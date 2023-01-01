Шрифты в Figma с поддержкой кириллицы: полный обзор библиотек

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с кириллической типографикой в Figma

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна

Профессионалы, ищущие улучшения в работе с шрифтами и типографикой для русскоязычных интерфейсов Работа с кириллическими шрифтами в Figma — постоянная головная боль для дизайнеров, особенно если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью создания русскоязычного интерфейса. Вместо элегантного текста вы получаете квадратики или безумные символы, ломающие всю композицию. Существует мнение, что качественных кириллических шрифтов не хватает, но правда в том, что их достаточно — просто нужно знать, где их найти и как правильно использовать в Figma. Я помогу вам разобраться в этом типографическом лабиринте и найти идеальные решения для ваших проектов, требующих поддержки кириллицы 🔤

Популярные шрифты в Figma с поддержкой кириллицы

Проблема подбора качественных шрифтов с кириллической поддержкой знакома каждому дизайнеру, работающему на русскоязычном рынке. Figma по умолчанию включает ряд шрифтов с поддержкой кириллицы, но выбор этот ограничен. Рассмотрим наиболее универсальные и эстетически привлекательные варианты, доступные прямо из интерфейса программы 👨‍💻

Среди системных шрифтов наиболее качественную поддержку кириллицы обеспечивают:

Roboto — универсальный гротеск от Google с превосходной читаемостью и 12 начертаниями

— универсальный гротеск от Google с превосходной читаемостью и 12 начертаниями Open Sans — гуманистический шрифт без засечек с хорошо проработанными кириллическими символами

— гуманистический шрифт без засечек с хорошо проработанными кириллическими символами PT Sans/PT Serif — разработка ParaType специально для кириллицы, идеальна для государственных и корпоративных проектов

— разработка ParaType специально для кириллицы, идеальна для государственных и корпоративных проектов Montserrat — геометрический шрифт с характерной открытостью форм, подходит для заголовков

— геометрический шрифт с характерной открытостью форм, подходит для заголовков Inter — современный шрифт, оптимизированный для экранов с высоким разрешением, с хорошо проработанной кириллицей

Александр Петров, старший UX/UI дизайнер Однажды я получил срочный проект по редизайну финтех-приложения для российского рынка. Клиент настаивал на использовании модного западного шрифта Circular, который превосходно смотрелся в латинице, но не имел кириллической поддержки. После презентации первых макетов заказчик был в ярости — вместо кириллических символов отображались пустые квадраты. В срочном порядке пришлось искать альтернативу. Я остановился на Inter — он имеет схожую геометрию, но с превосходной поддержкой кириллицы. После презентации обновленных макетов с Inter клиент был настолько доволен, что даже не заметил замены шрифта — он просто отметил, что "наконец-то все выглядит профессионально". Этот случай научил меня всегда проверять поддержку кириллицы до начала работы над проектом.

Вот сравнительная таблица популярных шрифтов с поддержкой кириллицы, доступных в Figma:

Название шрифта Тип Количество начертаний Особенности кириллицы Рекомендуемое применение Roboto Гротеск 12 Высокая читаемость, нейтральный характер Интерфейсы, основной текст Inter Гротеск 9 Оптимизирован для экранов, открытые формы Интерфейсы, продукты с высокой плотностью информации PT Sans Гротеск 4 Создан специально для кириллицы Официальные сайты, документация Montserrat Геометрический гротеск 18 Выразительные пропорции, хорошо работает в заголовках Заголовки, акцентные элементы IBM Plex Семейство (серифы и гротески) 8 в каждом стиле Технический характер, высокая разборчивость Техническая документация, B2B-продукты

При выборе шрифта для русскоязычного интерфейса обратите внимание на характерные проблемные символы: «ж», «ф», «щ», «ъ». Именно на них заметны недостатки шрифтов, изначально не проектировавшихся для кириллицы. Хороший подход — тестировать шрифт с помощью специальных "панграмм" — фраз, содержащих все буквы алфавита 🔍

Как подключить кириллические шрифты в Figma

Подключение кириллических шрифтов в Figma практически не отличается от работы с любыми другими шрифтами, но требует внимательной проверки поддержки всех необходимых символов. Рассмотрим три основных способа подключения шрифтов с поддержкой кириллицы в ваши проекты.

1. Использование Google Fonts через интерфейс Figma

Откройте панель текстовых свойств в Figma

Нажмите на выпадающее меню выбора шрифта

Введите название нужного шрифта в поисковую строку

Убедитесь, что в превью отображаются кириллические символы

Выберите шрифт из списка результатов

2. Локальное подключение шрифта

Установите шрифт в операционную систему

Перезапустите Figma (обязательное условие для корректного распознавания)

Шрифт автоматически появится в списке доступных

Проверьте отображение кириллических символов перед использованием

3. Использование Figma Font Menu

Откройте пункт меню File → Font Menu или используйте комбинацию ⌘⌥P (Ctrl+Alt+P)

В открывшемся окне выберите вкладку Google Fonts

Примените фильтр по языку и выберите Russian

Выберите нужный шрифт и нажмите "Add Font to Document"

Екатерина Соколова, UX-дизайнер Работая над интерфейсом образовательной платформы, мы сталкивались с ограничениями при использовании шрифтов в разных языковых версиях. Нам нужно было сохранить единый визуальный стиль на русском, английском и арабском языках. Сначала мы выбрали премиальный Proxima Nova, и все шло прекрасно до момента локализации на русский. Выяснилось, что кириллические символы в этом шрифте имели проблемы с интерлиньяжем — текст визуально "прыгал" при переключении языков. Решение нашлось неожиданно — мы создали библиотеку стилей в Figma, где каждый стиль текста содержал допустимую замену шрифта для каждого языка. Для русского мы использовали PT Sans, который визуально похож на Proxima Nova, но специально разработан для кириллицы. Этот подход позволил разработчикам автоматически подставлять правильный шрифт в зависимости от языка интерфейса, сохраняя визуальную согласованность.

При подключении кириллических шрифтов в Figma важно учитывать следующие моменты:

Веса и начертания — убедитесь, что выбранный шрифт имеет все необходимые вам начертания с поддержкой кириллицы (иногда производители добавляют кириллицу только в основные начертания)

— убедитесь, что выбранный шрифт имеет все необходимые вам начертания с поддержкой кириллицы (иногда производители добавляют кириллицу только в основные начертания) Метрики — кириллические символы могут иметь другие метрики, что может привести к неожиданным результатам при верстке

— кириллические символы могут иметь другие метрики, что может привести к неожиданным результатам при верстке Вариативные шрифты — если вы используете вариативные шрифты, проверьте, что вариативность корректно работает с кириллическими символами

Для проверки корректного отображения кириллицы создайте в Figma тестовый текстовый блок с использованием всех букв русского алфавита, включая прописные и строчные. Особое внимание уделите буквам с диакритическими знаками, если ваш проект требует поддержки других славянских языков 🇷🇺🇺🇦🇧🇾

Бесплатные библиотеки шрифтов с поддержкой кириллицы

Отличные кириллические шрифты не обязательно должны стоить дорого — существует множество качественных бесплатных библиотек, предлагающих широкий выбор шрифтов с поддержкой русского языка. Разберем основные источники, где можно найти профессиональные кириллические шрифты без бюджетных ограничений 💰

Google Fonts (fonts.google.com)

Наиболее обширная и доступная коллекция бесплатных шрифтов с хорошей поддержкой кириллицы. Для поиска подходящих шрифтов используйте фильтр по языку "Cyrillic".

Примечательные шрифты с качественной кириллицей в Google Fonts:

Noto Sans/Serif — универсальное семейство с поддержкой практически всех языков мира

— универсальное семейство с поддержкой практически всех языков мира Raleway — элегантный шрифт с 18 начертаниями и хорошо проработанной кириллицей

— элегантный шрифт с 18 начертаниями и хорошо проработанной кириллицей Fira Sans — шрифт от Mozilla с техническим характером и отличной читаемостью

— шрифт от Mozilla с техническим характером и отличной читаемостью Rubik — современный геометрический шрифт с уникальным характером

— современный геометрический шрифт с уникальным характером Manrope — открытый вариативный шрифт с современным дизайном и качественной кириллицей

Шрифты от российских дизайнеров

Несколько отечественных разработчиков предлагают бесплатные кириллические шрифты высокого качества:

Bebas Neue Pro (fontfabric.com) — популярный акцидентный шрифт для заголовков

(fontfabric.com) — популярный акцидентный шрифт для заголовков Oswald — узкий гротеск, идеальный для заголовков и навигации

— узкий гротеск, идеальный для заголовков и навигации TT Commons (typetype.org) — универсальный геометрический гротеск

(typetype.org) — универсальный геометрический гротеск Suisse Int'l (v-a-c.org) — современный нео-гротеск от фонда V-A-C

Бесплатные альтернативы популярным премиум-шрифтам

Если вам нужны аналоги известных платных шрифтов с поддержкой кириллицы:

Премиум-шрифт Бесплатная альтернатива Особенности Источник Gotham Montserrat Схожая геометрия и характер Google Fonts Futura Work Sans Геометрический гротеск с хорошей кириллицей Google Fonts Proxima Nova TT Commons Близкая метрика и характер TypeType (свободная лицензия) DIN Oswald Узкий технический шрифт Google Fonts Helvetica Neue Inter Современный нео-гротеск, превосходящий оригинал в читаемости rsms.me/inter

Важные рекомендации при использовании бесплатных шрифтов с кириллицей:

Всегда проверяйте условия лицензии — некоторые бесплатные шрифты разрешены только для личного использования

Обращайте внимание на полноту набора символов — некоторые шрифты могут не включать все специальные символы кириллицы

Кэшируйте шрифты в проекте — это гарантирует постоянный доступ к нужным файлам

Создайте в Figma библиотеку текстовых стилей с проверенными кириллическими шрифтами для повторного использования в проектах

Бесплатные шрифты могут значительно снизить стоимость проекта, особенно для стартапов и некоммерческих организаций. При этом качественная кириллица в открытых шрифтах постоянно улучшается, и многие бесплатные варианты уже не уступают премиальным аналогам 🆓

Премиум-шрифты для кириллицы: стоят ли они своих денег

В мире дизайна часто встает вопрос — оправдывают ли премиальные шрифты с кириллической поддержкой свою стоимость? Однозначно да, если речь идет о крупных коммерческих проектах, построении целостной визуальной идентичности бренда или работе с клиентами, где каждый визуальный нюанс имеет значение. Премиальные шрифты предоставляют ряд преимуществ, недоступных в бесплатных аналогах 💎

Основные преимущества премиум-шрифтов с кириллицей:

Расширенные начертания — до 20+ вариантов веса и стиля в одном семействе

— до 20+ вариантов веса и стиля в одном семействе Бóльший набор символов — все варианты диакритики, исторические формы, альтернативные глифы

— все варианты диакритики, исторические формы, альтернативные глифы Профессиональный кернинг и хинтинг — особенно важно для сложных кириллических пар

— особенно важно для сложных кириллических пар Уникальность — меньший риск пересечения с визуальной идентичностью конкурентов

— меньший риск пересечения с визуальной идентичностью конкурентов Техническая поддержка — возможность запроса модификаций или дополнений

Ведущие foundries, предлагающие качественную кириллицу:

ParaType — российская компания, специализирующаяся на кириллице с 1989 года

— российская компания, специализирующаяся на кириллице с 1989 года TypeType — петербургская студия с обширным каталогом оригинальных шрифтов

— петербургская студия с обширным каталогом оригинальных шрифтов Fontfabric — болгарская студия с превосходной поддержкой кириллицы

— болгарская студия с превосходной поддержкой кириллицы CSTM Fonts — российская foundry с фокусом на корпоративные и медийные шрифты

— российская foundry с фокусом на корпоративные и медийные шрифты Brownfox — московский проект с выразительными авторскими шрифтами

В каких случаях инвестиция в премиум-шрифт с кириллицей полностью оправдана:

Корпоративная идентичность — когда шрифт становится частью ДНК бренда

— когда шрифт становится частью ДНК бренда Финансовые и банковские приложения — где доверие пользователя критично

— где доверие пользователя критично Медиа-проекты — где типографика является ключевым элементом дизайна

— где типографика является ключевым элементом дизайна Крупные e-commerce проекты — где удобство чтения напрямую влияет на конверсии

Приведу сравнение стоимости и характеристик нескольких популярных премиальных семейств шрифтов с поддержкой кириллицы:

Название шрифта Стоимость лицензии Количество начертаний Особенности кириллицы Оптимальное применение Graphik $750-1500 18 Индивидуально проработанные кириллические формы Корпоративные проекты, банковские интерфейсы TT Norms Pro $350-500 24 Изначально разработан с кириллицей, отличная читаемость Универсальный интерфейсный шрифт Circe $200-400 8 Специализированная студия CSTM с фокусом на кириллицу Медийные проекты, интерфейсы Styrene $500-800 16 Уникальная геометрия, адаптированная для кириллицы Fashion, luxury-сегмент PT Root UI $150-300 10 Российская разработка специально для интерфейсов Сложные информационные системы

Важный фактор — тип лицензии при покупке премиального шрифта. Для работы в Figma необходимо понимать, какие права вы приобретаете:

Desktop License — позволяет использовать шрифт в Figma и других графических редакторах

— позволяет использовать шрифт в Figma и других графических редакторах Webfont License — необходима для использования на сайтах (отдельно от десктопной)

— необходима для использования на сайтах (отдельно от десктопной) App License — требуется для встраивания в мобильные приложения

— требуется для встраивания в мобильные приложения Corporate License — комплексная лицензия для всего предприятия

Интересный подход —combинирование премиальных и бесплатных шрифтов в одном проекте. Например, можно использовать платный шрифт для заголовков и ключевых элементов интерфейса, а для основного текста — бесплатный, но хорошо сочетающийся с ним аналог 💡

Оптимизация кириллических шрифтов в проектах Figma

Работа с кириллическими шрифтами в Figma требует особого внимания к деталям и специфических настроек для достижения оптимальных результатов. Следующие техники помогут вам избежать типичных проблем и обеспечить идеальное отображение русскоязычных текстов в ваших проектах 🛠️

Настройка кернинга для кириллических пар

Кириллические символы часто имеют сложную геометрию, которая требует тщательной настройки межбуквенных интервалов. В Figma вы можете оптимизировать кернинг следующим образом:

Используйте параметр Tracking в панели текстовых свойств для общей настройки межбуквенных интервалов

Для проблемных пар (например, "ГА", "ТА", "РУ") используйте отдельные текстовые элементы с индивидуальными настройками

При работе с премиум-шрифтами используйте OpenType-функции, активировав их через панель Text (особенно полезны contextual alternates)

Оптимизация для разных размеров и устройств

Кириллические шрифты часто требуют коррекции при масштабировании:

Создайте отдельные текстовые стили для разных размеров текста с индивидуально настроенными параметрами межбуквенного и междустрочного интервала

Для мелких размеров (12px и меньше) используйте шрифты, специально оптимизированные для низких разрешений (например, PT Sans Caption или Roboto Condensed)

Применяйте вариативные шрифты с настройкой оптического размера (optical size) для адаптации к разным масштабам

Создание библиотеки текстовых стилей для кириллицы

Разработка собственной библиотеки текстовых стилей значительно ускорит будущие проекты:

Создайте основной файл Figma с базовыми текстовыми стилями для кириллицы

Структурируйте стили по назначению: заголовки, подзаголовки, основной текст, акцентный текст, мелкий текст

Для каждого стиля настройте оптимальные параметры для кириллицы (line-height обычно требуется больше, чем для латиницы)

Опубликуйте библиотеку и используйте её во всех проектах с кириллицей

Технические приёмы для улучшения рендеринга кириллицы

Некоторые технические аспекты могут значительно повысить качество отображения кириллических шрифтов:

Для экспорта в веб используйте формат WOFF2, который обеспечивает лучшую компрессию шрифтов без потери качества

При работе с собственными шрифтами в Figma, убедитесь, что они имеют корректные метаданные и хинтинг

Используйте text-rendering: optimizeLegibility в CSS для улучшения рендеринга сложных глифов (это можно указать в комментариях к текстовым элементам в Figma)

Для прототипов с кириллицей используйте локальные шрифты вместо подключения через Google Fonts, чтобы избежать проблем с отображением

Сложнее всего корректно настроить текстовые стили, которые должны работать одинаково хорошо и для латиницы, и для кириллицы. В таких случаях рекомендую создавать условные стили с вариациями для разных языков.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить высокое качество типографики в ваших русскоязычных проектах, даже при использовании шрифтов, которые изначально не были оптимизированы для кириллицы. Помните, что внимание к деталям — ключ к профессиональной типографике, особенно когда речь идет о сложной системе письма, такой как кириллица 👨‍🎨