов для достижения более сложных эффектов Анимированные виньетки — использование Smart Animate для создания динамического эффекта при переходе между экранами

Особенно интересные результаты дает работа с цветовыми градиентами. Вместо простого перехода от прозрачного к черному попробуйте следующие комбинации:

Тип виньетки Настройка градиента Достигаемый эффект Дуотоновая От прозрачного центра к двум разным цветам по краям Современный графический стиль, подходит для технологичных продуктов "Золотой час" От прозрачного к янтарно-оранжевым оттенкам Теплое, ностальгическое настроение, подходит для туристических проектов Ночная От прозрачного к темно-синим с фиолетовыми акцентами Мистическое, глубокое настроение для игровых интерфейсов Контрастная От белого в центре к черному по краям Драматический, высококонтрастный эффект для черно-белой фотографии

Для создания асимметричной виньетки используйте следующий подход:

Создайте стандартную радиальную виньетку Выберите радиальный градиент и переместите его центр в сторону от геометрического центра фрейма Отрегулируйте размер градиента, растягивая его не пропорционально, а в нужном направлении Добавьте дополнительные точки в градиент для более тонкого контроля над переходами

Изменяя параметры градиента (положение центра, радиус, цвета и прозрачность), вы можете направлять внимание пользователя в нужную часть интерфейса. Это особенно полезно для лендингов, где важно акцентировать внимание на call-to-action элементах.

В 2025 году трендом становится использование "умных" виньеток, которые адаптируются к содержимому страницы. Хотя полноценная реализация требует программирования, в Figma вы можете прототипировать этот эффект, создавая варианты компонентов с разными настройками виньеток и демонстрируя их адаптивность через состояния и взаимодействия.

Применение виньетки в реальных проектах интерфейсов

Теоретические знания о создании виньеток важны, но реальная ценность этого приема раскрывается при его практическом применении в различных типах проектов. Рассмотрим конкретные сценарии использования и лучшие практики применения виньеток в современном дизайне. 🏆

Ключевые области применения виньеток в интерфейсах:

Фоновые изображения для героических секций (hero sections) — виньетка помогает сделать текст более читаемым на фоне фотографии

— виньетка помогает сделать текст более читаемым на фоне фотографии Карточки товаров в e-commerce — создание единого визуального стиля для разнородных продуктовых изображений

— создание единого визуального стиля для разнородных продуктовых изображений Модальные окна и диалоги — мягкие виньетки усиливают фокус на модальном контенте

— мягкие виньетки усиливают фокус на модальном контенте Галереи изображений — унификация визуального восприятия фотографий разного качества и стиля

— унификация визуального восприятия фотографий разного качества и стиля Мобильные интерфейсы с жестами — индикация свайпа или прокрутки через асимметричные виньетки

Рассмотрим конкретные примеры реализации виньеток для разных типов проектов:

Тип проекта Рекомендуемые настройки виньетки Цель и результат Интернет-магазин премиум-товаров Тонкая виньетка с прозрачностью 30-40%, режим Soft Light Создание премиального вида, визуальное выделение продуктов Новостной сайт Сильное затемнение (50-70%) снизу изображения для текстовых выносов Улучшение читаемости заголовков на фоне динамичных фотографий Мобильное приложение для фотографии Динамическая виньетка с регулируемой интенсивностью Подчеркивание фокусных точек фотографии, художественное усиление Портфолио дизайнера Цветные креативные виньетки с оттенками фирменного стиля Демонстрация творческого подхода, создание запоминающегося образа

При применении виньеток в реальных проектах важно помнить о нескольких практических рекомендациях:

Тестируйте виньетки на разных устройствах и при разном освещении — эффект может восприниматься по-разному

Используйте A/B тестирование для определения оптимальной интенсивности эффекта

Берегите производительность — особенно для мобильных устройств сложные виньетки могут создавать нагрузку

Создавайте библиотеку компонентов с различными виньетками для быстрого прототипирования

Помните о доступности — слишком интенсивные виньетки могут затруднять восприятие контента пользователями с нарушениями зрения

Использование виньеток в 2025 году стало более осознанным — дизайнеры применяют их не просто как декоративный элемент, а как функциональный инструмент для управления вниманием пользователя и создания целостного визуального опыта. 42% успешных запусков продуктов в текущем году включали тщательно проработанное виньетирование как части визуальной стратегии.

