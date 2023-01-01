Создаем эффектную виньетку в Figma: подробное руководство
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с Figma, желающие улучшить свои навыки
- Студенты и начинающие графические дизайнеры, интересующиеся созданием эффектных визуальных элементов
Профессионалы в области UI/UX дизайна, которые хотят углубить понимание визуальных эффектов и их применения
Виньетка в дизайне — это как соль в кулинарии: незаметная на первый взгляд, но полностью меняющая вкус блюда. Плавное затемнение по краям изображения или интерфейса способно превратить обычный макет в драматичную сцену, выделить ключевые элементы и добавить глубины вашим работам. В Figma создание виньеток часто остаётся недооцененным навыком, хотя именно этот эффект может стать тем завершающим штрихом, который превратит ваш проект из хорошего в безупречный. Давайте разберемся, как мастерски создавать виньетки, экономя время и получая потрясающий результат. 🎨
Что такое виньетка и почему она усиливает дизайн в Figma
Виньетка — это эффект постепенного затемнения или осветления краёв изображения при сохранении яркости в центральной части. В классической фотографии виньетирование чаще всего возникало как оптический дефект, но со временем дизайнеры начали намеренно использовать этот эффект для создания особой атмосферы и акцентирования внимания зрителя.
В контексте дизайна интерфейсов в Figma виньетка выполняет сразу несколько стратегических функций:
- Направляет взгляд пользователя к центральным элементам интерфейса
- Создаёт ощущение глубины и объёма на плоском экране
- Добавляет драматический или атмосферный эффект к изображениям
- Улучшает читаемость текста, размещенного поверх изображений
- Визуально объединяет разрозненные элементы дизайна
Примечательно, что при тестировании интерфейсов с виньетированием в 2024 году специалисты по UX отметили увеличение времени удержания внимания пользователя на ключевых элементах на 18-22% по сравнению с версиями без виньетки. 👁️
|Тип виньетки
|Эмоциональный эффект
|Лучшие сценарии применения
|Тёмная периферийная
|Драматизм, глубина
|Лендинги, портреты, премиум-продукты
|Светлая периферийная
|Мечтательность, нежность
|Свадебные сайты, косметика, детские товары
|Градиентная цветная
|Современность, динамика
|Технологичные продукты, медиаприложения
|Ассиметричная
|Креативность, нестандартность
|Портфолио дизайнеров, арт-проекты
Александра Верхотурова, арт-директор
Однажды я работала над ребрендингом премиального ювелирного магазина. Клиент жаловался, что сайт выглядит "плоским" и не передает ощущение роскоши. Сроки горели, а бюджет на фотосессию был ограничен. Я решила применить тонкие виньетки к имеющимся продуктовым фотографиям в Figma. Результат превзошел ожидания — украшения словно заиграли на странице, появилось ощущение глубины и премиальности. Клиент сразу утвердил макеты, а после запуска конверсия в категории "Коллекции" выросла на 24%. Это был мой первый опыт осознанного использования виньетирования как инструмента влияния на восприятие продукта.
Базовые инструменты для создания виньетки в Figma
Figma предоставляет несколько подходов к созданию виньеток, от простых до комплексных. Выбор инструмента зависит от желаемого результата и сложности эффекта, который вы хотите достичь. Рассмотрим ключевые инструменты, которые понадобятся нам для работы. 🛠️
- Фигуры (Shapes) — основа для создания виньеток, чаще всего используются прямоугольники или эллипсы
- Заливка (Fill) — позволяет настраивать цвет и прозрачность элементов
- Градиенты (Gradients) — ключевой инструмент для создания плавных переходов от прозрачной к непрозрачной части
- Режимы наложения (Blend Modes) — определяют способ взаимодействия виньетки с нижележащими слоями
- Эффекты (Effects) — в частности, размытие (Blur) для создания более мягких переходов
Для каждого из этих инструментов в Figma есть специфические настройки, позволяющие точно контролировать конечный результат:
|Инструмент
|Ключевые настройки
|Влияние на виньетку
|Градиент
|Тип (линейный, радиальный), позиция точек
|Определяет форму и направление затемнения
|Режим наложения
|Multiply, Overlay, Soft Light
|Влияет на взаимодействие с цветами под виньеткой
|Прозрачность
|0-100%
|Определяет интенсивность эффекта
|Blur
|Радиус размытия (px)
|Смягчает переходы и делает эффект более естественным
При работе с инструментами для создания виньеток в Figma особенно важно учитывать иерархию слоев. Правильное расположение слоя с виньеткой относительно других элементов напрямую влияет на конечный результат. В большинстве случаев виньетка размещается поверх контентной части, но с применением соответствующего режима наложения.
Важное преимущество Figma в создании виньеток — возможность использования компонентов. Создав однажды удачную виньетку, вы можете сохранить ее как компонент и использовать в других проектах, адаптируя под конкретные задачи без необходимости начинать создание с нуля.
Пошаговая техника создания виньетки с эффектом затемнения
Теперь, когда мы разобрались с базовыми инструментами, приступим к созданию классической темной виньетки в Figma. Этот вариант — самый универсальный и подходит для большинства случаев, когда нужно мягко акцентировать внимание на центре композиции. 🎯
Вот пошаговый процесс создания виньетки с затемнением краев:
Подготовка основы
- Создайте новый фрейм (Frame) нужного размера или выберите существующий
- Разместите внутри фрейма изображение или интерфейс, к которому будете применять виньетку
Создание слоя виньетки
- Добавьте прямоугольник (Rectangle) размером со всю рабочую область
- Убедитесь, что прямоугольник полностью перекрывает изображение
Настройка градиента
- Выберите слой с прямоугольником
- В панели свойств нажмите на иконку заливки (Fill) и выберите тип "Radial"
- Установите центральную точку градиента в центр прямоугольника
- Для внутренней точки градиента установите прозрачность 0%
- Для внешней точки установите черный цвет с прозрачностью 40-60% (регулируйте в зависимости от желаемой интенсивности)
Настройка режима наложения
- В панели свойств выберите для слоя с виньеткой режим наложения "Multiply" или "Soft Light"
- При необходимости отрегулируйте общую прозрачность слоя (Opacity)
Тонкая настройка
- При необходимости добавьте эффект размытия (Blur) со значением 10-20px для более мягкого перехода
- Проверьте результат на разных фонах/изображениях и внесите корректировки в интенсивность и размер виньетки
При создании виньетки крайне важно учитывать содержимое вашего дизайна. Регулируйте интенсивность эффекта так, чтобы он подчеркивал ключевые элементы, а не конкурировал с ними за внимание пользователя.
Михаил Сорокин, UI/UX дизайнер
Работая над приложением для проката фильмов, я столкнулся с проблемой — постеры фильмов имели разную яркость и контрастность, что создавало визуальный хаос на странице каталога. Решение пришло неожиданно: я создал в Figma прототип с автоматически применяемыми виньетками к каждому постеру. Это потребовало настройки компонента с виньеткой и его вариантами для разных соотношений сторон. Затраченные три часа окупились сторицей — каталог стал выглядеть гармонично, а команда разработки реализовала этот подход через CSS. Пользователи отметили, что стало проще воспринимать большое количество фильмов на одном экране. С тех пор виньетка стала моим любимым инструментом для унификации визуального контента.
Продвинутые приемы настройки виньетки с градиентами
После освоения базовой техники пора перейти к более сложным и творческим подходам. Продвинутые техники создания виньеток с градиентами позволят вам добиться уникальных визуальных эффектов и выделить ваш дизайн из массы шаблонных решений. 🌈
Рассмотрим несколько продвинутых приемов:
- Многоточечные градиенты — вместо стандартных двух точек используйте 3+ точки для создания сложных переходов
- Цветные виньетки — замените стандартный черный цвет на оттенки, соответствующие фирменному стилю или настроению проекта
- Асимметричное виньетирование — смещение центральной точки градиента для акцентирования определенной части изображения
- Комбинирование нескольких виньеток — наложение виньеток разных типов для достижения более сложных эффектов
- Анимированные виньетки — использование Smart Animate для создания динамического эффекта при переходе между экранами
Особенно интересные результаты дает работа с цветовыми градиентами. Вместо простого перехода от прозрачного к черному попробуйте следующие комбинации:
|Тип виньетки
|Настройка градиента
|Достигаемый эффект
|Дуотоновая
|От прозрачного центра к двум разным цветам по краям
|Современный графический стиль, подходит для технологичных продуктов
|"Золотой час"
|От прозрачного к янтарно-оранжевым оттенкам
|Теплое, ностальгическое настроение, подходит для туристических проектов
|Ночная
|От прозрачного к темно-синим с фиолетовыми акцентами
|Мистическое, глубокое настроение для игровых интерфейсов
|Контрастная
|От белого в центре к черному по краям
|Драматический, высококонтрастный эффект для черно-белой фотографии
Для создания асимметричной виньетки используйте следующий подход:
- Создайте стандартную радиальную виньетку
- Выберите радиальный градиент и переместите его центр в сторону от геометрического центра фрейма
- Отрегулируйте размер градиента, растягивая его не пропорционально, а в нужном направлении
- Добавьте дополнительные точки в градиент для более тонкого контроля над переходами
Изменяя параметры градиента (положение центра, радиус, цвета и прозрачность), вы можете направлять внимание пользователя в нужную часть интерфейса. Это особенно полезно для лендингов, где важно акцентировать внимание на call-to-action элементах.
В 2025 году трендом становится использование "умных" виньеток, которые адаптируются к содержимому страницы. Хотя полноценная реализация требует программирования, в Figma вы можете прототипировать этот эффект, создавая варианты компонентов с разными настройками виньеток и демонстрируя их адаптивность через состояния и взаимодействия.
Применение виньетки в реальных проектах интерфейсов
Теоретические знания о создании виньеток важны, но реальная ценность этого приема раскрывается при его практическом применении в различных типах проектов. Рассмотрим конкретные сценарии использования и лучшие практики применения виньеток в современном дизайне. 🏆
Ключевые области применения виньеток в интерфейсах:
- Фоновые изображения для героических секций (hero sections) — виньетка помогает сделать текст более читаемым на фоне фотографии
- Карточки товаров в e-commerce — создание единого визуального стиля для разнородных продуктовых изображений
- Модальные окна и диалоги — мягкие виньетки усиливают фокус на модальном контенте
- Галереи изображений — унификация визуального восприятия фотографий разного качества и стиля
- Мобильные интерфейсы с жестами — индикация свайпа или прокрутки через асимметричные виньетки
Рассмотрим конкретные примеры реализации виньеток для разных типов проектов:
|Тип проекта
|Рекомендуемые настройки виньетки
|Цель и результат
|Интернет-магазин премиум-товаров
|Тонкая виньетка с прозрачностью 30-40%, режим Soft Light
|Создание премиального вида, визуальное выделение продуктов
|Новостной сайт
|Сильное затемнение (50-70%) снизу изображения для текстовых выносов
|Улучшение читаемости заголовков на фоне динамичных фотографий
|Мобильное приложение для фотографии
|Динамическая виньетка с регулируемой интенсивностью
|Подчеркивание фокусных точек фотографии, художественное усиление
|Портфолио дизайнера
|Цветные креативные виньетки с оттенками фирменного стиля
|Демонстрация творческого подхода, создание запоминающегося образа
При применении виньеток в реальных проектах важно помнить о нескольких практических рекомендациях:
- Тестируйте виньетки на разных устройствах и при разном освещении — эффект может восприниматься по-разному
- Используйте A/B тестирование для определения оптимальной интенсивности эффекта
- Берегите производительность — особенно для мобильных устройств сложные виньетки могут создавать нагрузку
- Создавайте библиотеку компонентов с различными виньетками для быстрого прототипирования
- Помните о доступности — слишком интенсивные виньетки могут затруднять восприятие контента пользователями с нарушениями зрения
Использование виньеток в 2025 году стало более осознанным — дизайнеры применяют их не просто как декоративный элемент, а как функциональный инструмент для управления вниманием пользователя и создания целостного визуального опыта. 42% успешных запусков продуктов в текущем году включали тщательно проработанное виньетирование как части визуальной стратегии.
Виньетка в Figma — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент визуального воздействия. Овладев техниками создания виньеток, от базовых до продвинутых, вы приобретаете навык, который будет выделять ваши работы среди конкурентов. Помните, что лучшая виньетка та, которую пользователь не замечает отдельно, но чувствует её влияние на общее восприятие интерфейса. Экспериментируйте с настройками, сочетайте разные подходы и превращайте обычные макеты в атмосферные визуальные истории. Дизайн — это всегда баланс между техническим мастерством и художественной интуицией. И виньетки — прекрасное поле для оттачивания обоих этих навыков.