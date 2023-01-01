Топ-10 шрифтов для дизайнера: выбор профессионалов в 2024 году

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие в области графического и веб-дизайна

Студенты и новички, изучающие графический дизайн

Профессионалы, интересующиеся типографикой и ее применением в дизайне Выбор шрифта – это как выбор правильного костюма для важной встречи. Одно неверное решение, и весь образ разрушен. Хотя в мире существуют тысячи шрифтов, лишь некоторые из них становятся незаменимыми инструментами в арсенале каждого дизайнера. Почему одни гарнитуры используются повсеместно, а другие остаются в тени? Какие шрифты выбирают профессионалы для создания эффектных логотипов, стильных веб-интерфейсов и убедительной полиграфии? Давайте разберемся в тонкостях типографики и составим коллекцию шрифтов, которые должен знать каждый дизайнер. 🎨

Хотите не просто узнать о популярных шрифтах, а научиться использовать их так, чтобы ваши работы выделялись из тысяч других? В курсе Профессия графический дизайнер от Skypro вы изучите не только основы типографики, но и освоите практические навыки создания коммерчески успешных дизайн-проектов. Наши студенты уже через 3 месяца обучения создают работы, которые привлекают внимание работодателей и клиентов. Погрузитесь в мир профессионального дизайна под руководством практикующих экспертов!

Топ-10 самых популярных шрифтов в графическом дизайне

Некоторые шрифты стали настоящими иконами дизайна, используясь десятилетиями и не теряя своей актуальности. Другие появились недавно, но уже успели завоевать признание профессионалов благодаря своей универсальности и выразительности. Давайте рассмотрим десятку шрифтов, которые регулярно появляются в портфолио лучших дизайнеров мира. 👁️‍🗨️

Helvetica — абсолютная классика, созданная в 1957 году. Её нейтральность и читаемость сделали этот шрифт выбором для брендов от NASA до Toyota. Helvetica остаётся эталоном чистоты и функциональности. Futura — геометрический sans-serif, вдохновлённый принципами Баухауса. Его использовали в логотипе Nike, Volkswagen и даже на мемориальной табличке, оставленной на Луне. Garamond — элегантный serif-шрифт с 500-летней историей, который до сих пор остаётся выбором для книг, журналов и высококлассной печатной продукции. Roboto — шрифт, ставший лицом Android и Google. Сочетает геометрические формы с механическим скелетом для оптимальной читаемости на цифровых устройствах. Montserrat — вдохновлённый старыми вывесками Буэнос-Айреса, этот шрифт стал одним из самых популярных на веб-платформах благодаря своей выразительности и хорошей читаемости. Gotham — шрифт, ставший известным благодаря президентской кампании Барака Обамы. Его архитектурная строгость сочетается с американским прагматизмом. Proxima Nova — гибрид геометрического и гротескного стилей, ставший невероятно популярным в веб-дизайне и мобильных приложениях. Playfair Display — современный шрифт с засечками, который отлично работает для заголовков, придавая им классическую элегантность с современным характером. Open Sans — разработанный для оптимального отображения на веб-сайтах и мобильных интерфейсах, этот шрифт предлагает исключительную читаемость даже при малых размерах. DIN — берущий начало в немецких технических стандартах, этот шрифт привносит инженерную точность и функциональность в современный дизайн.

Эти шрифты заработали свою популярность не случайно. Каждый из них обладает исключительной универсальностью, хорошей читаемостью и техническим совершенством — качествами, которые позволяют им оставаться востребованными на протяжении многих лет. 🔠

Шрифт Стиль Год создания Идеальное применение Helvetica Sans-serif 1957 Логотипы, корпоративный дизайн, вывески Futura Геометрический sans-serif 1927 Логотипы, постеры, рекламные материалы Garamond Serif XVI век Печатные издания, академическая литература Roboto Neo-grotesque 2011 Интерфейсы, мобильные приложения Montserrat Геометрический sans-serif 2011 Веб-сайты, заголовки, социальные медиа

Алексей Соколов, арт-директор

Помню свой первый серьезный ребрендинг для сети кофеен. Клиент хотел «что-то современное, но с характером». Я перепробовал десятки шрифтовых сочетаний, пока не остановился на паре Montserrat Bold для заголовков и Garamond для основного текста. Контраст между геометрической четкостью и классической элегантностью создал именно тот баланс традиций и современности, который требовался. Когда представил финальный вариант, директор кофеен молча смотрел на презентацию почти минуту, а потом сказал: «Теперь у нас есть свое лицо». Эта комбинация шрифтов вывела бренд на новый уровень — продажи выросли на 23% за первый квартал после ребрендинга. Иногда правильный шрифт — это 80% успеха проекта.

Классические шрифты с засечками: элегантность в деталях

Шрифты с засечками (serif) отличаются небольшими штрихами на концах букв, которые помогают глазу легче следовать по строке текста. Эти шрифты не просто носители информации — они передают ощущение традиционности, авторитетности и интеллектуальности. 📚

Serif-шрифты можно разделить на несколько категорий:

Старостильные (Old Style) — Garamond, Caslon, Bembo. Характеризуются умеренным контрастом между основными и соединительными штрихами, наклонной осью округлых элементов. Создают ощущение традиционной типографики и исторической глубины.

Переходные (Transitional) — Baskerville, Times New Roman, Georgia. Имеют более вертикальную ось и больший контраст между штрихами. Балансируют между классикой и современностью.

Новостильные (Modern/Didone) — Didot, Bodoni, Walbaum. Отличаются резким контрастом между толстыми и тонкими элементами, строго вертикальной осью. Создают ощущение изысканности и драматизма.

Брусковые (Slab Serif) — Rockwell, Clarendon, Courier. Характеризуются прямоугольными, массивными засечками, часто с небольшим контрастом в штрихах. Передают силу и надежность.

Классические serif-шрифты по-прежнему доминируют в печатных изданиях благодаря своей превосходной читаемости в длинных текстах. Газеты The New York Times, The Washington Post, The Guardian продолжают использовать собственные версии serif-шрифтов для основного контента. В мире брендинга компании, стремящиеся подчеркнуть свою историю и авторитет — Rolex, Tiffany & Co., Burberry — часто выбирают именно serif-шрифты для своих логотипов и коммуникаций.

Интересно, что даже в цифровую эпоху serif-шрифты переживают возрождение в веб-дизайне. С появлением высокоразрешающих экранов тонкие детали засечек теперь отображаются четко, и дизайнеры все чаще используют их для создания контраста и выразительности. ✨

При выборе serif-шрифта для проекта обратите внимание на:

Характер засечек — тонкие и изящные или массивные и выразительные

— тонкие и изящные или массивные и выразительные Контраст штрихов — умеренный (для лучшей читаемости) или драматичный (для визуального эффекта)

— умеренный (для лучшей читаемости) или драматичный (для визуального эффекта) Пропорции знаков — классические или стилизованные

— классические или стилизованные Полнота семейства — количество начертаний и вариаций

Мария Соловьева, типограф

Работая над дизайном литературного журнала, я столкнулась с необычной задачей. Редактор хотел сочетать классическую глубину с современной дерзостью. Три дня я экспериментировала с разными serif-шрифтами, пока не попробовала Bodoni для заголовков. Его драматичный контраст между штрихами буквально преобразил страницы! Для основного текста выбрала более спокойный Caslon — шрифт с богатой историей, который использовался для печати Декларации независимости США. Когда первый номер вышел в печать, читатели отмечали, что журнал выглядит одновременно интеллектуально и свежо. Один профессор литературы даже написал письмо, где похвалил «типографское решение, отражающее саму суть литературы — связь времен». Это был момент, когда я по-настоящему поняла силу правильно подобранного serif-шрифта — он не просто текст, он сам рассказывает историю.

Современные sans-serif шрифты: чистота и функциональность

Sans-serif шрифты (без засечек) — это воплощение современного визуального языка. Их чистые линии, геометрическая точность и функциональная простота сделали их незаменимыми в цифровом дизайне и современном брендинге. 🖥️

Sans-serif шрифты можно классифицировать на несколько основных групп:

Гротескные (Grotesque) — Franklin Gothic, News Gothic. Первые исторические sans-serif с некоторыми вариациями в толщине штрихов.

Неогротескные (Neo-grotesque) — Helvetica, Arial, San Francisco. Более нейтральные, с минимальными вариациями толщины штрихов. Максимально универсальны.

Геометрические (Geometric) — Futura, Avenir, Century Gothic. Основаны на простых геометрических формах, часто имеют идеально круглые буквы «o» и «g».

Гуманистические (Humanist) — Gill Sans, Frutiger, Calibri. Отражают каллиграфическую основу и пропорции шрифтов с засечками, но без самих засечек.

В последние годы наблюдается явный тренд на использование нестандартных sans-serif шрифтов, которые сохраняют функциональность, но добавляют характер и индивидуальность. Такие шрифты как Inter, Söhne, Circular или GT America стали новыми фаворитами среди дизайнеров благодаря своим выразительным деталям при сохранении высокой читаемости.

Технологические компании особенно полюбили sans-serif: Google с Product Sans, Apple с San Francisco, Microsoft с Segoe — все они разработали собственные шрифтовые системы без засечек, которые стали частью их узнаваемого визуального языка.

Шрифт Подтип Особенности Оптимальное использование Inter Неогротеск Высокая x-высота, оптимизирован для экранов Интерфейсы, мобильные приложения, микротипографика Futura Геометрический Строгая геометрия, выразительные пропорции Логотипы, заголовки, премиальные бренды SF Pro Неогротеск Оптическое масштабирование, широкий диапазон начертаний iOS/macOS интерфейсы, кросс-платформенные приложения GT America Гротеск/Неогротеск Сочетает американские и швейцарские типографские традиции Веб-дизайн, издательский дизайн, брендинг Graphik Неогротеск Нейтральный характер, высокая функциональность Корпоративный дизайн, издательство, реклама

При выборе sans-serif шрифта для проекта обратите внимание на несколько ключевых аспектов:

Открытость форм — чем более открыты формы букв (например, буква «c» или «a»), тем лучше читаемость при малых размерах X-высота — высота строчных букв относительно заглавных; шрифты с высокой x-высотой обычно лучше работают в интерфейсах Контраст — даже в sans-serif может присутствовать некоторый контраст между штрихами Вариативность — современные вариативные шрифты позволяют тонко настраивать толщину, ширину и другие параметры

Сегодня sans-serif шрифты — это не просто утилитарный выбор. Они стали мощным инструментом брендинга и коммуникации, сочетая функциональность с выразительностью и отражая ценности современного дизайна: ясность, эффективность и адаптивность. 💯

Акцидентные шрифты: когда нужно привлечь внимание

Акцидентные (или декоративные) шрифты — это типографский эквивалент экстравагантного костюма. Они не созданы для чтения длинных текстов, их задача — привлекать внимание, удивлять и запоминаться. 🎭

В отличие от рабочих лошадок типографики — serif и sans-serif шрифтов — акцидентные гарнитуры разработаны для конкретных ситуаций и контекстов. Они могут быть:

Рукописными (Script) — имитирующими каллиграфию или неформальное рукописное начертание

(Script) — имитирующими каллиграфию или неформальное рукописное начертание Декоративными (Display) — с яркими стилистическими особенностями

(Display) — с яркими стилистическими особенностями Тематическими — отражающими определённую эпоху, стиль или культурный контекст

— отражающими определённую эпоху, стиль или культурный контекст Экспериментальными — нарушающими традиционные представления о построении букв

Акцидентные шрифты используются в:

Логотипах и айдентике брендов с сильным характером

Заголовках и обложках журналов

Постерах для фильмов, музыкальных альбомов и мероприятий

Упаковке премиальных продуктов

Социальных медиа и рекламных кампаниях

Ключевое правило при работе с акцидентными шрифтами — умеренность. Как говорил легендарный типограф Массимо Виньелли: «Вы можете делать с типографикой всё что угодно, но не делайте всего сразу». Акцидентные шрифты работают лучше всего, когда они используются целенаправленно и в контрасте с более нейтральными гарнитурами.

Среди знаковых акцидентных шрифтов можно выделить:

Cooper Black — круглый, дружелюбный шрифт, ставший символом 70-х годов и переживающий возрождение сегодня

— круглый, дружелюбный шрифт, ставший символом 70-х годов и переживающий возрождение сегодня Knockout — семейство шрифтов, вдохновленное винтажными боксерскими афишами

— семейство шрифтов, вдохновленное винтажными боксерскими афишами Mrs Eaves — изящный переходный шрифт с множеством лигатур и альтернативных знаков

— изящный переходный шрифт с множеством лигатур и альтернативных знаков Inferno — ультрасовременный геометрический шрифт с футуристическими формами

— ультрасовременный геометрический шрифт с футуристическими формами Roslindale — современная интерпретация классических display serif шрифтов

При выборе акцидентного шрифта для проекта задайте себе несколько вопросов:

Соответствует ли характер шрифта общему настроению бренда или проекта? Сохраняет ли шрифт читаемость в выбранном размере и контексте? Уникален ли шрифт достаточно, чтобы выделяться, но не настолько, чтобы выглядеть неуместно? Имеет ли шрифт необходимые технические качества (хорошую метрику, кернинг, полный набор символов)?

Одна из распространенных ошибок — использование акцидентных шрифтов, которые стали слишком популярными и превратились в клише. Шрифты вроде Papyrus (да, тот самый из «Аватара») или Comic Sans стали объектами насмешек именно из-за их чрезмерного и часто неуместного использования.

Для вдохновения при выборе акцидентных шрифтов стоит обратить внимание на работы современных шрифтовых дизайнеров и студий: Hoefler & Co., Commercial Type, Oh No Type Co., Grilli Type или Production Type регулярно выпускают новаторские гарнитуры, которые раздвигают границы типографики. 🌟

Как правильно сочетать шрифты в дизайн-проектах

Умение грамотно сочетать шрифты — это навык, отличающий профессионального дизайнера от новичка. Правильная шрифтовая пара может создать визуальную гармонию и иерархию, помогая зрителю интуитивно воспринимать информацию. 📊

Существует несколько проверенных подходов к сочетанию шрифтов:

Контраст — сочетание шрифтов с разной структурой (serif + sans-serif) создаёт визуальное напряжение и чёткую иерархию

— сочетание шрифтов с разной структурой (serif + sans-serif) создаёт визуальное напряжение и чёткую иерархию Суперсемейства — использование разных начертаний одного шрифтового семейства (например, Proxima Nova Regular + Proxima Nova Black)

— использование разных начертаний одного шрифтового семейства (например, Proxima Nova Regular + Proxima Nova Black) Историческая согласованность — выбор шрифтов, созданных в одну эпоху или с похожими историческими корнями

— выбор шрифтов, созданных в одну эпоху или с похожими историческими корнями Стилистическое единство — шрифты с похожими характеристиками (высота x-высоты, ширина, вес)

При создании шрифтовой пары придерживайтесь следующих принципов:

Создавайте контраст — недостаточный контраст между шрифтами создаёт ощущение ошибки, а не намеренного выбора Ограничивайте количество — в большинстве проектов достаточно 2-3 шрифтов; каждый дополнительный шрифт должен выполнять конкретную задачу Учитывайте иерархию — шрифты должны помогать структурировать информацию (заголовки, подзаголовки, основной текст) Проверяйте читаемость — эстетика важна, но читаемость должна оставаться приоритетом

Вот несколько проверенных шрифтовых комбинаций, которые хорошо работают в различных контекстах:

Заголовок Основной текст Тип проекта Playfair Display Source Sans Pro Веб-сайты о моде, искусстве, культуре Montserrat Merriweather Корпоративные сайты, портфолио Futura Garamond Премиальные бренды, издательские проекты Roboto Slab Roboto Технологические проекты, документация DM Serif Display DM Sans Современные digital-проекты, стартапы

Важно помнить о технических аспектах:

Лицензирование — убедитесь, что выбранные шрифты можно легально использовать в вашем проекте

— убедитесь, что выбранные шрифты можно легально использовать в вашем проекте Кроссплатформенность — проверьте, как шрифты отображаются на разных устройствах и браузерах

— проверьте, как шрифты отображаются на разных устройствах и браузерах Производительность — для веб-проектов учитывайте влияние шрифтов на скорость загрузки страницы

— для веб-проектов учитывайте влияние шрифтов на скорость загрузки страницы Локализация — если проект многоязычный, проверьте поддержку необходимых наборов символов

Один из наиболее эффективных подходов — создание шрифтовой системы для проекта или бренда. Шрифтовая система включает в себя:

Набор выбранных шрифтов и их начертаний

Правила использования для разных уровней иерархии

Размеры шрифтов и интерлиньяж для разных элементов

Примеры сочетаний и ограничения в использовании

Такой системный подход обеспечивает единообразие дизайна во всех точках контакта с аудиторией, от печатных материалов до цифровых платформ. 🧩

Помните: идеальные шрифтовые комбинации — это не результат случайности, а продуманное решение, основанное на понимании истории типографики, технических ограничений и психологии восприятия.

Шрифт — это голос вашего дизайна. Он может шептать или кричать, быть формальным или дружелюбным, классическим или авангардным. Но главное — он должен говорить на языке вашей аудитории. Изучив классику типографики и следуя современным трендам, вы сможете создавать дизайн, который не только привлекает внимание, но и эффективно коммуницирует. Не бойтесь экспериментировать со шрифтовыми сочетаниями, но помните: лучший дизайн тот, который служит своей цели, а не демонстрирует все возможности типографики одновременно. Мастерство работы со шрифтами приходит с практикой — начните с основ, описанных в этой статье, и постепенно развивайте свой типографический вкус.

