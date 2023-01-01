Примеры стильного footer на Bootstrap 5: готовые решения для сайта

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, работающие с Bootstrap 5

Дизайнеры, заинтересованные в современном веб-дизайне и пользовательском опыте

Студенты и начинающие специалисты в области веб-разработки и дизайна Казалось бы, footer – всего лишь нижняя часть сайта, но именно здесь посетитель принимает окончательное решение по дальнейшим действиям! Стильно оформленный футер может стать тем завершающим аккордом, который превратит обычный сайт в произведение веб-искусства. Для разработчиков, использующих Bootstrap 5, создание впечатляющих футеров стало значительно проще благодаря гибким компонентам и сетке фреймворка. В этой статье я поделюсь готовыми решениями, которые вы сможете внедрить в свой проект за считанные минуты, и расскажу, как преобразить стандартные элементы в уникальные дизайнерские находки. 🚀

Bootstrap 5 footer как фундамент современного сайта

Footer – это не просто нижняя секция сайта, а полноценный функциональный элемент, влияющий на пользовательский опыт. Правильно оформленный футер выполняет несколько критически важных задач: предоставляет навигацию по сайту, содержит контактную информацию, защищает авторские права и повышает доверие пользователей.

Bootstrap 5 предлагает отличную базу для создания эффективных футеров благодаря усовершенствованной сеточной системе, отказу от jQuery в пользу ванильного JavaScript и значительно расширенным возможностям кастомизации. Давайте рассмотрим, что делает Bootstrap 5 идеальной основой для футеров в 2025 году:

Флексбокс-сетка – позволяет создавать сложные многоколоночные макеты футеров, которые корректно отображаются на любых устройствах

– позволяет создавать сложные многоколоночные макеты футеров, которые корректно отображаются на любых устройствах Система утилит – упрощает настройку отступов, выравнивания и других CSS-свойств без написания дополнительных стилей

– упрощает настройку отступов, выравнивания и других CSS-свойств без написания дополнительных стилей Улучшенная цветовая схема – предлагает новые переменные для более гибкой настройки дизайн-системы

– предлагает новые переменные для более гибкой настройки дизайн-системы Оптимизированный JavaScript – обеспечивает быструю загрузку интерактивных элементов

– обеспечивает быструю загрузку интерактивных элементов SVG-иконки – позволяют создавать легковесные и четкие социальные иконки для футера

Основные компоненты Bootstrap 5, которые чаще всего используются при создании футеров, представлены в следующей таблице:

Компонент Класс Bootstrap 5 Применение в футере Контейнер .container / .container-fluid Основная обертка для содержимого футера Строки и колонки .row / .col-* Разделение футера на информационные блоки Списки .list-unstyled Ссылки навигации и меню в футере Кнопки .btn / .btn-* Призывы к действию, подписка на рассылку Формы .form-* / .input-group Поля для сбора email в футере

Сергей, Frontend-разработчик В прошлом году я столкнулся с необходимостью обновления корпоративного сайта компании из финтех-сектора. Клиент настаивал на современном, но строгом дизайне, подчеркивающем надежность бизнеса. Именно футер вызывал больше всего нареканий – старая версия содержала хаотично расположенные ссылки и контактную информацию. Я предложил переработать структуру с использованием Bootstrap 5, применив четкую колоночную систему. Мы разделили футер на четыре основные секции: о компании, продукты, поддержка и контакты. Благодаря классам .row и .col-md-3 каждая секция получила ровно по четверти доступного пространства на десктопах и полную ширину на мобильных устройствах. Но настоящим прорывом стало внедрение динамических компонентов: интерактивной карты офиса, встроенной прямо в футер, и анимированных социальных иконок. После обновления время, проводимое пользователями на сайте, увеличилось на 17%, а количество переходов на страницы контактов выросло на 32%.

Эффектные футеры: от простых до сложных решений

Выбор дизайна футера зависит от типа сайта, его целевой аудитории и общей дизайн-концепции. Bootstrap 5 позволяет реализовать широкий спектр решений: от минималистичных однострочных до многоуровневых информационно насыщенных структур. 🎨

Минималистичный футер – идеален для лендингов, портфолио и сайтов с фокусом на контент

– идеален для лендингов, портфолио и сайтов с фокусом на контент Информационный футер – оптимален для корпоративных сайтов, интернет-магазинов и сервисных платформ

– оптимален для корпоративных сайтов, интернет-магазинов и сервисных платформ Многоуровневый футер – подходит для крупных порталов, медиа-ресурсов и образовательных платформ

– подходит для крупных порталов, медиа-ресурсов и образовательных платформ Интерактивный футер – усиливает вовлечение на сайтах-сообществах и креативных проектах

Рассмотрим сравнительную характеристику различных типов футеров:

Тип футера Сложность реализации Информационная насыщенность Оптимальное применение Минималистичный Низкая Низкая Творческие проекты, портфолио Стандартный Средняя Средняя Корпоративные сайты, блоги Информационный Высокая Высокая Интернет-магазины, новостные порталы Многоуровневый Очень высокая Очень высокая Крупные порталы, маркетплейсы Интерактивный Высокая Средняя Развлекательные сайты, игровые платформы

Для создания эффектного футера в Bootstrap 5 рекомендую следовать этим принципам:

Выбирайте контрастные цвета для фона футера относительно основного содержимого сайта Используйте стандартную сетку Bootstrap для выравнивания элементов Добавляйте достаточные отступы между группами информации (классы .mb-4, .mb-5) Обеспечивайте четкую иерархию заголовков и текста Внедряйте интерактивные элементы для повышения вовлеченности

Стильные футеры на Bootstrap 5 всегда учитывают баланс между эстетикой и функциональностью. Сложные многоколоночные структуры хороши для информационных порталов, но могут перегрузить простой сайт-визитку. Важно соблюдать принцип контекстуальной уместности: содержание футера должно дополнять остальной контент сайта и помогать пользователю в достижении его целей.

Адаптивный footer на Bootstrap 5: работа на всех устройствах

В 2025 году адаптивность сайта – не преимущество, а обязательное требование. Статистика показывает, что более 64% всего веб-трафика приходится на мобильные устройства, и Bootstrap 5 учитывает эту тенденцию в своей архитектуре. 📱

Создание адаптивного футера на Bootstrap 5 базируется на трех основных принципах:

Mobile First подход – проектирование начинается с мобильной версии, которая затем расширяется для больших экранов Отзывчивая сетка – автоматическое изменение структуры в зависимости от разрешения экрана Контроль контента – избирательное отображение информации для разных устройств

Ключевые классы Bootstrap 5 для создания адаптивных футеров:

.col-* – базовые классы для колонок без указания breakpoint (занимают всю ширину на мобильных)

– базовые классы для колонок без указания breakpoint (занимают всю ширину на мобильных) .col-sm-* – адаптация для экранов от 576px

– адаптация для экранов от 576px .col-md-* – адаптация для экранов от 768px

– адаптация для экранов от 768px .col-lg-* – адаптация для экранов от 992px

– адаптация для экранов от 992px .col-xl-* – адаптация для экранов от 1200px

– адаптация для экранов от 1200px .col-xxl-* – адаптация для экранов от 1400px (новинка Bootstrap 5)

Рассмотрим пример реализации адаптивного многоколоночного футера, который трансформируется в зависимости от разрешения экрана:

HTML Скопировать код <footer class="bg-dark text-white py-4"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- На мобильных занимает всю ширину, на планшетах – половину, на десктопах – четверть --> <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3 mb-4"> <h5>О компании</h5> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="#" class="text-white-50">Наша миссия</a></li> <li><a href="#" class="text-white-50">Команда</a></li> <li><a href="#" class="text-white-50">Карьера</a></li> </ul> </div> <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3 mb-4"> <h5>Сервисы</h5> <ul class="list-unstyled"> <!-- Содержимое --> </ul> </div> <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3 mb-4"> <h5>Поддержка</h5> <ul class="list-unstyled"> <!-- Содержимое --> </ul> </div> <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3 mb-4"> <h5>Контакты</h5> <!-- Содержимое --> </div> </div> <!-- Copyright строка --> <div class="row mt-3 border-top pt-3"> <div class="col-md-6 text-center text-md-start"> © 2025 Компания. Все права защищены. </div> <div class="col-md-6 text-center text-md-end"> <div class="d-inline-flex gap-2"> <!-- Социальные иконки --> </div> </div> </div> </div> </footer>

Для дополнительной адаптивности можно использовать утилиты видимости Bootstrap 5, которые позволяют скрывать определенные элементы на разных разрешениях:

.d-none – скрыть элемент на всех разрешениях

– скрыть элемент на всех разрешениях .d-*-none – скрыть элемент на конкретном breakpoint и выше

– скрыть элемент на конкретном breakpoint и выше .d-*-block – показать элемент на конкретном breakpoint и выше

Тестирование адаптивных футеров необходимо проводить на различных устройствах и в эмуляторах, проверяя следующие моменты:

Корректное выравнивание всех элементов на разных разрешениях

Отсутствие переполнения контейнеров и горизонтальной прокрутки

Доступность всех интерактивных элементов на тачскринах

Достаточный размер шрифтов и отступов для удобства на мобильных устройствах

Анна, UX/UI дизайнер Когда нашей студии поручили редизайн сайта для крупной образовательной платформы, мы столкнулись с необычной проблемой: футер на мобильных устройствах занимал почти весь экран из-за огромного количества ссылок и информации, которую клиент категорически отказывался сокращать. Решение пришло неожиданно. Вместо традиционного подхода я предложила создать аккордеонную структуру на основе Bootstrap 5 для мобильной версии. Мы распределили всю информацию по категориям и добавили коллапсы с использованием компонента .accordion. В результате на мобильных устройствах пользователи видели компактный футер с заголовками категорий, которые можно было развернуть при необходимости. Такой подход позволил сохранить всю информацию, но значительно улучшить пользовательский опыт. Данные аналитики показали, что после внедрения этого решения средняя глубина просмотра на мобильных увеличилась на 23%, а показатель отказов снизился на 11%. Мы добились гармонии между информационной насыщенностью и удобством использования.

Кастомизация стандартных компонентов footer в Bootstrap 5

Стандартные компоненты Bootstrap 5 обеспечивают отличную основу, но для создания уникального и запоминающегося дизайна необходима кастомизация. Возможности персонализации футеров значительно расширились в последней версии фреймворка благодаря улучшенной системе переменных. 🎨

Существует несколько подходов к кастомизации bootstrap-компонентов:

Модификация SCSS-переменных – глобальный подход, влияющий на всю тему
CSS-переопределение – более точечный метод для конкретных элементов
Использование утилит Bootstrap – встроенный механизм без написания дополнительного CSS
Комбинация Bootstrap + CSS-фреймворки – расширение возможностей дополнительными библиотеками

Рассмотрим основные аспекты кастомизации компонентов футера:

Цветовая схема – переопределение основных и вспомогательных цветов

– переопределение основных и вспомогательных цветов Типографика – настройка шрифтов, размеров и интерлиньяжа

– настройка шрифтов, размеров и интерлиньяжа Интерактивные элементы – модификация форм, кнопок и других интерактивных компонентов

– модификация форм, кнопок и других интерактивных компонентов Декоративные элементы – добавление фоновых паттернов, градиентов и эффектов

– добавление фоновых паттернов, градиентов и эффектов Анимации – внедрение плавных переходов для повышения интерактивности

Пример кастомизации через SCSS-переменные Bootstrap 5:

scss Скопировать код // Импорт Bootstrap @import "bootstrap/scss/bootstrap"; // Кастомные переменные для футера $footer-bg: #1c2331; $footer-text: #f8f9fa; $footer-link: #adb5bd; $footer-link-hover: #ffffff; // Кастомные стили футера .footer-custom { background-color: $footer-bg; color: $footer-text; h5 { font-weight: 600; margin-bottom: 1.5rem; position: relative; &::after { content: ''; position: absolute; left: 0; bottom: -10px; width: 30px; height: 2px; background-color: $primary; } } .footer-link { color: $footer-link; transition: color 0.3s ease; &:hover { color: $footer-link-hover; text-decoration: none; } } .social-icon { width: 36px; height: 36px; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 50%; background: rgba(255,255,255,0.1); transition: all 0.3s ease; &:hover { background: $primary; transform: translateY(-3px); } } }

Для более быстрого внедрения кастомизации без переопределения SCSS можно использовать Utilities API Bootstrap 5, который позволяет создавать собственные утилиты:

JS Скопировать код // В файле конфигурации Bootstrap $utilities: map-merge( $utilities, ( "footer-padding": ( responsive: true, property: padding, class: ft-p, values: ( 1: 1rem, 2: 1.5rem, 3: 2rem, 4: 2.5rem, 5: 3rem ) ) ) );

Тренды в кастомизации футеров на 2025 год:

Неоморфизм – мягкие тени и эффекты выпуклости для элементов футера

– мягкие тени и эффекты выпуклости для элементов футера Градиентные переходы – плавные цветовые градиенты вместо монотонных заливок

– плавные цветовые градиенты вместо монотонных заливок Анимированные SVG – интерактивные векторные элементы и иконки

– интерактивные векторные элементы и иконки Асимметричные макеты – нестандартное расположение элементов для создания визуального интереса

– нестандартное расположение элементов для создания визуального интереса Микроанимации – тонкие анимации при наведении и взаимодействии

Готовые решения footer с кодом для быстрого внедрения

Для ускорения разработки предлагаю набор готовых футеров на Bootstrap 5, которые можно легко интегрировать в ваш проект и кастомизировать под собственные нужды. Эти решения учитывают все современные требования: адаптивность, доступность и соответствие тенденциям дизайна 2025 года. 🚀

1. Бизнес-футер с контактной формой

HTML Скопировать код <footer class="bg-light pt-5 pb-3"> <div class="container"> <div class="row g-4"> <!-- Логотип и описание --> <div class="col-lg-4 col-md-6"> <h5 class="fw-bold mb-3">Company Name</h5> <p class="text-muted">Краткое описание компании, ее миссия и ценности. Несколько предложений о том, чем занимается бизнес.</p> <div class="d-flex gap-3 mt-4"> <a href="#" class="btn btn-sm btn-outline-dark rounded-circle"> <i class="bi bi-twitter"></i> </a> <a href="#" class="btn btn-sm btn-outline-dark rounded-circle"> <i class="bi bi-linkedin"></i> </a> <a href="#" class="btn btn-sm btn-outline-dark rounded-circle"> <i class="bi bi-youtube"></i> </a> </div> </div> <!-- Быстрые ссылки --> <div class="col-lg-2 col-md-6"> <h6 class="fw-bold mb-3">Ссылки</h6> <ul class="list-unstyled"> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-decoration-none text-muted">О нас</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-decoration-none text-muted">Услуги</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-decoration-none text-muted">Портфолио</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-decoration-none text-muted">Блог</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-decoration-none text-muted">Контакты</a></li> </ul> </div> <!-- Контактная информация --> <div class="col-lg-2 col-md-6"> <h6 class="fw-bold mb-3">Контакты</h6> <ul class="list-unstyled"> <li class="mb-2 text-muted"> <i class="bi bi-geo-alt me-2"></i> Адрес офиса </li> <li class="mb-2 text-muted"> <i class="bi bi-telephone me-2"></i> +7 (XXX) XXX-XXXX </li> <li class="mb-2 text-muted"> <i class="bi bi-envelope me-2"></i> info@example.com </li> </ul> </div> <!-- Форма подписки --> <div class="col-lg-4 col-md-6"> <h6 class="fw-bold mb-3">Подпишитесь на новости</h6> <p class="text-muted">Получайте обновления и специальные предложения.</p> <div class="input-group mb-3"> <input type="email" class="form-control" placeholder="Ваш email"> <button class="btn btn-primary" type="button">Подписаться</button> </div> </div> </div> <!-- Разделитель --> <hr class="my-4"> <!-- Копирайт --> <div class="row align-items-center"> <div class="col-md-6 text-md-start text-center"> <p class="text-muted small mb-0">© 2025 Company Name. Все права защищены.</p> </div> <div class="col-md-6 text-md-end text-center"> <p class="text-muted small mb-0"> <a href="#" class="text-decoration-none text-muted">Политика конфиденциальности</a> | <a href="#" class="text-decoration-none text-muted">Условия использования</a> </p> </div> </div> </div> </footer>

2. Минималистичный однострочный футер

HTML Скопировать код <footer class="py-3 border-top mt-auto"> <div class="container d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-center"> <div class="col-md-4 d-flex align-items-center"> <span class="text-muted">© 2025 Company Name</span> </div> <ul class="nav col-md-4 justify-content-end list-unstyled d-flex"> <li class="ms-3"><a class="text-muted" href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a></li> <li class="ms-3"><a class="text-muted" href="#"><i class="bi bi-github"></i></a></li> <li class="ms-3"><a class="text-muted" href="#"><i class="bi bi-linkedin"></i></a></li> </ul> </div> </footer>

3. Футер с градиентным фоном и дополнительной информацией

HTML Скопировать код <footer class="text-white py-5" style="background: linear-gradient(135deg, #4B79A1, #283E51);"> <div class="container"> <div class="row g-4"> <!-- Колонка с логотипом и описанием --> <div class="col-lg-5 col-md-12 mb-4 mb-md-0"> <h5 class="text-uppercase fw-bold mb-4">Company Name</h5> <p> Мы создаем инновационные цифровые решения, которые помогают бизнесу расти и развиваться в современных условиях. </p> <div class="mt-4"> <a class="btn btn-outline-light btn-floating me-2" href="#"> <i class="bi bi-twitter"></i> </a> <a class="btn btn-outline-light btn-floating me-2" href="#"> <i class="bi bi-youtube"></i> </a> <a class="btn btn-outline-light btn-floating me-2" href="#"> <i class="bi bi-linkedin"></i> </a> </div> </div> <!-- Колонка с ссылками --> <div class="col-lg-2 col-md-4 mb-4 mb-md-0"> <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">Продукты</h6> <ul class="list-unstyled mb-0"> <li class="mb-2"> <a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Решение 1</a> </li> <li class="mb-2"> <a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Решение 2</a> </li> <li class="mb-2"> <a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Решение 3</a> </li> </ul> </div> <!-- Колонка с ссылками --> <div class="col-lg-2 col-md-4 mb-4 mb-md-0"> <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">Компания</h6> <ul class="list-unstyled mb-0"> <li class="mb-2"> <a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">О нас</a> </li> <li class="mb-2"> <a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Карьера</a> </li> <li class="mb-2"> <a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Блог</a> </li> </ul> </div> <!-- Контактная информация --> <div class="col-lg-3 col-md-4 mb-4 mb-md-0"> <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">Контакты</h6> <p class="mb-2"><i class="bi bi-geo-alt me-3"></i> Москва, ул. Примерная, 123</p> <p class="mb-2"><i class="bi bi-envelope me-3"></i> info@example.com</p> <p class="mb-2"><i class="bi bi-phone me-3"></i> +7 (XXX) XXX-XXXX</p> </div> </div> </div> <!-- Копирайт --> <div class="text-center p-3 mt-4" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);"> © 2025 Company Name. Все права защищены. </div> </footer>

4. Многоуровневый футер для информационного портала

HTML Скопировать код <footer class="bg-dark text-white"> <!-- Основная часть футера --> <div class="container py-5"> <div class="row g-4"> <!-- Колонка с информацией о компании --> <div class="col-lg-3 col-md-6"> <h5 class="text-white mb-4">О компании</h5> <p class="text-white-50"> Краткое описание компании, ее миссии и ценностей. Несколько предложений о том, чем занимается организация. </p> </div> <!-- Категории --> <div class="col-lg-3 col-md-6"> <h5 class="text-white mb-4">Категории</h5> <ul class="list-unstyled"> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Категория 1</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Категория 2</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Категория 3</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Категория 4</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Категория 5</a></li> </ul> </div> <!-- Полезные ссылки --> <div class="col-lg-3 col-md-6"> <h5 class="text-white mb-4">Полезные ссылки</h5> <ul class="list-unstyled"> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Главная</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">О нас</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Услуги</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">Контакты</a></li> <li class="mb-2"><a href="#" class="text-white-50 text-decoration-none">FAQ</a></li> </ul> </div> <!-- Подписка на рассылку --> <div class="col-lg-3 col-md-6"> <h5 class="text-white mb-4">Подпишитесь на новости</h5> <div class="input-group mb-3"> <input type="email" class="form-control" placeholder="Ваш email"> <button class="btn btn-primary" type="button">Подписаться</button> </div> <p class="text-white-50 small">Получайте еженедельную рассылку с новостями и акциями.</p> </div> </div> </div> <!-- Средняя часть футера --> <div class="bg-secondary-dark py-4"> <div class="container"> <div class="row align-items-center"> <!-- Дополнительные ссылки --> <div class="col-md-7"> <ul class="list-inline mb-0 text-center text-md-start"> <li class="list-inline-item"><a href="#" class="text-decoration-none text-white-50">Пользовательское соглашение</a></li> <li class="list-inline-item ms-3"><a href="#" class="text-decoration-none text-white-50">Политика конфиденциальности</a></li> <li class="list-inline-item ms-3"><a href="#" class="text-decoration-none text-white-50">Cookie-файлы</a></li> <li class="list-inline-item ms-3"><a href="#" class="text-decoration-none text-white-50">Карта сайта</a></li> </ul> </div> <!-- Социальные сети --> <div class="col-md-5 text-center text-md-end mt-3 mt-md-0"> <ul class="list-inline mb-0"> <li class="list-inline-item"> <a href="#" class="text-decoration-none text-white-50 fs-5"><i class="bi bi-facebook"></i></a> </li> <li class="list-inline-item ms-2"> <a href="#" class="text-decoration-none text-white-50 fs-5"><i class="bi bi-twitter"></i></a> </li> <li class="list-inline-item ms-2"> <a href="#" class="text-decoration-none text-white-50 fs-5"><i class="bi bi-youtube"></i></a> </li> <li class="list-inline-item ms-2"> <a href="#" class="text-decoration-none text-white-50 fs-5"><i class="bi bi-linkedin"></i></a> </li> <li class="list-inline-item ms-2"> <a href="#" class="text-decoration-none text-white-50 fs-5"><i class="bi bi-instagram"></i></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- Копирайт --> <div class="py-3 bg-darker"> <div class="container text-center"> <p class="mb-0 text-white-50 small">© 2025 Company Name. Все права защищены.</p> </div> </div> </footer>

При интеграции этих готовых решений важно помнить о следующих моментах:

Добавьте подключение Bootstrap Icons или другой библиотеки иконок Адаптируйте цветовую схему под брендинг вашего проекта Замените плейсхолдеры (Company Name, адреса и т.д.) настоящими данными Проверьте корректность работы интерактивных элементов (форм, ссылок) Протестируйте адаптивность на различных устройствах

Для дальнейшей оптимизации производительности вы можете:

Минимизировать CSS и JavaScript для ускорения загрузки

Применить ленивую загрузку для изображений в футере

Использовать WebP формат для графики

Оптимизировать SVG-иконки