Pure Ref: инструкция по использованию для художников и дизайнеров

Для кого эта статья:

Художники и иллюстраторы, работающие с референсами

Дизайнеры, интересующиеся эффективными инструментами для творчества

Студенты и специалисты в области графического дизайна и визуальных искусств Референсы — кровь и плоть любого творческого процесса. Но сложить все вдохновляющие изображения в единую, удобную мозаику до недавнего времени было настоящим квестом. 🎨 Pure Ref разрушает этот барьер, превращая хаос референсов в стройную систему. Приложение, созданное художниками для художников, стало незаменимым помощником в студиях по всему миру. Тонкое, быстрое, максимально интуитивное — оно освобождает десятки гигабайт памяти на компьютере и часы драгоценного времени в голове дизайнера. Готовы превратить вашу коллекцию изображений в мощный инструмент для творчества?

Pure Ref: начало работы с программой

Pure Ref — это компактное приложение для организации референсов, занимающее всего около 3 МБ дискового пространства. Первое, что привлекает в нем — это бесплатность и отсутствие надоедливой рекламы. Программа доступна для Windows, Mac и Linux, что делает ее универсальным инструментом независимо от используемой операционной системы.

Загрузка Pure Ref начинается с официального сайта разработчиков (pureref.com). После установки вы увидите минималистичный интерфейс, который на первый взгляд может показаться даже слишком простым. И в этом его главное преимущество — ничто не отвлекает от работы с изображениями. 🖼️

Для добавления изображений в Pure Ref существует несколько способов:

Перетаскивание — самый интуитивный метод. Просто возьмите изображение из папки или браузера и перетащите его в окно программы.

— самый интуитивный метод. Просто возьмите изображение из папки или браузера и перетащите его в окно программы. Clipboard — скопируйте изображение в буфер обмена (Ctrl+C) и вставьте в Pure Ref (Ctrl+V).

— скопируйте изображение в буфер обмена (Ctrl+C) и вставьте в Pure Ref (Ctrl+V). Скриншоты — нажмите Space и выделите область экрана, которую хотите захватить.

— нажмите Space и выделите область экрана, которую хотите захватить. Импорт файлов — используйте меню File > Add Images или сочетание клавиш Ctrl+O.

Максим Верещагин, арт-директор Помню свой первый крупный проект по редизайну сети ресторанов. Клиент прислал 78 разрозненных референсов — от дизайна меню до оформления интерьера. Раньше я бы открывал десятки вкладок в браузере или раскладывал файлы по папкам. С Pure Ref я просто перетащил все изображения на виртуальный холст, сгруппировал по категориям и начал видеть связи между ними. Программа позволила мне буквально "играть" с референсами — увеличивать важные детали, совмещать элементы, делать заметки. Клиент был впечатлен, насколько быстро я уловил его видение — а секрет был в организации визуальной информации с помощью Pure Ref.

После добавления первых изображений вы обнаружите, что можете свободно перемещать их по холсту, масштабировать и располагать относительно друг друга. Pure Ref автоматически сохраняет ваш проект, поэтому вы не потеряете расположение референсов даже при случайном закрытии программы.

Действие Как выполнить Результат Создание нового проекта File > New или Ctrl+N Чистый холст для новой коллекции референсов Сохранение проекта File > Save или Ctrl+S Файл с расширением .pur, содержащий все референсы и их расположение Изменение размера холста Settings > Canvas Size Адаптация рабочего пространства под проект Экспорт референс-борда File > Export Image Изображение вашего холста с референсами в формате .png или .jpg

Важно отметить, что Pure Ref создает "легкие" проекты — программа не копирует изображения, а сохраняет ссылки на их расположение, что значительно экономит место на диске. Это особенно ценно при работе с большими референс-бордами, включающими десятки или даже сотни изображений.

Основные инструменты Pure Ref в работе художника

После освоения базовых функций Pure Ref открывается целый арсенал инструментов, позволяющих извлечь максимум пользы из ваших референсов. Главное преимущество программы — возможность видеть все необходимые изображения одновременно, не переключаясь между вкладками или окнами.

Масштабирование и трансформация — изменяйте размер изображений с помощью колесика мыши или путем перетаскивания углов. Поворачивайте референсы, удерживая клавишу Shift.

— изменяйте размер изображений с помощью колесика мыши или путем перетаскивания углов. Поворачивайте референсы, удерживая клавишу Shift. Система слоев — располагайте изображения друг над другом, создавая многоуровневые композиции. Используйте Z для перемещения референса наверх и X для отправки назад.

— располагайте изображения друг над другом, создавая многоуровневые композиции. Используйте Z для перемещения референса наверх и X для отправки назад. Кадрирование — нажмите C и выделите нужную часть изображения, чтобы сосредоточиться только на важных деталях.

— нажмите C и выделите нужную часть изображения, чтобы сосредоточиться только на важных деталях. Группировка — объединяйте связанные изображения с помощью Ctrl+G, чтобы перемещать и трансформировать их как единое целое.

— объединяйте связанные изображения с помощью Ctrl+G, чтобы перемещать и трансформировать их как единое целое. Цветовые корректировки — используйте Alt+U для настройки яркости, контраста и насыщенности отдельных референсов.

Для художника особую ценность представляет функция цветовых пипеток. Нажав Alt+P, вы можете создать цветовые маркеры, которые "запоминают" определенные цвета из ваших референсов. Это незаменимо при составлении цветовой палитры для иллюстрации или дизайн-проекта. 🎭

Еще одна мощная функция — система аннотаций. С помощью нажатия клавиши N вы можете добавлять текстовые заметки к любому участку референса, фиксируя важные мысли и наблюдения. Эти заметки можно скрывать и показывать по необходимости, что поддерживает чистоту визуального пространства.

Елена Соколова, иллюстратор Работа над серией иллюстраций для детской книги стала поворотным моментом в моем отношении к референсам. Мне нужно было создать 15 персонажей в едином стиле, но с уникальными чертами. Раньше я тратила часы, переключаясь между десятками фотографий и зарисовок. С Pure Ref я создала свою "стену вдохновения" — разместила все анатомические референсы слева, цветовые палитры сверху, а примеры стилей справа. Когда я работала над каждым персонажем, я просто увеличивала нужную область и делала заметки прямо на холсте. Самым удивительным было то, как легко я стала замечать общие элементы и поддерживать стилистическое единство между иллюстрациями. Pure Ref буквально изменил мой творческий процесс — от разрозненных попыток к системному подходу.

Инструмент Применение в работе Преимущества для художника Цветовая пипетка (Alt+P) Извлечение и сохранение цветов из референсов Точное воспроизведение цветовой палитры, согласованность цветов в работе Система аннотаций (N) Добавление заметок к определенным частям изображений Сохранение идей и наблюдений непосредственно рядом с визуальным материалом Кадрирование (C) Фокусировка на важных деталях референса Устранение визуального шума, концентрация на ключевых элементах Маски (M) Скрытие частей изображения Изоляция определенных элементов для детального изучения формы или структуры Группировка (Ctrl+G) Объединение связанных референсов Организация материала по категориям (поза, освещение, текстуры и т.д.)

Pure Ref также предлагает инструмент сравнения референсов — функцию наложения с регулируемой прозрачностью. Это позволяет художникам анализировать пропорции, позы или композиционные решения путем наложения образцов друг на друга, что особенно полезно при изучении анатомии или при работе над серией иллюстраций в едином стиле.

Настройка интерфейса Pure Ref под свои задачи

Гибкость Pure Ref проявляется не только в работе с изображениями, но и в возможности настройки самого интерфейса программы. Правильно сконфигурированное рабочее пространство существенно повышает эффективность работы с референсами. 🔧

Первое, что стоит настроить — это фон холста. В меню Settings > Background вы можете выбрать цвет или текстуру фона, которая наилучшим образом подходит для ваших референсов. Для концепт-художников рекомендуется использовать нейтральный серый фон (50% серый), который не искажает восприятие цветов. Если вы работаете над мрачным проектом, темный фон может помочь лучше оценить светлые участки ваших референсов.

Важный элемент настройки — режим отображения программы. Pure Ref предлагает три основных режима:

Window Mode — стандартный режим окна, который можно перемещать и изменять по размеру.

— стандартный режим окна, который можно перемещать и изменять по размеру. Fullscreen Mode — полноэкранный режим, идеальный для работы с большим количеством референсов.

— полноэкранный режим, идеальный для работы с большим количеством референсов. Always On Top — режим, при котором окно Pure Ref всегда остается поверх других окон, что позволяет видеть референсы одновременно с работой в другой программе.

Особенно полезна функция прозрачности фона (Settings > Background > Transparency). При активации этой опции и использовании режима Always On Top вы можете накладывать референсы непосредственно на рабочую область в Photoshop, Procreate или другом графическом редакторе.

Для удобства навигации по большому холсту с множеством референсов рекомендуется активировать мини-карту (View > Mini Map). Она отображает весь холст в уменьшенном виде и позволяет быстро перемещаться между удаленными участками референс-борда.

Художники, работающие с планшетами, оценят настройку чувствительности к давлению пера (Settings > Pen Pressure). Эта функция позволяет использовать разную силу нажатия для различных действий, например, для изменения размера аннотаций или скорости прокрутки.

Если вы работаете на ноутбуке или имеете ограниченное пространство экрана, воспользуйтесь функцией Compact UI (View > Compact UI), которая минимизирует элементы интерфейса, оставляя больше места для самих референсов.

Для работы с цветовыми палитрами можно настроить специальную панель Color Swatches (View > Color Swatches). Она позволяет сохранять и организовывать цвета, извлеченные из референсов, для последующего использования в вашем проекте.

Рабочий процесс можно также оптимизировать с помощью настройки сетки (View > Grid). Установите размер ячеек и активируйте функцию Snap to Grid, чтобы выравнивать референсы по линиям сетки для создания упорядоченных композиций.

Удобные горячие клавиши для быстрой работы в Pure Ref

Мастерство владения горячими клавишами в Pure Ref напрямую влияет на скорость и эффективность работы с референсами. Опытные пользователи редко обращаются к меню, полагаясь на комбинации клавиш для выполнения практически всех действий. ⌨️

Начнем с самых основных сочетаний:

Space + перетаскивание — панорамирование холста

— панорамирование холста Ctrl + колесико мыши — масштабирование всего холста

— масштабирование всего холста Alt + перетаскивание — дублирование выбранного референса

— дублирование выбранного референса Delete — удаление выбранного референса

— удаление выбранного референса Ctrl + Z — отмена последнего действия

— отмена последнего действия Ctrl + Y — повтор отмененного действия

Для более продвинутой работы с изображениями используйте:

R — режим поворота изображения

— режим поворота изображения F — отразить изображение по горизонтали

— отразить изображение по горизонтали V — отразить изображение по вертикали

— отразить изображение по вертикали C — режим кадрирования

— режим кадрирования M — создание маски (скрытие части изображения)

— создание маски (скрытие части изображения) O — изменение непрозрачности изображения

Для организации референсов на холсте пригодятся:

Ctrl + G — группировка выбранных изображений

— группировка выбранных изображений Ctrl + Shift + G — разгруппировка

— разгруппировка Z — переместить изображение на передний план

— переместить изображение на передний план X — отправить изображение на задний план

— отправить изображение на задний план Tab — переключение между изображениями

— переключение между изображениями Shift + A — выровнять выбранные изображения

Категория Горячие клавиши Действие Управление холстом Space + перетаскивание Перемещение по холсту Ctrl + колесико мыши Масштабирование холста Home Показать весь холст B Изменение цвета фона Ctrl + H Скрыть/показать интерфейс Работа с изображениями Space (удерживать) Режим создания скриншота Ctrl + V Вставить изображение из буфера обмена Alt + перетаскивание Дублировать изображение R Режим вращения изображения O Изменение прозрачности изображения Аннотации и цвета N Создание текстовой заметки Alt + P Создание цветовой пипетки P Скрыть/показать все аннотации Alt + U Настройки цвета изображения

Одна из наиболее ценных возможностей Pure Ref — это настройка пользовательских горячих клавиш (Settings > Keyboard Shortcuts). Вы можете адаптировать комбинации под свои привычки и потребности, что особенно важно для художников, переходящих с других программ или имеющих специфические рабочие процессы.

Для максимальной эффективности рекомендуется постепенно осваивать горячие клавиши, начиная с базовых и добавляя новые по мере необходимости. Через 2-3 недели регулярного использования многие действия становятся автоматическими, что значительно ускоряет процесс работы с референсами.

Pure Ref: как пользоваться в командной работе

Референс-борды в Pure Ref становятся особенно мощным инструментом при работе в команде. Структурированные коллекции изображений обеспечивают единое визуальное понимание проекта среди всех участников процесса — от арт-директора до младших специалистов. 👥

Основной формат для обмена референс-бордами в Pure Ref — файлы с расширением .pur. Эти файлы содержат не только сами изображения (или ссылки на них), но и все аннотации, группировку и расположение элементов. Для эффективной командной работы рекомендуется создать общую систему именования файлов, например:

ПроектКатегорияВерсия.pur (GameXCharactersv2.pur)

(GameXCharactersv2.pur) КлиентТипРаботыДата.pur (NikeCampaign2025-03-15.pur)

При передаче референс-борда коллегам важно учитывать, что Pure Ref по умолчанию не встраивает изображения в файл проекта, а сохраняет пути к ним. Если вы планируете делиться бордом с командой, используйте функцию File > Save As Package, которая создает архив со всеми необходимыми изображениями и файлом проекта.

Для команд, работающих с системами контроля версий или облачными хранилищами, Pure Ref предлагает опцию использования относительных путей к файлам (Settings > Paths > Use Relative Paths). Это позволяет перемещать проект между компьютерами, сохраняя связи с изображениями, при условии сохранения структуры папок.

Функция экспорта в изображение (File > Export Image) позволяет создать статический снимок всего референс-борда для быстрого обмена идеями с коллегами, которые не используют Pure Ref. Эта функция также полезна для включения референс-бордов в презентации для клиентов.

В крупных проектах часто требуется разделение ответственности. Pure Ref позволяет структурировать референс-борды по категориям с помощью групп (Ctrl+G) и цветовой кодировки (правый клик > Change Border Color). Например:

Красная граница — утвержденные финальные референсы

— утвержденные финальные референсы Желтая граница — референсы на рассмотрении

— референсы на рассмотрении Зеленая граница — вдохновение и поисковые материалы

— вдохновение и поисковые материалы Синяя граница — технические референсы и ограничения

Для эффективной командной работы рекомендуется также использовать систему аннотаций с указанием автора комментария. Простая практика добавления инициалов перед каждой заметкой (например, " усилить контраст в этой области") помогает отслеживать, кто именно оставил тот или иной комментарий.

При работе над крупными проектами целесообразно создавать несколько специализированных референс-бордов вместо одного громоздкого. Например, отдельные борды для персонажей, окружения, освещения и материалов. Pure Ref позволяет быстро переключаться между файлами через меню File > Recent Files.

Одно из главных преимуществ Pure Ref в командной работе — возможность сессий совместного просмотра. Во время онлайн-совещаний арт-директор может демонстрировать референс-борд через функцию демонстрации экрана, делая аннотации и перегруппировку изображений в реальном времени, что значительно ускоряет процесс согласования и внесения корректировок.